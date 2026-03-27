Перед ЧМ-2026 игроки меняют гражданство. Экс-форвард «Зенита» успел, а Хайкин — не факт

Изидор получил паспорт по гаитянским корням. А вратарь «Будё», похоже, не стремится в сборную Норвегии, но оказаться в команде всё же может.

Чемпионат мира по футболу стал вместительным как никогда: летом в нём впервые поучаствуют 48 сборных вместо 32. Упрощённый отбор позволит ощутить праздник игрокам совсем уж экзотических команд вроде Кюрасао и Гаити. А также тем, кто не пробивается в более топовые, но всё же мечтает поехать на главный турнир четырёхлетия. Одним из таких стал хорошо нам знакомый Вильсон Изидор.

Изидор мечтал о сборной Франции, но ради ЧМ стал гаитянином

Карьера экс-нападающего «Локомотива» и «Зенита» прёт в гору. Предыдущий сезон Изидор провёл в Чемпионшипе. Его «Сандерленд» добился повышения в классе, а сам француз настрелял 13 голов в 46 матчах – в том числе отличился в стыках с «Ковентри» Фрэнка Лэмпарда. Англичане с радостью выкупили Изидора у петербуржцев за € 6 млн после аренды за € 750 тыс. В АПЛ тот засверкал ещё ярче: за первые девять туров вскрыл ворота «Вест Хэма», «Брентфорда», «Астон Виллы» и «Челси», вошёл в топ-10 бомбардиров АПЛ.

Трансферная стоимость Изидора резко взлетела: всего за год с € 4 млн до € 18 млн. Российские спортивные СМИ наперебой рассказывали о шикарном подъёме Вильсона. А болельщики недоумевали: почему этот парень не был так хорош в МИР РПЛ?

В 2023 году Изидор рассказывал «Чемпионату»: «Моя цель – попасть в сборную Франции. Я продолжаю прогрессировать и много работать». Ранее он выступал за французские молодёжки от U17 до U21. Но бешеную конкуренцию на взрослом уровне не выдерживал.

Возможно, продолжи он сверкать в Англии, вызов стал бы реален. Только с октября голов у нападающего нет. Более того, в Премьер-лиге с середины декабря его не выпускают в старте, а последние два тура Изидор и вовсе просидел на лавке. Так внимание Дидье Дешама точно не привлечь.

И тут Изидор вовремя вспомнил о гаитянских корнях. Сборная Гаити как раз пробилась на ЧМ впервые за 52 года. Нападающий обратился к болельщикам в соцсетях и отметил, что многие просили его сменить футбольное гражданство – прямо перед ЧМ-2026 подходящий момент настал.

Вильсон Изидор нападающий «Сандерленда» «Дорогие друзья, братья и сёстры гаитяне. Сегодня я пишу вам, чтобы объявить о положительном решении ответить на призыв национальной сборной Гаити. Я взял время на размышление, потому что хотел сделать всё правильно для страны и для баланса всей команды, а не торопить события. Но знайте, что я видел все ваши сообщения. Они тронули меня до глубины души. Горжусь тем, что теперь являюсь частью сборной и могу прославлять наш народ, нашу нацию. Вместе у нас есть возможность вписать своё имя в историю и пережить великие приключения. Мне не терпится ощутить пыл нашей диаспоры и прежде всего встретиться с вами».

Помимо Изидора, в сборной Гаити широко известен только один футболист – полузащитник «Вулверхэмптона» Жан-Рикнер Беллегард. Едва ли команда произведёт фурор в одной группе с Бразилией, Марокко и Шотландией. Но главное здесь участие, а не победы.

На ЧМ может поехать и Хайкин. Но вероятность невелика

Хайкин давно стал своим в Норвегии. Российский вратарь выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года – не считая непродолжительной командировки в «Бристоль Сити». Четырежды становился чемпионом страны. Выходил с клубом-выскочкой в полуфинал Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов. Побил рекорд Тибо Куртуа по количеству спасений в основном раунде главного еврокубка (68 за 12 матчей). Побеждал «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Интер».

Сборная Норвегии пробилась на ЧМ совсем не из-за увеличения квот, а уверенно заняв первое место в отборочной группе c Италией и Израилем. Восемь побед из восьми, разность мячей 37:5 – настоящий каток. Норвежцев тащит не только Эрлинг Холанд: там выросло блестящее поколение. Но вот крепкого первого номера как-то не нашлось.

По игровым качествам таковым вполне мог бы стать Хайкин. И Никита действительно близок к получению норвежского гражданства. Но главная причина здесь бытовая, а не футбольная. Вратарь в интервью местному NRK сам рассуждал: «Если сборная Норвегии думает, что я могу ей помочь, а я считаю, что могу, то было бы здорово. У них фантастический состав, прекрасные игроки. Это было бы честью». Но в то же время признавал для подкаста Cappuccino&Catenaccio, что получает гражданство на общих правах, наравне со всеми остальными. А времени занимает это порядочно.

Никита Хайкин вратарь «Будё-Глимт» «Идёт процесс, он может занимать до 30 месяцев. Я же не один, кто хочет стать норвежцем, сейчас такая геополитика и столько плохого происходит в мире, что многие люди просят убежище и пытаются мигрировать. У людей есть случаи пострашнее, более экстремальные. Я только собираю все [документы], сдал языковой экзамен, по социальной истории, истории Норвегии. Чтобы прояснить всю эту ситуацию, я в первую очередь делаю это для себя и своей семьи. Понимаю, у всех вопросы по поводу футбола, может ли Никита играть. Я не знаю. Всегда говорил, что это не стоит приоритетом в моём листе. Поживём — увидим, многие вопросы не от меня зависят, к сожалению».

