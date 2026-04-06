«Самый недооценённый футболист мира». Как Вальверде стал звездой «Реала» и Уругвая

Федерико Вальверде – лидер мадридского «Реала». В составе команды есть суперзвёздные Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Но именно уругваец – душа, сердце и лицо Мадрида. Вальверде прекрасен в разных ролях, тащит команду на обеих половинах поля. Вершиной стал его перформанс в марте: Федерико забил в трёх турах Примеры подряд, а в Лиге чемпионов сначала выдал дубль из ассистов с «Бенфикой» (2:1), после чего отгрузил хет-трик «Манчестер Сити» (3:0). А в международную паузу спас Уругвай на 90+4-й минуте в товарищеской встрече с Англией. Теперь не исключено, что отметится и с «Баварией» в четвертьфинале ЛЧ.

А как Федерико проделал путь из Уругвая до статуса лидера мирового гранда?

Вальверде вырос в обычной семье в Монтевидео. Отец работал охранником в казино, мама – продавцом игрушек на блошином рынке. Маленький Феде стыдился бедности. Например, в их семье не было платного ТВ, из-за чего он не мог смотреть футбол. Позже Вальверде рассказывал, что только в сознательном возрасте понял, на какие жертвы шли родители ради него.

Уругваец играл в футбол, но в большую академию попал только в 14 лет. Его забрал «Пеньяроль», один из главных клубов Южной Америки. Тут же юный Федерико показал свой потенциал. Один из тренеров юношеской команды дал ему прозвище Pajarito, что означает «маленькая птичка». Уже тогда он неустанно носился по полю и излучал бесконечную энергию. Тренеры видели в Федерико что-то неповторимое.

ФЕДЕРИКО ВАЛЬВЕРДЕ В «ПЕНЬЯРОЛЕ» Фото: peñarol.org

«Я думаю, у него всё получится. Никогда не видел 16-летнего игрока с таким набором качеств. Думаю, он исключительный футболист», – сказал Пабло Бенгоэчеа, один из юношеских тренеров будущей звезды «Реала».

Вальверде дебютировал в основной команде «Пеньяроля» 16 августа 2015 года. 17-летний полузащитник вышел в старте с «Серро» и провёл на поле 55 минут. А после второго матча поступила неожиданная новость. Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что Вальверде переходит в мадридский клуб: «Вальверде сейчас 17 лет, мы не можем пригласить его, пока ему не исполнится 18. Но после этого он присоединится к нам». Стремительный карьерный рост!

Кстати, вместо «Реала» уругваец мог оказаться в «Арсенале». Ещё до дебюта за «Пеньяроль» лондонцы заманивали Феде в академию. Сам игрок отметил, что мама и папа советовали ему ехать в Англию, а он согласился без большого энтузиазма. Позже Вальверде прошёл медосмотр, однако ему совсем не понравилась Англия. В итоге игрок отказал «Арсеналу».

ФЕДЕРИКО ВАЛЬВЕРДЕ В «РЕАЛЕ» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

«Реал» же пришёл за ним ещё весной 2015-го. Федерико тогда выступал на Кубке Америки U17: он находился в отеле, родители – в другой комнате. Вдруг Феде позвонила мама: «Я сейчас пришла к нам в комнату. Здесь люди из «Реала», они хотят с тобой поговорить». Забавно, что сначала парень отказался. Но мама настояла, чтобы он ответил на звонок.

«Эти люди заговорили по-испански, по-галисийски, как у нас говорят, и тогда я подумал: «Чёрт… они не отсюда. Это реально?» Потом мне сказали: «Мы из «Реала». Мы верим, что с нами ты сможешь стать звездой. Хотим, чтобы ты и твои родители переехали в Мадрид». Это был первый идеальный день в моей жизни. Потому что я видел, как были взволнованы родители. Маму всё заставляет волноваться, однако папа твёрд как скала. Ему трудно проявлять эмоции, хотя в тот день мне удалось увидеть небольшую «слабину». Я увидел огонь в его глазах. Какой? «Мой сын будет играть за «Реал», – поделился позже подробностями Вальверде для The Players’ Tribune.

«Реал» заплатил «Пеньяролю» за Вальверде всего € 5 млн. Небольшая сумма для мадридцев, но на тот момент – рекорд для уругвайского футбола. Сделка до сих пор входит в топ-6 крупнейших продаж «Пеньяроля».

22 июля 2016 года Вальверде заключил с «Реалом» контракт на пять лет. И тут же Федерико отправили в «Кастилью» к тренеру Сантьяго Солари. За 30 матчей сезона-2016/2017 в Сегунде В он забил три мяча. Параллельно у уругвайца развилась «звёздная болезнь». Как только он попал в «Реал», то думал, что уже «достиг уровня Месси и Роналду». Феде всё менее ответственно относился к тренировкам и всё чаще думал о покупке вещей в магазинах, а не о футболе.

