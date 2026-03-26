Дьёкереш, Левандовски и Доннарумма бьются за ЧМ-2026! Полуфиналы стыков в Европе — LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 26 марта, состоятся полуфинальные стыковые матчи в Европе за право поехать на ЧМ-2026. Игр будет восемь. Семь из них начнутся в одно время. Именно онлайн этих встреч проведёт «Чемпионат».

Победители плей-офф полуфиналов сыграют в финале мини-турнира, который состоится 30 марта. Вот как выглядят пары полностью на данный момент:

Италия/Северная Ирландия – Уэльс/Босния и Герцеговина;

Украина/Швеция – Польша/Албания;

Турция/Румыния – Словакия/Косово;

Дания/Северная Македония – Чехия/Ирландия.

Также в мартовскую паузу проводятся межконтинентальные стыковые матчи, но они пройдут в другие даты.