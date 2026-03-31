Кто в РПЛ зря не сменил клуб зимой. Они почти не играют в этом сезоне

После возобновления сезона в РПЛ отыграли четыре тура. Некоторые футболисты наверняка жалеют о том, что не сменили клуб в зимнее окно, поскольку не получают практики. Теперь возможность перебраться в другую команду у них появится только по окончании сезона.

Денис Терентьев, Арсен Адамов, Юрий Горшков (все — «Зенит»)

Терентьеву уже 33 года, и он находится в системе «Зенита». Минувшим летом стало известно, что опытный защитник покинул «Балтику» и перебрался во вторую команду сине-бело-голубых. В первой части сезона Денис даже провёл один матч в составе «Зенита». Его выпустили на второй тайм кубковой игры с «Оренбургом» (6:0). А вот в заявку на матчи РПЛ он не попадает. В такой ситуации можно было бы попробовать варианты с другими клубами, но Терентьеву, похоже, комфортно в «Зените-2». Контракт истекает ближайшим летом.

Адамов играет за «Зенит» с 2022 года, но никак не доберётся до основного состава. Неудивительно, что Арсен два раза уезжал в аренду — побегал за «Ахмат» и «Оренбург». В этом сезоне ситуация не поменялась. Три матча в первой части сезона — достаточно скромная статистика флангового защитника. В игре с «Акроном» (2:0) его и вовсе выпустили всего на одну минуту. После рестарта стало ещё хуже. Арсен по-прежнему сидит в запасе, и теперь это касается не только РПЛ, но и Фонбет Кубка России. Ни одной минуты на поле после возобновления сезона!

Горшков отыграл шесть матчей в первой части сезона в РПЛ. Но он провёл на поле в общей сложности всего 202 минуты. Весной ситуация не поменялась в лучшую сторону. Четыре матча в чемпионате после рестарта — ни одной минуты на поле. Горшков получил игровую практику только в одной из двух кубковых встреч. За матчем с «Балтикой» (1:0) он следил со скамейки запасных, но зато отбегал всю игру с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Артём Тимофеев, Данила Годяев, Никита Салтыков, Владислав Сарвели (все — «Локомотив»)

Тимофеев — глубокий резервист «Локомотива». Достаточно обратить внимание на его статистику в нынешнем сезоне. Один матч в РПЛ, 10 минут на поле. Весной расклад остался прежним — Тимофеев по-прежнему следит за матчами со скамейки запасных. Да и в двух кубковых встречах после рестарта Артём ни разу не вышел на поле. Всё намекает на то, что зимой нужно было менять клуб.

«Крылья Советов» претендовали на Годяева. По информации «Чемпионата», самарский клуб хотел арендовать полузащитника с правом выкупа. «Локо» не отпускал игрока из-за неопределённости по будущему Дмитрия Баринова. Капитан в итоге ушёл в ЦСКА, а Годяев остался в красно-зелёной команде. Доволен ли этим Данила с учётом того, что весной он ни разу не играл в РПЛ? В этом сезоне полузащитник отбегал всего три матча в чемпионате. Наверняка он сам рассчитывал на другие цифры.

В предыдущем туре РПЛ Сарвели выпустили на полчаса. Вроде бы неплохо для игрока неосновного состава. Но Владислав провёл всего лишь четвёртый матч в нынешнем сезоне (речь о чемпионате). А ведь зимой «Локо» вёл переговоры с «Оренбургом» по трансферу нападающего. Сарвели остался в столичном клубе, где по-прежнему гораздо чаще сидит в запасе, нежели появляется на поле.

«Сочи», «Акрон» и «Крылья Советов» хотели арендовать Салтыкова в зимнее трансферное окно. Информация от «Чемпионата». Вариант с переходом с другой клуб был бы вполне логичен, учитывая отсутствие игровой практики. Четыре матча в первой части сезона (один — в стартовом составе) — статистика 21-летнего футболиста. Весной Салтыкова выпустили на девять минут во встрече с «Акроном» (5:1). Счёт позволил Михаилу Галактионову достать игроков с дальней части скамейки.

