Франция — Бразилия, Месси против Африки, игры России. Какие крутые в этот раз товарняки!

В международную паузу мы узнаем последних участников чемпионата мира 2026 года. Но не меньше интригуют товарищеские матчи! Будет очень много крутых вывесок. Помимо двух встреч сборной России, топ-игры ждут Бразилию, Францию, Германию, Англию и других. Рассказываем о самых интересных из них.

Бразилия — Франция, 26 марта, четверг, 23:00 мск

В американском Фоксборо состоится репетиция будущего финала ЧМ-2026? Почему бы и нет! Сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти полна амбиций, а Франция хочет и, несомненно, способна по качеству состава вернуть себе утраченный четыре года назад титул. Одна из главных интриг матча – противостояние партнёров по «Реалу» Винисисуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Несмотря на проблемы с коленом, Мбаппе отправился в национальную команду, а значит, готов играть. Только ради дуэли двух звёзд мадридского клуба стоит смотреть этот товарняк.

Россия — Никарагуа, 27 марта, пятница, 19:30 мск

Тот случай, когда можно расслабиться и просто поболеть за сборную России. У Никарагуа наша национальная команда должна выигрывать на классе и красиво – с большим количеством голов. Соперник занимает лишь 131-е место в рейтинге ФИФА, а от попадания на чемпионат мира далёк даже после увеличения количества участников финальной стадии. Интрига только одна – сколько мячей сборная России накидает в сетку ворот никарагуанцев. Больше, чем Гренаде (тогда было пять)? Валерий Карпин освободился из московского «Динамо» и теперь сосредоточен только на главной команде страны. После ноябрьских осечек – ничьей с Перу и поражения от Чили – пора запускать новую победную серию.

Швейцария — Германия, 27 марта, пятница, 22:45 мск

Швейцария оценит в Базеле готовность Германии к предстоящему чемпионату мира. Пожалуй, этот товарищеский матч – самый сложный тест для немецкой сборной в нынешнем году до старта ЧМ-2026. А по готовности команды Юлиана Нагельсмана вопросы всё же остаются. Отборочный цикл Германия прошла не сказать чтобы просто. После поражения в Словакии было напряжение. Ещё эта встреча привлекает тем, что в ней может состояться дебют Ленарта Карла – 18-летний талант «Баварии» впервые вызван в национальную команду. За мюнхенцев он провёл всего 35 матчей и оформил 8+8 по системе «гол+пас».

Англия — Уругвай, 27 марта, пятница, 22:45 мск

Когда встречаются большая европейская и большая южноамериканская сборные, это всегда интересно. Классный футбол гарантирован. Вполне возможно, уругвайцы создадут Англии на «Уэмбли» больше проблем, чем её соперники по отборочному циклу. Квалификацию к ЧМ-2026 команда Томаса Тухеля прошла очень легко – восемь побед в восьми матчах с общим счётом 22:0. Даже не пропустила ни разу! Между прочим, у уругвайцев больше побед за всю историю встреч этих сборных – пять, при трёх поражениях и трёх ничьих. В Лондоне тоже состоится любопытная дуэль звёзд «Реала» – Джуд Беллингем против Федерико Вальверде.

Нидерланды — Норвегия, 27 марта, пятница, 22:45 мск

Сборная Норвегии не играла на чемпионатах мира с 1998 года, но сейчас настолько хороша, что можно поверить в её победу на ЧМ-2026. В последнее время почти каждый матч команды Столе Сольбаккена превращается в крутое шоу. Один разгром Молдавии со счётом 11:1 чего стоит! В общем, норвежцы во главе с Эрлингом Холандом на сумасшедшем кураже перед поездкой в Северную Америку. Но в Нидерландах их ждёт очень серьёзная проверка. Если за «оранжевых» дебютирует Кес Смит, присмотритесь к нему. На 20-летнего хавбека АЗ из Алкмара уже охотятся «Реал» и другие топ-клубы.

