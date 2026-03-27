Самый яркий матч стыков с семью голами! Легионер из РПЛ вдохновил Косово на суперкамбэк!

Словакии не будет на ЧМ-2026. Ну и как же хорош Велдин Ходжа из «Рубина»!

Победа сборной Косова над Словакией – главная сенсация полуфиналов стыков ЧМ-2026. Косовары забили четыре гола в Братиславе и теперь – в шаге от дебюта на чемпионатах мира. В финале своего пути сыграют 31 марта дома с Турцией.

Хотя начиналось всё для словаков многообещающе. Команда итальянского тренера Франческо Кальцоны забила уже на шестой минуте первым ударом в створ. И это был первый стандарт, успешно реализованный в матче. После подачи вингера «Спарты» Лукаша Гараслина со штрафного центральный защитник «Мальорки» Мартин Вальент атаковал с воздуха с линии вратарской.

Косоварам потребовалось время, чтобы прийти в себя, а разбудил их легионер «Рубина» Велдин Ходжа. Не зря уговорили полузащитника, родившегося и выросшего в Хорватии, присоединиться к сборной в 2025 году! Сегодня стало понятно – оно того стоило. Шикарный ответный гол сотворил игрок Мир РПЛ, причём также первым ударом в створ в исполнении своей команды. Ходжа сделал передачу на латераля «Комо» Мергима Войводу и открылся под ответный пас у полукруга, после чего одним касанием переправил мяч в дальний нижний угол.

ВЕЛДИН ХОДЖА ПРАЗДНУЕТ ГОЛ Фото: Christian Bruna/Getty Images

И всё же в первом тайме ничто не предвещало провала словаков. Хозяева были опаснее – Гараслин зарядил издали в штангу после сольного прохода, а перед перерывом забил второй гол. Очень хитро исполнил штрафной. Лукаш сделал полуудар-полупрострел, мяч срикошетил от земли и влетел в сетку. Никто не среагировал, не заблокировал удар, да и голкипер косоваров Ариянет Мурич «завис».

А вот после перерыва сборная Косова разрывала оборону словаков. В самом начале второго тайма Фисник Аслани сравнял счёт. Нападающего «Хоффенхайма» почему-то оставили свободным в штрафной, и тот забил головой с передачи Войводы.

На исходе часа встречи команда немца Франко Фоды приблизилась к волевой победе. Полузащитник «Фортуны» из Дюссельдорфа Флоран Муслия забил восхитительный гол со штрафного. Обвёл стенку (стоявшие в ней словаки, как ни странно, не прыгнули) ударом из левого полуфланга – и положил мяч прямо в нижний угол.

Несмотря на то что словаки увеличили процент владения на 24% и ещё раз сотрясли стойку, команда Кальцоны не смогла отыграться. Более того – пропустила четвёртый гол. На 72-й минуте сборная Косова забила после углового. Забрав подбор в штрафной, форвард-капитан из «Мальорки» Ведат Мурики сделал скидку, Альбиан Хайдари нанёс удар по воротам, а центральный защитник «Сьона» Крешник Хайризи добил отражённый голкипером мяч.

На 90+1-й минуте Фода поменял Ходжу. Полузащитник «Рубина» завершил матч с одним ударом, из его статистики выделим также пять отборов. Затем в компенсированное время хозяева отыграли один гол. Давид Ганцко зарядил с подбора, но мяч попал в землю, и в итоге у защитника «Атлетико» получился голевой пас на Давида Стрелеца. Форвард «Мидлсбро» забивал без помех. Вот только было уже поздно – чемпионат мира словаки посмотрят по ТВ.