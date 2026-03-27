Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сборная Англии, ЧМ-2026: Трент Александер-Арнольд – почему защитника Реала не вызывают, Томас Тухель, подробности, 27 марта 2026

У Англии есть Месси от мира крайних защитников. Только почему он не нужен Тухелю?
Дмитрий Бажанов
Трент Александер-Арнольд
Комментарии
Трент наконец-то здоров и всё лучше играет за «Реал», но двери в сборную перед ним закрывают. Неужели пропустит и ЧМ-2026?

У Трента Александер-Арнольда, которому осенью исполнится уже 28 лет, всего два матча на чемпионатах мира! В 2018-м совсем молодым он сыграл против Бельгии в последнем туре группового этапа. К тому моменту и бельгийцы, и англичане гарантировали себе выход в плей-офф. Позднее, в 2022-м, Трент вышел на замену в матче с Уэльсом. Это тоже был последний матч в группе, Англия вела 2:0, и выход в плей-офф был обеспечен.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Совсем скоро новый чемпионат мира, и Александер-Арнольд рискует его пропустить! Томас Тухель не вызвал его на товарищеские матчи с Уругваем и Японией. Трент здоров и готов играть, он как раз набрал форму и начал стабильно выходить и давать качество в мадридском «Реале». Однако Тухель предпочёл других футболистов на правый фланг обороны.

Томас Тухель
Томас Тухель
главный тренер сборной Англии

«Я знаю, на что способен Трент, но мы решили оставить наших игроков. Я знаю его сильные стороны, он очень сильный футболист, однако это спортивное решение. Мы продолжим играть с Куансой, Спенсом и Ливраменто»

Может быть, слова тренера не совсем корректно перевели, но всё же: «оставим наших игроков» – а Трент разве не «наш»? Звучит странно и двусмысленно. Впрочем, в отношении Тухеля и его сборной Трента пока действительно нельзя назвать «своим». Под руководством немецкого тренера Александер-Арнольд сыграл всего один матч – на выезде против Андорры в квалификации ЧМ.

Самое удивительное, что англичане выиграли всего 1:0. Трент вышел на замену и формально помог удержать победу. Во встрече с таким-то соперником – именно что удержать! Англия с Александер-Арнольдом выстояла!

Трент Александер-Арнольд в матче с Андоррой

Трент Александер-Арнольд в матче с Андоррой

Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Но это всё шутки. А если серьёзно, то один матч при Тухеле за полтора года (Томас тренирует Англию с начала 2025-го) – это очень-очень мало. Можно даже сказать – несолидно. Были случаи, когда немец не вызывал Трента из-за травм.

Но точно так же бывало, что Александер-Арнольд здоров – а в сборной его всё равно нет. Пример – пауза на сборные в сентябре 2025-го. Англии предстояло сыграть с Андоррой дома и с Сербией в гостях. В сборной не оказалось ни Трента, ни Джека Грилиша. Тухель сказал следующее: «Знаю, что они оба отчаянно хотят вернуться, и это действительно важно. Но на этом сборе мы решили, что Трента заменят Рис [Джеймс] и Тино Ливраменто, а на позиции Джека будут играть Рашфорд, Энтони [Гордон] и Эберечи [Эзе]».

Томас Тухель

Томас Тухель

Фото: Carl Recine/Getty Images

Грилиша в сборной нет и сейчас. Его и не могло быть, он травмирован. А вот Александер-Арнольд здоров. Однако всё равно не вызван. Изначально Тухель предпочёл Джарелла Куансу из «Байера», Джеда Спенса из «Тоттенхэма» и Тино Ливраменто из «Ньюкасла».

Уже после того, как объявили состав, Куанса получил травму. Но даже тогда Трента не вызвали. Приглашение получил Бен Уайт. Он не играл за сборную с 2022 года. В какой-то момент вообще отказался за неё выступать. Плюс в этом сезоне Уайт не игрок основы «Арсенала». Во всех турнирах у него суммарно чуть больше 1200 минут. В Премьер-лиге Бен не выходил на поле с января. Однако он в сборной есть, а Александер-Арнольда нет.

Беда Трента в его уникальности. Он крайний защитник с очень нетипичным для этой позиции набором навыков. По сути, Александер-Арнольд – реджиста, номинально спрятанный на фланге обороны. В розыгрыше мяча он сильнее, чем непосредственно в оборонительной работе. При том что по позиции как раз защитник!

Вписать такого футболиста в игру команды, да так, чтобы максимально использовать его сильные стороны и прикрыть слабые, – сложная задача. В «Реале» это пытался сделать Хаби Алонсо. Получалось с переменным успехом. Сильно повлияли травмы, англичанин много пропустил. Сейчас он наконец-то здоров, и использовать его учится уже Альваро Арбелоа. С каждым матчем получается всё лучше и лучше. Для дальнейшего прогресса важно, чтобы Трент снова не сломался.

Трент Александер-Арнольд и Альваро Арбелоа

Трент Александер-Арнольд и Альваро Арбелоа

Фото: Visionhaus/Getty Images

Лучше всех Александер-Арнольда в игру команды интегрировал Юрген Клопп. Именно при немце Трент засиял в «Ливерпуле» и стал большой звездой. Однако сколько времени потребовалось Клоппу, чтобы подладить Трента под команду, а команду – под Трента! Плюс он работал с Александер-Арнольдом и другими футболистами в ежедневном режиме – это очень важно.

