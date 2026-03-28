Зенит – Кайрат – 2:0, видео, обзор товарищеского матча, голы: Нино, Соболев, статистика, 28 марта 2026

Соболев снова тащит «Зенит»! Теперь пострадал «Кайрат»
Георгий Илющенко
Отчёт «Зенит» – «Кайрат» – 2:0
Сине-бело-голубые обыграли участника ЛЧ в товарищеском матче. Александр весной переродился.

Пока клубный футбол ушёл на паузу, «Зенит» вновь, как и полтора года назад, отбегал товарищеский матч с «Кайратом». Без сборников, приболевшего Игоря Дивеева и Вендела с Джоном Дураном, которые тоже не попали в заявку, состав петербуржцев получился экспериментальным. Отсутствующих, впрочем, хватало и у казахстанцев. Плюс несколько заметных игроков покинули их после общего этапа ЛЧ.

В сентябре 2024-го команды порадовали в Алма-Ате голами (4:3 в пользу «Зенита»). Теперь подобного не случилось. Но исход получился тем же, а главный зенитовский бомбардир весной снова ярко проявил себя.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Нино – 12'     2:0 Соболев – 21'    

Петербуржцы вышли с привычной расстановкой: Богдан Москвичёв – на воротах, Роман Вега и Вячеслав Караваев – по флангам обороны, Нино и Арсен Адамов – в центре, Юрий Горшков и Ярослав Михайлов – полузащитники, Александр Ерохин – над ними, Джон Джон и Андрей Мостовой – по краям атаки, Александр Соболев – наконечник. Ему предстояло бороться со старым знакомым – экс-защитником «Краснодара» и «Рубина» Александром Мартыновичем. Любопытно, что 38-летний белорус страховал ворота 17-летнего дебютанта Данилы Буча.

Позиция Адамова совсем для него непривычна. Возможно, именно поэтому на первых минутах его обокрал Себастьян Себальос, выбежавший один на один с Москвичёвым. Богдан справился. Соболев в ответ увидел забег Караваева и снабдил его классной проникающей передачей. Только вот Вячеслав, протиснувшись меж двумя соперниками, не попал низом в дальний угол. Ещё Джон обошёл Нургалиева и закинул на Ерохина – Александр не доставил неприятностей Бучу.

А вот подача Горшкова с углового на девятой минуте оказалась реализована. В качестве завершителя выступил Нино. Вскоре Джон нашёл впереди Соболева, и тот обыграл Африко. Александр мог завершать сам, однако предпочёл покатить по центру на Ерохина. Барнаульская связка сработала не до конца – полузащитник до мяча не дотянулся.

В следующий раз Соболев сделал всё сам и неплохо пробил издали под правую штангу. Буч с трудом спас ворота. Но на 20-й минуте поделать уже ничего не мог: Мостовой накрутил Мартыновича и покатил в центр, а Соболев только этого и ждал.

«Зенит» играл максимально уверенно. Ерохин даже попробовал исполнить через себя и потом бил с лёта. Разгром вполне мог оформиться к перерыву, да Джон зарядил в штангу и лишил Соболева ассиста. Что же «Кайрат»? Первый его момент с «привозом» Адамова так и оставался единственным опасным. Арсен ещё и жёлтую получил, подтвердив, что находится не в своей тарелке.

У петербуржцев перед вторым таймом Евгений Латышонок, Густаво Мантуан и Вильмар Барриос заменили Москвичёва, Нино и Соболева. То есть номинальных центральных защитников вообще не осталось. Хотя колумбиец частенько играл в тройке ЦЗ по ходу лигочемпионского сезона-2021/2022.

«Зенит» уже меньше контролировал мяч и был не так остр. Отмечающий голевые эпизоды клубный телеграм-канал скромно молчал. Впрочем, и в защите геройствовать не приходилось. Сергей Семак, разумеется, предоставил практику молодёжи: Ивану Шаталову и Тимофею Хотулёву – младшему брату Данилы из «Оренбурга», Алексею Касаджикову и Амиру Мусаеву – младшему брату Леона из «Родины», Егору Потапенко и Александру Юдину.

Новых голов зрители не дождались. Главный вывод – Соболев не сбавил в старательности даже по ходу товарищеского матча и при отсутствии Дурана на скамейке: опускался ниже для розыгрыша, выдал большой объём единоборств и поучаствовал в большинстве опасных атак как в качестве ассистента, так и в качестве завершителя. Весной он будто переродился.

Дуран больше помогает Соболеву, а не «Зениту». И уже столкнулся с последствиями такой игры
