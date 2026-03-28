Всё о старте сезона в подземелье нашего футбола. Какие клубы умерли? Кто фаворит?

И что по трансферам? Батискаф «Чемпионата» опускается на самую большую глубину – 40 важных фактов о Второй лиге «Б».

Стартует новый сезон LEON-Второй лиги «Б». Это пятый уровень российского футбола – прослойка между мирами профессионалов и любителей. Выше только РПЛ, Первая лига, а также дивизионы «Золото» и «Серебро» Второй лиги «А».

Группы 1, 2 и 3 начинают уже сегодня, 28 марта. Группа 4, как климатически самая неблагополучная (Урал и Сибирь), сыграет 1-й тур 5 апреля. Мы расскажем, как изменился дивизион «Б» за время зимнего перерыва. Поясним, кто поборется за выход в «Серебро», кто новенький, а кого с нами больше нет. Ни в одном другом материале вы не найдёте больше информации об этом чемпионате.

Группа 1

«Ангушт» Назрань

«Астрахань»

«Динамо-2» Махачкала

«Дружба» Майкоп

«Заря» Луганск

«Кызылташ» Бахчисарай

«Нарт» Черкесск

«Нефтяник» Избербаш

«Победа» Хасавюрт

ПСК Первореченское

«Ростов-2» Ростов-на-Дону

«Рубин» Ялта

«Севастополь»

«Спартак» Нальчик

«Чайка-М» Песчанокопское

«Шахтёр» Донецк.

1. «Севастополь» – основной претендент на выход в «Серебро»

Генеральный директор клуба – Валерий Чалый. Да, это именно он тренировал «Рубин», когда казанцы рубились против «Ливерпуля» Юргена Клоппа в Лиге Европы. Чалый – уроженец Севастополя и первый местный специалист с лицензией Pro. На местном телевидении он объявил о задаче добиться повышения в классе.

Для этого «Севастополь» точечно усилился и сохранил прошлогодний костяк (в 2025-м упустили путёвку в «Серебро», по сути, отдав её ставропольскому «Динамо»). Из интересных приобретений – форвард Артём Степанович (10+9 по системе «гол+пас» в прошлом сезоне за упомянутое выше «Динамо»), левый защитник Арсений Абзалилов из «Астрахани» (исполняет стандарты и оформил 4+5), вернувшийся в Крым из «Динамо-Владивосток» Максим Суприн (в 2024-м на его счету было 5+8 за «Севастополь»), а также два опытных центральных защитника Алексей Гречкин («Кубань Холдинг») и Халид Шахтиев («Нарт»).

Сомнения вызывает только вратарская позиция, так как в клубе есть идея отдать позицию «лимитчику». Впрочем, молодые могут выстрелить. «Севастополь» арендовал у «Краснодара» 19-летнего Максима Вертиева (в прошлом сезоне периодически спасал «Дружбу»). Также пришёл 18-летний Рустем Климанов из «Легиона».

2. У «Нарта» один из самых крупных бюджетов в Группе 1

С назначением главным тренером Ахмеда Магомедкамилова (ранее возглавлял махачкалинский «Легион») проект из Черкесска стал серьёзным. По информации «Чемпионата», клуб теперь предлагает зарплаты в районе 100 тысяч рублей для действительно сильных игроков. С такой планкой команда однозначно будет бороться за «Серебро».

Под задачу приехали 36-летний центрбек Аслан Дашаев («Кубань Холдинг»), правый защитник Ислам Жилов («Амкар») и нападающий Дмитрий Переверзев («Кубань Холдинг»). Футбол у Магомедкамилова не самый зрелищный, но на юге нет равнодушных, когда дело касается борьбы за первое место.

3. «Победа» настраивается на новый рекорд

В прошлом сезоне команда из Хасавюрта впервые в истории финишировала на пятом месте. Костяк остался, однако ушёл главный тренер Арслан Халимбеков – местная легенда. Много лет он отдал дагестанскому футболу, работал ассистентом в РПЛ у Гаджи Гаджиева и Вадима Евсеева. Даже засветился в сборной Казахстана в штабе Магомеда Адиева.

Новым главным тренером стал Левани Гвазава. Играл за «Аланию», «Спартак» из Нальчика, «Луч-Энергию» и «Терек». Ругался со Станиславом Черчесовым. Был главным тренером в «Коломне», ассистентом в «Сатурне», «Велесе» и «Легионе».

4. «Астрахань» может удивить

Крепкий середняк Группы 1. Комплектуется чаще местными игроками – например, теми, кто не закрепился в «Волгаре». В этом году у «Астрахани» серьёзный настрой. Клуб подписал вратаря «Краснодара» Валентина Гришина, который играл в Первой лиге и привлекался в основную команду.

