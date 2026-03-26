Турция — в шаге от первого ЧМ за 24 года! Победу принесли не звёзды, а защитник «Брайтона»

Сборная Турции – фаворит своей сетки стыков ЧМ-2026. В полуфинале команду Винченцо Монтеллы ожидал домашний матч с Румынией. Победитель проходил в финал, где встретится с победителем пары Словакия – Косово. Проигравший же лишался шансов на чемпионат мира.

В стартовом составе сборной Турции вышло много статусных игроков: вратарь Угурджан Чакыр, защитник Ферди Кадыоглу, полузащитники Хакан Чалханоглу и Арда Гюлер, а также Кенан Йылдыз, Керем Актюркоглу и Барыш Алпер Йылмаз в атаке. У Румынии же гораздо более скромная команда. Самое известное имя – защитник Раду Дрэгушин. Ещё есть Янис Хаджи, сын легендарного Георге Хаджи, но до достижений отца ему далеко.

Первый тайм получился скучным. Опасных моментов у своих ворот Румыния не допустила. Турция намного больше владела мячом (69% на 31%), но никакой выгоды не извлекала. Не помогали ни скорость Йылдыза и Йылмаза, ни интеллект Гюлера и Чалханоглу.

Зато у команды 80-летнего Мирчи Луческу (да-да, экс-тренер «Зенита» всё ещё работает) в середине тайма был убойный момент. На 24-й минуте Влад Драгомир получил пас в штрафной Турции и из убойной позиции пробил в перекладину. Подоспевший на добивание партнёр не смог нанести мощный удар в фактически пустой створ.

Старт второго тайма получился успешным для хозяев. Турки вышли и почти сразу забили. На 53-й минуте Гюлер навесил в штрафную, а Кадыоглу пробил точно в нижний угол ворот Йонуца Раду. 1:0!

После этого у команды Монтеллы была ещё парочка шансов. Например, Йылдыз на 61-й минуте зарядил издали в перекладину. Румыны уступали всего в один мяч, но в атаку почти не шли. Гости ждали идеальный момент для контратаки. И на 77-й минуте он случился: после подачи с углового мяч метался по штрафной Турции, а Николае Станчу оказался первым на подборе. Однако полузащитник сборной Румынии пробил в штангу. Какой разворот мог произойти!

Любопытно, что Турция почти всю встречу провела со стартовым сочетанием футболистов. Первая замена состоялась только на 78-й минуте. Вместо вингера Йылмаза вышел центральный полузащитник Оркун Кёкчю. Стало ясно: Монтелла собирается сыграть надёжнее в обороне. Но с учётом недавнего удара в штангу за турок стало тревожно.

Однако Румыния так и не придумала, как же надавить на оборону хозяев. Концовка получилась относительно спокойной для Турции. В пяти встречах группового этапа отборов в матчах команды Монтеллы забивалось минимум четыре мяча (один раз – два). А теперь Турция в неожиданном прагматичном стиле разобралась с румынами.

Матч за выход на ЧМ-2026 для Турции состоится в гостях 31 марта. Соперник определится уже через пару часов.