Трент наконец-то здоров и всё лучше играет за «Реал», но двери в сборную перед ним закрывают. Неужели пропустит и ЧМ-2026?

У Англии есть Месси от мира крайних защитников. Только почему он не нужен Тухелю?

У Трента Александер-Арнольда, которому осенью исполнится уже 28 лет, всего два матча на чемпионатах мира! В 2018-м совсем молодым он сыграл против Бельгии в последнем туре группового этапа. К тому моменту и бельгийцы, и англичане гарантировали себе выход в плей-офф. Позднее, в 2022-м, Трент вышел на замену в матче с Уэльсом. Это тоже был последний матч в группе, Англия вела 2:0, и выход в плей-офф был обеспечен.

Совсем скоро новый чемпионат мира, и Александер-Арнольд рискует его пропустить! Томас Тухель не вызвал его на товарищеские матчи с Уругваем и Японией. Трент здоров и готов играть, он как раз набрал форму и начал стабильно выходить и давать качество в мадридском «Реале». Однако Тухель предпочёл других футболистов на правый фланг обороны.

Томас Тухель главный тренер сборной Англии «Я знаю, на что способен Трент, но мы решили оставить наших игроков. Я знаю его сильные стороны, он очень сильный футболист, однако это спортивное решение. Мы продолжим играть с Куансой, Спенсом и Ливраменто»

Может быть, слова тренера не совсем корректно перевели, но всё же: «оставим наших игроков» – а Трент разве не «наш»? Звучит странно и двусмысленно. Впрочем, в отношении Тухеля и его сборной Трента пока действительно нельзя назвать «своим». Под руководством немецкого тренера Александер-Арнольд сыграл всего один матч – на выезде против Андорры в квалификации ЧМ.

Самое удивительное, что англичане выиграли всего 1:0. Трент вышел на замену и формально помог удержать победу. Во встрече с таким-то соперником – именно что удержать! Англия с Александер-Арнольдом выстояла!

Но это всё шутки. А если серьёзно, то один матч при Тухеле за полтора года (Томас тренирует Англию с начала 2025-го) – это очень-очень мало. Можно даже сказать – несолидно. Были случаи, когда немец не вызывал Трента из-за травм.

Но точно так же бывало, что Александер-Арнольд здоров – а в сборной его всё равно нет. Пример – пауза на сборные в сентябре 2025-го. Англии предстояло сыграть с Андоррой дома и с Сербией в гостях. В сборной не оказалось ни Трента, ни Джека Грилиша. Тухель сказал следующее: «Знаю, что они оба отчаянно хотят вернуться, и это действительно важно. Но на этом сборе мы решили, что Трента заменят Рис [Джеймс] и Тино Ливраменто, а на позиции Джека будут играть Рашфорд, Энтони [Гордон] и Эберечи [Эзе]».

Грилиша в сборной нет и сейчас. Его и не могло быть, он травмирован. А вот Александер-Арнольд здоров. Однако всё равно не вызван. Изначально Тухель предпочёл Джарелла Куансу из «Байера», Джеда Спенса из «Тоттенхэма» и Тино Ливраменто из «Ньюкасла».

Уже после того, как объявили состав, Куанса получил травму. Но даже тогда Трента не вызвали. Приглашение получил Бен Уайт. Он не играл за сборную с 2022 года. В какой-то момент вообще отказался за неё выступать. Плюс в этом сезоне Уайт не игрок основы «Арсенала». Во всех турнирах у него суммарно чуть больше 1200 минут. В Премьер-лиге Бен не выходил на поле с января. Однако он в сборной есть, а Александер-Арнольда нет.

Беда Трента в его уникальности. Он крайний защитник с очень нетипичным для этой позиции набором навыков. По сути, Александер-Арнольд – реджиста, номинально спрятанный на фланге обороны. В розыгрыше мяча он сильнее, чем непосредственно в оборонительной работе. При том что по позиции как раз защитник!

Вписать такого футболиста в игру команды, да так, чтобы максимально использовать его сильные стороны и прикрыть слабые, – сложная задача. В «Реале» это пытался сделать Хаби Алонсо. Получалось с переменным успехом. Сильно повлияли травмы, англичанин много пропустил. Сейчас он наконец-то здоров, и использовать его учится уже Альваро Арбелоа. С каждым матчем получается всё лучше и лучше. Для дальнейшего прогресса важно, чтобы Трент снова не сломался.

Лучше всех Александер-Арнольда в игру команды интегрировал Юрген Клопп. Именно при немце Трент засиял в «Ливерпуле» и стал большой звездой. Однако сколько времени потребовалось Клоппу, чтобы подладить Трента под команду, а команду – под Трента! Плюс он работал с Александер-Арнольдом и другими футболистами в ежедневном режиме – это очень важно.

У тренера сборной – в данном случае у Тухеля – такой возможности нет. В футболе сборных вообще трудно выстраивать сложные игровые механизмы. На это просто нет времени. Соответственно, часто тренеры выбирают варианты попроще. Без изысков – но чтобы работало. Возможно, отказ от Трента как раз такая история.

