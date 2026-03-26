7 футболистов из РПЛ сыграют в стыках ЧМ-2026. Лучшие шансы на победу — у спартаковца

Хотя от «Рубина» и «Акрона» в этих матчах участвуют сразу по два человека.

После европейских и межконтинентальных стыковых матчей может увеличиться количество представителей РПЛ на ЧМ-2026. Сразу семь легионеров, выступающих в российском чемпионате, борются со своими сборными за оставшиеся путёвки на мировое первенство. Конечно, не всем из них улыбнётся фортуна. Однако у некоторых достаточно высокие шансы выступить будущим летом на ЧМ-2026. Рассказываем об этой «великолепной семёрке».

Роберто Фернандес и Йомар Роча, сборная Боливии

В межконтинентальных стыках участвуют шесть сборных, разбитых на два пути. Паре команд благодаря формату повезло оказаться сразу в финале, остальные четыре стартуют с полуфиналов. В этом квартете и неплохо знакомая нам Боливия, которую Россия обыграла в октябре 2025 года со счётом 3:0.

Боливийцы, как известно, очень хороши на своём поле благодаря высокогорью. И совсем не очень, когда выступают в другой стране. На сей раз играть придётся в Мексике. Впрочем, в полуфинале стыков их ждёт вполне проходимый соперник – Суринам. Если Боливия заняла седьмое место в южноамериканской квалификации, то суринамцы в своей отборочной группе зоны КОНКАКАФ отстали на три очка от Панамы и финишировали вторыми. Одержали всего две победы в шести матчах.

В сборной Боливии – два игрока «Акрона». 26-летний левый защитник Роберто Фернандес был основным по ходу отборочного цикла ЧМ-2026. Провёл 14 матчей, вошёл в топ-5 по количеству минут на поле. Более того, стал лучшим ассистентом национальной команды с тремя голевыми передачами. Для нас не секрет, что Фернандес здорово умеет вырезать кроссы.

22-летний Йомар Роча пока лишь утверждается в сборной. С марта 2024-го, когда правый защитник дебютировал за национальную команду, он сыграл 13 матчей. В том числе шесть в квалификации ЧМ-2026, где только однажды попал в основу. Пока летний новичок «Акрона» – запасной у боливийцев.

В случае выхода в финал команда Фернандеса и Рочи поспорит за путёвку на ЧМ-2026 с Ираком. Эта сборная в азиатских стыках победила ОАЭ (1:1 на выезде и 2:1 дома). Боливия не будет фаворитом, но ей по силам победить.

Ренальдо Сефас, сборная Ямайки

В полуфинале другого пути сыграют Новая Каледония и Ямайка. Забавная, конечно, пара, если мы говорим о потенциальных участниках ЧМ. Впрочем, ямайцы у нас ассоциируются с чемпионатом мира благодаря фольклору. А вот Новая Каледония никогда не выходила в финальную стадию и в завершившемся отборочном цикле в Океании проиграла в решающем матче Новой Зеландии (0:3).

Ямайка в квалификации ЧМ-2026 уступила в своей группе прямую путёвку сенсационной сборной Кюрасао. Выиграла трижды в шести турах, но финишировала второй и отстала на очко от победителя. Атакующий полузащитник «Пари НН» Ренальдо Сефас сыграл больше всех (773 минуты) в команде. Забил только два мяча, тем не менее стал самым результативным в сборной Ямайки, так как отдал ещё четыре голевые передачи – в итоге у него 2+4 в 10 матчах. Сефас – одна из главных надежд ямайцев в стыках.

Если Ямайка одолеет Новую Каледонию, то встретится в финале с ДР Конго. Там тоже есть легионер из РПЛ.

Тео Бонгонда, сборная ДР Конго

У сборной ДР Конго самый высокий рейтинг среди всех шести команд, попавших в межконтинентальные стыки – она занимает 56-е место в рейтинге ФИФА. В отборочном цикле ЧМ-2026 конголезцы тоже вышли в стыковые матчи, финишировав вторыми в группе (отстали на два очка от Сенегала). Затем в плей-офф победили двух очень сильных соперников – Камерун (1:0) и Нигерию (1:1, 4:3 пен.). Это свидетельствует о классе команды.

