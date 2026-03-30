Звёзды РПЛ, у которых летом истекают контракты. Что с ними будет?

Вы ещё не соскучились по трансферным историям? Зимнее окно закрылось чуть больше месяца назад, но уже можно подумать о лете. Российские клубы наверняка готовятся («Краснодар» так вообще взял Илью Ваханию ещё зимой, а приедет в клуб он летом).

И думают в клубах не только о том, кем усилиться, но и о том, кого сохранить. И у многих контракты истекают летом. Причём среди них – заметные футболисты.

У «Краснодара», ЦСКА и московского «Динамо» меньше всего забот. С большинством контракты уже продлены

Эти три клуба на конкретном промежутке времени провели наиболее дальновидную работу. Так что придётся решать вопросы по минимальному количеству игроков.

У «Краснодара» таких всего двое: 31-летний полузащитник Виктор Са и 35-летний защитник Сергей Петров. И у обоих – неоднозначные ситуации. Бразилец – лидер команды последних двух сезонов. И футболист стартового состава, который не проигрывает конкуренцию периодически появляющимся новичкам. Держит уровень и стабилен. При этом о продлении соглашения не было даже слухов. Сам он в мартовском комментарии для Metaratings заявил, что всё будет решаться летом.

Виктор Са нападающий «Краснодара» «Полностью сфокусирован на том, что происходит в «Краснодаре», у меня контракт до середины года. Нужно продолжать работать, концентрация только на этом и на том, как наилучшим образом могу помочь команде, чтобы продолжать добиваться побед. Фокусируюсь на своей роли в команде, потом будем думать о будущем».



С одной стороны, нет оснований считать, что клуб не предложит ему новое соглашение. С другой – серьёзный для игрока его роли возраст, а тут ещё и травма, полученная в матче с «Пари НН». И непонятно, когда Виктор сможет вернуться на поле. В этом сезоне у него 22 матча и шесть результативных действий. Достаточный аргумент, чтобы сохранить бразильца ещё минимум на год. Вероятно, «Краснодар» пойдёт на этот шаг.

У Сергея Петрова ситуация сложнее. Тяжёлая травма ахилла, полученная в ноябре, досрочно завершила для него сезон. Сейчас он восстанавливается. В последние годы контракт с ним продлевается каждое лето. Наверняка всё будет зависеть от состояния здоровья: если он сможет помогать ещё сезон, даже не в качестве основной опции, то останется. Если нет – однозначный финиш карьеры. Вариант замены у клуба уже есть – летом приедет Илья Вахания.

У ЦСКА под вопросом Даниэль Руис. Хотя сомнений по игроку мало: вероятность, что он останется, невелика. Всего два матча в РПЛ с лета. Ещё пять – в Кубке.

По условиям соглашения с «Мильонариосом» у ЦСКА есть право выкупа, однако едва ли москвичи им воспользуются. Поэтому парень уедет обратно в Колумбию. По Акинфееву всё куда понятнее: сам он не говорил о желании завершать карьеру, так что наверняка летом состоится новое продление на сезон.

«Динамо» в интересной ситуации: соглашения истекают у Муми Нгамалё и Андрея Лунёва. У первого, по информации Ивана Карпова, есть опция автоматического продления соглашения на сезон, но для этого нужно провести во всех оставшихся матчах сезона минимум 45 минут на поле. Да, Ролан Гусев доверяет игроку куда больше, чем Валерий Карпин. И у самого 31-летнего камерунца уже 1+1 в весенней части. Тут остаётся лишь вопрос здоровья.

По Лунёву расклад проще: со слов генерального директора клуба Павла Пивоварова, у игрока вскоре наступит автоматическое продление контракта на сезон. Видимо, для этого ему нужно провести ещё несколько матчей. Сейчас у него их 14, но после игры с «Крыльями Советов» 34-летний голкипер получил травму. Его возвращение планируется в начале апреля.

У «Зенита», «Локомотива» и «Спартака» куда больше игроков с истекающими контрактами

У вице-чемпионов пять футболистов, по которым вскоре придётся определяться. Самый статусный – Джон Дуран, который находится в Петербурге на правах аренды. И пока не выглядит как игрок, за которого можно заплатить любые деньги. По неофициальной информации, сумма выкупа составляет около € 35 млн, а сам нападающий наверняка захочет статусную зарплату. Явно не та история, ради которой стоило бы в такое влезать.

