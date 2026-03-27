Очень странный матч России с Никарагуа

Сафонов пропустил после ошибки, а за тайм в большинстве забили лишь раз. Победить удалось благодаря Тюкавину, но смотреть было тяжело.

Сборная России начала год с победы, прервав начавшуюся безвыигрышную серию. Однако Валерий Карпин едва ли остался доволен игрой с Никарагуа. Слабого на бумаге соперника наши дожали, только когда никарагуанцы остались в меньшинстве.

В стартовый состав сборной России в Краснодаре попал всего один игрок местного клуба – чемпиона и лидера РПЛ. Зато Карпин включил в основу трёх футболистов московского «Динамо» и двух из «Спартака» и «Локомотива». По одному человеку было ещё из «ПСЖ» (краснодарский воспитанник Сафонов), «Балтики» и «Ахмата». Схема у нашей команды стабильная – 4-3-3. Квартет защитников составили тот самый представитель «Краснодара» Пальцев, Литвинов, Морозов и Бевеев. В центре поля действовало трио Умяров – Пруцев – Фомин. В группе атаки вышли вингеры Гладышев и Садулаев, а также центрфорвард Тюкавин.

Ожидалось, что сборная России победит крупно, и гол хозяев действительно не заставил себя долго ждать. Наши забили первым же ударом на третьей минуте. Очень круто сыграл Тюкавин! Никарагуанцы при обороне расставлялись по схеме 5-4-1, а форвард «Динамо» вытащил за собой одного из центрбеков, открывшись в глубину под пас Морозова. После этого Тюкавин сделал проникающую передачу на нырнувшего в свободную зону Садулаева. В самый нужный момент – вингер «Ахмата» избежал офсайда. Садулаев обыграл вратаря Пинеду, дебютировавшего за сборную Никарагуа, и покатил в пустые.

Казалось, что теперь сборная России накидает целую сетку мячей в ворота Никарагуа. Но, как ни удивительно, острота из игры пропала. Команда Карпина сбавила обороты. Владела мячом, выманивала соперника на прессинг, стремилась комбинировать. Тем не менее голевых моментов не создавала, а на 16-й минуте внезапно пропустила! Никарагуанцы удачно вышли из-под нашего прессинга, никто из россиян не помешал пройти передаче на открывшегося между линий форварда и не среагировал на рывок латераля Асеведо. Игрок «Реала» (но не мадридского, а из Эстели) мощно зарядил – Сафонов уже не впервые пропустил за сборную издали. Под собой, неудачно сложившись. Должно быть, многие назовут этот гол вратарским.

В общем, первый тайм шёл скорее по плану исполняющего обязанности главного тренера сборной Никарагуа Отониэля Оливаса, нежели Карпина. Команда из КОНКАКАФ прилетела в Краснодар не жертву изображать на празднике хозяев, а бороться за победу. Тем лучше для наших – России необходимы боевые спарринги. «Красным» недоставало скорости и точности, чтобы вскрывать оборону никарагуанцев. Брак всё портил. При счёте 1:1 запомнилась ещё пара эпизодов с участием Тюкавина. Однажды он ассистировал Гладышеву (динамовец нанёс обводящий удар рядом со штангой), потом сам получил мяч в полукруге и едва не забил с разворота.

Тюкавин и сделал второй гол сборной России перед перерывом. Наши активно атаковали через фланговых защитников, прежде всего Пальцева. Однако пенальти заработали после рывка Бевеева, который отпасовал на динамовца. Форвард тонко пробил пяткой, мяч попал в руку Кано, и судья Худойберганов указал на «точку». Стоило ли назначать 11-метровый, учитывая, что защитник приземлялся на руку? Рефери из Узбекистана принял решение без сомнений. А Тюкавин легко забил с пенальти и отметил свой «улов»… жестами рыбака.

В перерыве Карпин сделал одну замену, выпустив армейца Глебова вместо Гладышева. И уже через пару минут после начала второго тайма сборная России получила преимущество благодаря Кириллу. Численное. Глебов накрыл прессингом Рейса, отобрал мяч, и защитник грубо снёс убегавшего вингера. Худойберганов показал никарагуанцу прямую красную карточку. В турнирном матче удаление соперника порадовало бы. А в товарищеском – какой смысл? Хочется интриги, а не простой победы благодаря игре в большинстве.

Когда по истечении часа встречи Карпин произвёл ещё пять замен, на поле среди прочих появились Митрюшкин, Петров и Мелкадзе. Для голкипера «Локомотива», полузащитника «Балтики» и нападающего «Ахмата» это дебют за сборную России. Перестановки, скорее всего, плановые, но они требовались и исходя из того, как складывался матч. Не чувствовалось, что наши играют 11 на 10. Сумбура на поле по-прежнему было много, голевых моментов – минимум. Свежие ноги оживили игру хозяев. Подсевшие никарагуанцы перестали успевать. Дважды мог забить Глебов, а Вахания бил в упор после углового, но Пинеда сотворил суперсейв.

За 10 минут до конца сборная России всё-таки сняла вопросы об исходе. Очень курьёзный гол забил Головин, получивший капитанскую повязку Сафонова после выхода на замену. Петров с Ваханией раскрутили атаку справа, будущий краснодарец сделал кросс, а защитник Кихано, стремясь выбить мяч на угловой, попал в крестовину собственных ворот. Хавбек «Монако» добил головой.

Концовка расстроила только Мелкадзе. На 90+1-й минуте форвард упустил шанс забить в первом матче за сборную России – не дотянулся до мяча после прострела Петрова во вратарскую. В итоге победа наших не получилась крупной.