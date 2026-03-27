Италия стала ближе к ЧМ-2026! Кошмар последних лет не повторится?

Италия третий раз подряд не решила задачу выхода на чемпионат мира в отборочном цикле, упав в стыки. Прошлые две попытки завершились крахом: в 2017-м уступили Швеции, в 2022-м – Северной Македонии. Теперь для начала предстояло в полуфинале пройти в Бергамо других северян – из Ирландии. Силы были уж слишком неравными. Североирландцы всё равно достойно сражались. А потом их прибил голом и ассистом Тонали.

Итальянцы принялись давить с первых же мгновений матча. Несмотря на рослость североирландцев, подача следовала за подачей. К 10-й минуте Италия установила владение мячом на 80%, исполнила пару угловых и нанесла пять ударов. А самый опасный не состоялся. Димарко со скидки Манчини палил низом с лёта. Чарльз отбил мяч прямо на Ретеги, однако тот не подстроился под добивание.

Дальше Северная Ирландия отодвинула игру от своих ворот. Пусть действовала сумбурно впереди и никакой остроты не создавала, оборонялась слаженно и мало что допускала у своих ворот. Нервозность итальянских футболистов чувствовалась даже через телетрансляцию. За первый тайм они подали восемь угловых. А нули на табло всё равно сохранялись. На перерыв команды ушли под свист бергамасских трибун.

Он только усилился, когда на старте второй половины у Ретеги после неудачной передачи Девлина назад была возможность убежать один на один с Чарльзом. Но он еле-еле догнал мяч и далеко от себя отпустил его, грузно врезавшись во вратаря. Окажись на месте Матео скоростной Кин, всё наверняка сложилось бы иначе.

Шанс Ретеги в матче с Северной Ирландией Фото: Кадр из трансляции

На 56-й минуте Италия всё-таки забила! Спасибо мастерюге Тонали. Сначала полузащитник цепким отбором позволил Кину хлёстко пробить низом. Там Чарльз, пусть и с трудом, но справился. А потом Сандро выиграл подбор вслед за выносом Прайса и с ходу уложил мяч в правый угол!

Северной Ирландии пришлось раскрываться, что привело к классной передаче поднявшегося с лавки Эспозито на ход Кину. Чарльз сохранил интригу. Нападающий «Интера» вновь был близок к ассисту, когда с углового ткнул головой в район дальней штанги: Калафьори готов был замкнуть, да его опередил Хам.

Кин и вовсе едва не сотворил шедевр, пробив в падении через себя после закидушки Бареллы. Но чутка не попал. Пришлось забивать менее красиво: на 80-й минуте поймал заброс Тонали, обошёл финтом Макконвилла и от штанги уничтожил интригу.

1+1 от Сандро хватило Италии для спокойной концовки. 31 марта ей противостоять в гостях Боснии или Уэльсу: их матч сейчас ушёл в овертайм. Там придётся гораздо сложнее и из-за недружественной локации, и из-за более высокого класса соперника.