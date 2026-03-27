«Нефтехимик» могут поглотить, будущее «Черноморца» под вопросом. Главное в ФНЛ

Подвал российского футбола кипит. Тренеры, как обычно, под ударом – есть свежие перестановки. Под раздачу попал даже xG – «Уфа» возмутилась, что модель ожидаемых голов низко оценивает активность команды в атаке. Собираем всё самое интересное в одном месте.

Тренёв ушёл из «Сибири»

Новосибирский клуб быстро отреагировал на неудачный старт в «Золоте» LEON-Второй лиги (четыре очка в четырёх матчах) и расстался с Виктором Тренёвым. При этом новосибирцы проиграли два матча лидерам на выезде — «Текстильщику» (1:5) и «Ленинградцу» (0:1). Очевидно, напряжение вокруг Тренёва сформировалось уже давно – и сейчас ситуация достигла точки кипения.

Виктор Тренёв возглавлял команду 583 дня — дольше всех после перезапуска клуба в 2019 году. Он принял «Сибирь» в тяжёлый период и вывел в «Золото», однако превратить команду в реального претендента на выход в Лигу Pari так и не смог.

Новым главным тренером стал Вячеслав Комков — 39-летний специалист из системы клуба, недавно получивший лицензию Pro. Зимой он работал в штабе Тренёва. Комков хорошо знает команду, его уже представили игрокам. Задача не меняется — борьба за выход в Первую лигу.

Василия Березуцкого могут убрать

Позиции Василия Березуцкого в «Урале» серьёзно пошатнулись. После рестарта команда проиграла два из четырёх матчей – «Факелу» (0:1) и «Енисею» (2:4) – и откатилась на третью строчку в Первой лиге.

В ближайшем туре «Урал» в гостях встретится с «Родиной», которая как раз и вырвалась на второе место. Березуцкий потерял сразу двух основных «лимитчиков». Матвей Бардачёв уехал в молодёжную сборную, а Илья Ишков пропустит игру из-за дисквалификации. Это серьёзно ограничивает вариативность состава, особенно с учётом требований по молодым игрокам (как минимум один должен быть на поле).

По слухам, клуб уже ищет кандидата на замену. «РБ-Спорт» сообщает, что новым тренером может стать Александр Сторожук – его звали в Екатеринбург ещё зимой. Журналист Сергей Ильёв упомянул Сергея Юрана, который до сих пор находится без работы. Решение по будущему Березуцкого во многом будет зависеть от результата ближайшей игры.

Анзор Саная из «Уфы» сомневается в xG

Вокруг матча «Уфа» — «Волга» (2:1) разгорелась неожиданная дискуссия. Спортивный директор уфимского клуба Анзор Саная направил в компанию РУСТАТ официальное письмо с просьбой подробно разобрать расчёт xG. По ожидаемым голам ульяновцы уверенно превзошли соперника. 3,0+ против ~1,0 у «Уфы» (в зависимости от модели). При этом победа осталась за хозяевами.

Самый обсуждаемый момент — гол Владислава Камилова. Удар полузащитника «Уфы» оценили всего в 0,03 xG. Почему так мало? Модель всегда низко оценивает дальние выстрелы – влияют расстояние и количество игроков между вратарём и бьющим.

В целом «Волга» действительно создала больше моментов: несколько ударов в упор, выход один на один, попадание в штангу, гол Артура Мурзы. «Уфа» била реже и часто угрожала чужим воротам с помощью дальних ударов.

Главный вывод — xG остаётся полезным, но вспомогательным инструментом. На дистанции он показывает тренды, однако в рамках одного матча может искажать восприятие. Поэтому смотреть нужно не только на цифры, но и на саму игру.

На поле «Арсенала» выделят ещё 500 тысяч рублей

Проблемный газон стадиона в Туле продолжат приводить в порядок. Из-за плохого состояния поля «Арсенал» уже провёл несколько домашних встреч на других аренах. На обслуживание поля выделят ещё около 500 тысяч рублей. Соответствующий тендер объявило областное учреждение «Управление спортивными сооружениями».

В контракт входит полный комплекс работ – уход за натуральным и гибридным покрытиями, а также обслуживание системы автоматического полива.

Канчельскис проиграл спор футболистам

Брянское «Динамо» неплохо стартовало в «Серебре» Второй лиги под руководством Андрея Канчельскиса. Третье место (впереди только «Динамо-2» и «Алания»), восемь набранных очков. Видимо, тренерский штаб использует особые методы.

«Я и весь тренерский штаб завтра побежим шесть раз по 200 метров, – признался Канчельскис после матча с «Амкаром» (1:1). – Проиграли спор нашим футболистам. Надо было, чтобы брянское «Динамо» заняло первое место во Второй лиге. Можем ещё поспорить с игроками для дополнительной мотивации».

Следующую встречу брянское «Динамо» проведёт дома 28 марта. Соперником станет «Тюмень».

КДВ перенёс матч в Красноярск из-за огромных сугробов

В эти выходные стартует Вторая лига «Б». Правда, не все команды подготовились к весне. Матч КДВ с «Челябинском-2», запланированный на 12 апреля, перенесён из Томска в Красноярск. Причина — тяжёлые погодные условия и большие сугробы на стадионе «Темп».

В клубе пояснили, что расчистка поля с использованием техники может повредить новый газон. Поэтому было принято решение сыграть в манеже «Енисея», чтобы гарантировать нормальные условия для проведения встречи.

У «Черноморца» опять проблемы с бюджетом?

Новороссийский «Черноморец» пока не подтвердил бюджет на следующий сезон в Первой лиге. Дедлайн — 4 апреля. К этому моменту клуб должен подать документы на лицензирование.

Даже если вопрос не удастся закрыть вовремя, у клуба останется время до середины мая, чтобы предоставить финансовые гарантии, но уже с санкциями.

При этом важная встреча гендиректора Константина Гордиюка с инвестором Сергеем Шишкарёвым, который летом вышел из проекта, пока не состоялась. Во многом от этого зависит, на какие деньги «Черноморец» будет жить дальше.

Согласно регламенту, если клуб сохраняет место по спортивному принципу, но не проходит лицензирование или снимается, его заменяет лучшая из вылетевших команд. Если и она не готова, то шанс получает команда, проигравшая в стыках Второй лиги.

«Рубин» может поглотить «Нефтехимик»

Как сообщает журналист Сергей Ильёв, «Нефтехимик» может стать частью «Рубина». Оба клуба спонсирует одна и та же компания – «СИБУР». Она же финансирует хоккейный «Нефтехимик». В том случае, если идея будет реализована, казанцы смогут использовать команду из Первой лиги как площадку для обкатки молодёжи (но что тогда будет с «Рубином-2»?). Тренером может стать Гёкдениз Карадениз – он уже работал с «двойкой».