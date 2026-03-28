Сборная России устала играть просто так

«Представляешь, что такое сыграть 27 матчей за четыре года без турнирной мотивации?» — спросил меня один из членов штаба сборной перед началом матча между Россией и Никарагуа. Я не нашелся что ответить. Зато теперь знаю, что отвечать на вопросы о неяркой игры сборной.

Окей, нынешние товарищеские игры нужны.

Карпин может проверять вообще любые варианты состава. Вы ведь не будете спорить, что против Никарагуа играл второй состав, если не брать во внимание Сафонова и Тюкавина?

В сборной в 30 лет дебютирует, например, Антон Митрюшкин, которого 10 лет назад называли самым перспективным вратарём России. Он прошёл через полный раздрай в карьере, чтобы стать капитаном «Локомотива» и выйти за сборную в форме с номером один.

Когда сборная играет в регионах, люди кайфуют. В Краснодаре была прекрасная атмосфера.

И все эти плюсы (их на самом деле гораздо больше, тут лишь по последней игре) меркнут перед тем фактом, что это талантливое, профессиональное и по-хорошему дерзкое поколение задолбалось не получать турнирной мотивации от матчей сборных.

Конечно, никто из игроков в этом не признается. Потому что «так нельзя». А если вдруг открыто скажешь, что ездить на эти матчи надоело – завтра же тебя не будет в сборной. Хотя как бы футболисты ни повторяли, какая высокая у них мотивация, тяжело поверить в это на 100%. Движения парней на поле выдают усталость от происходящего. Даже в начале матча.

Игроки сборной России Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

– У нас было три цикла после отстранения, – говорил перед игрой Валерий Карпин. – Первый этап — первые полгода, когда было непонимание, что происходит, как на это реагировать. Были вопросы с точки зрения мотивации. И у меня в том числе. Но я понял, что нужно двигаться дальше. Второй этап — принятие. До прошлого года не могло быть ни одного вопроса по мотивации игроков. Могли играть плохо или хорошо, однако по мотивации не было вопросов. Третий — идёт сейчас. Он называется приедание. На уровне моего внутренного восприятия мне кажется, что мы поднаелись. Хочется официальных матчей .

Сейчас Карпину мотивировать команду играть за болельщиков и полные стадионы становится сложнее. И вряд ли его в этом можно обвинить. Пацанам это просто неинтересно. Ещё и хейт получишь в любом случае. Выиграешь разгромно, услышишь: «Кого обыграли?» Не выиграешь, получишь: «Даже этих обыграть не можете».

Представьте, вы Матвей Кисляк. Вас лично хотел купить Жозе Моуринью. Летом за вас вполне могут предложить € 20 млн. Вы живёте мечтами, в которых играете и решаете в отборочных матчах с той же сборной Хорватии. Цепляетесь за надежду, когда читаете в новостях, что Россию возвращают в волейболе, в водном поло… А потом приезжаете в сборную и играете против команды Никарагуа, о которой ничего не знает даже Валерий Карпин. Или против Кувейта. Или Брунея. Помните всех соперников за эти годы? Здесь нет попытки занизить уровень соперников или как-то их унизить. Но уровень понятен.

Матвей Кисляк на тренировке сборной России Фото: РИА Новости

Или подумайте о судьбе Александра Головина. Он-то знает, что такое игра на больших турнирах сборных. Однако не испытывал этого уже пять лет. И при этом всё равно каждый раз рвётся в сборную. За что ему большой респект, кстати, как и всем остальным легионерам.

Искренне верю, что Валерий Карпин не лукавит, когда говорит, что нынешняя сборная России в её сильнейшем составе не слабее той, что играла последний на данный момент официальный матч в Сплите. Батраков, Кисляк, Тюкавин и остальные готовы рвать на международном уровне за сборную. Но отсутствие этой возможности убивает весь кайф.

***

Наверное, единственный, кто смог кайфануть от матча с Никарагуа – это Матвей Сафонов. Да, он пропустил лёгкий гол. Однако отнёсся к этому с юмором: «Наверное, игрок Никарагуа будет рассказывать, что забил мне».

В остальном Сафонов светился с первого дня сборов в Краснодаре. Жил на базе в том же номере, в котором жил во время игр за родной клуб. Сидел на том же месте в раздевалке. А перед выходом на предматчевую тренировку потрогал газон и задержал на нём взгляд на несколько секунд, как будто поблагодарив за всё, чего добился, играя на нём.

Но самый милый момент произошёл прямо перед стартовым свистком. Во время исполнения гимнов Матвей переглянулся с Сергеем Галицким, который сидел на трибуне своего стадиона. И они улыбнулись друг другу. Причём в улыбке Сергея Николаевича можно было считать отцовскую гордость.

Есть ведь ощущение, что Сафонов стал главной звездой сборной России? Забрал этот статус у Головина. Ребятишки, которых пригласили на предматчевую тренировку, громче всего скандировали именно его фамилию. На стадионе в его честь заряжали с поводом и без повода. Даже шоу-программа была построена тоже вокруг Сафонова. А после матча даже исполнили песню «Лондон-Париж». Отсылка понятна.

Хотя Валерий Карпин предостерегает.

— Сафонов сейчас главная звезда сборной?

— Сейчас, наверное, да. Он на пике, основной вратарь в «ПСЖ», играет в Лиге чемпионов, четыре пенальти отразил и так далее. Поэтому сейчас о нём заслуженно много говорят. Если вдруг придёт новый вратарь в «ПСЖ», а Матвей проиграет конкуренцию, то говорить будут меньше.

Думаю, Матвей Сафонов тоже променял бы всю эту любовь родного стадиона во время матча с Никарагуа на возможность сыграть в гостях со сборной Франции. В отборе к следующему чемпионату Европы.