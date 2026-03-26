Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 27 марта 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: Россия — Никарагуа, Кубок Гагарина, Соболенко — Рыбакина, биатлон и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 27 марта 2026 года
Комментарии
Горячее 27 марта: Испания — Сербия, СКА — ЦСКА и «СЮ» — «Автомобилист», Кучеров в гонке бомбардиров НХЛ, волейбол и ЧМ по фигурному катанию!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 27 марта в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Никита Кучеров разрывать гонку бомбардиров НХЛ?

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал поистине сумасшедший ход в последнее время. 32-летний форвард выдал пятиматчевую результативную серию, набрав на этом отрезке 14 (6+8) очков. На протяжении последних матчей Никита в среднем набирает почти три очка за игру. Эта форма позволила россиянину вырваться на чистое первое место в гонке бомбардиров НХЛ. Сможет ли Кучеров продолжить набор очков в том же темпе?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
В чём секрет чудесного преображения российского форварда?
Время Кучерова. Почему он каждый раз разрывает НХЛ после Нового года?
Время Кучерова. Почему он каждый раз разрывает НХЛ после Нового года?

🏀 2:00: «Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дерзкие «шершни» поквитаются с противником?

В этом сезоне клубы дважды встречались между собой, и оба раза побеждал «Нью-Йорк». Правда, встречи проходили ещё в 2025 году. Как мы знаем, в 2026-м «Хорнетс» заметно прибавили. Например, с февраля «Шарлотт» проиграл лишь шесть раз в 22 встречах. Очень приличный результат! На этот раз сильнее окажется фаворит или «шершни» удивят?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Что творилось в НБА?
Матч, который невозможно было предсказать, и 53 очка от игрока «Денвера». Итоги дня в НБА
Матч, который невозможно было предсказать, и 53 очка от игрока «Денвера». Итоги дня в НБА

🎾 3:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Майами, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2026, пятница. 03:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: чем завершится 17-я по счёту битва Рыбакиной и Соболенко?

Лучшие теннисистки мира последнего полугодия — Арина Соболенко и Елена Рыбакина — вновь пересекутся на корте одного из крупнейших турниров. Они сражались в титульных матчах на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде-2025, на Australian Open — 2026 и на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе-2026. На сей раз девушки померяются силами в рамках 1/2 финала турнира аналогичной категории в Майами. Всего теннисистки сражались уже 16 раз, и счёт пока 9-7 в пользу Арины. Победительница нового матча далее сыграет за титул с кем-то из пары Кори Гауфф — Каролина Мухова.

WTA-1000. Майами. Турнирная сетка.
Арина и Елена прошли почти всех, но теперь кто-то должен уступить:
Соболенко вышла на Рыбакину в полуфинале Майами. Они в 17-й раз сыграют друг с другом
Соболенко вышла на Рыбакину в полуфинале Майами. Они в 17-й раз сыграют друг с другом

🏒 4:00: «Юта Маммот» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Александр Овечкин погоню за ещё одним рекордом Уэйна Гретцки?

После того как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки в 1000 шайб за карьеру в НХЛ с учётом выступления в плей-офф, у российского форварда «столичной» команды осталась одна снайперская цель – превзойти рекорд Уэйна Гретцки по сумме голов в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубках Стэнли. На данный момент в активе Александра ровно 1000 точных бросков в североамериканской лиге, тогда как великий канадец завершил карьеру в НХЛ на отметке в 1016 голов. Продолжит ли россиянин погоню за последней вехой в карьере?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Как Александр и Уэйн двигались к 1000-м голам в НХЛ?
Только Овечкин и Гретцки. Каким был путь легенд к 1000 голов в НХЛ
Видео
Только Овечкин и Гретцки. Каким был путь легенд к 1000 голов в НХЛ

🎯 12:00: Биатлон, чемпионат России, Уват, суперпасьют, женщины, 6 км, финал

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Уват
Женщины. Суперпасьют 6 км. Финал
27 марта 2026, пятница. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: кто станет первой чемпионкой страны в суперпасьюте?