А ещё в «Астрахань» вернулся легендарный форвард Павел Соломатин. Тот самый из московского «Динамо». Он играл за команду в 2024-м (7+2 в 19 матчах). В прошлом году выступал в Медиалиге – забивал за «СКА-Ростов» и Lit Energy. Сейчас Соломатину 32 года.

Потенциально в Группе 1 ещё могут зажечь «Спартак» из Нальчика и «Ангушт» – это довольно сыгранные и сплочённые команды. Правда, уровень состава не всегда соответствует битве за потенциальный выход в «Серебро». Хотя в Нальчике сейчас есть опытные Хачим Машуков и Ислам Тлупов (играли когда-то в Первой лиге) плюс местная «десятка» Алан Хачиров (64+21 в 199 матчах за клуб).

5. Теперь в лиге три крымские команды

К «Севастополю» и ялтинскому «Рубину» добавился «Кызылташ» из Бахчисарая. Состав у новичков скромный (в основном местные игроки), но главный тренер Геннадий Орбу – бывший тренер донецкого «Шахтёра». В сезоне-2024 он работал в петербургской «Звезде» после отъезда практически всех игроков агента Павла Андреева в «Спартак-2».

«Рубин» по-прежнему испытывает финансовые трудности, однако продолжает выступления в дивизионе «Б». Вернулся главный тренер Алексей Грачёв, который уходил прошлым летом как раз из-за сложностей с деньгами. С ним ялтинцы два года подряд занимали второе место в своей группе.

6. Добавились «Шахтёр» и «Заря»

Да, речь про Донецк и Луганск. Правда, домашние матчи «Шахтёр» будет проводить в Таганроге, а «Заря» – в Каменск-Шахтинске, где раньше играл «Строитель» (расформирован в 2025-м).

Вряд ли команды с ходу станут претендентами на выход в «Серебро», однако «Шахтёр» неплохо усилил состав – например, подписал легенду «Урала» 36-летнего Владимира Хозина и экс-игроков «Кубани» Георгия Махатадзе и Антона Орлова. Также пришёл 32-летний форвард Максим Дегтярёв – когда-то бегал в квалификации Лиги Европы за донецкий «Металлург».

А «Заря» преимущественно состоит из представителей луганского футбола. Многие из них уже заиграли во Второй лиге – например, Руслан Войцеховский и Артём Шоларь (оба выступали за «Сатурн»).

7. «Дружба» растеряла лучших игроков

В прошлом сезоне клуб из Майкопа стал первым в своей подгруппе, когда «единичку» разделили на две части. Лучший бомбардир Гаджимурад Абдуллаев (забил 15 голов) перешёл в «Муром», Евгений Рагулькин с 6+5 по системе «гол+пас» поехал тащить «Волну».

Зато в команде новый главный тренер – Александр Кайванов. Он приложил руку к яркому таганрогскому «Форте» – работал там ассистентом на протяжении четырёх лет. В прошлом сезоне был в штабе Магомедкамилова в «Нарте». Неплохой шанс для молодого тренера. В «Дружбе», кстати, до сих пор играет 30-летний Амир Конов – на счету вингера 276 матчей за клуб (и 40+25 по системе «гол+пас»).

8. Три клуба прекратили существование

«Кубань Холдинг» объявила, что не будет продолжать участие в чемпионате, хотя до последнего боролась за первое место в лиге. Впрочем, о финансовых трудностях кубанского клуба известно давно – летом 2023-го он отказался от участия в «Серебре» из-за потенциального увеличения расходов.

Махачкалинское дерби в лиге тоже больше не увидим – президент «Легиона» Шамиль Лахиялов постоянно говорил о проблемах с финансами. Очень удачно подвернулся новый проект нижегородского бизнесмена Вадима Галицкого (это не родственник Сергея Галицкого) – он запустил ещё один футбольный клуб под названием «Победа». Команда займёт место «Легиона» и переместится в группу 4.

Также о расформировании второй команды объявил «Сочи». «Барсы» отыграли в дивизионе «Б» всего один сезон – не хватило двух очков, чтобы попасть в группу лидеров при разделении. В итоге стали третьими в банде лузеров. Из интересного – засветили большого (194 см) защитника Платона Платонова (теперь играет в «Нефтехимике»), быстрого крайка Стефана Калинова («Динамо-Киров») и результативного (восемь голов за «двойку») нападающего Амура Балкизова («Сибирь»). Марк Носатый и Александр Мециев переместились в основную команду.

9. Обновление «Ростова-2»

В прошлом сезоне команда финишировала на шестом месте в лидирующей группе. Сейчас состав собран практически с нуля. Уже зашли таланты из молодёжки. В прошлом году она заняла пятое место в МФЛ и обошла, например, «Спартак» и московское «Динамо». Лучшего игрока той команды Дениса Титова отправили в аренду в «Нефтехимик». За кем следить? Выделим полузащитника Инароко Тутова и нападающего Серафима Грозовского.