Федерико Вальверде полузащитник «Реала» «Благодаря футболу я смог изменить ситуацию в семье. К сожалению, это также немного изменило меня. Когда я стал профессионалом в «Пеньяроле» в возрасте 16 лет, я поверил, что я бог. Не знаю, могут ли люди понять, что значит превратиться из человека, идущего по улице в вашем районе, в того, к кому подходят взрослые за фото. Ты получаешь сообщения от девушек, которые неделю назад даже не взглянули бы на тебя. Каждый хочет быть твоим другом».

Уругваец отметил, что воспитание не помогло ему избежать нравственного кризиса: «Даже если у тебя были такие родители, как мои, которые привили тебе лучшие ценности, невозможно не отклониться от пути. Особенно для тех из нас, кто вырос в эпоху соцсетей, это влияние очень велико. Помню, как папа говорил мне: «Почему ты не видишься с тем или этим? В чём дело? Это твой друг ещё с тех пор, как вы вместе играли на улице».

Меня убивает это воспоминание, потому что родители меня воспитали не так. По правде говоря, я был никем. Я был просто ещё одним идиотом, который играл в футбол и боролся за свою мечту. Что случилось с мальчиком, который был просто доволен колой? Единственный способ объяснить это – то, что, возможно, я был ослеплён внезапной славой».

ФЕДЕРИКО ВАЛЬВЕРДЕ ИЗОБРАЖАЕТ КИТАЙЦА, 2017 ГОД Фото: FIFA via Getty Images

После года в «Кастилье» Вальверде на сезон отдали в аренду в «Депортиво». А ещё летом 2017-го игрок угодил в скандал. На молодёжном чемпионате мира в Южной Корее сборная Уругвая в четвертьфинале обыграла Португалию. Вальверде забил один из мячей в основное время, после чего изобразил «узкие глаза». Празднование тут же посчитали расизмом. Сам Феде объяснил, что не хотел никого обидеть – якобы это празднование было для друзей, которые дали ему прозвище El Chinois – Китаец.

Хорошо, что «Реал» решил не избавляться от талантливого юноши. А сезон в «Депортиво» стал для него прорывом. Феде провёл 24 матча в Примере, а вторую половину чемпионата команду тренировал легендарный Кларенс Зеедорф.

Сезон-2018/2019 Вальверде начал в основе «Реала». Сначала провёл предсезонку под руководством Хулена Лопетеги, а дебютировал в официальной встрече 23 октября с «Викторией Пльзень» в Лиге чемпионов. Уже через неделю «Реал» уволил тренера после поражения от «Барселоны» (1:5). Вместо Лопетеги пришёл Солари, как раз работавший с Вальверде в «Кастилье».

Однако год для «Реала» не сложился. Всего же Феде провёл 25 матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча. Главный же момент сезона – вылет из Лиги чемпионов от «Аякса». После домашнего поражения Вальверде не мог спать и сильно переживал. В голове крутилась мысль: «Достоин ли я «Реала»? А будущая жена Мина Бонино сказала ему: «Серьёзно, Феде? Так ты собираешься играть за «Мадрид»?

Настоящий прорыв случился в сезоне-2019/2020. «Реал» возглавил Зинедин Зидан (ещё в концовке прошлого чемпионата), а после полноценной предсезонки француз интегрировал Вальверде в основу. Уругваец стал важным игроком мадридцев. «Зидан всегда в курсе твоего настроения и интересуется делами твоей семьи – для молодого игрока это очень важно. Я буду благодарен ему до конца жизни за то, как он относился ко мне, как помогал и поддерживал», – сказал Вальверде уже в 2022 году.

ФЕДЕРИКО ВАЛЬВЕРДЕ И ЗИНЕДИН ЗИДАН В «РЕАЛЕ», СЕЗОН-2019/2020 Фото: JUANJO MARTIN/EPA/ТАСС

Феде принял участие в 44 матчах сезона-2019/2020 (в Примере – 33 из 38). «Реал» выиграл золото чемпионата Испании и Суперкубок страны. В финале с «Атлетико» именно уругваец помешал Альваро Морате выйти один на один на 115-й минуте ценой удаления. После встречи Феде получил награду лучшему игроку и широкую похвалу болельщиков.

В 2020 году в жизни Вальверде случился самый важный момент – родился сын Бенисио. Уругваец стал отцом в 22 года и понял, что теперь пора взрослеть. Уже позже, осенью 2023-го, супруга футболиста Мина чуть не потеряла второго ребёнка во время беременности. К счастью, всё обошлось: сын Баутист родился здоровым. Но именно из-за этой истории тогда случился конфликт Федерико с Алексом Баэной («Вильярреал», сейчас выступает в «Атлетико»).

