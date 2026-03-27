«Когда нас допустят — будет такой же порядок вещей». Карпин и Сафонов — после Никарагуа

От сборной России трудно ожидать предсказуемости. Перед матчем с Никарагуа – командой со 130-го места в рейтинге ФИФА – некоторые рассуждали: сколько пропустит соперник? Пять, шесть мячей или вовсе повторится сценарий Брунея? Тем более игра проходила в суператмосферном Краснодаре, где поддержка всегда на очень высоком уровне. Но получили чуть другое.
Да, Россия победила, но один гол был забит с пенальти, а второй – в большинстве. Причём с преимуществом в одного игрока сборная играла почти весь второй тайм. Тем интереснее было, как всё это объяснит Валерий Карпин. Он признал – такая прыть от соперника стала неожиданной.
– Сказал в перерыве футболистам, что они будто удивлены агрессии со стороны соперника. И они действительно были удивлены. Неожиданностью стал уровень интенсивности Никарагуа. Информации о тактике у нас не было, потому что это первая игра нынешнего тренера. Готовились ко всем вариантам. И, конечно, говорили, что международные матчи – другого уровня, но всё равно стало неожиданностью.
– Не было ли ощущения, что подготовка была фестивальная? Селебрити, стримы, актёры из «Саши и Тани»?
– У нас это каждый сбор, много медийной активности. Раньше это не мешало. С этим это точно не связано.
– Есть ли у вас претензии к уровню соперников?
– Претензий у меня нет. Вы забываете, что обычно в группе у нас всегда почти только одна сильная команда. В группе к ЧМ такая команда была одна – Хорватия. Не все команды – Франции, Германии, Испании и так далее. У нас были Кипр, Словения и так далее. Когда нас допустят, будет такой же порядок вещей.
Дальше тренеру задали несколько рядовых вопросов и получили такие же ответы. Про то, что готовы к ответному матчу, но лететь слишком далеко. А по составу, который будет готовиться к Мали, решат после завтрашней тренировки. Ещё тренер признался, что сейчас Матвей Сафонов, скорее всего, главная звезда сборной России.
«Сейчас, наверное, да. Он на пике, основной вратарь в «ПСЖ», играет в Лиге чемпионов, четыре пенальти отразил и так далее. Поэтому сейчас о нём заслуженно много говорят. Если вдруг придёт новый вратарь в «ПСЖ», а Матвей проиграет конкуренцию, то говорить будут меньше».
А ещё тренер предсказуемо ответил на вопрос про искусственный интеллект:
– Возможно ли представить, что ИИ будет помогать тренерскому штабу сборной?
– Представить могу.
Может, станет лучше?
Много говорил и главная звезда сборной России – Матвей Сафонов. Ему было особенно приятно вернуться и сыграть в родном Краснодаре. Вратарь благодарил болельщиков и не проигнорировал журналистов:
– Атмосфера потрясающая, много ностальгии. Я кайфанул от всего. У нас не было много информации о Никарагуа, они преподнесли сюрпризы. Хочется выразить благодарность сопернику за то, что сражались. Сегодня моя концентрация была на максимуме – на том же уровне, что и в Лиге чемпионов. На этом стадионе я провёл очень много времени, и для меня этот матч был очень важен. Я уже увиделся с Сергеем Николаевичем Галицким, он подходил к раздевалке сборной. Галицкий регулярно пишет мне после матчей – знаю, что следит, смотрит. Приятно, что Сергей Николаевич продолжает за меня переживать», – сказал Матвей.
Не мог он пройти и мимо пропущенного мяча: «Очень неприятный удар. Противодействие им тяжело натренировать, в сборной мы играем специфическими мячами, тяжело предсказать траекторию, у него удар получился, поэтому гол. Я видел слова игрока сборной Никарагуа, что будет рассказывать, что против меня играл. Думаю, что тот, кто забил, тоже будет рассказывать».
И тему «ПСЖ» Матвей тоже не обошёл. Хотя высказался крайне дипломатично:
«Не буду отвечать на вопрос, кто первый номер «ПСЖ». Конкуренция продолжается, в стартовом составе может оказаться любой, кто хорошо проявляет себя на тренировках. Лучший матч? Один выделять не хочется, сейчас я регулярно играю за «ПСЖ». И каждый матч, каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке. Это важный период, нужно рассматривать его целиком».
Выступил и другой российский легионер, Александр Головин: «Я рад вернуться в сборную. Всегда скучал и скучаю до сих пор, это никуда не ушло. Никарагуа – не слабая команда. Физически выше среднего. Мы не ожидали, что получится именно так. Самый запоминающийся матч за последнее время – игра с «ПСЖ», когда получилось забить Матвею».
Матвей Сафонов и Александр Головин
Также высказался тренер Никарагуа Отониэль Оливас. Он остался недоволен результатом и, видимо, рассчитывал на большее. А заодно похвалил сборную России: «Я был бы ещё счастливее, если бы мы добились положительного результата. Но забить один гол сборной России и такому большому вратарю – это здорово. Хотя результат мог быть другим, если бы не наши ошибки. Мы играли с США, Аргентиной. Россия готова состязаться с такими сборными, у вашей команды экстраординарный уровень. Мы от него далеки».
Хотя по этому матчу так и не скажешь.