В этот раз за титул бьются три (или всё же четыре?) клуба. А помните, что конкретно творилось тогда?

Как чемпионская гонка РПЛ возбуждает три года подряд. Всё опять закрутилось именно в марте

Заметили, как футбольное сообщество в России перестало массово удивляться чемпионской интриге в МИР РПЛ? Практически никто не заставляет Сергея Семака объяснять гегемонию «Зенита», не рассуждает, почему другие клубы не могут бросить вызов петербуржцам. Есть понимание: за титул в последние годы идёт плотная толкотня, и в борьбе участвуют даже не две команды, а больше.

Ещё раз открываем таблицу: «Краснодар» перед международной паузой набрал 49 очков. Совсем рядом «Зенит» с 48. Да и «Локомотив» не то чтобы далеко (44). И если до весны казалось, что команда Михаила Галактионова вне чемпионской гонки, а ЦСКА как раз там, то после нескольких мартовских туров и сверхубедительной победы во встрече с «Акроном» (5:1) общественное мнение скорректировалось. Плюс ещё играть с «Зенитом» в 26-м туре. А в двухматчевом противостоянии с «Краснодаром» у москвичей вообще-то преимущество: победа и ничья. То есть в случае равенства очков именно «Локо» будет выше. «Балтику» временно выписываем из кандидатов на титул.

Впереди – восемь туров. 24 очка в розыгрыше. И как будто бы всё ещё в чемпионской гонке может перевернуться. Как, например, уже случалось в двух предыдущих сезонах. Помните те сюжеты?

Весна-2024: пауза раньше из-за выборов, топы дарили друг другу шансы на титул, а «Динамо» упустило чемпионство в Краснодаре

В сезоне-2023/2024 возобновление сезона получилось странным. Команды сыграли всего по два матча в РПЛ (вместо запланированных трёх) и ушли на паузу. 21-й тур перенесли с марта на апрель из-за президентских выборов. Поэтому три недели клубы играли товарищеские матчи и много тренировались.

После 21-го тура расклад в таблице был такой: «Зенит» – первый (40 очков), «Краснодар» – второй (39), «Динамо» – третье (38). Потом пауза, которая больше всего надломила команду Марцела Лички. Москвичи проиграли трижды подряд. И, казалось, окончательно выбыли из чемпионской гонки. Да, первые две команды тоже не феерили (в формально 22-м туре сыграли вничью), однако потом мы увидели победы. Но всё равно весенний отрезок был очень нестабильным. «Зенит», например, уступил «Рубину» в том самом перенесённом туре, который состоялся в конце апреля. Стоит ли говорить, что если бы он прошёл в марте, то расклад мог быть другим?

«Краснодар» в 24-м туре проиграл «Зениту» и, казалось, таки подтолкнул петербуржцев к титулу. А потом ещё добавил себе ничью с «Крыльями» и поражения в матчах с «Ахматом» и «Спартаком». Но на тот момент действующие чемпионы тоже раздаривали очки. Вы можете помнить ту фантастическую серию из четырёх матчей, которая началась как раз с «Рубина» (0:2), потом случились фейлы с московским «Динамо» (0:1), «Факелом» (1:1) и ЦСКА (0:1).

А ключевой нарратив – лидеры из-за ситуативных провалов дарили друг другу шансы на титул. В итоге первым из кризиса выбралось «Динамо», в концовке именно москвичи выдали суперсерию из шести побед. И в последнем туре им требовалось выполнить единственное условие для завоевания чемпионства – не проиграть «Краснодару». Команде Мурада Мусаева важно было победить и ждать осечки «Зенита» в матче с «Ростовом». Парадокс, но до 65-й минуты всё к этому и шло. «Краснодар» с минимальным счётом побеждал, а петербуржцы проигрывали. Но сначала случился гол Мантуана, а потом Артур принёс сине-бело-голубым три чемпионских очка. «Динамо» же не сумело свести главный матч в своей современной истории даже к ничьей.

«Зенит» тогда забрал шестой титул подряд. А эмоции были по-настоящему сильными.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Это чемпионство было сложным эмоционально и психологически. Запаса очков не было, но подавляющее большинство проигранных и ничейных матчей мы должны были выиграть. Для меня и для игроков путь важнее самой цели. Мы прошли тяжёлый путь. Невозможно представить, чтобы шестое чемпионство стало таким. После игры отправились в ресторан, немного отметили. Мы с сыном заехали к друзьям и поехали домой. На следующий день начал снова работать».

Весна-2025: «Зенит» был только третьим, а одним из претендентов на титул считали «Спартак»

В сезоне-2024/2025 всё было чуть привычнее. Команды вышли из отпуска, провели по три матча в РПЛ, а потом наступила международная пауза. И после 21-го тура расклад был следующим: «Краснодар» лидировал с 46 очками, «Спартак» находился на втором месте (43), столько же очков было у «Зенита». «Локомотив» отставал от первой строчки на шесть очков (40). Тогда уже стало понятно, что весну команда Михаила Галактионова проводит хуже, чем осень.

Однако главное отличие прошлого сезона от позапрошлого – две команды сделали максимум для завоевания титула. «Спартак» отвалился быстро. В 22-м туре красно-белые потеряли очки в Грозном, а ещё через две недели уступили на своём поле махачкалинскому «Динамо». И болельщикам в очередной раз стало понятно: нельзя выиграть чемпионство, когда уступаешь такому сопернику. «Зенит» и «Краснодар», наоборот, держали темп. В итоге с 30 марта петербуржцы оступились только в двух матчах в Москве, сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Динамо» (1:1). То есть потеряли четыре очка. «Краснодар» потерял шесть – проиграв «Зениту» (1:4) и ЦСКА (0:1). Но с учётом изначального преимущества южан в три очка отрыв удалось сохранить.

Последний тур повторял знакомый уже сюжет. «Краснодару» нужно было побеждать «Динамо», чтобы отпраздновать первое в своей истории чемпионство – только теперь всё зависело исключительно от «быков». В случае потери очков чемпионство могло вновь уплыть в Санкт-Петербург. Однако команда Мурада Мусаева со своей задачей справилась и подарила праздник всему городу.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Мне выпало большое счастье здесь работать. И я счастлив, что нам удалось написать историю. Эту победу посвящаю Сергею Галицкому, своей семье и всем болельщикам. Мы победили за счёт характера. Такого характера не было ни у одной команды. Работала вся команда. В первую очередь – характер и дисциплина».

Весна 2026 года тоже получается напряжённой. «Краснодар» хоть и лидирует, но в спину ему дышат конкуренты. Не исключено, что титул вновь разыграют в 30-м туре.

