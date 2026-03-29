Шансы Дурана и Кордобы сыграть на ЧМ. Одному помочь может лишь чудо, второму – помешать

Звезда «Зенита» поссорился с тренером Колумбии и Хамесом, после чего его не вызывают. Но основной форвард у сборной вообще другой.

Сборная Колумбии пропустила чемпионат мира 2022 года, однако спустя восемь лет возвращается на ЧМ. Команда Нестора Лоренсо едет на турнир в статусе «теневого» фаворита. Да, от колумбийцев не ждут обязательного выхода в полуфинал. Однако на последнем Кубке Америки команда пробилась в финал, где только в дополнительное время уступила Аргентине. А на ЧМ-2026 Колумбию ждёт вполне проходимая группа с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго/Ямайкой.

Состав Колумбии позволяет задуматься как минимум о четвертьфинале. Конечно, главная звезда – вингер «Баварии» Луис Диас, а в полузащите всё ещё играет Хамес Родригес.

Но есть и другие классные игроки атаки. Например, нападающий «Спортинга» Луис Суарес и форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Также не забываем, что у колумбийцев есть арендованный «Зенитом» нападающий Джон Дуран. И какие шансы у легионеров РПЛ поехать на ЧМ-2026?

На мартовские матчи сборной Колумбии с Хорватией и Францией тренер Лоренсо вызвал следующих форвардов: Луиса Диаса («Бавария»), Луиса Суареса («Спортинг»), Рафаэля Сантоса Борре, Хоана Карбонеро (оба – «Интернасьонал»), Карлоса Гомеса («Васко да Гама») и Джона Кордобу («Краснодар»). Лучший бомбардир РПЛ пропускал в 2025 году июньские и октябрьские встречи. Но в марте, сентябре и ноябре его вызывали – как и сейчас. Также Кордоба был основным форвардом Колумбии на Кубке Америки — 2024.

Ещё в начале 2026-го в интервью пресс-службе «Краснодара» Джон отметил одну из ключевых целей: «Моя главная цель — помогать команде, побольше забивать и отдавать голевые передачи. Также у меня есть и дополнительная мотивация — это чемпионат мира. Мне нужно по полной выкладываться в клубе, чтобы меня продолжали вызывать в сборную и я смог попасть на чемпионат мира».

Учитывая, что Кордоба – лучший бомбардир РПЛ с 13 голами и находится в отличной форме, то вопрос с поездкой в Северную Америку решён на 90%. Помешать 32-летнему колумбийцу может разве что травма. Хотя место Кордобы в основе сборной под вопросом, он всегда способен выйти и усилить игру со скамейки.

Колумбия в последнее время играет по схеме 4-2-3-1. На позиции чистой «девятки» высокая конкуренция. Сейчас основной выбор Лоренсо – форвард «Спортинга» Луис Суарес. 28-летний нападающий занимает первое место в гонке бомбардиров чемпионата Португалии с 24 голами в 25 встречах. Конечно, с учётом возраста и уровня лиги Суарес котируется выше Кордобы. Также сыграть центрфорварда может Рафаэль Сантос Борре. Однако у 30-летнего нападающего «Интернасьонала» всего один гол в восьми турах чемпионата Бразилии. Поэтому он лишь третий выбор.

Остальные же игроки атаки действуют на фланге либо могут занять место в центре эпизодически. Поэтому трёх «девяток» на заявку вполне достаточно. С учётом того, что Суарес и Кордоба выпадут из состава только в случае форс-мажора, у Колумбии остаётся только одно вакантное место. И побороться за попадание на ЧМ-2026 с Борре может Джон Дуран.

Арендованный «Зенитом» у «Аль-Насра» форвард дебютировал за сборную Колумбии осенью 2022 года. После этого Дуран провёл за неё 17 матчей и забил три мяча. Не сильно впечатляет. Последний же вызов в национальную команду случился в июне 2025-го. После этого Джон пропустил сентябрьские и октябрьские встречи из-за травмы. В ноябре 2025-го и марте 2026-го он также не попал в заявку. Осенью Дуран плотно сидел на скамейке «Фенербахче», сейчас же проигрывает конкуренцию Александру Соболеву в «Зените».

Ещё одна вероятная причина исчезновения Джона из сборной – конфликт с партнёрами и тренером. В июне 2025-го СМИ писали, что Дуран устроил потасовку с тренером Нестором Лоренсо из-за замены в перерыве матча с Перу. В стычке якобы участвовали Хамес Родригес и Джефферсон Лерма. Дуран всё отрицает, но после той встречи он больше за национальную команду не играл.

Если бы колумбиец при этом показывал классные результаты, то тренер мог бы и забыть о конфликте. Но на деле вышли провальные полгода в «Фенербахче». А когда Дуран перебирался в Санкт-Петербург, то красиво описывал причины решения.

Джон Дуран нападающий «Зенита» «Я поговорил с Вильмаром [Барриосом], он очень помог мне, всё объяснил. Решил перейти в «Зенит» из-за спортивного вызова клуба, игрового роста, участия в жизни команды. Из-за того, что меня хотели видеть здесь — и это вызвало ответные чувства. В этом для меня самое важное — если меня ждут и на меня рассчитывают, я сделаю всё возможное, чтобы оправдать это доверие».

Тогда же колумбийский агент Альваро Гонсалес в интервью «Евро-Футболу» отметил, что Джон наверняка покажет свой максимум в «Зените»: «Я не видел Дурана с момента игры за «Астон Виллу», но он прирождённый нападающий. Невозможно разучиться играть в футбол. Могут помешать только физические и психологические проблемы. Думаю, он хочет поехать на чемпионат мира, поэтому будет стараться в России».

На деле же – два гола с пенальти в шести встречах и всего 84 минуты в четырёх матчах РПЛ. Шансы Дурана на участие в ЧМ-2026 испаряются. Легенда сборной Колумбии Карлос Вальдеррама отметил, что Джона точно не будет в команде на турнире: «Думаю, он будет в сборной на следующем чемпионате мира, а не на этом. Он сам себя исключил из сборной. Не из-за нестабильности – а из-за того, что подрался с командой. Вы знаете об этом. Любой, кто подерётся с партнёрами по команде, исключается из состава. Он талантлив, поэтому его вызывали в сборную, поэтому он играл за свои клубы. Никто не отрицает его талант, но нельзя драться с командой».

Сам Дуран после этих слов выступил с заявлением в соцсетях. И опроверг все слухи.

Джон Дуран нападающий «Зенита» «Хватит. Я никогда не был и не буду болтуном или шоуменом. Но хватит уже этого негатива и сплетен, которые только порочат и вредят имиджу человека. Я не дрался ни с одним игроком, а тем более представителем тренерского штаба сборной Колумбии. Слова об этом — ложь. Если такое произойдёт, я сам сразу же публично выступлю, потому что всегда говорю правду, даже если многим это не нравится. Ни журналисту, ни бывшему игроку нельзя что-либо утверждать, не зная того, что было на самом деле, и даже ничего не проверив. Это подрывает доверие к их собственным словам и имиджу. Если у кого-то есть доказательства, что у меня были проблемы с кем-либо в сборной, то их нужно предоставить. Тот, кто говорит без доказательств, выглядит лжецом и клеветником».

Даже если у Дурана и был с кем-то конфликт, то своей игрой Джон может заставить тренера включить его в заявку на чемпионат мира. Впереди у Дурана ещё два месяца – не только для того, чтобы показать себя в «Зените» и стать чемпионом России. Верите, что из РПЛ на турнир в США, Мексику и Канаду в итоге поедут оба Джона?