44 года в одном клубе! Итальянский Фергюсон уволил сам себя и… вернулся через 20 дней!

Работа тренера в одном клубе зачастую недолговечна. Не даст соврать тот же Сергей Ташуев, с 2018 года получивший семь назначений. В последнее время усидчивостью восхищают Франк Шмидт и Диего Симеоне. Первый поднимает «Хайденхайм» с 2007-го, второй – «Атлетико» с 2011-го.

Есть и классические примеры Арсена Венгера с сэром Алексом Фергюсоном. 22 года в «Арсенале» и 27 лет в «Манчестер Юнайтед» – это абсолютное величие. Их знают и помнят миллионы болельщиков. Про Луиджи Фреско такого не скажешь, ведь он возглавляет скромную «Виртус Верону». Даже в своём городе эта команда не первая по статусу, ведь есть «Эллас Верона» из Серии А. Плюс куда более знаменитый «Кьево», однако он только возрождается после банкротства и выступает в Серии D.

Важное здесь то, сколько Фреско возглавляет «Виртус Верону». 44 года! В Италии таких тренеров-долгожителей не было и близко. Заканчивать он собирался только теперь. 4 марта вроде бы даже отошёл от дел. Однако не выдержал и вернулся спустя 20 дней!

Итальянский Фергюсон поднял «Виртус Верону» с самых низов и лично ходил на разборки к ультрас соперников

Луиджи давно прозвали итальянским Фергюсоном. Хотя по сроку работы впору сравнивать не его, а с ним. Дольше один клуб не тренировал никто. Столько же – только легенда «Осера» Ги Ру. 64-летний Фреско (в апреле исполнится 65) связан с «Виртус Вероной» всю жизнь.

Рассказ про Фреско из серии дедовских «да я в твои годы пешком 20 километров через лес и болото до школы ходил». Фреско занимался в «Виртус Вероне» с восьми лет. Уже с 12 – тренировал таких же восьмилетних пацанов, каким был сам. С 15 – молодёжку. В 21 год Луиджи сел в президентское кресло и одновременно возглавил основную команду, которая тогда барахталась в низшей любительской лиге Италии. И в итоге поднял её на шесть ступеней вверх – до Серии С, сменив статус на профессиональный.

Фреско реально вложил в «Виртус Верону» душу. Когда она была любительской, продавал газеты и на вырученные деньги платил футболистам зарплаты. Параллельно продолжал активно заниматься с молодёжью, а также принимал на базе оказавшиеся без дома семьи и помогал мигрантам. Один из них стал заметным игроком и дорос до сборной Гамбии.

Вратарь Шейх Сиби Фото: virtusverona.it

«В начале 1990-х мы брали под своё крыло албанцев. Затем в течение 15 лет – молодежь из бывшей Югославии, – рассказывал Фреско в 2020 году. – Не так давно префектура Вероны выделила нам группу молодых африканских мигрантов, желавших заниматься спортом. Со временем присоединились другие. Среди них есть и те, кто нашёл своё призвание в футболе. Так случилось с Шейхом Сиби, который много лет назад прибыл в Италию на корабле.

Его направили в центр приёма беженцев Костагранде в Вероне, и, как и многие другие, кто там находился, однажды он пришёл к нам, чтобы заняться спортом. Мы определили его в другую любительскую футбольную команду. Позже он убедил нас, что заслуживает большего, и поэтому уже пять лет защищает ворота первой команды. Его вызвали в сборную Гамбии».

Луиджи горой за своих воспитанников. Готовность лично постоять за них привела к интересному инциденту. Однажды бразильский нападающий «Виртус Вероны» подвергся расистским нападкам со стороны ультрас соперников. Далее – слово самому Фреско: «На следующий день после матча я пошёл в бар, где обычно собирались ультрас. Я был поражён, увидев, как они мирно живут в одном месте с чернокожими, тогда как 24 часа назад оскорбляли моего игрока. Я обсудил с ними произошедшее на стадионе и понял, что это был глупый способ подшутить. Но не оправдываю их».

Луиджи Фреско Фото: virtusverona.it

Заслуженная тренерская пенсия. Длиной в 20 дней

Несмотря на огромный вклад, Фреско терпеть не может, когда его называют «президент» или хотя бы «мистер». Просто «Джиджи», и всё тут. Именно «Джиджи», а не Луиджи. Настоящий скромняга. Он не берёт на себя все президентские полномочия и делит их с другими сотрудниками, с улыбкой отмечая: «Поэтому им трудно выступить против тренера».

Впрочем, в этом году у Луиджи сработала самокритичность. «Виртус Верона» выступает в Серии С непрерывно с сезона-2018/2019, в 2023-м даже выпрыгивала на шестое место в группе А и в 1/8 финала плей-офф за повышение в классе. Однако сейчас команде нездоровится: она занимает промежуточное 18-е место без шансов гарантированно спастись.

Предстоит новый плей-офф, только уже за выживание. Не помогло даже появление в команде 27-летнего Хакима Мастура. Помните же этого героя видеонарезок с великолепными финтами, который не заиграл ни в «Милане», ни где-либо ещё? У него 0 результативных действий в 12 матчах Серии С.

Чтобы взбодрить коллектив, Фреско подал в отставку с должности главного тренера и переквалифицировался в ассистента (не зря его фамилия с итальянского переводится как «свежий» – явно освежил ситуацию!) Или уволил сам себя – можно интерпретировать по-разному. Такой вот многозадачный человек. Собственно, после этого нам и захотелось про него написать. Но всё-таки жизнь – крайне забавная штука. Луиджи удивил ещё больше и вернулся спустя три тура, потому что «Виртус Верона» набрала в них всего одно очко!

Теперь в резюме Фреско есть две записи: главный тренер «Виртус Вероны» с 1 апреля 1982-го по 4 марта 2026-го и с 24 марта 2026-го по… тут уж, извините, неизвестность. Возможно, по завершении сезона Луиджи всё-таки останется исключительно президентом. А возможно, ему вновь покажется мало.