Попадание Хайкина в заявку сборной Норвегии на ЧМ действительно маловероятно. В середине марта обозреватель NRK Ян Петтер Сальтведт сказал «Чемпионату»: «Есть явные сигналы, что в ближайшие дни вопрос с новым паспортом Никиты Хайкина будет решён. Он намекнул на это после матча со «Спортингом» в среду. Главный тренер национальной сборной Столе Сольбаккен не будет комментировать этот вопрос до окончательного разрешения, но в следующую среду он объявит состав на матчи с Нидерландами и Швейцарией. Многие надеются, что Хайкин будет доступен для участия в этих играх. Это может стать для него первым шагом к тому, чтобы стать первым номером Норвегии к началу чемпионата мира».

Тем не менее Хайкина в заявке нет. В следующий раз сборная соберётся уже перед ЧМ – 1 июня сыграет товарищеский матч со Швецией. Времени для интеграции новичка практически нет. Видимо, она случится уже после турнира. Хотя всё может быть.

Кто ещё сменил гражданство ради ЧМ-2026

Есть семь заметных примеров. В том числе из нишевой сборной. Нападающий Жоэль Пироэ выступал за юношеские команды Нидерландов различных возрастов и в 2017 году становился лучшим бомбардиром Евро U19. Брал «Золотую бутсу» Чемпионшипа за 19 голов в 46 матчах в «Лидсе». Да и за «Суонси» ранее клал 22 гола в том же турнире. Однако сейчас его карьера застопорилась: в АПЛ он получает мало времени и вчистую проигрывает конкуренцию. В январе Жоэль понял: либо поеду на ЧМ с Суринамом, либо останусь в стороне. И сделал выбор в пользу первого варианта. Правда, Суринам с Пироэ уступил в межконтинентальных стыках Боливии.

Воспитанник «Баварии» Пауль Ваннер также много играл за юношеские и молодёжные сборные. Только, само собой, Германии. Однако до взрослой не дорос, заметно сдав в «Хайденхайме» и получая тонну критики за нераскрытый потенциал. Карьера в ПСВ у 20-летнего атакующего полузащитника тоже не то чтобы складывалась. А потом прозорливый Петер Бош перевёл его в центр поля, и дела стали налаживаться. 8 марта Ваннер заявил про «два сердца в груди» и воспользовался национальностью матери, став новичком сборной Австрии.

Его напарником будет другой перебежчик – полузащитник дортмундской «Боруссии» Карни Чуквуэмека. К слову, главная жертва правила пяти замен: за пять сезонов в «Астон Вилле», «Челси» и Дортмунде он ни разу не провёл полный матч – 18 раз был заменён и 79 раз сам вышел на замену. Возможно, Ральф Рангник в сборной Австрии даст провести ему на поле все 90 минут. Карни ранее представлял молодёжные команды Англии и даже брал титул Евро U19, но вот Томасу Тухелю не пригодился. А на ЧМ парню всё-таки хотелось.

РАНИ ХЕДИРА / ЭЛЬЕ ВАИ / ИССА ДИОП Фото: Getty Images

Как и Ваннер, младший брат Сами Хедиры – Рани – тоже не нужен сборной Германии. Только полузащитнику «Униона» уже 32 года. Он попадал в расширенный список немцев из 55 футболистов перед ЧМ-2022, но сам утверждал о сюрреалистичности поездки на турнир. Ну и, что логично, на него не отправился. Тунисские корни по отцовской линии позволяли Рани сменить спортивное гражданство, однако тот сам отказывался от такого варианта перед ЧМ-2018. Незадолго до ЧМ-2026 всё-таки изменив вердикт.

Нападающий Элье Ваи должен был стать заменой Омару Мармушу в «Айнтрахте». Но что-то пошло не так: 18 матчей за год и 0 голов. Портал Goal ставил его переход из «Марселя» за € 21+5 млн на восьмое место среди наиболее разочаровывающих трансферов прошлого сезона. А на девятое – его же, только из «Ланса» в «Марсель». Такая вот лесенка. В «Ницце» он вновь обретает себя, забил в восьми турах Лиги 1 четыре раза. Параллельно не отверг приглашение сборной Кот-Д’Ивуара, уже не надеясь на новости из Франции.

Защитник Исса Диоп находится в ротации «Фулхэма», а когда-то выигрывал с французами Евро U19. Ещё и подкрепил достижение голом итальянцам в финале. В той команде ещё играл некто Килиан Мбаппе. Только если Мбаппе проигнорировать во взрослой команде никак не могли, то Диопа – пожалуйста. Он долго ждал вызова, хотя мог по отцовской линии выбрать Сенегал, а по материнской – Марокко. И только теперь официально стал марокканцем.

Ещё стоит отметить не самый типичный переход из Мексики в Канаду. Всё-таки национальные команды у них сопоставимого уровня. Атакующий полузащитник Марсело Флорес рос в Канаде, перебрался в академию «Ипсвича», сверкал за молодёжку «Арсенала» и приглашался в сборную Англии U16. Но всё-таки выбрал Мексику, откуда родом его отец. Тоже, кстати, футболист, а на момент взросления Марсело тренер женской команды Каймановых Островов.

Флорес спрогрессировал до основы взрослой сборной Мексики и провёл за неё три матча. А вот дальше доверием не пользовался. И всё равно, что с 2023 года играет за мексиканский «Тигрес». В ноябре 2025-го он уже вовсю тренировался с Канадой, а в феврале 2026-го сменил гражданство. Летом он останется в Мексике, чтобы представлять другую страну.