Во время матча «Реала» с «Вильярреалом» в апреле 2023-го испанец пошутил над тем, что Вальверде мог потерять ребёнка. По сообщениям Marca, Вальверде после игры дождался Баэну на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в автобус «Вильярреала». Однако та история только добавила уважения Федерико со стороны болельщиков. А вот Баэна стал одним из самых ненавидимых футболистов Испании.

Сезон-2020/2021 получился неудачным для Вальверде. Уругваец пропустил более двух месяцев: сначала из-за травмы большеберцовой кости, затем – из-за мышечного повреждения. В чемпионате Испании полузащитник провёл всего 24 матча (после этого выходил не менее чем в 30 встречах), «Реал» же не взял ни одного трофея.

24 августа 2021 года Вальверде продлил свой контракт до 2027-го. В первой части сезона-2021/2022 Федерико не получал стабильное количество игрового времени от Карло Анчелотти (пришёл вместо Зидана). Но во второй половине стал регулярно появляться в стартовом составе. 12 января 2022 года Вальверде забил победный мяч в полуфинальной встрече Суперкубка Испании с «Барселоной» («Реал» взял трофей), а в финале ЛЧ с «Ливерпулем» на 59-й минуте отдал голевую передачу на победный гол Винисиуса Жуниора. Перед тем матчем Феде пошутил: «За победу готов отдать жену». К счастью, всё сложилось хорошо и обмен не понадобился.

ФЕДЕРИКО ВАЛЬВЕРДЕ С ТРОФЕЕМ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ — 2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

На протяжении следующих сезонов Вальверде уже не выпадал из основы «Реала». Он провёл 56 матчей и забил аж 12 мячей в сезоне-2022/2023, 54 встречи (три гола) в сезоне-2023/2024 и 65 игр (11 голов) в сезоне-2024/2025. За это время мадридцы взяли Примеру (2023/2024), Кубок Испании (2022/2023), Суперкубок Испании (2024), Лигу чемпионов (2023/2024), Суперкубок УЕФА (2024) и Межконтинентальный кубок (2024).

Единственная боль Феде – сборная. Уругвай не добрался до медалей на Кубке Америки, а на ЧМ-2022 даже не вышел из группы. Но предстоящим летом у команды есть шанс удивить на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде. Нет сомнений, что Вальверде будет лидером сборной Марсело Бьелсы. К тому же он один из капитанов команды.

Кстати, осенью 2025 года Феде впервые вывел «Реал» на матч с капитанской повязкой. Это случилось в конце ноября во встрече Примеры с «Леганесом» (3:0). «Сегодня я осуществил свою мечту, надев капитанскую повязку. Для меня это честь», – сказал счастливый футболист. Конечно, просто так статус капитана в «Мадриде» получить нельзя. Вальверде заслужил повязку игрой: он постоянно пашет на поле, готов исполнить любую роль (центральный, атакующий или фланговый полузащитник, опорник, даже правый защитник) и всегда полезен.

ФЕДЕРИКО ВАЛЬВЕРДЕ В МАТЧЕ С «МАНЧЕСТЕР СИТИ» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Представить нынешний «Реал» без Федерико невозможно. Однако уругваец не получал той похвалы от широкой аудитории, которую заслуживал. К счастью, 11 марта 2026 года ему всё воздалось. После хет-трика в ворота «Манчестер Сити» футбольный мир говорил только о Вальверде.

Трент Александер-Арнольд защитник «Реала» «Я думаю, что Вальверде самый недооценённый футболист мира, и так было на протяжении многих лет. Даже когда меня здесь не было, я очень восхищался его игрой. В ней нет ни одного недостатка, нет ничего, чего бы он не мог сделать. Его энергия и вклад в команду просто невероятны. Феде никогда не жалуется, он выкладывается на полную, от игры к игре. Это потрясающее качество. Согласны вы с этим или нет, но он определённо входит в число лучших полузащитников мира и остаётся таковым уже много лет».

А главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после матча с «Сити» сравнил Вальверде с легендой клуба: «Неважно, куда вы поставите [Вальверде]. Для меня он – Хуанито XXI века, эталон мадридизма. Он – всё, чем должен быть игрок «Реала». Он заслужил такой вечер, он точно никогда его не забудет».

Вальверде оформил хет-трик на глазах у Зидана. Счастливый француз улыбался и аплодировал после каждого гола Федерико. Именно Зизу дал уругвайцу шанс проявить себя в основе и сделал из него звезду. Теперь же Вальверде превращается в легенду «Реала»: он уже выиграл с клубом больше трофеев, чем Зидан (как игрок). А по количеству матчей Феде давно перегнал Зизу (365 против 227). Уругваец уже оставил на поле больший след, чем великий француз. А теперь он превращается и в медийного гиганта.