Испания — Сербия, 27 марта, пятница, 23:00 мск

Сборная Испании должна была сыграть в Финалиссиме с Аргентиной, но после отмены матча пришлось искать нового соперника. Чемпионов мира в качестве спарринг-партнёра заменит Сербия, согласившаяся приехать в Вильярреал. Не худший вариант для команды Луиса де ла Фуэнте. Сербы, конечно, не те, что прежде, однако умеют играть, когда захотят. А как можно не захотеть, если тебе противостоят чемпионы Европы? В 2024-м эти сборные встречались в Лиге наций, и Сербия не уступила дома – 0:0. Увидим, чем удивит де ла Фуэнте новый тренер сербов экс-форвард «Рубина» Велько Паунович, продолжающий перестраивать команду.

Аргентина — Мавритания, 28 марта, суббота, 2:15 мск

Аргентина же после отмены Финалиссимы выбрала по-настоящему экзотического соперника – сборную Мавритании. Национальная команда этой страны занимает 115-е место в рейтинге ФИФА. Она никогда не выходила на чемпионат мира, а до 2019 года не отбиралась даже на Кубок Африки! Вот такой противник у Лео Месси и компании. Вопрос только в том, насколько крупно победят хозяева в Буэнос-Айресе. Интересно, как много забьёт лучший бомбардир в истории сборной Аргентины. Вряд ли Лионеля, который, по слухам, был очень разочарован отменой Финалиссимы, сильно замотивирует Мавритания.

США — Бельгия, 28 марта, суббота, 22:30 мск

Американцам поможет понять, где они находятся перед домашним чемпионатом мира, товарищеская встреча с европейской топ-сборной. Поле «Мерседес-Бенц Стэдиум», где проводит домашние матчи «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука, наверняка будет гореть от зажигательного футбола. Сборная США только однажды победила Бельгию – на давно забытом ЧМ-1930. Зато крупно – 3:0. После этого потерпела пять поражений подряд. Так что хозяевами будет двигать ещё и желание взять реванш. Команда Маурисио Почеттино прогрессирует перед ЧМ-2026. В ноябре обыграла Парагвай и Уругвай с общим счётом 7:2.

Мексика — Португалия, 29 марта, воскресенье, 4:00 мск

Мексиканцы, для которых чемпионат мира также станет домашним, встретятся в тот же день с другой европейской топ-сборной – Португалией. Ещё один многообещающий товарняк! Мексику, помимо желания показать своим болельщикам хорошую готовность перед ЧМ-2026, будет мотивировать стремление одержать первую в истории победу в матчах с португальцами. Ранее эти сборные играли пять раз. Португалия победила трижды при двух ничьих. А вот для команды Роберто Мартинеса этот матч – дополнительная возможность отработать схему без Криштиану Роналду. 41-летняя звезда не попал в заявку из-за травмы подколенного сухожилия. Сдюжат ли без лучшего бомбардира?

Колумбия — Франция, 29 марта, воскресенье, 22:00 мск

Францию после встречи с Бразилией ждёт ещё одна непростая игра – с Колумбией, которая финишировала в отборочном цикле чемпионата мира даже выше пятикратных чемпионов мира. Ради таких соперников команде Дидье Дешама стоило лететь в США. Интригует, как будут выглядеть французы в матчах со сборными из Южной Америки, да ещё и там, где им выступать летом на ЧМ-2026. Хотя проиграть команде Дешама, возможно, даже лучше, чем выиграть. На удачу! Восемь лет назад перед ЧМ-2018 в России Франция потерпела своё первое и до сих пор единственное поражение в истории противостояний с Колумбией (2:3). А потом взяла трофей.