Тео Бонгонда, Антон Заболотный (оба — «Спартак»)

Возможно, вас удивит тот факт, что в этом сезоне Бонгонда провёл всего четыре матча в РПЛ. Африканец пропустил старт чемпионата из-за травмы ахиллова сухожилия. Он впервые вышел на поле в 8-м туре, после чего так и не закрепился в стартовом составе красно-белых. Зато сгонял зимой на Кубок африканских наций. Весной Тео выпустили на 19 минут в матче со «Зенитом» (0:2). Так много в этом сезоне (речь об одном матче РПЛ) он ещё не играл. В остальных матчах после рестарта, включая Кубок, Бонгонда сидел в запасе. Исключение — игра с «Оренбургом» (2:0). Её африканец пропустил из-за повреждения на тренировке. Казахстанский «Ордабасы» уже ведёт переговоры по переходу Тео.

Когда Заболотный оказался в «Спартаке», этот переход выглядел достаточно неплохим. Опытный футболист в статусе свободного агента на роль второго центрального нападающего, который здорово ведёт верховые единоборства. На старте сезона Антон часто выходил на поле, но потом сел в глубокий запас. Весной — ни одного появления в матчах в РПЛ. Да и в Кубке Заболотного выпустили на 87-й минуте ответной игры с «Динамо» (1:0). Единственная радость для 34-летнего нападающего — его контракт истекает ближайшим летом.

Даниэль Руис (ЦСКА)

Многие наверняка удивятся, что в ЦСКА есть такой футболист. А всё потому, что колумбиец отыграл в этом сезоне всего 21 минуту в РПЛ. В Кубке результат лучше — 416 минут. Красно-синие арендовали вингера у «Мильонариоса», но сам Руис наверняка был бы не против вернуться домой уже в начале 2026 года. В РПЛ он не выходил на поле с августа 2025 года, весной не играл даже в Кубке России. Даниэль уже, видимо, считает дни до истечения срока аренды (лето 2026-го).

Александр Ломовицкий («Рубин»)

Атакующий футболист перебрался в «Рубин» в 2022 году, после чего два раза смотался в аренду («Химки» и «Факел»). Вопрос: сколько Александр провёл минут на поле в этом сезоне во всех турнирах? Ни одной! Ни в первой части, ни после рестарта. «Рубин» искал варианты для того, чтобы решить проблемы. По данным журналиста Ивана Карпова, казанский клуб предлагал игроку расторгнуть контракт с компенсацией в несколько окладов. Ломовицкий отказался. Вариант с арендой оказался сложным из-за высоких требований Александра по зарплате. «Рубин» был готов даже бесплатно отпустить игрока в другой клуб, но не получилось. Ломовицкий должен жалеть о случившемся с точки зрения игровой практики, но в финансовом плане у него всё хорошо.

Николай Калинский («Пари НН»)

Когда-то полузащитник был значимым футболистом для нижегородского клуба, но в этом сезоне всё круто изменилось. Пять матчей в РПЛ (ни одного — в стартовом составе), 84 минуты на поле. После рестарта Николай по-прежнему сидит в запасе. Может, у него было достаточно игровой практики в Кубке? Нет, всего один выход на поле. Провёл тайм в игре заключительного тура группового этапа. Худший сезон для 32-летнего футболиста в РПЛ с точки зрения игрового времени. Контракт Николая истекает в 2027 году. Видимо, ближайшим летом ветерану придётся искать новый клуб. Если, конечно, в «Пари НН» не поменяют тренера.

Бонус: Вячеслав Грулёв («Пари НН»)

16 матчей (девять — в старте) — статистика нападающего в первой части сезона. Зимой у Грулёва не было никаких предпосылок для смены команды. Всё-таки он выходил на поле почти в каждом матче. Но после возобновления сезона Вячеслав оказался в запасе. Четыре матча после рестарта — ни одного выхода на поле. Возможно, сейчас Грулёв жалеет, что не поменял команду в зимнее окно.