Ещё у «Зенита» подвисли два защитника: Вячеслав Караваев совсем недавно вернулся в футбол после длительного восстановления, а в медиа пошли спекуляции о желании подписать новый контракт с увеличением зарплаты. Едва ли со стороны петербуржцев будет разумно пойти на такие условия, к компромиссу стороны пока не пришли. Однако, учитывая потенциальный лимит, без клуба россиянин точно не останется. А до возможного продления контракта надо подождать – Вячеслав только недавно вернулся на поле (в матче с Махачкалой в Кубке России).

Арсен Адамов сам едва ли захочет оставаться в «Зените» в статусе второго или даже третьего выбора. За команду он не играет с прошлой осени, так что его уход – лишь вопрос времени. И клубов, готовых платить ему большую зарплату.

А вот Александр Ерохин пока не выглядит человеком, который готов завершить карьеру. И его полностью устраивает статус футболиста, способного помочь в тяжёлый момент. Так что не удивляйтесь, если контракт с ним снова будет продлён на сезон.

Михаил Кержаков, вероятно, близок к завершению карьеры. С учётом нынешнего набора вратарей он едва ли даже третья опция. Хотя в любой момент всё может поменяться. Так ведь уже случалось именно с Михаилом – в прошлом году.

Теперь – к «Локомотиву». Клубу нужно решить по ряду игроков. Первое – выкуп Данила Пруцева. По неофициальной информации, «Спартак» хочет около € 6 млн и едва ли готов сильно двигаться, учитывая роль игрока в команде-конкуренте и лимит. Сам полузащитник при этом хочет остаться в «Локо».

По Лукасу Фассону переговоры продолжаются. Клуб нацелен сохранить игрока на долгосрочную перспективу, поэтому обсуждаются варианты с контрактом на три или четыре года. Однако сторона игрока не торопится, ведь будут и другие варианты продолжения карьеры.

Истории Артёма Тимофеева и Владислава Сарвели в клубе, скорее всего, подходят к концу. На двоих у них пять матчей в РПЛ в нынешнем сезоне. Хороший повод, чтобы оставить этих игроков в прошлом.

«Спартак», в свою очередь, не особо понимает, что делать с Тео Бонгонда. С футболистом хотели расстаться ещё зимой, но не нашли устраивающих всех вариантов. Поэтому теперь он просто сидит на скамейке. Не исключено, что цель не допустить автоматического продления контракта ещё на год. Весной у Тео всего 19 минут в матче с «Зенитом». А летом, вероятно, поиск нового клуба.

Похожая ситуация у Олега Рябчука. В этом сезоне он не особо играл и при Станковиче, и при Романове, и теперь при Карседо. Всего 300 минут в РПЛ – цифра, после которой обычно уходят свободными агентами. Вероятно, покинет «Спартак» и Антон Заболотный, который, несмотря на доверие тренерского штаба в первых матчах сезона, вскоре присел на скамейку и при новом тренере почти с неё не встаёт. А если осуществится идея с подписанием Артёма Дзюбы, то места для Антона в принципе не будет.

По Александру Довбне вопрос лишь в том, решится ли «Спартак» посадить на позицию третьего номера своего воспитанника. Хотя от Довбни исходит очень позитивная энергетика.

Кузяев, Дзюба, Голенков, Жемалетдинов подвисли. Что с ними?

В других клубах тоже есть яркие игроки с непонятным будущим: Далер Кузяев явно разочаровал руководство «Рубина». Казанцы рассчитывали, что он станет лидером и будет делать разницу. Но ничего подобного нет. Далер регулярно появляется на поле, однако нельзя сказать, что его фигура в центре поля определяющая – что для Рахимова, что для Артиги.

Дзюба будет сам решать вопрос насчёт своего будущего. Переговоров с «Акроном» нет, и до конца сезона они вряд ли возможны. Сам Артём вовсю намекает на готовность провести ещё один сезон в РПЛ. И при этом не скрывает желания вернуться в «Спартак». Это было бы громко!

Егор Голенков, как и ряд других игроков «Ростова», в непонятном статусе. Даже если клуб подтвердит финансирование на следующий сезон, спрос на форварда в РПЛ будет. Хотя о желании уйти Егор не заявлял.

Рифат Жемалетдинов в 29 лет оказался в «Ахмате», но не может приблизиться там к основному составу. Всего один выход в старте и девять – на замену. С такой актуальной формой вряд ли приходится рассчитывать на продление контракта. Скорее – на уход в клуб-середняк или ниже.