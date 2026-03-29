Протесты из-за стадиона ЧМ-2026! Мексиканцы в гневе – даже пинали мяч в виде головы Трампа

Мексика готовится принять чемпионат мира совместно с США и Канадой. Страна проведёт 10 игр, в том числе матч открытия. В ночь с 28 на 29 марта мск состоялась репетиция: в гости приехала звёздная Португалия – пусть без травмированного Криштиану Роналду, но с топами калибра Бруну Фернандеша и Витиньи. Только местному населению было не до праздника: состоялись массовые протесты. Не обошлось без пострадавших и даже жертв. Рассказываем подробнее.

Сыграли, кстати, без голов. Однако сейчас это мало кому интересно.

Ради ЧМ-2026 правительство Мексики затеяло масштабную круглосуточную реконструкцию знаменитого стадиона «Ацтека», который теперь именуется «Банорте». Именно там состоялись финалы чемпионатов мира в 1970 и 1986 годах. И именно там Диего Марадона забил англичанам Рукой бога.

Проект включает в себя не только усовершенствование арены и увеличение её вместимости до 87 523 зрителей, но и возведение отеля, большого торгового центра и прочих частных зданий. Изначально в строительство планировали вложить $ 76 млн, однако в итоге затраты составили свыше $ 200 млн. Процесс длится полтора года, а официальная церемония открытия состоится 11 июня, когда Мексика сыграет с ЮАР на ЧМ.

Местные жители изначально были против такой затеи. Особенно активно выражали недовольство студенты, экологические группы и организации матерей, ищущих пропавших детей. Среди негативных факторов подготовки к чемпионату мира выделяют значительный рост арендной платы за жильё, ухудшение транспортной ситуации, засилье туристов и перебои с доступом к базовым современным благам: водоснабжению и электричеству.

«Банорте» Фото: Rodrigo Oropeza/Getty Images

Чем ближе чемпионат мира, тем больше финансовых вложений и, соответственно, протестующих. Перед матчем с Португалией сотни недовольных местных жителей в течение всего дня блокировали прилегающие к стадиону улицы. Как это обычно и бывает в таких случаях, пришлось вмешиваться стражам порядка: прошла масштабная операция с участием 10 тысяч полицейских. 500 из них окружили демонстрантов.

По сведениям La Izquierda Diario, всё это привело к насилию по отношению к нескольким недовольным жителям. Группа демонстрантов сообщила об избиениях и кражах личных вещей. Протестующие привлекали к себе внимание плакатами и баннерами с надписью «чемпионат мира по грабежу». Такую же, только большого размера, нарисовали на асфальте в Мехико. А один человек выделился из толпы, пиная исписанный лозунгами мяч в виде головы президента США Дональда Трампа.

Протесты перед матчем Мексика — Португалия Фото: NurPhoto via Getty Images

Прошла и другая оригинальная акция под кодовым названием «Чемпионат мира по выселению». Местные жители превратили оживлённую автомагистраль в импровизированное футбольное поле, начертив площадку и пиная мяч прямо посреди дороги. Внимание водителей, что логично, привлечь удалось. Многие вышли в футболках сборной и клубов. Действие привело к пробкам, однако через какое-то время движение частично восстановили.

Мексиканские болельщики Фото: by Franco Uriel Perez Ramirez/NurPhoto via Getty Images

Также Reuters указало, что один из болельщиков попытался перейти с верхнего яруса ложи стадиона на нижний по внешней стене и сорвался. По данным мексиканских властей, погибший находился в нетрезвом состоянии.

В феврале Мексику уже захлёстывали беспорядки, но связаны они были с сообщениями о возможной ликвидации лидера одного из крупных наркокартелей. При этом эксперты BBC указывали: картели заинтересованы в экономической выгоде от мирного проведения ЧМ, поскольку инвестируют в рестораны и отели. Теперь же мексиканцы недовольны тем, что подготовка к турниру негативно повлияла на жизнь обычных людей.