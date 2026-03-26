Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Италия – Северная Ирландия, стыковой матч ЧМ-2026, 26 марта 2026, последний матч Италии на ЧМ: Уругвай, укус Суареса, Кьеллини

Вообще помните последний матч Италии на ЧМ? Легендарным его сделал тот самый укус Суареса!
Георгий Илющенко
Помните последний матч Италии на ЧМ?
Прошло уже почти 12 лет! Что стало с участниками той игры?

Помните, чем вы занимались летом 2014 года? Если болеете за сборную Италии, то наверняка. И воспоминания эти точно не из приятных. Итальянцы угодили на ЧМ-2014 в «группу смерти» и достойно в ней стартовали, победив англичан (2:1). Казалось бы, самое сложное испытание позади. Кто ж знал, что Коста-Рика Кейлора Наваса проведёт турнир всей жизни и доберётся до четвертьфинала, да и то отлетит там лишь в серии пенальти от Нидерландов?

Но сначала костариканцы сенсационно уложили Уругвай (3:1) с Италией (1:0). Именно этим двум командам 24 июня в 3-м туре предстояло выяснить, кто из них бесславно отправится домой вслед за Англией. Ностальгируем по тому матчу и его героям, предвкушая заход итальянцев в стыки за право поехать на ЧМ-2026. Сегодня им биться с Северной Ирландией.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Суарес проклял Италию?

Игру между Италией и Уругваем на ЧМ-2014 точно не назвать самой зрелищной. Уж слишком высоки были ставки. Первый явный момент случился только на 32-й минуте. Один его свидетель тогда точно прокричал фирменное «Буффонище!»: Джанлуиджи Буффон вовремя выбежал из ворот и справился как с тычком Луиса Суареса в ближний угол, так и с добиванием Николаса Лодейро.

Итальянцы больше владели мячом, а вот сконструировать что-то острое впереди никак не удавалось. Что, в принципе, не так уж и сильно на них давило: при ничьей благодаря разнице мячей именно они проходили дальше. На 58-й минуте Суарес шикарным черпачком в касание отправил в забег Кристиана Родригеса, однако тот не попал в дальнюю шестёрку.

Впрочем, тут же грусть уругвайцев нивелировала грубость Клаудио Маркизио. Итальянец жёстко въехал в ногу Эгидио Аревало, и мексиканский арбитр Марко Морено под аплодисменты уругвайцев тут же достал красную. Вечер перестал быть томным.

Удаление Клаудио Маркизио в матче с Уругваем на ЧМ-2014

Удаление Клаудио Маркизио в матче с Уругваем на ЧМ-2014

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Буффон тащил как мог, справившись заодно и с опасным ударом Суареса внешней стороной стопы. А на 79-й минуте случилось культовое событие: пока Эдинсон Кавани боролся за мяч на левом краю, Суарес взялся за старое и укусил в плечо Джорджо Кьеллини. После чего получил лёгкую отмашку, схватился за лицо и упал. Защитник «Ювентуса» же носился по полю и показывал место укуса. Его оппонент сидел на газоне, корчил гримасу и держался за зубы. Существуй тогда VAR, составы бы уравнялись. Однако обошлось даже без жёлтой карточки.

Годы спустя Кьеллини вспоминал о том эпизоде в автобиографии: «Правда в том, что я восхищаюсь его выходками. Без них Суарес будет обычным игроком. В тот день ничего странного не произошло. Я почти весь матч опекал Кавани, и мы не уступали друг другу. Внезапно я осознал, что меня укусили за плечо. Это случилось, вот и всё. Такая у него стратегия в борьбе. Можно сказать, та же стратегия и у меня.

Мы с Суаресом похожи. Мне нравятся такие нападающие, как он. Я позвонил ему через пару дней после игры, но ему не нужно было извиняться. Я тоже веду себя как сукин сын на поле и горжусь этим. Выходки и немного спортивной злости – всё это часть игры. Я бы не стал называть это обманом. Нужно быть изобретательным, чтобы одолеть соперника».

Луис Суарес укусил Джорджо Кьеллини на ЧМ-2014

Луис Суарес укусил Джорджо Кьеллини на ЧМ-2014

Фото: Julian Finney/Getty Images

Сам же Луис сожалел о том поступке. Его дисквалифицировали на девять матчей сборной Уругвая. И даже просьба Кьеллини смягчить наказание не помогла. «Жена спрашивала, что случилось. Я сказал ей, что мы всего лишь столкнулись. Я не принял реальность, что было большой ошибкой. Я обратился к психологам, это очень помогло мне осознать ошибки, чтобы расти в дальнейшем. Я много страдал тогда, ведь действительно подвёл жену, детей и партнёров по команде», – грустил нападающий.

Как бы там ни было, уже через минуту Гастон Рамирес подал с углового, и Диего Годин высоко выпрыгнул и вколотил затылком единственный гол в той встрече. Италия и в равных-то составах особой прыти не показала, а вдесятером тем более не придумала, как сравнять счёт. И с тех пор не может вернуться на ЧМ, уступая в стыках Сначала Швеции, а затем и Северной Македонии. Возможно, её проклял Суарес?

