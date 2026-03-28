В «Краснодаре» обманули, Юран – зачехлил. В Первой лиге растёт свой Габриэл!

В Европе всех пугают стандарты лондонского «Арсенала», а в России надо бояться каждую третью команду. В Лиге Pari, например, настоящий ад для соперников на стандартах устраивают костромской «Спартак» (19 голов из 36) и «Челябинск» (16 из 33).

В топе также идёт «Шинник». Стандарты – главное оружие команды Артёма Булойчика. Ярославцы забили после них 17 голов из 22 – 77% от общего количества! Благодаря такому футболу центральный защитник Даниил Корнюшин превратился в лучшего бомбардира ярославцев – на его счету шесть голов в 23 матчах.

Корнюшину 24 года, он воспитанник «Краснодара». Хотя родной клуб о нём предпочёл бы не вспоминать.

Откуда у парня такое голевое чутьё и что это за история с «Краснодаром»? Разбираемся вместе.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Подстава от родного клуба

Корнюшин родился в Ставрополе и в раннем возрасте попал в академию «Краснодара». Отыграл на всех позициях – в нападении, в полузащите, был крайним и центральным защитником. Собственно, до сих пор может закрывать разные роли: в «Шиннике» до перемещения в тройку ЦЗ бегал на правом фланге обороны. Даниил прошёл через все команды – юноши, молодёжка, «тройка», «двойка». Добрался до МИР РПЛ – дебютировал у Виктора Гончаренко.

Даниил Корнюшин в «Краснодаре» Фото: fckrasnodar.ru

Увы, история в «Краснодаре» закончилась самым неожиданным образом. В 17 лет Корнюшин подписал контракт с клубом до лета 2022 года. Посоветовавшись с отцом, Даниил не планировал продлевать соглашение – конкуренция серьёзная, а играть всё равно надо. Проще продолжить развитие в клубе РПЛ уровнем ниже. Однако оказалось, что футболист уже подписал «новый» контракт до 2024 года. Причём зарплата по нему упала в пять раз!

Отец Корнюшина подал заявление в Палату по разрешению споров РФС, которая признала контракт незаключённым. Естественно, отношения с «Краснодаром» были испорчены. Несмотря на то что Корнюшин провёл зимние сборы в Турции с основой, его отправили в молодёжку и до конца сезона выпустили всего на 24 минуты.

Впрочем, ещё до всей этой истории игроком интересовались «Спартак», «Сочи», «Уфа» и «Химки». Летом 2022 года Корнюшин подписал контракт с «Пари НН». Трудно представить вариант лучше для молодого футболиста. В Нижнем Новгороде тогда работал Михаил Галактионов – главный тренер молодёжной сборной России. К слову, за национальную команду U21 Корнюшин так и не сыграл.

Попал в немилость к Юрану

У Галактионова защитник утюжил всю правую бровку и был игроком стартового состава. Адаптация в РПЛ шла полным ходом. Даниил привыкал к постоянной практике – где-то были удачные матчи, где-то – не очень. Временами Корнюшин «привозил». «Пари НН» болтался в зоне стыковых матчей. В ноябре 2022-го Галактионов уехал на повышение в «Локомотив».

Даниил Корнюшин (слева) в «Пари НН» Фото: РИА Новости

Команду подхватил Артём Горлов. С ним «Пари НН» прошёл зимние сборы. После пяти поражений подряд во всех турнирах Горлов был уволен. Корнюшин отчасти стал виновником острой ситуации – на 90+2-й минуте матча с «Ростовом» (1:2) «привёз» пенальти, случайно ударив Егора Голенкова ладонью в лицо.

Спасать Нижний Новгород приехал Сергей Юран, который редко доверяет молодым. Впрочем, Корнюшин получил свой шанс. Закончилось всё ужасно. Даниил совершил две голевые ошибки в матче с «Краснодаром» (1:3) и ещё одну – с «Оренбургом» (0:1). Больше Юран его не выпускал.

Летом 2023-го Корнюшина исключили из заявки «Пари НН». Хотя сам игрок не уходил до последнего – ждал предложения из РПЛ. Никуда так и не позвали. На трансферном дедлайне Корнюшин разорвал контракт с клубом, чтобы подыскать новую команду. К тому моменту отвалились почти все варианты. Остался только «СКА-Хабаровск», который пропитывался звуками тяжёлого металла от Романа Шаронова.

В СКА Корнюшин играл практически во всех матчах (хотя приехал в команду только после 12-го тура). Однако по необъяснимой причине остался в запасе в матчах плей-офф Кубка России с «Сочи» и московским «Динамо». Да и в целом потерял стабильное место в старте ближе к концу сезона.

Летом Даниил стал свободным агентом и снова занялся поисками идеального варианта для продолжения карьеры. Подбирал тщательно – почти как Дэниел Дэй-Льюис свои фильмы.

Защитником интересовался тульский «Арсенал», но Даниил вёл переговоры с греческой «Ламией» (об этом сообщал журналист Сергей Ильёв). Чуть позже Корнюшин оказался на сборах португальской «Лейрии». Очевидно, сработали связи тогдашнего спортивного директора «СКА-Хабаровск» Алексея Панфилова. В Португалии молодой футболист так и не остался.

За это время отвалился вариант с «Черноморцем», который тогда собирал топовый состав под штурм РПЛ. В итоге дело опять затянулось до сентября. Корнюшин подписал контракт с «Уфой», которая боролась за выживание в Первой лиге. Играл неплохо – при Евгении Харлачёве получил опыт в тройке ЦЗ. При Омари Тетрадзе помог команде сохранить прописку в чемпионате.

