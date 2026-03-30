Как же Сенегал защищает трофей Кубка Африки от Марокко! От военных до презентаций в Европе

Сенегал не отдает Марокко трофей за победу в Кубке Африки – возит на военную базу, показывает в Париже и перед игрой с Перу

Кирилл Закатченко
А ещё подал апелляцию в CAS на решение Конфедерации африканского футбола отдать победу сопернику.

Сборная Сенегала ведёт себя как победитель Кубка Африки. Да, команда действительно обыграла Марокко в финале – 1:0 (д. вр.). Однако спустя несколько месяцев чемпионами объявили марокканцев. Впрочем, сенегальцы не переживают по этому поводу.

В середине марта футбольный мир потрясла крайне неожиданная новость: сборную Сенегала лишили звания победителя Кубка африканских наций. Команда взяла золото турнира после того, как одолела в финале марокканцев благодаря голу в дополнительное время. В концовке основного времени судья назначил пенальти в ворота сенегальцев, и те ушли с поля в знак протеста. Они всё же вернулись в игру, а Браим Диас 11-метровый удар не реализовал. В итоге победу Сенегалу принёс Пап Гейе.

Команды пополнили копилку драматичных сюжетов. Сенегал поднял кубок над головой, Марокко проиграло домашний Кубок Африки, а фамилия Диас постоянно мелькала в новостных заголовках. Сразу после поражения хозяева турнира заявили, что подадут апелляцию в КАФ. По мнению марокканцев, уход сенегальских футболистов «существенно повлиял на ход встречи и игру футболистов».

Игроки сборной Сенегала после победы на Кубке Африки

Фото: Samah Zidan/Getty Images

Через два месяца КАФ постановила, что Сенегал стоит лишить звания лучшей команды континента. Победителем объявили Марокко. Вау! Сенегал сразу парировал, что обжалует решение в Спортивном арбитражном суде. Слова не разошлись с делом. Несколько дней назад организация зарегистрировала апелляцию Сенегальской футбольной федерации (FSF).

Сама сборная Сенегала всем своим видом показывает, что не планирует расставаться со статусом победителей Кубка Африки. Там считают, что завоевали трофей на футбольном поле. Решение КАФ, похоже, никто не воспринимает всерьёз. «Уважайте чемпионов. Трофей здесь. И он никуда не денется. Они смотрят, а я его удерживаю», — написал защитник национальной команды Сенегала Калиду Кулибали в социальных сетях.

Что ещё говорили игроки сборной Сенегала:
Сенегальский тренер Пап Тиав увёз трофей на военную базу и снял оттуда видео. Местная федерация объявила, что разместит на футболках игроков вторую звезду за победу в минувшем Кубке Африки. Планируется, что эта форма появится в продаже с сентября 2026 года.

«Федерация хочет заверить всех болельщиков: новые футболки со второй звездой в данный момент находятся в производстве. Ожидается, что они поступят в продажу с сентября», — сказано в заявлении FSF.

Спустя несколько дней журналисты RMC Sports попросили Тиава оценить решение лишить сборную Сенегала звания победителей Кубка Африки. Риторика тренера осталась неизменной: «Думал, что не буду отвечать на этот вопрос, потому что сосредоточен на работе. Самое важное — не отвлекаться. Знаем, что мы — чемпионы Африки. Будем продолжать работать, чтобы выиграть другие трофеи. Нам ясно, что соревнования и трофеи выигрываются на поле. Это уже сделано, мы – чемпионы Африки».

А вот полузащитник Гейе заявил, что при необходимости готов отправить медали футболистам сборной Марокко: «Мы заслужили быть чемпионами Африки. Для нас мы остаёмся победителями, ничего не меняется. Это заявление — всего лишь отвлекающий маневр, возможно, попытка разделить Африку. Если бы всё зависело от меня, то я бы сказал федерации не подавать апелляцию. Я лично обязуюсь собрать медали и отдать их Марокко, если это действительно поможет ослабить напряжённость между двумя странами», — приводит слова Гейе RMC Sport со ссылкой на Canal+.

28 марта сенегальская сборная провела товарищеский матч с Перу во Франции. Перед игрой тренер Тиав и капитан Кулибали вынесли кубок за победу в Кубке Африки на поле стадиона «Стад де Франс». Футболисты сделали круг почёта с трофеем.

Команда всем видом показывает: это наш кубок, и мы завоевали его в честной борьбе на поле. 31 марта сенегальцы проведут товарняк с США. Не исключено, что африканская сборная придумает какой-нибудь перформанс и перед началом этой игры.

