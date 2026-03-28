Лидер Первой лиги продлил неприятную серию. Первое место «Факела» под угрозой?

Лучшая команда Лиги PARI встречалась с пятой — отличная вывеска для 26-го тура. Однако зрителей вряд ли порадовал итоговый результат.

Матчи «Факела» после рестарта получаются «низовыми». Команда Олега Василенко одолела «Урал» (1:0), сгоняла по нулям с «Черноморцем» (0:0) и уступила «Ротору» (0:1). Получается, любой гол во встречах с участием воронежского клуба — большое событие. Несмотря на это, «Факел» сохранил первое место в таблице, а отрыв от ближайшего преследователя перед игрой составлял шесть очков.

Клуб из Набережных Челнов не одержал ни одной победы в первых трёх турах после возобновления турнира — две ничьих, одно поражение. Правда, после этого команда Антона Хазова переиграла «Черноморец» (3:1) и приблизилась к первой четвёрке. Победа в Воронеже позволила бы «КАМАЗу» обойти «Спартак» из Костромы и ворваться в зону стыков (хотя на выход в РПЛ челнинцы не претендуют).

Первые минуты едва не подарили нам автогол. Защитник гостей Даниил Маругин неудачно прервал прострел Ильнура Альшина и срезал мяч в свои ворота. «КАМАЗу» повезло, что голкипер Евгений Замерец продемонстрировал хорошую реакцию. В середине тайма Равиль Нетфуллин исполнил радиоуправляемую передачу на дальнюю штангу, а там Альшин кое-как пробил головой. Получилось мимо створа.

Гости ответили ударом Даниила Шамкина, с которым справился голкипер Игорь Обухов. К перерыву «Факел» больше владел мячом (54% на 46%) и нанёс больше ударов (пять против трёх). Правда, в створ и те, и другие попали всего по разу. Сразу вспомнилась статистика предыдущих матчей воронежцев, не радовавших большим количеством голов.

После перерыва веселее не стало. По крайней мере, это касается первой половины второго тайма. Запомнилась неплохая комбинация «Факела», которую завершал Кирилл Симонов. Замерец снова дотянулся до мяча и огорчил местных болельщиков. Пару раз бил вышедший на замену Максим Турищев — никаких проблем для вратаря. А вот Никита Моцпан показал, как выходить на замену не нужно. Он появился на поле на 74-й минуте, а спустя 10 минут оставил хозяев вдесятером. Вторая жёлтая карточка была показана за подкат на чужой половине поля.

Судья накинул к основному времени шесть минут, но зрители голов так и не увидели. Сурхайхан Абдуллаев в контратаке пробил мимо створа ворот хозяев. В ответ Мераби Уридия зарядил выше перекладины. Любопытно, что арбитр Михаил Плиско дал финальный свисток, однако сделал это преждевременно. В результате команды вернулись на поле и доиграли несколько секунд.

«Факел» продлил серию без побед до трёх матчей. Плюс команда не забивает на протяжении такого же количества встреч. Если «Родина» завтра обыграет «Урал», то приблизится к Воронежу на дистанцию в четыре очка. Правда, у «Факела» будет матч в запасе.