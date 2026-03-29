«Списки сборной не всех радуют». Тренер «Зенита» — о всплеске Соболева и выборе Дивеева

Давно в Санкт-Петербург не заглядывали участники Лиги чемпионов. А «Кайрат» ещё в этом сезоне там играл — с «Реалом», «Арсеналом». В том числе поэтому товарищеский матч между «Зенитом» и сильнейшим клубом Казахстана вызвал живой интерес в Северной столице. На выставочную, по сути, игру на Крестовском острове собралось больше 25 тысяч болельщиков, включая многочисленный вираж, который добавил мероприятию праздничного антуража. А особенно приятно было повидаться с гостями из Алма-Аты Анатолию Тимощуку — ведь именно в этой команде он завершил свою славную, с тремя еврочашками, игровую карьеру. После матча тренер сине-бело-голубых ответил на вопросы «Чемпионата».

— Для вас встречи с «Кайратом» особенные?

— В клубе осталось очень мало людей, которых я помню, и в основном только в правлении, команда вообще полностью поменялась, но от каждой встречи с «Кайратом» эмоции самые классные. Причём что в Петербурге, что в Алма-Ате. Для нас это ещё и хороший матч с достаточно приятным соперником. В паузу на сборные ребята получили правильную нагрузку.

— Чувствуется, что эта команда прошла закалку Лигой чемпионов?

— Думаю, да. Ребята явно прибавили в уверенности. Как вы знаете, одного игрока «Кайрата» (Дастана Сатпаева. – Прим. «Чемпионата») даже продали в «Челси». Качественный, скоростной нападающий. Видно, что в команде есть и другие молодые интересные игроки. Отношение к клубу главного акционера Кайрата Советаевича [Боранбаева], клубная академия – всё это в комплексе приносит свои плоды. В «Кайрате» сложился хороший костяк из легионеров, Мартынович долго играет, но наряду с иностранцами в основе появляется всё больше и больше своих воспитанников. Я думаю, «Кайрат» по праву является лидером футбола Казахстана. В новом сезоне они тоже неплохо стартанули. Да, один матч сыграли вничью, но уверен, что в концовке мы снова увидим «Кайрат» в борьбе за первое место. Прямо сейчас эта команда укомплектована лучше всех в стране.

— Для «Зенита» плюс, что Мостовой и Соболев не поехали в сборную и остались в клубе?

— Это решать тренеру сборной. Естественно, с точки зрения тренеров клуба чем больше футболистов остаётся в нашем распоряжении, тем лучше. Есть возможность наблюдать за ними в ежедневном режиме, проводить полноценный тренировочный процесс. Но, конечно, я понимаю и самих футболистов. Думаю, каждый из них стремится попасть в национальную команду, и не всегда списки сборной радуют игроков, которые в них не попали. Тем более в товарищеских матчах можно использовать большую обойму, вызывать новых исполнителей, чтобы на них посмотреть и принимать дальнейшие решения. В каждое окно ФИФА мы видим дебютантов в сборной, новых игроков. А Саня и Мост Валерию Георгиевичу понятны как футболисты. Я считаю, что каждый из них достоин вызова, но, кого приглашать, определяет главный тренер. Надеюсь, своей работой на футбольном поле, отношением, самоотдачей, поведением парни докажут, что заслуживают места в сборной в следующих матчах.

— Соболев действительно переживает лучшее время в «Зените»?

— На данном этапе это один из лучших игроков «Зенита» по отношению к делу, самоотдаче. Естественно, он старается быть максимально полезным для команды, поэтому, наверное, можно и так сказать. Но потенциал у него ещё достаточно высокий – есть в чём прибавлять и куда расти. Всё зависит только от него.

— Что изменилось? Александр разозлился на себя или трансфер Дурана и обострение конкуренции так подстегнули?

— Сложно выделить одну причину. Во-первых, у него прошла адаптация. С такой конкуренцией, как в «Зените», любому футболисту не будет просто. К такому уровню нужно быть максимально готовым. Думаю, приезд Джона Дурана, нападающего европейского уровня, с опытом выступлений в английской Премьер-лиге, этому всплеску у Соболева тоже посодействовал. Такие вещи дают дополнительную мотивацию любому игроку. При этом пример Соболева показывает: при полной самоотдаче, ответственном отношении к тренировочному процессу каждый футболист может получить место в основном составе. Главное – этими шансами пользоваться.

Александр Соболев и Джон Дуран Фото: ФК «Зенит»

— А как протекает адаптация самого Дурана? Не расстраивает его нынешнее положение дел?

— Если вы читали его интервью, Джон сам сказал, что у них с Соболевым здоровая конкуренция. Кто лучше в конкретный момент, тот и играет. Надеемся, Дуран сохранит то рвение и желание быть конкурентоспособным в тренировочном процессе, какое демонстрирует сейчас, чтобы доказать самому себе и болельщикам, что он игрок основного состава «Зенита». Мы заинтересованы и нуждаемся в помощи каждого футболиста, которым располагаем. Шансы получают все.

— Вячеслав Караваев уже близок к оптимальным кондициям после тяжёлой и долгой травмы?

— Слава богу, он и в кубковом матче сыграл, и против «Кайрата» вышел. И в тренировочном процессе Караваев уже достаточно комфортно себя чувствует. Игрок он опытный, давно в команде, и все его поддерживают.

— Адаптация Дивеева в «Зените» уже завершена?

— Игорь давно в чемпионате, многих в «Зените» знал по играм РПЛ, сборной. Для него переезд в Петербург был осознанным выбором. Думаю, ни Дивеев, ни команда от этого не прогадали. Надеемся, что, несмотря на достаточно большой опыт, Игорь будет ещё прибавлять.