Россия — Мали, 30 марта, понедельник, 20:00 мск

Мали, конечно, более серьёзный соперник для сборной России, нежели Никарагуа. Занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, много игроков выступает в ведущих европейских лигах. Правда, главный тренер малийцев Том Сенфье уже анонсировал приезд более молодой команды из-за отсутствия некоторых лидеров «орлов». Тем не менее на лёгкую победу нашим надеяться не стоит. Есть ощущение, что на Никарагуа Карпин поставит условный второй состав, а на Мали – первый. Как проявят себя наши звёздные легионеры Александр Головин и Матвей Сафонов, разыгравшиеся в свои французских клубах? Хотелось бы увидеть в их исполнении такую же игру, как за «Монако» и «ПСЖ».

Англия — Япония, 31 марта, вторник, 21:45 мск

Англичане перед чемпионатом мира тренируются на соперниках с разных континентов. После встречи с командой из Южной Америки они сыграют с азиатской сборной. Причём снова не выезжая за пределы Лондона. Но матч должен получиться интересным, так как для Англии вообще непросто складываются игры с Японией. Две победы по 2:1, а также ничья 1:1. Вдобавок у японцев сейчас хорошая серия. Выиграли трижды подряд – у Бразилии, Ганы и Боливии – с общим счётом 8:2. Команда у Хадзимэ Мориясу слаженная – этот тренер возглавляет сборную с 2018 года.

Испания — Египет, 31 марта, вторник, 22:00 мск

Испания продолжит свою программу матчем с африканской сборной – в Корнелью-де-Льобрегат, где пройдёт игра (перенесённая из катарского Лусаила), приедет Египет во главе с Мо Салахом. В январе египтяне дошли до полуфинала Кубка Африки, а там уступили только будущему неофициальному победителю (спустя два месяца победу присвоили сборной Марокко) Сенегалу – 0:1, так что это будет хороший спарринг для чемпионов Европы. Возможно, матч с Египтом или предыдущий с Сербией приблизит к основе Давида Райю или предвкушающего свой дебют в сборной Жоана Гарсию – и тому, и другому по силам выиграть конкуренцию у первого номера Уная Симона. Последим за ними.

США — Португалия, 1 апреля, среда, 2:00 мск

США и Мексика спустя три дня поменяются противниками. Португалия прилетит на спарринг в Атланту, а Бельгия встретится с «ацтеками» в Чикаго. Особенно интригует первая игра. Ведь у сборной США удивительная четырёхматчевая беспроигрышная серия с португальцами! С 1992 года – две победы и две ничьих. Прервёт ли её команда Мартинеса? В общем, не такие уж португальцы фавориты, как кажется. Тем более в отсутствие Роналду. Кроме того, у Почеттино положительный баланс встреч с Мартинесом ещё по АПЛ: аргентинец трижды выиграл при трёх ничьих и одном поражении.

Аргентина — Замбия, 1 апреля, среда, 2:15 мск

Чемпионов мира потянуло на Африку. После матча с Мавританией «альбиселесте» встретятся с Замбией. Вероятно, это связано с тем, что уже на старте чемпионата мира команда Лионеля Скалони сыграет с представителем Чёрного континента. Впрочем, насколько мавританцы и замбийцы помогут подготовиться к Алжиру (относящемуся всё же к арабскому миру), судить трудно. Так или иначе, Замбия – оппонент более высокого уровня, поэтому со спортивной точки зрения этот матч в Буэнос-Айресе должен получиться увлекательнее. Снова насладимся игрой Месси.

Бразилия — Хорватия, 1 апреля, среда, 3:00 мск

Бразилия против Хорватии – это матч-реванш! В последний раз команды играли в четвертьфинале ЧМ-2022, и в тот день бразильцы впервые в истории уступили хорватам. Пусть всего лишь и по пенальти. Какая разница, если Златко Далич и его сборная выбили «селесао», отняв у пятикратных чемпионов мира мечту о шестом титуле? В общем, Анчелотти не придётся дополнительно настраивать своих парней на спарринг в Орландо. Будем надеяться, что тренер даст новый шанс проявить себя Дугласу Сантосу и Луису Энрике из «Зенита».