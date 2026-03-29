Ходжсон вернулся к работе в 78 лет! А кто ещё из пожилых тренеров по-прежнему в деле?

Старина Рой Ходжсон в 2021 году покинул «Кристал Пэлас» и сказал, что теперь уж точно закончил: «Не хочу быть как Фрэнк Синатра, который постоянно уходит со сцены и возвращается». Но что поделать, если долг то и дело зовёт, а на пенсии не так весело?

Рассказываем про случай Ходжсона чуть подробнее и вспоминаем других действующих тренеров-долгожителей из категории 70+. Список мог бы быть весомее, однако 78-летний Дик Адвокат из-за семейных обстоятельств не повезёт на чемпионат мира Кюрасао, а 73-летний Карлуш Кейруш буквально на днях покинул сборную Омана.

Рой Ходжсон, 78 лет, «Бристоль Сити»

В 2022-м Ходжсон устраивался в «Уотфорд». В 2023-м – возвращался в «Пэлас», откуда его убрали в феврале 2024-го. Когда Рой узнал о скором увольнении, ему даже поплохело на тренировке. Казалось бы, теперь-то точно хватит. Ан нет! Опытного специалиста призвали наладить дела в «Бристоль Сити». То, что он согласился на такой шаг в 78 лет – достойно аплодисментов.

Рой уже тренировал «Сити», даже страшно представить, в 1982 году! Но продержался всего четыре месяца. Клуб тогда страдал от долгов в третьем дивизионе, и Ходжсон, поднявшись с должности ассистента, не остановил это падение. И вот появилась возможность залечить очень старые раны.

«Бристоль Сити» зимой отпустил нескольких лидеров, после чего словил эпидемию травм в обороне и за последние пять туров Чемпионшипа набрал всего одно очко, опустившись на 16-е место. До зоны вылета ещё 12 очков, тем не менее руководство решило дать футболистам встряску и призвать кризис-менеджера. Одного из лучших в своём деле.

Мирча Луческу, 80 лет, сборная Румынии

26 марта Луческу в 80 лет 7 месяцев официально стал самым возрастным тренером сборной в истории, съездив с командой Румынии на стыковой матч ЧМ-2026 в Турцию. Рекорд не принёс Мирче счастья: румыны уступили 0:1 и остались без главного турнира четырёхлетия. Тем не менее специалисту есть чем гордиться.

Как и для Ходжсона, для Луческу это второй заход в ту же реку: Мирча работал со сборной Румынии с 1981-го по 1986-й. Никто из действующих футболистов национальной команды тогда, разумеется, ещё не родился. Самому опытному из них, Никусору Банку, только 33 года.

С Луческу Румыния в 2024-м выиграла все шесть матчей группы Лиги наций с Косовом, Литвой и Кипром, что и помогло ей пробиться в стыки. Ведь в отборе на ЧМ румыны пропустили вперёд себя Австрию с Боснией и Герцеговиной. Однако дальше чуда не произошло, и страна пропустит седьмой чемпионат мира кряду. Было бы круто, если бы она устремилась к следующему вместе с Мирчей. Правда, его контракт истекает в июле.

Мануэль Пеллегрини, 72 года, «Бетис»

22 марта у Пеллегрини случилось знаменательное событие: «Бетис» провёл под его руководством 300-й матч. Профессор возглавляет севильцев с лета 2020-го. Победа в Кубке Испании – 2021/2022 (первый трофей за 17 лет!), выход в финал Лиги конференций – 2024/2025 и чисто визуальный восторг от яркой игры команды – его рук дело.

За всё время, что Пеллегрини тренирует «Бетис», севильцы ни разу не опускались ниже седьмого места в Ла Лиге. Да и сейчас идут пятыми. Что особенно работает на контрасте с соседской «Севильей», для которой стало привычным обитание среди аутсайдеров. Тот случай, когда стабильность – действительно знак качества.

Соглашение Пеллегрини рассчитано до конца следующего сезона. Со 142 победами Мануэль давно стал клубным рекордсменом, перебив показатель Лоренсо Серры Феррера (116). Они ровесники. Только второй не тренирует с 2008 года, а первый как будто вечен.

Гернот Рор, 72 года, сборная Бенина

Пожалуй, самый малоизвестный европейский специалист из нашего списка. Только если вы не читаете нас из Африки. Рор поработал со многими африканскими сборными: Габоном, Нигером, Буркина-Фасо, Нигерией. А с февраля 2023-го принял Бенин, с которым на последнем континентальном кубке добрался до 1/8 финала.

В первую очередь Гернот прославился игровой карьерой в «Бордо», став трёхкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка Франции в 1980-х. Есть у него и два титула Бундеслиги плюс Кубок чемпионов с «Баварией», но там он практически не играл. Уже в качестве тренера Рор выводил жирондинцев в финал Кубка УЕФА – 1995/1996, где уступил… мюнхенцам. Такой вот парадокс.