У тренера сборной – в данном случае у Тухеля – такой возможности нет. В футболе сборных вообще трудно выстраивать сложные игровые механизмы. На это просто нет времени. Соответственно, часто тренеры выбирают варианты попроще. Без изысков – но чтобы работало. Возможно, отказ от Трента как раз такая история.

Ливраменто, Спенс, Уайт и Куанса – игроки значительно проще. Кайл Уокер и Киран Триппьер, которые были основными правыми защитниками ранее, ещё при Гарете Саутгейте, – тоже. Все они чёткие, понятные ролевики. Чтобы они проявляли свои лучшие качества, под них не нужно адаптировать всю команду.

А с Трентом так не получится. Он Месси среди фланговых защитников. Если создать ему подходящие условия, Александер-Арнольд будет сиять и сделает команду кратно сильнее. А если использовать как обычного крайка, он не даст ничего уникального в атаке и вряд ли сделает сильнее оборону.

С другой стороны, странно, что Тухель отказывается от Трента даже как от опции. Возможно, не видит его в старте. Это выбор тренера, он имеет на него право. Но почему не вызвать Александер-Арнольда, просто чтобы разнообразить набор футболистов? Он ведь не только на фланге – ещё и в центре может играть. Гарет Саутгейт использовал его там. Нельзя сказать, что получилось очень удачно. Однако в любом случае у Трента отличный пас, он великолепно исполняет стандарты. Зачем от этого отказываться?

Взять, к примеру, линию нападения: Тухель вызвал Гарри Кейна, Рашфорда, Джаррода Боуэна и двух Домиников – Калверт-Льюина и Соланке. Все они разные. Рашфорд и Боуэн – это рывки, скорость. Соланке и Калверт-Льюин – рослые, габаритные, могут толкаться и вести борьбу наверху. Кейн умеет вообще всё.

В случае с форвардами Тухель выбрал несколько разных опций. И это логично. Можно подстроиться под соперника, под сценарий конкретного матча. У тренера есть варианты. По идее, в отношении Трента могла бы сработать та же логика. Но почему-то не сработала.

Трент Александер-Арнольд Подробнее

Важно отметить, что и до назначения Тухеля, когда тренером был Саутгейт, Александер-Арнольд практически никогда не был в сборной основным. У него лишь два матча на чемпионатах мира и всего четыре – на Евро. Турнир 2021 года он пропустил из-за травмы, а в 2024-м провёл три матча в группе (90 минут не сыграл ни разу) плюс вышел под серию пенальти в четвертьфинале со Швейцарией. Ни в полуфинале, ни в финале Трент на поле не появился.

Трент Александер-Арнольд на Евро-2024

Трент Александер-Арнольд на Евро-2024

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Любопытно, что в матчах на групповом этапе с Сербией и Данией, когда Александер-Арнольд выходил в старте, он действовал в центре поля. То есть как основную опцию на правый фланг Саутгейт его не рассматривал. Тоже выбирал варианты проще и понятнее.

А ещё любопытно, что самый стабильный отрезок в сборной Трент выдал между Саутгейтом и Тухелем – когда Англией временно руководил Ли Карсли. В квалификации ЧМ Александер-Арнольд сыграл четыре полных матча подряд. Вероятно, сыграл бы и шесть, но последние два при Карсли пропустил из-за травмы.

Саутгейта критиковали за то, что с таким бешеным набором футболистов его сборная играла чудовищно тоскливо. Дескать, потенциал состава не был реализован даже наполовину. Если бы Англия выиграла хотя бы один титул, критика наверняка бы подостыла. Однако в итоге трофеев Гарет не принёс, и в памяти осталась лишь тоска, которую в каждом матче гарантировала игра его команды.

У Тухеля на клубном уровне были очень интересные и яркие проекты. Сможет ли он сделать интереснее и ярче сборную Англии – пока вопрос. Отбор на ЧМ команда пролетела со свистом, не заметив ни одного соперника (кроме Андорры на выезде). Так что пока выводы делать рано.

Трент Александер-Арнольд и Томас Тухель

Трент Александер-Арнольд и Томас Тухель

Фото: Joan Valls/Getty Images

С другой стороны, отказ от Трента выглядит подозрительно. Что это? Адекватная подстройка под реалии мира сборных, в котором сложно конструировать что-то концептуальное? Или саутгейтовщина – осторожность, граничащая с трусостью, когда тренер намеренно отказывается от сложноустроенного игрока, который многое может дать, и выбирает куда более простые и понятные варианты?

Самого Трента, похоже, непростая история со сборной слегка (или не слегка) достала. После победного для «Реала» дерби с «Атлетико» англичанин в соцсетях написал: «Madrid. Y nada mas» («Мадрид. И ничего больше»). Многие СМИ уверены, что это ответ на невызов в сборную. Ответ в стиле Гарета Бэйла – в духе «Уэльс. Гольф. Мадрид. Именно в таком порядке». Только валлиец тогда приложил «Реал», а Трент, наоборот, вроде как поставил клуб выше сборной.

Может быть, на чемпионат мира Александер-Арнольд всё-таки отправится. Финальные заявки объявят в конце мая – начале июня, так что у Тухеля ещё есть время подумать. Но если Трент пролетит мимо ЧМ, кажется, будет история луз-луз. В минусе будет и сам игрок, и сборная Англии. И неизвестно, кто потеряет больше: Александер-Арнольд без ЧМ или сборная Англии – без Александер-Арнольда?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android