На чемпионате России в Увате впервые будут разыгрывать медали в новой дисциплине – суперпасьюте. У мужчин в первой гонке победу одержал Кирилл Бажин. А кто же заберёт титул у женщин? Кандидатов много: Кристина Резцова, Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Анастасия Томшина и Виктория Сливко.

Статистика чемпионата России по биатлону
Какой была гонка у мужчин?
Бажин не оставил соперникам ни шанса в суперпасьюте. Он летел к победе на крыльях любви!
Бажин не оставил соперникам ни шанса в суперпасьюте. Он летел к победе на крыльях любви!

🥇⛸️ 13:30: Фигурное катание, чемпионат мира — 2026

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Танцы на льду. Ритм-танец
27 марта 2026, пятница. 13:30 МСК
Не началось
Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Произвольная программа
27 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Не началось

Интрига: Фурнье Бодри и Сизерон сильно оторвутся от соперников?

Французская пара Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон стали единственными олимпийскими чемпионами, которые всё-таки поехали на чемпионат мира в Праге. И их можно понять — они проводят первый (!) совместный сезон, и у них нет такой накопленной усталости, как у других пар. Да и к тому же явно хотят взять ещё одно золото в свою копилку. Американцы Чок/Бэйтс не поехали в Чехию, так что на пьедестале освободилось одно место. На него может претендовать сразу несколько пар, но, скорее всего, малое серебро достанется канадцам Гиллес/Пуарье. А что будет с бронзой — пока вопрос.

В женском одиночном катании первые две строчки с очень хорошей для короткой программы суммой баллов захватили сразу две японки. Однако к титулу чемпионки мира ближе всего Каори Сакамото. Чемпионат мира — последний турнир в её карьере. И фигуристке явно хочется поставить красивую точку в своей соревновательной истории. Но для этого нужно кататься чисто — на Олимпиаде от золота её отделил всего один каскад. Для победы там ей бы хватило даже одинарного тулупа. Однако вряд ли Каори допустит такую оплошность вновь.

Статистика чемпионата мира по фигурному катанию
Женщины разыграют медали на третий день ЧМ-2026:
Экс-россияне уже готовятся блистать на ЧМ в Праге! Ждём огня от Карины и Никиты LIVE
Live
Экс-россияне уже готовятся блистать на ЧМ в Праге! Ждём огня от Карины и Никиты LIVE

🏒 17:00: «Трактор» — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли челябинский клуб начать камбэк в серии на домашнем льду?

Подопечные Евгения Корешкова не были плохи в гостевой части серии первого раунда, но в плей-офф имеет значение исключительно счёт на табло после финальной сирены, а он в обоих случаях оказывался в пользу команды Анвара Гатиятулина. Таким образом, финалист минувшего розыгрыша Кубка Гагарина оказался в двух шагах от вылета из плей-офф. Сможет ли челябинский клуб на домашнем льду начать камбэк в серии?

Статистика плей-офф КХЛ
Перед началом серии ожидания от челябинцев были очень высоки. Почему в них верили?
«Ак Барс» вылетит в первом раунде? «Трактор» опасен даже без обороны и основного вратаря
«Ак Барс» вылетит в первом раунде? «Трактор» опасен даже без обороны и основного вратаря

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в этой серии?

В екатеринбургской части противостояния соперники обменялись победами: первый ход остался за «Автомобилистом», после чего успех праздновал «Салават Юлаев». Любопытно, что оба голкипера уже успели отметиться встречами «на ноль». Сначала шат-аут оформил Владимир Гaлкин, а затем аналогичным образом провёл матч Семён Вязовой. Кто окажется лучше в третьей встрече?

Статистика плей-офф КХЛ
Как Уфа добилась первой победы в этом плей-офф?
«Салават Юлаев» в игре! Уфа сравняла счёт в серии благодаря суперброску
Видео
«Салават Юлаев» в игре! Уфа сравняла счёт в серии благодаря суперброску

🏐 19:00: «Заречье-Одинцово» — «Уралочка-НТМК», Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Не начался
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в противостоянии равных команд?

Главное напряжение в полуфинале женского волейбольного чемпионата России сконцентрировалась в борьбе между «Заречьем-Одинцово» и «Уралочкой-НТМК». После двух матчей счёт в серии 1-1. Но битва за финал продолжится, пока одна из команд не добудет три победы. Оба клуба достойны, однако место в финальной серии для них всего одно. Чьи нервы окажутся крепче?

