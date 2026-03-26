Вообще помните последний матч Италии на ЧМ? Легендарным его сделал тот самый укус Суареса!

Помните, чем вы занимались летом 2014 года? Если болеете за сборную Италии, то наверняка. И воспоминания эти точно не из приятных. Итальянцы угодили на ЧМ-2014 в «группу смерти» и достойно в ней стартовали, победив англичан (2:1). Казалось бы, самое сложное испытание позади. Кто ж знал, что Коста-Рика Кейлора Наваса проведёт турнир всей жизни и доберётся до четвертьфинала, да и то отлетит там лишь в серии пенальти от Нидерландов?

Но сначала костариканцы сенсационно уложили Уругвай (3:1) с Италией (1:0). Именно этим двум командам 24 июня в 3-м туре предстояло выяснить, кто из них бесславно отправится домой вслед за Англией. Ностальгируем по тому матчу и его героям, предвкушая заход итальянцев в стыки за право поехать на ЧМ-2026. Сегодня им биться с Северной Ирландией.

Суарес проклял Италию?

Игру между Италией и Уругваем на ЧМ-2014 точно не назвать самой зрелищной. Уж слишком высоки были ставки. Первый явный момент случился только на 32-й минуте. Один его свидетель тогда точно прокричал фирменное «Буффонище!»: Джанлуиджи Буффон вовремя выбежал из ворот и справился как с тычком Луиса Суареса в ближний угол, так и с добиванием Николаса Лодейро.

Итальянцы больше владели мячом, а вот сконструировать что-то острое впереди никак не удавалось. Что, в принципе, не так уж и сильно на них давило: при ничьей благодаря разнице мячей именно они проходили дальше. На 58-й минуте Суарес шикарным черпачком в касание отправил в забег Кристиана Родригеса, однако тот не попал в дальнюю шестёрку.

Впрочем, тут же грусть уругвайцев нивелировала грубость Клаудио Маркизио. Итальянец жёстко въехал в ногу Эгидио Аревало, и мексиканский арбитр Марко Морено под аплодисменты уругвайцев тут же достал красную. Вечер перестал быть томным.

Удаление Клаудио Маркизио в матче с Уругваем на ЧМ-2014 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Буффон тащил как мог, справившись заодно и с опасным ударом Суареса внешней стороной стопы. А на 79-й минуте случилось культовое событие: пока Эдинсон Кавани боролся за мяч на левом краю, Суарес взялся за старое и укусил в плечо Джорджо Кьеллини. После чего получил лёгкую отмашку, схватился за лицо и упал. Защитник «Ювентуса» же носился по полю и показывал место укуса. Его оппонент сидел на газоне, корчил гримасу и держался за зубы. Существуй тогда VAR, составы бы уравнялись. Однако обошлось даже без жёлтой карточки.

Годы спустя Кьеллини вспоминал о том эпизоде в автобиографии: «Правда в том, что я восхищаюсь его выходками. Без них Суарес будет обычным игроком. В тот день ничего странного не произошло. Я почти весь матч опекал Кавани, и мы не уступали друг другу. Внезапно я осознал, что меня укусили за плечо. Это случилось, вот и всё. Такая у него стратегия в борьбе. Можно сказать, та же стратегия и у меня.

Мы с Суаресом похожи. Мне нравятся такие нападающие, как он. Я позвонил ему через пару дней после игры, но ему не нужно было извиняться. Я тоже веду себя как сукин сын на поле и горжусь этим. Выходки и немного спортивной злости – всё это часть игры. Я бы не стал называть это обманом. Нужно быть изобретательным, чтобы одолеть соперника».

Луис Суарес укусил Джорджо Кьеллини на ЧМ-2014 Фото: Julian Finney/Getty Images

Сам же Луис сожалел о том поступке. Его дисквалифицировали на девять матчей сборной Уругвая. И даже просьба Кьеллини смягчить наказание не помогла. «Жена спрашивала, что случилось. Я сказал ей, что мы всего лишь столкнулись. Я не принял реальность, что было большой ошибкой. Я обратился к психологам, это очень помогло мне осознать ошибки, чтобы расти в дальнейшем. Я много страдал тогда, ведь действительно подвёл жену, детей и партнёров по команде», – грустил нападающий.

Как бы там ни было, уже через минуту Гастон Рамирес подал с углового, и Диего Годин высоко выпрыгнул и вколотил затылком единственный гол в той встрече. Италия и в равных-то составах особой прыти не показала, а вдесятером тем более не придумала, как сравнять счёт. И с тех пор не может вернуться на ЧМ, уступая в стыках Сначала Швеции, а затем и Северной Македонии. Возможно, её проклял Суарес?

Что касается Уругвая, без Луиса она вылетела на первой же стадии плей-офф от Колумбии: праймовый Хамес Родригес уже к 50-й минуте настрелял оставшийся без ответа дубль.