10. Любители и дети

В новый сезон заходят ещё два представителя Третьей лиги. ПСК из станицы Динской существует с 2008 года. Никогда всерьёз не стремился в профессиональный футбол, но владелец и бизнесмен Махмуд Курбанов дал отмашку – идём. В прошлом году клуб впервые сыграл в Кубке России – прошёл «Дружбу» (1:1, 11:10 пен.), «Кубань» (2:1) и ставропольское «Динамо» (2:1). Вылетел только от «Урала» (1:2). Прославился логотипом – ПСК даже в шутку назвали русским «Атлетико».

В «Нефтянике» из Избербаша, Дагестан, в основном играют местные ребята. Команду подхватил Ренат Мифтахов. В прошлом сезоне лэптоп-тренер работал с нижегородской «Волной». Известен по работе с молодыми футболистами. За плечами Мифтахова – академия «Рубина», молодёжка «Балтики» и «Акрон-2». Его команды всегда играли в футбол, которому мог бы завидовать даже Хосеп Гвардиола. «Нефтяник» начнёт сезона на стадионе «Труд» в Махачкале, но осенью после реконструкции домашней арены вернётся в Избербаш.

От вторых команд махачкалинского «Динамо» и «Чайки» не ждём яркой игры. Первые традиционно слабо выступают в лиге, а вторые проведут лишь первый сезон на таком уровне.

Группа 2

«Балтика-2» Калининград

«Динамо» Вологда

«Динамо» Санкт-Петербург

«Енисей-2» Красноярск

«Звезда» Санкт-Петербург

«Иркутск»

«Искра» Смоленск

«Космос» Долгопрудный

«Луки-Энергия» Великие Луки

«Муром»

«Спартак-2» Москва

«Тверь»

«Торпедо» Владимир

«Череповец»

«Чертаново» Москва.

11. Справится ли Александр Фомичёв со второго раза?

Питерское «Динамо» ставило задачу выхода в «Серебро» ещё в прошлом сезоне в Группе 3. Качественно усилило состав. В итоге пропустило вперёд «Динамо-Брянск» и белгородский «Салют» – до первого места не хватило двух очков.

В этом сезоне питерцы возвращаются в Группу 2. Явных конкурентов не видно, но всё быстро может измениться. Лидеров сохранили (например, остался Ризван Умаров). Точечно усилились. Из интересных трансферов – полузащитник Егор Глухов, оформивший 6+7 за липецкий «Металлург» в прошлом сезоне (когда-то бегал за «Тюмень» в Первой лиге). Также пришли два центрбека – Дмитрий Курошев («Спартак-2») и Артём Ямангулов («Динамо-Брянск»).

12. Очень странные дела в «Муроме»

Во Второй лиге очень большая текучка, но чтобы за год поменять вообще весь состав? С прошлого сезона в «Муроме» остались только вратарь Егор Седов и защитник Кирилл Рощин – они пережили в том числе и летнюю чистку.

Перед обновлённой командой стоит задача вернуться в «Серебро». Для этого из «Дружбы» позвали Сергея Мирошниченко. До этого бывший защитник работал в системе «Краснодара» с командой ЮФЛ-1 и молодёжкой. Был ассистентом в «Краснодаре-2».

Кого выделим из новичков? В «Муром» приехал культовый герой футбольного андеграунда Максим Андреев. Сейчас ему 38 лет, в прошлом сезон он оформил 12+7 за «Череповец». Также пришли экс-полузащитники питерского «Динамо» Алексей Евсеев (тот самый из «Зенита» и «Урала») и Никита Сергеев. Ещё отметим Шамиля Гасанова – 32-летний центрдеф когда-то бегал в РПЛ. Из «Дружбы» подвезли бомбардира Гаджимурада Абдуллаева.

По информации телеграм-канала «Честность – не порок», «Муром» предлагал игрокам зарплаты в районе 200-300 тысяч рублей в месяц. При этом клуб не выдавал экипировку футболистам, предлагал им ехать на сборы на автобусе и отказывался оплачивать питание в Муроме. Беспощадный российский футбол!

13. Михаил Сальников привёз футбол в Великие Луки

Очевидно, в клубе «Луки-Энергия» появились деньги под более серьёзную задачу, чем бессмысленная борьба за существование. Сальников просто так не приезжает. Об этом говорит опыт работы в «Челябинске», «Велесе» и «Динамо-Владивосток». Выигрывал Вторую лигу как игрок и как тренер.

Трансферная кампания – соответствующая. Из «Волгаря» выдернули креативного хавбека Ивана Галанина. Пришли защитник Илья Мамкин из «Авангарда» и вратарь Дмитрий Саганович из «Машука». Сразу четыре футболиста прибыли из «Динамо-Владивосток». Получается сразу восемь игроков из дивизиона «А». «Луки-Энергия» – тёмная лошадка.