Прошлым летом Даниил перешёл в «Шинник». И, кажется, наконец-то попал в нужный клуб.

Гроза стандартов в «Шиннике»

Даниил Корнюшин в «Шиннике» Фото: shinnik.com

В команде Булойчика Корнюшин не болтается между разными позициями. Справа в схеме 3-5-2 стабильно бегает Артемий Косогоров. Даниил действует на позиции правого центрального в тройке. Впрочем, Ярославль не сразу строился – в начале сезона тренер искал оптимальную схему и использовал защитника как раз на фланге обороны. Однако со временем ребус собрался в эффективную формулу.

У Корнюшина прекрасная антропометрия (рост 187 см и крепкий корпус) – идёт вторым в «Шиннике» по количеству выигранных единоборств (189, забирает 72% дуэлей). Больше только у Вадима Карпова – 227 (73% успешно). В центре обороны процент ошибок Корнюшина резко снизился. Из плохих матчей можно вспомнить только гостевую встречу с «Черноморцем» (1:2) – именно тогда Вадим Евсеев показал свою легендарную табличку с набранными очками. У «Шинника» наметился хаос в обороне, который вылился в два пропущенных мяча.

Очевидно, если не бегать по всему полю в суматошном прессинге, а обороняться с численным преимуществом и с нормальной расстановкой по своим зонам – качество защиты становится выше. Вот и Корнюшин на ровном месте превратился в одного из сильнейших защитников лиги.

Но самое главное – в Ярославле раскрылся голевой потенциал Даниила. Он круто чувствует отскоки в чужой штрафной и оказывается в нужных точках на стандартах. А ведь Корнюшин даже не самый высокий в команде. Он уступает в росте Карпову, Никите Котину и Виталию Лысцову. В чём же секрет? Ключевое – быстрая реакция по мячу и хорошая скорость (плюс ловкость) для ухода от опеки.

Также очевидно, что «Шинник» уделяет много времени стандартным положениям. Команда постоянно пробует новые варианты, которые вводят соперников в ступор. «В моей библиотеке внушительная цифра разных вариантов розыгрыша определённого стандарта, – рассказывал Булойчик в интервью «Чемпионату». – Угловые – два-три варианта на каждый матч. Штрафные в зависимости от зон (фланг/полуфланг/центр) – что-то мы дублируем для большей продуктивности и доступности для игроков, это ещё три-четыре варианта на каждый матч. Ауты во всех трёх игровых зонах – у нас было ещё больше вариантов, однако мы пришли к двум вариантам розыгрыша в каждой зоне на каждый матч».

Вещие сны и интерес клубов РПЛ

Пора перейти к конкретным примерам. В ноябре 2025-го «Шинник» дома разгромил «Чайку» (4:1). Корнюшин забил два мяча. Первый гол пришёл после розыгрыша штрафного. Очень сложная домашняя заготовка – сразу две скидки головой и завершение на дальней штанге. Даниил в таких ситуациях оказывается в роли «киллера», который поджидает свой момент.

Даниил сделал дубль впервые в карьере. Интересно, что накануне Никите Корнюшину (младший брат, играл за молодёжку «Шинника», сейчас выступает за молодёжку «Факела») приснился вещий сон.

Даниил Корнюшин защитник «Шинника» – в интервью betonmobile.ru «Я не так много забивал в карьере, а тут сразу дубль. Даже когда пришёл домой после игры, осознание произошедшего не приходило. Всё-таки такая результативность… Перед предыгровой тренировкой подошёл Никита и сказал, что ему сон приснился. Типа выиграем 7:0, а я забью два гола. Счёт другой, но дубль сделал. Сон вещий оказался — надо к брату почаще прислушиваться. Во время матча Никита сидел на носилках вместе с медицинской бригадой. Во время трансляции видно, как после первого мяча я к нему подбежал».



Осенью Корнюшин говорил, что причина такой удачной игры на стандартах – подачи Кирилла Малярова, благодаря которому он находит мяч, а тот находит его. Однако зимой подающий сменился – теперь этим занимается Артур Галоян, а Даниил всё ещё забивает – не так давно снял скальп с «Енисея». Подстроился под подачу и пробил головой в дальний угол.

И ведь у него были ещё моменты, когда спасали вратари. То есть голов могло быть больше!

«Даня из тех игроков, которых нужно направить. И потом вместе отслеживать изменения. Он обычно мгновенно реагирует, корректирует свою игру, и дополнительно ему не нужно что-то пояснять. Он многое чувствует и принимает правильные решения, в том числе в чужой штрафной, потому что у него есть база. У него сформировались правильные привычки. Мы нашли ему оптимальную роль – правый центральный в тройке. Показывает отличный прогресс», – считает Булойчик.

Журналист Сергей Ильёв сообщал, что зимой Корнюшиным интересовался «Пари НН» – тот самый клуб, который легко отцепил Даниила всего пару лет назад. Результативность, конечно, впечатляет, но важно понять: в «Шиннике» для Даниила нашли комфортную роль. До этого были вопросы по позиционной игре и чтению эпизодов – оттуда и росли результативные ошибки. Впрочем, Корнюшин здорово учится и работает над собой. Летом может получить ещё один шанс в РПЛ. Здорово, что не закопался после Хабаровска и Уфы и вышел на лучший сезон карьере.