Ливраменто, Спенс, Уайт и Куанса – игроки значительно проще. Кайл Уокер и Киран Триппьер, которые были основными правыми защитниками ранее, ещё при Гарете Саутгейте, – тоже. Все они чёткие, понятные ролевики. Чтобы они проявляли свои лучшие качества, под них не нужно адаптировать всю команду.

А с Трентом так не получится. Он Месси среди фланговых защитников . Если создать ему подходящие условия, Александер-Арнольд будет сиять и сделает команду кратно сильнее. А если использовать как обычного крайка, он не даст ничего уникального в атаке и вряд ли сделает сильнее оборону.

С другой стороны, странно, что Тухель отказывается от Трента даже как от опции. Возможно, не видит его в старте. Это выбор тренера, он имеет на него право. Но почему не вызвать Александер-Арнольда, просто чтобы разнообразить набор футболистов? Он ведь не только на фланге – ещё и в центре может играть. Гарет Саутгейт использовал его там. Нельзя сказать, что получилось очень удачно. Однако в любом случае у Трента отличный пас, он великолепно исполняет стандарты. Зачем от этого отказываться?

Взять, к примеру, линию нападения: Тухель вызвал Гарри Кейна, Рашфорда, Джаррода Боуэна и двух Домиников – Калверт-Льюина и Соланке. Все они разные. Рашфорд и Боуэн – это рывки, скорость. Соланке и Калверт-Льюин – рослые, габаритные, могут толкаться и вести борьбу наверху. Кейн умеет вообще всё.

В случае с форвардами Тухель выбрал несколько разных опций. И это логично. Можно подстроиться под соперника, под сценарий конкретного матча. У тренера есть варианты. По идее, в отношении Трента могла бы сработать та же логика. Но почему-то не сработала.

Важно отметить, что и до назначения Тухеля, когда тренером был Саутгейт, Александер-Арнольд практически никогда не был в сборной основным. У него лишь два матча на чемпионатах мира и всего четыре – на Евро. Турнир 2021 года он пропустил из-за травмы, а в 2024-м провёл три матча в группе (90 минут не сыграл ни разу) плюс вышел под серию пенальти в четвертьфинале со Швейцарией. Ни в полуфинале, ни в финале Трент на поле не появился.

Любопытно, что в матчах на групповом этапе с Сербией и Данией, когда Александер-Арнольд выходил в старте, он действовал в центре поля. То есть как основную опцию на правый фланг Саутгейт его не рассматривал. Тоже выбирал варианты проще и понятнее.

А ещё любопытно, что самый стабильный отрезок в сборной Трент выдал между Саутгейтом и Тухелем – когда Англией временно руководил Ли Карсли. В квалификации ЧМ Александер-Арнольд сыграл четыре полных матча подряд. Вероятно, сыграл бы и шесть, но последние два при Карсли пропустил из-за травмы.

Саутгейта критиковали за то, что с таким бешеным набором футболистов его сборная играла чудовищно тоскливо. Дескать, потенциал состава не был реализован даже наполовину. Если бы Англия выиграла хотя бы один титул, критика наверняка бы подостыла. Однако в итоге трофеев Гарет не принёс, и в памяти осталась лишь тоска, которую в каждом матче гарантировала игра его команды.

У Тухеля на клубном уровне были очень интересные и яркие проекты. Сможет ли он сделать интереснее и ярче сборную Англии – пока вопрос. Отбор на ЧМ команда пролетела со свистом, не заметив ни одного соперника (кроме Андорры на выезде). Так что пока выводы делать рано.

С другой стороны, отказ от Трента выглядит подозрительно. Что это? Адекватная подстройка под реалии мира сборных, в котором сложно конструировать что-то концептуальное? Или саутгейтовщина – осторожность, граничащая с трусостью, когда тренер намеренно отказывается от сложноустроенного игрока, который многое может дать, и выбирает куда более простые и понятные варианты?

Самого Трента, похоже, непростая история со сборной слегка (или не слегка) достала. После победного для «Реала» дерби с «Атлетико» англичанин в соцсетях написал: «Madrid. Y nada mas» («Мадрид. И ничего больше»). Многие СМИ уверены, что это ответ на невызов в сборную. Ответ в стиле Гарета Бэйла – в духе «Уэльс. Гольф. Мадрид. Именно в таком порядке». Только валлиец тогда приложил «Реал», а Трент, наоборот, вроде как поставил клуб выше сборной.

Может быть, на чемпионат мира Александер-Арнольд всё-таки отправится. Финальные заявки объявят в конце мая – начале июня, так что у Тухеля ещё есть время подумать. Но если Трент пролетит мимо ЧМ, кажется, будет история луз-луз. В минусе будет и сам игрок, и сборная Англии. И неизвестно, кто потеряет больше: Александер-Арнольд без ЧМ или сборная Англии – без Александер-Арнольда?