14. «Двойки» команд РПЛ с претензиями на золото

Пример «Зенита-2» заразителен. Хотя официально ни «Спартак», ни «Балтика» такую задачу перед своими вторыми командами не ставили. В прошлом сезоне оба клуба финишировали в топ-5.

«Спартак-2» назначил главным тренером Павла Фигона. Переманили высококачественного специалиста из «Динамо». Он подготовил для бело-голубых Виктора Окишора, Егора Смелова, Александра Хубулова, Егора Назаренко и даже Тимофея Маринкина. Символично, что именно сейчас из молодёжки в «Спартак-2» переходят сплошные таланты – вы скоро всё будете знать про Илью Иварлака, Ивана Сорокина, Павла Пелевина, Павла Полеха (уже дебютировал в РПЛ и едва не дотянулся до рекорда Алексея Ребко), Никиту Кочанова и многих других красно-белых юнцов.

«Балтика» тоже назначила в «двойку» тренера, известного по работе с молодёжью. Вячеслав Вашкевич выигрывал ЮФЛ-2 и молодёжное первенство с такими ребятами, как Алексей Батраков, Вадим Раков и Михаил Щетинин. Состав у «Балтики-2» скромнее, чем у «Спартака-2». Впрочем, совершенно неожиданно калининградцы подписали воспитанника «Зенита» Даниила Киселёва – точно проявит себя в сезоне. Он много забивал на уровне ЮФЛ.

15. Вологда под угрозой

«Динамо-Вологда» каким-то чудом завершило прошлый сезон на втором месте. Очевидная заслуга главного тренера Рудольфа Чесалова, который работает в родном клубе и городе. Финансовые возможности – довольно средние по меркам Второй лиги. В год 100-летия финансирование и вовсе сократили с 70 до 20 млн рублей, сообщал телеграм-канал «Второй дивизион». Команда провела сборы, но теперь вопрос – доиграет ли сезон?

Есть интересные трансферы. Из «Зенита-2» приехали защитники Данила Калин и Михаил Яковлев. Последний, правда, выбыл из-за растяжения связок колена и почти полностью пропустил сборы. Взяли нападающего с опытом выступлений в Первой лиге Данилу Ежкова, который в Кубке России бегал за «Амкал» и отдал две голевые передачи. Но главное – остались лидеры Никита Киреев и Артём Шаболин – они на двоих наколотили 19 голов в прошлом сезоне.

16. Владимир, Иркутск и Тверь – с туманными перспективами

Назначение главным тренером Аслана Засеева по ходу прошлого сезона – огромный успех для владимирского «Торпедо». Он быстро поставил понятную игру с надёжной обороной. Помог и талантливый вратарь Андрей Кулагин, который зимой уехал в «Динамо-Владивосток». Ему на смену уже подписали качественного голкипера Максима Вафиева («Иркутск»).

У «Иркутска» дела похуже. Главный тренер Константин Дзуцев ушёл в «Динамо-Владивосток». Клуб входит в сезон с Ильёй Кунгуровым в качестве исполняющего обязанности. Он местный, хорошо помнит, как умирал иркутский «Зенит», на этом очевидные плюсы заканчиваются. Помимо Вафиева, потеряли ещё одного вратаря – Артёма Цыгулева (вернулся в «Салют»). В «СКА-Хабаровск» уехал полузащитник Андрей Путилов. Лидеры команды Максим Машнёв и Сергей Алексеев перебрались за Дзуцевым во Владивосток. Даниил Оганичев стал игроком «Химика». На замену им приехали не пригодившийся Сальникову в Великих Луках опорник Никита Поляков и нападающий Максим Стёпин, не забивший ни одного гола за «Сатурн» в 17 матчах.

«Тверь», которую мы хорошо знаем по работе Вадима Гаранина, теперь возглавляет Александр Аверьянов (работал как раз у Гаранина в штабе). Команда по-прежнему не обладает большими ресурсами, но в прошлом сезоне заняла шестое место. Фанаты рады. Будет ли прогресс? Усиление команды по средствам – нападающий и чемпион МФЛ с «Зенитом» Кирилл Захаров с 295 минутами за сезон, крепкий чертановский опорник Антон Хомяков и результативный атакующий хавбек «Космоса» Егор Пономарёв, пропустивший почти весь прошлый сезон.

17. Битва за выживание – тут «Чертаново» и «Череповец»

Москвичи регулярно подпитываются новыми выпускниками школы, но если в прошлом сезоне Матвей Урванцев (уже игрок «Пари НН») и Александр Помалюк (в «Волгаре») на двоих положили 15 голов, то кто будет забивать в этом?