Статистика плей-офф женской Суперлиги
«Заречье» уже отыгрывало своё!
«Заречье» без боя не сдаётся! Подмосковная команда ответила «Уралочке» разгромом
«Заречье» без боя не сдаётся! Подмосковная команда ответила «Уралочке» разгромом

⚽️ 19:30: Россия — Никарагуа, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Никарагуа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Россия начнёт 2026 год с победы?

Сборная России стартует в 2026 году! Команда Валерия Карпина сыграет в Краснодаре с Никарагуа. Экзотическая команда из Центральной Америки, которая занимает 131-е место в рейтинге ФИФА. Россия обязана побеждать крупно и порадовать болельщиков. Тем более что наша команда в последних двух матчах не выигрывала: были ничья с Перу (1:1) и поражение от Чили (0:2).

Интервью «Чемпионата» с игроком сборной Никарагуа:
«Сыграть против такого вратаря — привилегия!» Что знают о сборной России в Никарагуа
Эксклюзив
«Сыграть против такого вратаря — привилегия!» Что знают о сборной России в Никарагуа

🏒 19:30: СКА — ЦСКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли СКА зацепиться за серию?

Команда Игоря Ларионова потерпела два подряд поражения в столице России. И если в первом матче армейцы Санкт-Петербурга сражались до самого конца, сумев добраться до второго овертайма, то следующая игра сложилась для столичной команды намного проще. Команда Игоря Никитина повела в серии со счётом 2-0, получив шанс поставить точку в противостоянии уже в Санкт-Петербурге. Однако Ларионов выразил уверенность, что третий матч останется за его командой. Не разойдутся ли слова Профессора с делом?

Статистика плей-офф КХЛ
Команды Ларионова потерпели 10 поражения кряду в плей-офф КХЛ:
Игорь Ларионов в роли главного тренера проиграл 10-й матч плей-офф КХЛ подряд

⚽️🎦 22:45: Англия — Уругвай, товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча двух топ-сборных на «Уэмбли»

Англия — один из фаворитов предстоящего чемпионата мира. Уругвай же вряд ли относится даже к топ-10 главных претендентов на золото. Однако до дальних стадий команда Марсело Бьелсы дойти способна. И тренировка перед ЧМ против сильного соперника очень вовремя. Да и Англии никогда не помешает почувствовать реальное сопротивление. Потому что в матчах отбора команда Томаса Тухеля его особо не встречала.

Все главные товарищеские матчи недели:
Франция — Бразилия, Месси против Африки, игры России. Какие крутые в этот раз товарняки!
Франция — Бразилия, Месси против Африки, игры России. Какие крутые в этот раз товарняки!

⚽️ 22:45: Нидерланды — Норвегия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва звёздной атаки Норвегии с мощной обороной Нидерландов

Сборная Норвегии во главе с Эрлингом Холандом и Александром Сёрлотом сыграет с Нидерландами. Останавливать нападающих будут Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт и другие звёзды защиты «оранжевых». Впрочем, у нидерландцев в каждой линии есть топы. Но именно противостояние двух рослых норвежских форвардов против обороны соперника — главный сюжет товарищеского матча.

Но вряд ли это повлияет хоть на что-то:
В Нидерландах собрали более 170 тысяч подписей за бойкот ЧМ-2026

⚽️ 23:00: Испания — Сербия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Испания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпионы Европы не испытают проблем с сербами?

Сборная Испании вместо матча за трофей Финалиссимы с Аргентиной зарубится с Сербией. Конечно, уровень сопротивления для действующего чемпиона Европы будет меньше. Но всё равно встреча с сербами — хороший спарринг за 2,5 месяца до старта ЧМ-2026. В последний раз команды встречались на групповом этапе Лиги наций в 2024 году. Тогда встреча в Белграде завершилась вничью (0:0), а дома Испания разгромила Сербию (3:0). Как будет на этот раз?

А ведь Испания должна была сыграть с Аргентиной:
Официально
Финалиссима отменена по решению УЕФА и КОНМЕБОЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android