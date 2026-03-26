Топ-матчи пятницы: Россия — Никарагуа, Кубок Гагарина, Соболенко — Рыбакина, биатлон и НБА

Горячее 27 марта: Испания — Сербия, СКА — ЦСКА и «СЮ» — «Автомобилист», Кучеров в гонке бомбардиров НХЛ, волейбол и ЧМ по фигурному катанию!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Никита Кучеров разрывать гонку бомбардиров НХЛ?

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал поистине сумасшедший ход в последнее время. 32-летний форвард выдал пятиматчевую результативную серию, набрав на этом отрезке 14 (6+8) очков. На протяжении последних матчей Никита в среднем набирает почти три очка за игру. Эта форма позволила россиянину вырваться на чистое первое место в гонке бомбардиров НХЛ. Сможет ли Кучеров продолжить набор очков в том же темпе?

🏀 2:00: «Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: дерзкие «шершни» поквитаются с противником?

В этом сезоне клубы дважды встречались между собой, и оба раза побеждал «Нью-Йорк». Правда, встречи проходили ещё в 2025 году. Как мы знаем, в 2026-м «Хорнетс» заметно прибавили. Например, с февраля «Шарлотт» проиграл лишь шесть раз в 22 встречах. Очень приличный результат! На этот раз сильнее окажется фаворит или «шершни» удивят?

🎾 3:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Майами, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится 17-я по счёту битва Рыбакиной и Соболенко?

Лучшие теннисистки мира последнего полугодия — Арина Соболенко и Елена Рыбакина — вновь пересекутся на корте одного из крупнейших турниров. Они сражались в титульных матчах на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде-2025, на Australian Open — 2026 и на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе-2026. На сей раз девушки померяются силами в рамках 1/2 финала турнира аналогичной категории в Майами. Всего теннисистки сражались уже 16 раз, и счёт пока 9-7 в пользу Арины. Победительница нового матча далее сыграет за титул с кем-то из пары Кори Гауфф — Каролина Мухова.

🏒 4:00: «Юта Маммот» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Александр Овечкин погоню за ещё одним рекордом Уэйна Гретцки?

После того как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки в 1000 шайб за карьеру в НХЛ с учётом выступления в плей-офф, у российского форварда «столичной» команды осталась одна снайперская цель – превзойти рекорд Уэйна Гретцки по сумме голов в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубках Стэнли. На данный момент в активе Александра ровно 1000 точных бросков в североамериканской лиге, тогда как великий канадец завершил карьеру в НХЛ на отметке в 1016 голов. Продолжит ли россиянин погоню за последней вехой в карьере?

🎯 12:00: Биатлон, чемпионат России, Уват, суперпасьют, женщины, 6 км, финал

Интрига: кто станет первой чемпионкой страны в суперпасьюте?

На чемпионате России в Увате впервые будут разыгрывать медали в новой дисциплине – суперпасьюте. У мужчин в первой гонке победу одержал Кирилл Бажин. А кто же заберёт титул у женщин? Кандидатов много: Кристина Резцова, Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Анастасия Томшина и Виктория Сливко.

🥇⛸️ 13:30: Фигурное катание, чемпионат мира — 2026

Интрига: Фурнье Бодри и Сизерон сильно оторвутся от соперников?

Французская пара Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон стали единственными олимпийскими чемпионами, которые всё-таки поехали на чемпионат мира в Праге. И их можно понять — они проводят первый (!) совместный сезон, и у них нет такой накопленной усталости, как у других пар. Да и к тому же явно хотят взять ещё одно золото в свою копилку. Американцы Чок/Бэйтс не поехали в Чехию, так что на пьедестале освободилось одно место. На него может претендовать сразу несколько пар, но, скорее всего, малое серебро достанется канадцам Гиллес/Пуарье. А что будет с бронзой — пока вопрос.

В женском одиночном катании первые две строчки с очень хорошей для короткой программы суммой баллов захватили сразу две японки. Однако к титулу чемпионки мира ближе всего Каори Сакамото. Чемпионат мира — последний турнир в её карьере. И фигуристке явно хочется поставить красивую точку в своей соревновательной истории. Но для этого нужно кататься чисто — на Олимпиаде от золота её отделил всего один каскад. Для победы там ей бы хватило даже одинарного тулупа. Однако вряд ли Каори допустит такую оплошность вновь.