Успехи «Череповца» зависят от нового главного тренера – Дмитрий Чернухин возглавил «Шумбрат», а на его место пришёл Владислав Гaлкин, который работал в питерской «Звезде» после ухода Дмитрия Комбарова. Позитив есть – сохранили форварда Илью Анциферова, на счету которого 6+3 в 17 матчах в прошлом сезоне.

«Звезда» в этом сезоне будет жить скромно. Главным тренером назначен Олег Лифоренко. Для него это первая самостоятельная работа. Раньше был ассистентом в «Волгаре» и «Балтике-2». Работал в молодёжке «Зенита».

Непонятные перспективы у переехавшего в Химки «Космоса». Часть игроков уехала за предыдущим главным тренером Андреем Прошиным в «Волну». Состав стал заметно слабее. Команду возглавил 60-летний Владимир Богданавичус, который больше 20 лет числился на разных должностях в «Химках».

18. Скандал в Смоленске

На фоне захода «Искры» во Вторую лигу внутри города разгорелись самые настоящие разборки. Суть в том, что в Третьей лиге играла команда «Университет спорта», начавшая выступления в 2024 году. Там же играл смоленский «Днепр». Но поддержку региона получал именно «Университет», поэтому ничего удивительного, что именно он заработал повышение в классе.

Только при подготовке к переходу во Вторую лигу «Университет» решил взять историческое название клуба «Искра», чья история проистекает из 1965 года. В 1976 году команда даже становилась чемпионом РСФСР. В 1994 году клуб столкнулся с финансовыми проблемами и объединился с другим, назвавшись «Кристаллом». Между прочим, в начале 2000-х команду возглавлял Курбан Бердыев, с которым смоляне заняли пятое место в Первой лиге.

После смены губернатора клуб оказался не нужен, поэтому он закрылся, а на его месте с 2004 года появился «Днепр». Эту команду трясло не хуже, чем остальных. С переменным успехом она прожила до 2019-го, когда пришлось сняться посреди сезона.

Так в чём суть? Свежесозданный «Университет спорта» не имел права на название «Искра» – так считают фанаты заново родившегося «Днепра». По всей видимости, далеко не весь Смоленск будет поддерживать команду во Второй лиге.

19. Несчастная «Коломна» закончила свои страдания

Клуб с историей в 119 лет. Последние годы существовал не совсем понятно зачем. С пугающей регулярностью оттуда прилетали новости о «странных» матчах. С 2013 года – после возвращения во Вторую лигу – «Коломна» ни разу не финишировала выше 10-го места, к тому же в четырёх из пяти последних сезонов команда занимала последнее или предпоследнее место в лиге.

Группа 3

«Авангард» Курск

«Арсенал-2» Тула

«Волна» Нижегородская область

«Зенит» Пенза

«Квант» Обнинск

«Металлург» Липецк

«Орёл»

«Родина-3» Москва

«Ротор-2» Волгоград

«Рязань»

«Салют» Белгород

«Сатурн» Раменское

«СКА-Хабаровск-2»

«Спартак» Тамбов

«Строгино» Москва

«Шумбрат» Саранск.

20. «Волна» хочет в «Серебро»

Нижегородский клуб и в прошлом сезоне ставил задачу побороться за выход в «Серебро», но не выдержал жёсткой конкуренции в Группе 4 с «Амкаром», «Химиком», КДВ и «Уральцем» – седьмое место. В Группе 3 ситуация попроще.

«Волна» финансово стабильна. Главным тренером назначили Андрея Прошина, который построил довольно крепкий «Космос» при минимуме средств. Он подтянул лучших игроков из прежней команды. Также подписаны футболисты с опытом выступлений в РПЛ и ФНЛ: центральный защитник Денис Кайков («Знамя Труда»), центрхавы Руслан Казаков («Ленинградец») и Михаил Казимир («Металлург» Липецк). Также пришёл атакующий хавбек Расул Гыстаров («Уфа»). Подъехали звёзды дивизиона «Б» – наколотивший 15 голов за «Орёл» форвард Гоча Гогричиани и оформивший 6+5 за «Дружбу» Евгений Рагулькин.

21. В Курске акцент на местных

Вряд ли стоит ожидать возвращения «Авангарда» в Дивизион «А». Лидеры прошлого сезона разъехались. Среди новичков курян только молодые – средний возраст около 19 лет. Из нападающих в команде фактически только один Александр Хребтов, отыгравший прошлый сезон в «Коломне». Главный тренер Игорь Беляев высоко ценится в родном Курске, но он не волшебник.

22. «Салют» снова молчит, но будет наверху

В Белгороде словами лишний раз не разбрасываются, однако главный тренер Виктор Навоченко держит стабильную планку. У него была крепкая команда в «Рязани», его «Салют» за четыре года ни разу не выпал из топ-4. Можно назвать неудачей вылет из «Серебра» с одной победой в 18 матчах, но как играть, если вся команда разбежалась за пару недель до старта?

