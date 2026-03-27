«ПСЖ» – в центре скандала. Сколько ещё будет поблажек, несмотря на протест конкурентов?

Новый скандал во французском футболе. На этот раз он связан с переносом матча лидеров Лиги 1. Изначально «ПСЖ» должен был сыграть с «Лансом» 11 апреля, однако в итоге встречу лучших команд чемпионата Франции подвинули на 13 мая.

Какими были аргументы клубов?

«ПСЖ» попросил о переносе матча в связи с плотным календарём. 8 и 14 апреля команда Луиса Энрике дважды встретится с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Перенос матча с «Лансом» позволит парижанам готовиться к ответной игре в еврокубке в течение недели. Парижане повторили свой же трюк — ранее клуб добился переноса встречи с «Нантом». Благодаря этому французская топ-команда отдыхала между двумя встречами с «Челси» в Лиге чемпионов.

Но есть один нюанс. «Нант» был не против переноса, а вот «Ланс» рассчитывал провести встречу с «ПСЖ» в ранее установленные сроки. Почему? Перенос вынуждает «Ланс» провести в мае три матча за неделю. А у команды гораздо более скромные ресурсы, нежели у действующего чемпиона Франции. Не забудем, что соперники рубятся за победу в турнире. Пока «Ланс» отстаёт на одно очко, но у «ПСЖ» есть одна игра в запасе.

Луиш Кампуш (на переднем плане) Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Спортивный советник парижан Луиш Кампуш объяснил, почему клуб выступал за перенос матча с «Лансом». Он говорил об этом ещё до того, как было принято решение.

«Позиция «ПСЖ» достаточно понятная, — говорил Кампуш в эфире RMC Sports. — Мы считаем, что этот перенос пойдёт на пользу не только клубу, но и всему французскому футболу. Благодаря этому страна получит возможность хорошо проявить себя на международном уровне и набрать важные очки в таблицу коэффициентов УЕФА, что позволит сохранить пятое место.

Мы не имеем ничего против «Ланса». Будь на их месте другой соперник – поступили бы точно так же. Наша задача — достойно представлять Францию в Лиге чемпионов. Играй мы с «Ливерпулем» 7 и 15 апреля, было бы гораздо проще. Но английский клуб не может выходить на поле 15-го числа в связи с годовщиной трагедии «Хиллсборо». Мы уважаем это решение.

Лига 1 уже один раз отказала «ПСЖ» в нынешнем сезоне. Мы играли с «Марселем» в тот же день, когда проходила церемония вручения «Золотого мяча». Все игроки команды хотели присутствовать на праздновании победы Усмана Дембеле. Лига отказалась перенести матч, и мы с уважением отнеслись к такому решению».

«Лансу» подобные доводы не показались убедительными. «Наш клуб не согласен с возможным переносом. По сути, осталась только одна дата в календаре, и мы не должны мириться с этим», — высказался главный тренер «Ланса» Пьер Саж.

Позднее клуб выпустил специальное заявление в связи с просьбой соперника о переносе: «Выглядит всё так, что команда с 10-м по величине бюджетом лиги должна адаптироваться к требованиям самых влиятельных клубов чемпионата. И всё это ради интересов, которые выходят за рамки внутреннего турнира. К тому же в предыдущих сезонах уже принимались кое-какие меры для того, чтобы французским командам было проще в Европе. К примеру, количество участников в чемпионате сократили с 20 до 18, плюс отменили Кубок лиги».

Жозеф Эгурльен Фото: Sportsphoto/Allstar via Getty Images

После того как появилась информация о переносе матча, президент «Ланса» Жозеф Эгурльен выразил недовольство: «У «ПСЖ» есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас — нет», — сказал президент в беседе с RMC Sport.

Французский политик Ксавье Бертран поддержал вторую команду чемпионата: «Ланс» занимает второе место в Лиге 1, отставая от «ПСЖ» на одно очко. Этот матч — очень важный для обоих клубов. И всё же LFP решила не прислушиваться к позиции «Ланса», несмотря на то что тот представил серьёзный спортивный аргумент. У клуба будет две недели без матчей, а затем – три игры за восемь дней. «Ланс» поступил правильно, заняв твёрдую позицию. Клуб защищал не только свои интересы, но и основополагающий принцип спортивной справедливости. Наша лига заслуживает лучшего».

Почему матч перенесли, несмотря на протест «Ланса»?

Когда одна команда просит о переносе, есть два варианта. Если оба клуба согласны, то вопрос урегулирован. Если одна из команд выступает против переноса, то окончательное решение принимает Профессиональная футбольная лига (LFP). Для этого собирают заседание совета директоров. В регламенте сказано, что «у LFP есть решающее слово в формировании расписания матчей (за исключением расписания трансляций) и при внесении любых изменений в течение сезона».

По традиции совет директоров LFP стремится упростить ситуацию для клубов, которые выступают в еврокубках. Такую политику поддерживает президент организации Венсан Лабрюн. Решение о переносе матча можно считать больше политическим, нежели спортивным. Тем более что в совет директоров LFP входят сразу два представителя «ПСЖ» — президент Нассер Аль-Хелаифи и исполнительный директор Викториано Мелеро, который выступает в качестве президента профсоюза клубов.

В связи с чем ситуация накалилась?

У руководителей клубов есть давняя обоюдная неприязнь. В июле 2024 года состоялась встреча президентов команд Лиги 1. В её ходе Аль-Хелаифи раскритиковал Эгурльена. Президент «Ланса» указал на потенциальный конфликт интересов, связанный с ролью арабского бизнесмена в beIN Sport, одном из вещателей Лиги 1. «Вы хороши в своём деле, но ничего не понимаете в СМИ», — ответил коллеге Аль-Хелаифи.

Нассер Аль-Хелаифи и Луис Энрике Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

А ещё президент «Ланса» критиковал Лабрюна и утверждал, что тот возглавляет клику. Что означает это слово? Замкнутую группу людей, объединённых корыстными целями, которые действуют ради личной выгоды. По мнению Эгурльена, в неё входит президент «ПСЖ». Этот контекст объясняет тон пресс-релиза, который «Ланс» опубликовал в начале нынешней недели.

Там клуб осудил французскую Лигу 1, заявив, что «она постепенно превращается в разменную монету и подчиняется европейским императивам определённых сторон». По мнению «Ланса», у руководителей LFP «своеобразное понимание спортивной справедливости».

«ПСЖ» настаивает, что действует не только в своих интересах

«Пятое место в таблице коэффициентов УЕФА означает лучшее представительство французского футбола в европейских соревнованиях. Более того, успех французских клубов в Европе приносит выгоду всем командам Лиги 1», — подчеркнул для Le Parisien источник, близкий к «ПСЖ».

Матч «ПСЖ» — «Ланс» в первом круге Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Издание отмечает, что первые пять стран рейтинга УЕФА, получают солидарные выплаты в размере € 10 млн в год. Эти деньги распределяют между клубами, которые не попали в еврокубки. Так что «ПСЖ» руководствуется тем, что если хорошо выступит в ЛЧ, то это благоприятно скажется на банковском счёте «Ланса». Однако у второй команды чемпионата Франции своё мнение по этому поводу.

Важно отметить, что в других топ-лигах нет никаких переносов. Сложно представить расклад, при котором матч с участием лидеров АПЛ или Примеры проведут не в ранее установленные сроки. Во Франции же перенесли не только две игры «ПСЖ», но и встречу «Брест» — «Страсбург». Почему? Потому что «Страсбург» ждут две игры с «Майнцем» в четвертьфинале Лиги конференций.