ЧМ-2014 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
24 июня 2014, вторник. 20:00 МСК
Италия
Окончен
0 : 1
Уругвай
0:1 Годин – 81'    
Удаления: Маркизио – 59' / нет

Что касается Уругвая, без Луиса она вылетела на первой же стадии плей-офф от Колумбии: праймовый Хамес Родригес уже к 50-й минуте настрелял оставшийся без ответа дубль.

Чем сейчас занимаются герои последнего на чемпионатах мира матча Италии?

Джанлуиджи Буффон Подробнее

Пойдём по порядку и начнём с итальянцев. Буффон завершил карьеру летом 2023 года в родной «Парме», в 45 лет отыграв в Серии В 18 матчей и пропустив 21 мяч. То есть статистом, несмотря на солидный возраст, вообще не был. И тут же получил диплом спортивного директора, устроившись координатором в родную сборную. Эту должность он занимает и по сей день.

Андреа Барцальи Подробнее

Андреа Барцальи попрощался с игровой карьерой в 2019-м, продержавшись в «Юве» до 38 лет. «Когда окажусь ненужным «Ювентусу», повешу бутсы на гвоздь», – говорил он и не соврал. С лета 2025 года работает в штабе сборной Италии U21.

Джорджо Кьеллини Подробнее

Джорджо Кьеллини тоже закончил с футболом, но на пять лет позднее. Так влюбился в «Лос-Анджелес Гэлакси», когда там играл, что по завершении карьеры игрока стал совладельцем клуба. Но основное место приложения сил и энергии – «Ювентус». Там экс-защитник занимает пост директора по футбольной стратегии. И пока, давайте честно, у клуба в этом направлении есть проблемы.

Леонардо Бонуччи Подробнее

Последний из легендарной тройки защитников. Леонардо Бонуччи закончил с футболом тоже в 2024 году, но сделал это в «Фенербахче». Ну а дальше – работа в сборной Италии: сначала ассистентом в молодёжке, а с прошлого лета – тренером по развитию техники в главной команде.

Маттео Дармиан

Маттео Дармиан

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Маттео Дармиан один из немногих, кто ещё играет. Да, уже не на ведущих ролях, зато где. Контракт защитника с «Интером» истекает в конце сезона – пятого для игрока в Милане. За это время Маттео выиграл семь трофеев, включая два чемпионства (вероятно, будет и третье). Маттиа Де Шильо тоже пока в деле. Но лишь формально, ведь в 33 года находится без команды с лета 2025-го.

И если любитель петербургских кофеен Клаудио Маркизио сейчас пробует себя в качестве агента, то его партнёр по средней линии Андреа Пирло после не самого удачного опыта в «Ювентусе», «Фатих Карагюмрюк» и «Сампдории» рванул в ОАЭ, где с прошлого лета возглавляет «Дубай Юнайтед». Добиться успехов пока не удалось, но, может, они ещё впереди – команда на данный момент играет в местной ФНЛ.

Тьяго Мотта успел в качестве тренера порулить «Дженоа», «Специей», «Болоньей» и «Ювентусом». Почти год как он безработный. Марко Пароло возглавляет молодёжку «Милана». А Антонио Кассано стал кем-то вроде итальянского Александра Мостового, постоянно выдавая для СМИ яркие цитаты.

Марио Балотелли

Марио Балотелли

Фото: ФК «Аль-Иттифак»

Кстати, зимой в Эмираты приехал и Марио Балотелли – в местный «Аль-Иттифак». Если говорить про Ближний Восток в целом, то там сейчас ещё и Марко Верратти. С июля 2025-го он играет за катарский «Аль-Духаиль», однако пока безуспешно.

Чиро Иммобиле тоже мог оказаться в Азии, но пока цепляется за любую возможность в Европе. В феврале его подписал «Париж» в надежде, что ветеран поможет сохранить место в Лиге 1. Результаты у форварда скромные – один гол в семи турах чемпионата Франции.

Что касается Чезаре Пранделли, он не тренирует с 2021 года, когда покинул «Фиорентину». Выждав паузу в четыре года, специалист устроился в сборную Италии техническим директором.

А что с игроками сборной Уругвая?

Понятно, что есть Луис Суарес, зажигающий вместе с Лионелем Месси в «Интер Майами», или играющий последние три года в «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани. В Аргентине, кстати, с 2025-го выступает и Фернандо Муслера – за «Эстудиантес».

Кристиан Стуани и Хосе Мария Хименес

Кристиан Стуани и Хосе Мария Хименес

Фото: Getty Images

А вот Диего Годин после того, как закончил на родине два года назад, так ничем и не занимается. В отличие от его, казалось бы, вечного партнёра по обороне Хосе Марии Хименеса – тот, как всегда, в «Атлетико», и Диего Симеоне представить без него оборону мадридцев вряд ли в состоянии. В Ла Лиге до сих пор пыхтит и Кристиан Стуани – человеку 39 лет, а он по-прежнему приносит пользу «Жироне»: отличился четырежды в 14 матчах этого сезона во всех турнирах!

На родине заканчивают Гастон Рамирес («Бостон Ривер») и Николас Лодейро («Насьонал»), а Кристиан Родригес закончил в 2023-м в уругвайской ФНЛ. Как и суровый дьяволоподобный опорник Эгидио Аревало – правда, его последним клубом стал «Сакачиспас» из… Гватемалы.