Всё упирается в финансы. По-прежнему нет уверенности, что «Салют» пройдёт лицензирование, если выиграет свою группу. Поэтому лучшие игроки уходят в более крепкие клубы. Из Белгорода уехали Владислав Зернаев и Максим Новиков (оба – в «Амкар»). Давид Гагуа за деньги отправился в «Чайку». Впрочем, есть и пополнение. У «Крыльев Советов» после аренды взяли на постоянный контракт высоченного центрбека Андрея Цорна. Из «Иркутска» приехал опытный вратарь Артём Цыгулев. Ещё один интересный игрок – Сергей Гайдук, который разрывал в прошлом сезоне за липецкий «Металлург» (лучший дриблинг в лиге и 2+7 в 27 матчах).

23. Лишний раз не болтают и в Тамбове, однако селекция «Спартака» говорит сама за себя

Прямо из «Черноморца» приехал быстрый краёк Даниил Гурченко, чемпион молодежной лиги с ЦСКА. Новый пензенский форвард Дмитрий Купцов вылетал с «Тюменью» из Первой лиги. Автор «сухих листов» екатеринбургской «двойки» Максим Сергеев только дебютировал за «Урал», как сразу стал игроком «Спартака».

Под старт нового сезона клуб обновил логотип. Фанаты сразу же узнали похожие детали – с подобным «Тамбов» играл в РПЛ.

24. Лучший результат с 1998 года стал последним

Драматичное завершение истории «Знамени Труда», одного из старейших клубов России. Вместе с питерским «Динамо» стало самой результативной командой в группе. Собрало мощный состав с Александром Ставпецом, Тимуром Жамалетдиновым и Владиславом Морозовым. Бо́льшая часть команды в итоге нашла себе хорошие клубы. «Знамя» заняло пятое место, чего не случалось аж 27 лет!

По информации телеграм-канала «Честность – не порок», клуб несколько месяцев не платил зарплаты. Теперь бывшие сотрудники через суд пытаются получить заработанные деньги. Ну а «Знамя Труда» уже заявилось в чемпионат Московской области (группа «Б»).

Также по ходу прошлого сезона были вынуждены сняться с соревнований «Химки-2».

25. В прошлом сезоне Липецк хотел быстро вернуться в «Серебро», но неприятно завалился

Местный специалист Дмитрий Бугаков, который в своё время даже в московском «Спартаке» поиграл, с задачей не справился. Теперь назначен Сергей Хрипунков. Игроком он больше изучал дно российского футбола, играл даже в Находке. Тренерский опыт минимальный. Но, несмотря на преимущественно местных тренеров, «сталевары» всегда были крепкими середняками и трижды в XXI веке выходили в Первую лигу.

«Металлург» упустил Гайдука, зато подписал двух игроков «Знамени Труда» – Дмитрия Савина и Владислава Агалакова (последний числился в «Нефтехимике»). На двоих они оформили 11+7 в прошлом сезоне и активно поджигали фланги. Также из «Кубани» приехал центрбек Максим Веденеев, из «Сибири» – атакующий хав Даниил Григорьев и 34-летний форвард Алексей Скворцов, обладатель Кубка России со 170 матчами в Первой лиге. Для медийности оформили нападающего 2Drots Артёма Нтумбу, которого в своё время затроллил сам Валерий Карпин.

26. «Сатурн» вернулся в Группу 3

В команде большие перемены в составе, но хотя бы главный тренер Артём Куликов продолжает работу. В целом посыл понятен – клуб усилил «Чайку» (помимо выкупленных Никиты Ищенко, Абдулло Джебова и Виталия Дуная, уехал Никита Посмашный), ещё один проект агента Павла Андреева. Слабых – отпустили. Хотя странно, что зимой некоторые футболисты, например, Геворг Саркисян и Павел Макаров, сначала подписывают контракт с клубом, а через месяц уходят.

В прошлом сезоне раменчане вообще-то надеялись побороться за выход в «Серебро». Большие надежды возлагали на нападающего Кирилла Косарева, однако он оказался нестабилен. Теперь ставка на 32-летнего Камиля Муллина, двукратного победителя Первой лиги, поигравшего в РПЛ за «Рубин» и «Ротор».

27. «Орёл» выше не летает

Финансовые возможности клуба не растут, зато цены на билеты потихоньку дорожают. В зимний перерыв по своему желанию покинул должность главного тренера Евгений Поляков, пропустив к первому самостоятельному опыту своего ассистента Петра Немова, экс-футболиста «Крыльев Советов», «Рубина», «Томи».

