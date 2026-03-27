Россия снова играет в Краснодаре. Теперь в соперниках — сборная Никарагуа. LIVE

Пока другие сборные бьются за право сыграть на ЧМ-2026, у России – своя программа. Сегодня в Краснодаре состоится очередной товарищеский матч. С соперником, сильно уступающим команде Карпина в классе – сборной Никарагуа. Она занимает лишь 131-е место в мировом рейтинге. А у себя в КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна) – 14-е. Отстаёт от США, Мексики, Канады, Панамы, Коста-Рики, Гондураса, Ямайки, Кюрасао, Гаити, Гватемалы, Тринидада и Тобаго, Сальвадора и Суринама.

Сильнейшего состава у нашей команды не будет, например, из-за травмы пропускают этот сбор Алексей Батраков и Игорь Дивеев. Зато в Краснодаре может сыграть главная звезда российского футбола – Матвей Сафонов. Выйдет на поле родного стадиона, будто бы и не уезжал в «ПСЖ». Сюжет?

Игра начнётся в 19:30 мск. Мы проведём прямую онлайн-трансляцию матча и расскажем обо всём, что происходит вокруг игры.