Чем сейчас занимаются герои последнего на чемпионатах мира матча Италии?

Пойдём по порядку и начнём с итальянцев. Буффон завершил карьеру летом 2023 года в родной «Парме», в 45 лет отыграв в Серии В 18 матчей и пропустив 21 мяч. То есть статистом, несмотря на солидный возраст, вообще не был. И тут же получил диплом спортивного директора, устроившись координатором в родную сборную. Эту должность он занимает и по сей день.

Андреа Барцальи попрощался с игровой карьерой в 2019-м, продержавшись в «Юве» до 38 лет. «Когда окажусь ненужным «Ювентусу», повешу бутсы на гвоздь», – говорил он и не соврал. С лета 2025 года работает в штабе сборной Италии U21.

Джорджо Кьеллини тоже закончил с футболом, но на пять лет позднее. Так влюбился в «Лос-Анджелес Гэлакси», когда там играл, что по завершении карьеры игрока стал совладельцем клуба. Но основное место приложения сил и энергии – «Ювентус». Там экс-защитник занимает пост директора по футбольной стратегии. И пока, давайте честно, у клуба в этом направлении есть проблемы.

Последний из легендарной тройки защитников. Леонардо Бонуччи закончил с футболом тоже в 2024 году, но сделал это в «Фенербахче». Ну а дальше – работа в сборной Италии: сначала ассистентом в молодёжке, а с прошлого лета – тренером по развитию техники в главной команде.

Маттео Дармиан Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Маттео Дармиан один из немногих, кто ещё играет. Да, уже не на ведущих ролях, зато где. Контракт защитника с «Интером» истекает в конце сезона – пятого для игрока в Милане. За это время Маттео выиграл семь трофеев, включая два чемпионства (вероятно, будет и третье). Маттиа Де Шильо тоже пока в деле. Но лишь формально, ведь в 33 года находится без команды с лета 2025-го.

И если любитель петербургских кофеен Клаудио Маркизио сейчас пробует себя в качестве агента, то его партнёр по средней линии Андреа Пирло после не самого удачного опыта в «Ювентусе», «Фатих Карагюмрюк» и «Сампдории» рванул в ОАЭ, где с прошлого лета возглавляет «Дубай Юнайтед». Добиться успехов пока не удалось, но, может, они ещё впереди – команда на данный момент играет в местной ФНЛ.

Тьяго Мотта успел в качестве тренера порулить «Дженоа», «Специей», «Болоньей» и «Ювентусом». Почти год как он безработный. Марко Пароло возглавляет молодёжку «Милана». А Антонио Кассано стал кем-то вроде итальянского Александра Мостового, постоянно выдавая для СМИ яркие цитаты.

Марио Балотелли Фото: ФК «Аль-Иттифак»

Кстати, зимой в Эмираты приехал и Марио Балотелли – в местный «Аль-Иттифак». Если говорить про Ближний Восток в целом, то там сейчас ещё и Марко Верратти. С июля 2025-го он играет за катарский «Аль-Духаиль», однако пока безуспешно.

Чиро Иммобиле тоже мог оказаться в Азии, но пока цепляется за любую возможность в Европе. В феврале его подписал «Париж» в надежде, что ветеран поможет сохранить место в Лиге 1. Результаты у форварда скромные – один гол в семи турах чемпионата Франции.

Что касается Чезаре Пранделли, он не тренирует с 2021 года, когда покинул «Фиорентину». Выждав паузу в четыре года, специалист устроился в сборную Италии техническим директором.

А что с игроками сборной Уругвая?

Понятно, что есть Луис Суарес, зажигающий вместе с Лионелем Месси в «Интер Майами», или играющий последние три года в «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани. В Аргентине, кстати, с 2025-го выступает и Фернандо Муслера – за «Эстудиантес».

Кристиан Стуани и Хосе Мария Хименес Фото: Getty Images

А вот Диего Годин после того, как закончил на родине два года назад, так ничем и не занимается. В отличие от его, казалось бы, вечного партнёра по обороне Хосе Марии Хименеса – тот, как всегда, в «Атлетико», и Диего Симеоне представить без него оборону мадридцев вряд ли в состоянии. В Ла Лиге до сих пор пыхтит и Кристиан Стуани – человеку 39 лет, а он по-прежнему приносит пользу «Жироне»: отличился четырежды в 14 матчах этого сезона во всех турнирах!

На родине заканчивают Гастон Рамирес («Бостон Ривер») и Николас Лодейро («Насьонал»), а Кристиан Родригес закончил в 2023-м в уругвайской ФНЛ. Как и суровый дьяволоподобный опорник Эгидио Аревало – правда, его последним клубом стал «Сакачиспас» из… Гватемалы.