Усиление точечное. В «Калуге» нашли нового капитана – 33-летнего опорника Евгения Ушакова. Из «Тюмени» приехал ранее здорово выступавший за «Ротор» крайний нападающий Даниил Арсентьев, хотя в Сибири он совсем не заиграл. Правда, без бомбардира Гочи Гогричиани будет заметно сложнее. От форварда Игоря Бугаенко ждут большего, чем 2+1 в девяти матчах.

28. В «Рязани» ждут возвращения Никиты Погребнева

Основной форвард команды порвал связки колена в концовке прошлого сезона. К тому моменту 22-летний нападающий оформил 10+5. Другого такого форварда нет, а вернётся Погребнев только ближе к лету. Из плюсов – сыгранная и надежная линия обороны.

29. Среди «двоек» явно выделяется «тройка»

В «Родине-3» собираются игроки более высокого уровня, чем в «Арсенале», «Роторе» и «СКА-Хабаровск». В этом сезоне особенно хорошие шансы заявить о себе у нового капитана центрдефа Ефима Колобова и нападающего Антона Камышенко, выигрывавшего ЮФЛ-2 и МФЛ с «Локомотивом».

«Арсенал-2», «Ротор-2» и «СКА-Хабаровск-2» укомплектовались преимущественно совсем молодыми и неопытными. «Строгино» в этом же ряду – играет воспитанниками своей школы.

30. На «Мордовия Арене» снова играют в футбол

«Шумбрат» зашёл во Вторую лигу. В команду подтянули местных, проверенных Второй лигой игроков – защитника Алексея Чубукина («Химик»), опорника Владислава Сайгушева («Волна»), флангового креативщика Владислава Абрамова («Носта»). Главным тренером поставили Дмитрия Чернухина, который в прошлом сезоне сколотил крепкий «Череповец». Он подтянул ещё молодых, кого знал по работе в системе «Родины». В Саранске легко очки никому не достанутся.

31. В основном на молодых вынужден опираться и пензенский «Зенит»

Клуб (как обычно) подписывает юных футболистов «Акрона» и «Крыльев Советов», с финала Третьей лиги выписали двух игроков СШ «Ленинградец» Александра Везикова и Александра Родионова. Учитывая, что лидеры команды уезжали и летом, и зимой, в этом сезоне Пенза будет бороться за выживание.

Группа 4

«Акрон-2» Тольятти

«Динамо» Барнаул

«Ижевск»

КДВ Томск

«Крылья Советов-2» Самара

«Носта» Новотроицк

«Оренбург-2»

«Победа» Нижний Новгород

«Рубин-2» Казань

«Урал-2» Екатеринбург

«Химик» Дзержинск

«Челябинск-2»

32. Новый формат

Так называемая группа «Урал-Поволжье» плюс Барнаул и Томск и так считалась чуть более элитной в сравнении с другими группами. Ну, знаете, тот самый сын маминой подруги, у которого и бюджеты клубов в среднем повыше, а соответственно, и составы команд в среднем посильнее. С новым форматом лига становится объективно более сложной, чем другие.

12 команд сначала сыграют в два круга, потом разделятся на шестёрки и с сохранением очков – ещё два круга внутри. Ну, подумаешь, проведут 32 тура. Как минимум на первом этапе календарь предполагает два мидуика, то есть два тура посреди недели. С учетом сложных порой выездов на автобусах (мало кто во Второй лиге «Б» летает) по 10+ часов – это райское наслаждение для футболистов и тренеров. Будем надеяться, что календарь ФНЛ продумала грамотно, чтобы водителям не пришлось в мыле и без сна гонять по идеальным российским трассам.

33. КДВ ждут в «Серебре»

Клуб с наибольшими финансовыми возможностями провёл сборы не только в Сочи (причём начал уже в декабре), но и в Турции – единственный из дивизиона «Б». В марте играть там было уже почти не с кем, зато этот уровень вы почувствовали быстрее, чем запах морского воздуха после выхода из аэропорта Антальи. По нашим данным, в КДВ играет самый высокооплачиваемый футболист лиги – Максим Палиенко, с зарплатой около 1,5 млн рублей в месяц.

В прошлом сезоне команду собрали в последний момент. Допустили ошибки при селекции. Зато этой зимой провели точечную чистку и усиление. Среди известных новичков – 36-летний Иван Чудин, который буквально два года назад выходил в РПЛ вместе с «Акроном», а в прошлом сезоне пылил за «Тюмень», и нападающий «Ротора» Дмитрий Лаврищев.

Также в зимний перерыв главный тренер Максим Малаховский ушёл в штаб «Тюмени». На сборах командой руководил помощник Малаховского Илья Изотов, однако официально клуб до сих пор не объявил о его назначении главным тренером. Учитывая, что как футболист он трижды выигрывал Вторую лигу, есть смысл всё-таки уже утвердить кандидатуру.

