Физиотерапевт футбольного клуба стал мэром города! Ошеломляющая история из Франции

Чего только не случалось в мире футбола – кажется, удивить уже невозможно ничем. Бывшие игроки после завершения карьеры становились владельцами клубов, успешными бизнесменами, актёрами, священниками и даже президентами страны. Но чтобы действующий физиотерапевт команды из европейской топ-лиги был избран мэром города… Бывало ли такое? Вероятно, Матьё Дебен – первопроходец.

48-летний Дебен – сотрудник «Осера», борющегося за выживание в чемпионате Франции и занимающего 16-е место после 27 туров. Бургундцы находятся в зоне стыков. Всего в пяти очках от зоны вылета и от зоны спасения, при этом у идущего 17-м «Нанта» игра в запасе. А ещё Дебен – новый глава города, который представляет его клуб. Матьё сенсационно выиграл состоявшиеся на днях выборы. За физиотерапевта «Осера» проголосовал каждый третий избиратель: Дебен набрал 33,8% голосов. Он значительно опередил действующего мэра Кресена Моро. Того поддержали лишь 24%. К слову, Моро не стал даже вторым – его опередил ещё некий Мани Камбефор. Представитель социалистической партии получил 27,7% голосов. Вообще, в городе проживает чуть больше 35 тысяч человек. Явка на выборы, как пишет Le Monde, составила 58,2%.

Кресен Моро экс-мэр Осера «Поздравляю Матьё Дебена. Если он выиграл, то потому, что провёл отличную избирательную кампанию. Мне выпала честь быть мэром в течение 15 лет. Это было увлекательно, но физически тяжело. Я ухожу из общественной жизни – нужно уметь брать на себя ответственность. Однако я найду другие способы участвовать в жизни города».

Борьба за пост мэра Осера развернулась нешуточная. По итогам 1-го тура выборов дальше прошли четыре кандидата, причём победителя и занявшего четвёртое место разделяли всего 452 (!) голоса. Второй тур Дебен выиграл с более убедительным отрывом. Между кандидатами были жаркие дебаты. Дошло до того, что после завершения выборов уходящий мэр Моро отказался пожимать руку перед камерами Паскалю Блезу, который стал четвёртым с 14,5% голосов.

Между прочим, сам Дебен шёл на выборы как независимый кандидат и один из организаторов ассоциации «Осер завтрашнего дня». Он действительно проводил очень активную кампанию на местах и, конечно же, критиковал действующего мэра. Перед выборами Матьё заявил, что встретил на рынке женщину, которая в одном предложении выразила суть деятельности Моро. Женщина сказала ему, что никогда не видела этого мэра за всё время его пребывания на посту, а единственное, что она заметила – увеличение налога на недвижимость. Ещё Дебен пообещал вернуть ночное освещение в каждый район города, поскольку люди боятся выходить из дома в позднее время суток.

Матьё Дебен — мэр Фото: debain-auxerre.fr

«Я буду мэром для каждого жителя Осера, – сказал после своей победы Дебен. – Причина моего успеха? Осер хочет быть единым городом, а у нас есть список, отражающий пожелания его граждан. Цель моего проекта – принести мир в этот город. Я хочу конструктивно взаимодействовать с оппозицией. Объединение людей – часть моей ДНК. Именно это нашло отклик у жителей Осера. Моя первостепенная задача – провести финансовый аудит, и я выслушаю всех сотрудников, чтобы мы могли работать вместе».

Матьё трудился в «Осере» с 1999 года. То есть попал в футбол, будучи ещё совсем молодым специалистом. Дебена взял в клуб легендарный для этого города тренер Ги Ру, который возглавлял команду с 1964 по 2000 год и с 2001-го по 2005-й. Под руководством Ру бургундцы выиграли единственный в своей истории чемпионский титул в сезоне-1995/1996 и четыре Кубка Франции. Молодой физиотерапевт уже работал в «Осере», когда Ги и его парни боролись за Кубок УЕФА в 2005-м и проиграли в четвертьфинале по сумме двух матчей ЦСКА (0:4 в Москве и 2:0 дома).

Дебен начинал свою деятельность в молодёжке бургундцев, но довольно быстро поднялся до первой команды. Отвечал вместе с другими сотрудниками медицинского штаба за предотвращение травм и реабилитацию игроков после повреждений. Впрочем, последние 10 лет Матьё также занимался молодёжью «Осера». Он руководил своим направлением в тренировочном центре клуба и параллельно делал политическую карьеру. Ещё в 2016 году Дебен присоединился к партии президента Франции Эммануэля Макрона, а в 2020-м был избран в городской совет.

«Это приятный сюрприз, который является данью уважения футбольному клубу «Осер», – сказал Ни Ру, комментируя в интервью L'Equipe победу Дебена на выборах. – Матьё мне сразу понравился. Он оказался чрезвычайно ценной фигурой для нас, так как был отлично подготовлен и обладал большими знаниями в области физиологии. Кроме того, он был очень важен для игроков в психологическом плане».

Матьё Дебен — физиотерапевт Фото: ZUMA/ТАСС

С 1999 года, когда Дебен появился в клубе, «Осер» пережил разные времена – были и хорошие периоды, и плохие. Команда и поднималась в топ-3 чемпионата Франции, и вылетала во второй дивизион. Можно ожидать, что с назначением «футбольного» мэра «Осер» получит максимальную поддержку от города. Бюджет клуба на сезон-2025/2026, по данным L'Equipe, составляет всего € 40 млн – меньше только у «Бреста», «Анже» и «Гавра». Так что без дополнительной помощи команде будет непросто задержаться в Лиге 1. Матьё понимает это лучше любого политика.