«Когда нас допустят — будет такой же порядок вещей». Карпин и Сафонов — после Никарагуа

От сборной России трудно ожидать предсказуемости. Перед матчем с Никарагуа – командой со 130-го места в рейтинге ФИФА – некоторые рассуждали: сколько пропустит соперник? Пять, шесть мячей или вовсе повторится сценарий Брунея? Тем более игра проходила в суператмосферном Краснодаре, где поддержка всегда на очень высоком уровне. Но получили чуть другое.

Да, Россия победила, но один гол был забит с пенальти, а второй – в большинстве. Причём с преимуществом в одного игрока сборная играла почти весь второй тайм. Тем интереснее было, как всё это объяснит Валерий Карпин. Он признал – такая прыть от соперника стала неожиданной.

– Сказал в перерыве футболистам, что они будто удивлены агрессии со стороны соперника. И они действительно были удивлены. Неожиданностью стал уровень интенсивности Никарагуа. Информации о тактике у нас не было, потому что это первая игра нынешнего тренера. Готовились ко всем вариантам. И, конечно, говорили, что международные матчи – другого уровня, но всё равно стало неожиданностью.

– Не было ли ощущения, что подготовка была фестивальная? Селебрити, стримы, актёры из «Саши и Тани»?

– У нас это каждый сбор, много медийной активности. Раньше это не мешало. С этим это точно не связано.

– Есть ли у вас претензии к уровню соперников?

– Претензий у меня нет. Вы забываете, что обычно в группе у нас всегда почти только одна сильная команда. В группе к ЧМ такая команда была одна – Хорватия. Не все команды – Франции, Германии, Испании и так далее. У нас были Кипр, Словения и так далее. Когда нас допустят, будет такой же порядок вещей.

Дальше тренеру задали несколько рядовых вопросов и получили такие же ответы. Про то, что готовы к ответному матчу, но лететь слишком далеко. А по составу, который будет готовиться к Мали, решат после завтрашней тренировки. Ещё тренер признался, что сейчас Матвей Сафонов, скорее всего, главная звезда сборной России.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Сейчас, наверное, да. Он на пике, основной вратарь в «ПСЖ», играет в Лиге чемпионов, четыре пенальти отразил и так далее. Поэтому сейчас о нём заслуженно много говорят. Если вдруг придёт новый вратарь в «ПСЖ», а Матвей проиграет конкуренцию, то говорить будут меньше».



А ещё тренер предсказуемо ответил на вопрос про искусственный интеллект:

– Возможно ли представить, что ИИ будет помогать тренерскому штабу сборной?

– Представить могу.

Может, станет лучше?

Много говорил и главная звезда сборной России – Матвей Сафонов. Ему было особенно приятно вернуться и сыграть в родном Краснодаре. Вратарь благодарил болельщиков и не проигнорировал журналистов:

– Атмосфера потрясающая, много ностальгии. Я кайфанул от всего. У нас не было много информации о Никарагуа, они преподнесли сюрпризы. Хочется выразить благодарность сопернику за то, что сражались. Сегодня моя концентрация была на максимуме – на том же уровне, что и в Лиге чемпионов. На этом стадионе я провёл очень много времени, и для меня этот матч был очень важен. Я уже увиделся с Сергеем Николаевичем Галицким, он подходил к раздевалке сборной. Галицкий регулярно пишет мне после матчей – знаю, что следит, смотрит. Приятно, что Сергей Николаевич продолжает за меня переживать», – сказал Матвей.

Не мог он пройти и мимо пропущенного мяча: «Очень неприятный удар. Противодействие им тяжело натренировать, в сборной мы играем специфическими мячами, тяжело предсказать траекторию, у него удар получился, поэтому гол. Я видел слова игрока сборной Никарагуа, что будет рассказывать, что против меня играл. Думаю, что тот, кто забил, тоже будет рассказывать».

И тему «ПСЖ» Матвей тоже не обошёл. Хотя высказался крайне дипломатично:

Матвей Сафонов вратарь сборной России «Не буду отвечать на вопрос, кто первый номер «ПСЖ». Конкуренция продолжается, в стартовом составе может оказаться любой, кто хорошо проявляет себя на тренировках. Лучший матч? Один выделять не хочется, сейчас я регулярно играю за «ПСЖ». И каждый матч, каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке. Это важный период, нужно рассматривать его целиком».



Выступил и другой российский легионер, Александр Головин: «Я рад вернуться в сборную. Всегда скучал и скучаю до сих пор, это никуда не ушло. Никарагуа – не слабая команда. Физически выше среднего. Мы не ожидали, что получится именно так. Самый запоминающийся матч за последнее время – игра с «ПСЖ», когда получилось забить Матвею».

Матвей Сафонов и Александр Головин Фото: РИА Новости

Также высказался тренер Никарагуа Отониэль Оливас. Он остался недоволен результатом и, видимо, рассчитывал на большее. А заодно похвалил сборную России: «Я был бы ещё счастливее, если бы мы добились положительного результата. Но забить один гол сборной России и такому большому вратарю – это здорово. Хотя результат мог быть другим, если бы не наши ошибки. Мы играли с США, Аргентиной. Россия готова состязаться с такими сборными, у вашей команды экстраординарный уровень. Мы от него далеки».

Хотя по этому матчу так и не скажешь.