Также в тренерском резюме Рора есть «Ницца», «Нант», «Аяччо» и «Янг Бойз». Работает он с 1990 года. Судя по всему, это далеко не предел. Ведь в Африке ещё много стран, где время от времени требуется человек с опытом. У него он колоссальный.

Жорже Жезуш, 71 год, «Аль-Наср»

До 2018 года вся карьера Жезуша – игровая и тренерская – проходила в родной Португалии. А потом началась пора путешествий: два захода в саудовский «Аль-Хиляль», «Фламенго», возвращение в «Бенфику», «Фенербахче» и, наконец, «Аль-Наср». Как устоишь перед вариантом поработать с Криштиану Роналду? Тем более если ты португалец.

Особенно успешным в плане наград выдался бразильский вояж Жорже, в котором он зацепил Кубок Либертадорес плюс чемпионство и Суперкубок Бразилии. Европейским топ-клубам Жезуш не пригодился. Возможно, сказалась аура неудачника из-за двух проигранных финалов Лиги Европы с «Бенфикой» в первой половине 2010-х годов.

Зато гранды с других континентов его ценят. Совершенно по делу. «Аль-Наср» Жезуша лидирует в чемпионской гонке, на три очка опережая «Аль-Хиляль» Симоне Индзаги. Роналду лично настоял на приглашении соотечественника и готовится впервые стать чемпионом в Саудовской Аравии.

Брюс Арена, 74 года, «Сан-Хосе Эртквейкс»

Американец построил грандиозную карьеру на родине, дав ей старт в далёком 1978-м. Доминировал в МЛС второй половины 1990-х с «Ди-Си Юнайтед», когда лига только образовалась, и с «Лос-Анджелес Гэлакси» уже в первой половине 2010-х. Уходил в сборную США, в два захода завоевав с ней три главных континентальных трофея – Кубка КОНКАКАФ.

Логично, что одна из ключевых фигур в истории североамериканского футбола до сих пор при деле. С 2019 по 2023 год Арена трудился и главным тренером, и спортивным директором в «Нью-Инглэнд Революшн», выиграв с ним регулярный чемпионат в 2021-м. А с 2025-го сидит в двух креслах уже в «Сан-Хосе Эртквейкс».

Сразу же привести к величию клуб Брюсу не удалось: 20-е место на Востоке – точно не про это. Выводы по новому сезону делать рано, всё-таки прошло только пять туров. Тем не менее в общей таблице двух конференций «Сан-Хосе» сейчас в топ-4. Прогресс есть.

Марсело Бьелса, 70 лет, сборная Уругвая

Любимец всех тактических гиков и тот, с кого брали пример Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне. Если тебя называют учителем двое великих и настолько разных тренеров, значит, ты всё делал не зря. Даже если за пределами Южной Америки выиграл только Чемпионшип с «Лидсом», то и дело оставаясь в шаге от трофея.

«Да, я специалист по неудачам, но позвольте сказать, что я знаю успешных людей, которые недовольны своей жизнью, и, напротив, неудачников, которые живут счастливо», – по-философски рассуждал Бьелса и, видимо, отнёс себя ко второй категории.

В мае 2023-го Марсело принял нуждающуюся в перестройке сборную Уругвая. И без проблем вывел её на ЧМ-2026. Так что летом Профессор точно напомнит о себе. Также Уругвай Бьелсы блеснул на Кубке Америки – 2024, растерзав Бразилию в четвертьфинале (4:2). Но дальше сработала аура тренера: в полуфинале с минимальным перевесом сильнее оказалась Колумбия. Что ж, хоть бронзу в споре с Канадой удалось выцарапать.

Вахид Халилходжич, 73 года, «Нант»

Сборная Марокко сияла на ЧМ-2022 под руководством Валида Реграги. Но вывел её туда Халилходжич. К слову, став первым в истории, кто сумел сделать это с четырьмя разными странами: ранее проделал аналогичное с Японией, Алжиром и Кот-д’Ивуаром. С тех пор Вахид отдыхал — практически четыре года. Пока к нему не постучался главный клуб его игровой карьеры, если не считать югославский «Вележ».

Халилходжич уже рулил «Нантом» в сезоне-2018/2019 и занял 12-е место. Сейчас клуб рухнул на 17-е. До зоны переходных матчей пять очков. При этом есть матч в запасе. Шансы спастись остаются. Нужно только взбодриться, поскольку в девяти предыдущих турах «канарейкам» подбили крылья восемью поражениями. Уже с Халилходжичем они обидно влетели «Страсбургу»: вели 2:1 к 77-й минуте и в итоге устроились на 2:3.

Кстати, скоро в категории 70+ состоится большое итальянское пополнение: Карло Анчелотти – 66 лет, Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти – по 67, Джан Пьеро Гасперини – 68.