34. Вторая попытка «Химика»

Главным конкурентом томичей снова будет команда из Дзержинска. Фанаты не простят ей вторую оплошность – в прошлом сезоне «Химик» отдал первое место «Амкару» в драматичной концовке. Главный тренер – Андрей Блажко, который был не менее драматично отправлен в отставку пермским клубом, хотя шёл на первом месте к летней паузе. Вместе с ним в «Химик» перешли лучший игрок прошлого розыгрыша Группы 4 Даниил Зуев и левый защитник Кирилл Мырзаков. Также среди усиления состава – защитники Алексей Доля («Сокол») и Глеб Якушевич («Шинник»), полузащитник Даниил Оганичев («Иркутск»), нападающие Роман Изотов («Арсенал-2») и Никита Никифоров («Ротор»). Концентрация игроков с опытом выступлений в Первой лиге зашкаливает, и понятно почему – цель у «Химика» только одна, ведь в этом году клуб празднует 80-летие.

35. В «Победе» сериал пока снимают лучше, чем собирают команду

Планировалось, что свежесобранная нижегородская команда тоже будет в числе фаворитов, но это пока только кажется. Клуб провёл спорную селекцию: нет явного лидера ни по характеру, ни по качествам. Явное усиление – лишь нападающий Илья Кожухарь, который в 2024-м сделал 12+10 по системе «гол+пас» во Второй лиге за кировское «Динамо», однако в прошлом году не закрепился ни в «Химике», ни в «Иртыше». Форвард Артур Максимчук играл за «Спартак-2» в Первой лиге, вышел на одну игру за «Акрон», но без голов. В прошлом сезоне выступал за «Калугу» в «Серебре», но команда вышла в «Золото» без его участия. В воротах – не заигравший воспитанник «Локомотива» Никита Матюнин, в обороне – не заигравший центральный защитник Александр Дёмин. В сравнении с опытными КДВ и «Химиком» – тут надежды на выход совсем иллюзорны.

Отдельная история с позицией главного тренера. Ещё летом начал работу местный специалист Олег Макеев. В январе его вдруг убрали, назначив Евгения Чернухина (не путать с Дмитрием из «Шумбрата»). И вот в середине марта его пригласил в тренерский штаб «Сокола» Евгений Харлачев – и он уехал. На должность главного тренера «Победы» снова назначен Макеев.

Пока кажется, что снять контент для клубного сериала на текущий момент в «Победе» важнее.

36. «Ижевск» крепко стоит на ногах

В клубе есть финансы. Неплохо укомплектовались поигравшими во Второй лиге футболистами. Не смотрите на статус новичка. Если вдруг «Ижевск» попрёт, их легко поддержат деньгами, чтобы выйти в «Серебро».

37. Барнаульское «Динамо» будет кусаться

Завершил карьеру капитан команды Максим Ерусланов, зато остаётся лидер Дмитрий Бакай. Барнаульцы сохранили состав, который пополнили опытные игроки местного «Темпа», шумевшего в прошлом сезоне Кубка России, – защитник Виктор Хугаев и нападающий Никита Ворона. Акцент на местных игроках, тем злее барнаульцы в каждом матче – в прошлом сезоне это привело их на промежуточное третье место и итоговое шестое.

38. Всегда непредсказуемая «Носта»

В зависимости от того, где будет проводить домашние матчи «Рубин-2», в Новотроицке может быть единственное натуральное поле в лиге. По нашим данным, зимой команду пополнил экс-полузащитник «Химок» и «Родины» Илья Камышев, который последний год выступал в Медиалиге. Не удивляйтесь громкому подписанию, ведь он уроженец Новотроицка, вернулся домой.

39. У меня шесть «двоек», а у вас?

Отдельная загадка на каждый сезон – каких звёзд нам на этот раз подарят «двойки», которых целых шесть – «Акрон», «Крылья Советов», «Оренбург», «Рубин», «Урал» и «Челябинск». По итогам прошлого сезона пятеро оренбуржцев уехали на повышение. Игнат Тереховский, Никита Шершов и Денис Попенков заиграли в основе «Акрона», а Владимир Игнатенко – в «Крыльях Советов». Новые имена тоже уже на подходе.

40. До сих пор шок, что «Уралец» из Нижнего Тагила отказался от участия в чемпионате

В команде были приличные для Второй лиги зарплаты. По нашим данным, в районе 100 тысяч рублей в месяц. А приехавшие летом Сергей Серченков и Максим Лаук получали в два-три раза больше. Пусть тагильчане не выполнили задачу выйти в «Серебро», но клуб стоял крепко на ногах.

Ну и грустная история казанского «Сокола». Команда отыграла первый круг, а после закрылась из-за финансовых трудностей.