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда – один из ведущих футболистов сборной. Правда, в квалификации ЧМ-2026 он сыграл только 417 минут. По четыре раза выходил в основе и на замену. Однако спартаковец некоторое время пропустил из-за травмы. Несмотря на это, 30-летний Бонгонда с тремя голами разделил второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды и стал третьим по результативности – 3+1.

Зато на прошедшем в декабре-январе Кубке Африки Тео был среди лидеров сборной по проведённому на поле времени. Оформил 1+2 в четырёх матчах. Сейчас на его положении в национальной команде может отразиться разве что недостаток игровой практики в «Спартаке».

Велдин Ходжа, сборная Косова

В европейских стыках 16 сборных поделены на четыре пути. По итогам полуфиналов и финалов победители каждого квартета получат последние путёвки на чемпионат мира. Только у двух команд есть в составе игроки из Российской Премьер-Лиги.

В сборной Косова – 23-летний полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа. Вообще, он родился в Хорватии и воспитывался в «Риеке». Выступал даже за юношеские и молодёжную сборные этой страны. Но, видимо, понял, что в первой команде значимой фигурой ему не стать, поэтому принял предложение косоваров. Благодаря корням Ходжа мог сделать такой выбор.

Велдин дебютировал за сборную Косова в сентябре 2025-го. В отборочном цикле чемпионата мира сыграл четыре матча (два – в основе) и отдал голевую передачу во встрече со шведами. Причём в эпизоде с победным голом. Косовары неожиданно заняли второе место в непростой группе со Швейцарией, Словенией и Швецией.

В полуфинале сборная Косова встретится со Словакией в Братиславе. Очевидно, что фаворит – команда хозяев. Однако если Ходжа и компания одолеют ещё и словаков, то в финале сыграют дома с победителем пары Турция – Румыния.

Клисман Цаке и Назми Грипши, сборная Албании

В сборной Албании могло быть больше всего представителей РПЛ – сразу три человека. Однако нападающий «Рубина» Мирлинд Даку восстанавливается после травмы, поэтому национальной команде в стыках ЧМ-2026 не помощник. Тем не менее у албанцев будет игрок из Казани.

Переходы в российские клубы в зимнее трансферное окно помогли закрепиться в сборной и новичку «Рубина» Назми Грипши, и новобранцу «Ахмата» Клисману Цаке. У 28-летнего атакующего полузащитника Грипши пока только один матч за национальную команду. Назми дебютировал в октябре 2025-го в товарищеской встрече с Иорданией, будучи самым результативным игроком чемпионата Казахстана. И отметил премьеру голевой передачей. Тем не менее в последних турах квалификации ЧМ-2026 не сыграл. Этой весной Грипши очень прилично выглядит в «Рубине». Забил «Краснодару», ассистировал в матче с «Локомотивом». В такой форме его невозможно было не вызвать в сборную.

26-летний центральный защитник Цаке был подписан «Ахматом» из северомакедонской «Шкендии». У Клисмана тоже только один матч за национальную команду – он, как и Грипши, дебютировал в товарняке с Иорданией. Кроме того, дважды попал в запас в отборочном цикле ЧМ-2026. В «Ахмате» Цаке быстро завоевал доверие Станислава Черчесова. Во всех четырёх весенних турах РПЛ выходил в стартовом составе.

Албания финишировала второй в группе с Англией, Сербией, Латвией и Андоррой. Одержала четыре победы в восьми матчах. Теперь сыграет в полуфинале стыков с Польшей в Варшаве. Очевидно, что и тут фаворит – команда хозяев. Если же албанцы пролезут в финал, то за путёвку на ЧМ-2026 поспорят с победителем пары Украина – Швеция (либо на нейтральном поле в Испании, либо в Стокгольме).