🏒 17:00: «Трактор» — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: сможет ли челябинский клуб начать камбэк в серии на домашнем льду?

Подопечные Евгения Корешкова не были плохи в гостевой части серии первого раунда, но в плей-офф имеет значение исключительно счёт на табло после финальной сирены, а он в обоих случаях оказывался в пользу команды Анвара Гатиятулина. Таким образом, финалист минувшего розыгрыша Кубка Гагарина оказался в двух шагах от вылета из плей-офф. Сможет ли челябинский клуб на домашнем льду начать камбэк в серии?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в этой серии?

В екатеринбургской части противостояния соперники обменялись победами: первый ход остался за «Автомобилистом», после чего успех праздновал «Салават Юлаев». Любопытно, что оба голкипера уже успели отметиться встречами «на ноль». Сначала шат-аут оформил Владимир Гaлкин, а затем аналогичным образом провёл матч Семён Вязовой. Кто окажется лучше в третьей встрече?

🏐 19:00: «Заречье-Одинцово» — «Уралочка-НТМК», Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в противостоянии равных команд?

Главное напряжение в полуфинале женского волейбольного чемпионата России сконцентрировалась в борьбе между «Заречьем-Одинцово» и «Уралочкой-НТМК». После двух матчей счёт в серии 1-1. Но битва за финал продолжится, пока одна из команд не добудет три победы. Оба клуба достойны, однако место в финальной серии для них всего одно. Чьи нервы окажутся крепче?

⚽️ 19:30: Россия — Никарагуа, товарищеский матч

Интрига: Россия начнёт 2026 год с победы?

Сборная России стартует в 2026 году! Команда Валерия Карпина сыграет в Краснодаре с Никарагуа. Экзотическая команда из Центральной Америки, которая занимает 131-е место в рейтинге ФИФА. Россия обязана побеждать крупно и порадовать болельщиков. Тем более что наша команда в последних двух матчах не выигрывала: были ничья с Перу (1:1) и поражение от Чили (0:2).

🏒 19:30: СКА — ЦСКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: сможет ли СКА зацепиться за серию?

Команда Игоря Ларионова потерпела два подряд поражения в столице России. И если в первом матче армейцы Санкт-Петербурга сражались до самого конца, сумев добраться до второго овертайма, то следующая игра сложилась для столичной команды намного проще. Команда Игоря Никитина повела в серии со счётом 2-0, получив шанс поставить точку в противостоянии уже в Санкт-Петербурге. Однако Ларионов выразил уверенность, что третий матч останется за его командой. Не разойдутся ли слова Профессора с делом?

⚽️🎦 22:45: Англия — Уругвай, товарищеский матч

Интрига: встреча двух топ-сборных на «Уэмбли»

Англия — один из фаворитов предстоящего чемпионата мира. Уругвай же вряд ли относится даже к топ-10 главных претендентов на золото. Однако до дальних стадий команда Марсело Бьелсы дойти способна. И тренировка перед ЧМ против сильного соперника очень вовремя. Да и Англии никогда не помешает почувствовать реальное сопротивление. Потому что в матчах отбора команда Томаса Тухеля его особо не встречала.

⚽️ 22:45: Нидерланды — Норвегия, товарищеский матч

Интрига: битва звёздной атаки Норвегии с мощной обороной Нидерландов

Сборная Норвегии во главе с Эрлингом Холандом и Александром Сёрлотом сыграет с Нидерландами. Останавливать нападающих будут Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт и другие звёзды защиты «оранжевых». Впрочем, у нидерландцев в каждой линии есть топы. Но именно противостояние двух рослых норвежских форвардов против обороны соперника — главный сюжет товарищеского матча.

⚽️ 23:00: Испания — Сербия, товарищеский матч

Интрига: чемпионы Европы не испытают проблем с сербами?

Сборная Испании вместо матча за трофей Финалиссимы с Аргентиной зарубится с Сербией. Конечно, уровень сопротивления для действующего чемпиона Европы будет меньше. Но всё равно встреча с сербами — хороший спарринг за 2,5 месяца до старта ЧМ-2026. В последний раз команды встречались на групповом этапе Лиги наций в 2024 году. Тогда встреча в Белграде завершилась вничью (0:0), а дома Испания разгромила Сербию (3:0). Как будет на этот раз?