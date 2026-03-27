Игрок «Зенита» отдал голевую в матче с Францией! Но Бразилию дважды наказали в контратаках

Пока некоторые европейские сборные рубились в стыках за право поехать на ближайший чемпионат мира, французы уже прилетели в США. Там команда провела товарищеский матч с бразильцами.

Карло Анчелотти выпустил в стартовом составе Дугласа Сантоса. Защитник «Зенита» занял привычное место на левом фланге обороны. Ещё один футболист клуба из Санкт-Петербурга — Луис Энрике — начал встречу в запасе. В центре обороны появился 30-летний Лео Перейра, который дебютировал в составе национальной команды. У французов в центре нападения играл Килиан Мбаппе, которого поддерживали Усман Дембеле, Майкл Олисе и Уго Экитике.

Первые минут 25 прошли без каких-либо интересных моментов. Несколько стандартов и у тех, и других ворот не порадовали ничем особенным. Первый момент — следствие ошибки французов. Европейская команда обрезалась на своей половине, однако Габриэл Мартинелли закрутил из-за пределов штрафной площади так, что мяч прошёл рядом со штангой. Сложно сказать, выручил бы Мик Меньян или нет.

Килиан Мбаппе перекидывает Эдерсона Фото: Michael Owens/Getty Images

А вот французы реализовали свой шанс. Каземиро потерял мяч, чем и воспользовался соперник. Дембеле отдал на Мбаппе, а Перейра не успел за реактивным нападающим. Дальше форвард «Реала» сделал всё красиво — мягко перебросил мяч через Эдерсона. Это было очень эффектно! Дебютировавший защитник в целом провёл не лучший тайм. Мбаппе не догнал, а чуть ранее срубил Олисе, за что получил жёлтую карточку.

До перерыва команды били мимо створа. Точности не хватило ни Матеусу Кунье, ни Каземиро, ни Мбаппе. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» психанул после того, как судья не назначил угловой, и «наехал» на арбитра. Тот оценил поведение капитана сборной Бразилии на жёлтую карточку. Эмоции были такими, словно это официальный матч.

В перерыве Анчелотти снял с игры Рафинью и выпустил вместо него Энрике. Оба игрока «Зенита» одновременно оказались на поле. Через 10 минут после возобновления игры бразильцы получили численное преимущество. Деотшанкюль Упамекано сбил Уэсли рядом с линией штрафной площади. Арбитр Гвидо Гонсалес сначала показал жёлтую карточку, а потом поменял решение после просмотра повтора. Уэсли мог убегать один на один с вратарём, так что это было лишение явной возможности забить гол.

Перед этим Энрике проверил Меньяна неплохим ударом с дальней дистанции — вратарь справился. Луис неплохо вошёл в игру и был активен на старте второй половины. Французы забили второй мяч в меньшинстве. Отличная контратака: Олисе покатил на Экитике, а тот аккуратно подсёк мяч над прыгнувшим в ноги Эдерсоном. Уго сразу после этого ушёл с поля, как и Мбаппе.

Бразильцы реанимировали интригу на 78-й минуте. И в этом голе поучаствовал Энрике. Футболист «Зенита» оказался на подборе, прострелил, а Бремер сократил отставание в счёте до минимума. На последних минутах бразильцы чуть не повторили трюк. Энрике навесил, а Бремер на этот раз пробил мимо створа. Судья накинул семь минут к основному времени, однако зрители больше не увидели голов.