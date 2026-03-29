Худшего тренера в истории АПЛ наконец-то уволили

«Тоттенхэм» объявил об отставке Игора Тудора. 47-летний тренер проработал со «шпорами» всего полтора месяца. Под руководством хорвата лондонская команда провела семь матчей. Так мало, что не займет много времени и места в тексте, чтобы перечислить все. В АПЛ «Тоттенхэм» при Тудоре потерпел четыре поражения во встречах с «Арсеналом» (1:4), «Фулхэмом» (1:2), «Кристал Пэлас» (1:3) и «Ноттингем Форест» (0:3), кроме того, сыграл вничью на «Энфилде» с «Ливерпулем» (1:1). В Лиге чемпионов был разгромлен «Атлетико» (2:5) в первом матче 1/8 финала в Мадриде, а в ответном матче одержал свою единственную победу с этим тренером (3:2). Впрочем, она не спасла от вылета.

Для «шпор» это уже вторая тренерская отставка по ходу сезона. Назначенный в межсезонье датчанин Томас Франк продержался чуть больше полугода – был уволен в феврале после 26-го тура АПЛ, когда «Тоттенхэм» занимал 16-е место и находился в пяти очках от зоны вылета. При Тудоре ситуация стала ещё критичнее. Турнирное болото засасывает. За семь туров до конца чемпионата лондонцы находятся на 17-м месте — уже в одном очке от зоны вылета. «Вест Хэм» подтянулся и может обойти «Тоттенхэм» сразу после паузы на сборные, если победит дома аутсайдера «Вулверхэмптон».

«Шпоры» брали Тудора как кризис-менеджера. Прежде с этой ролью хорват справлялся успешно – тушил «пожары» в других командах, которые принимал по ходу сезона. Однако в Лондоне у него случился грандиозный провал. Игор как будто и сам не понимал, с помощью каких инструментов нужно ремонтировать поломанный механизм. Постоянно менял состав и тактическую модель – 3-5-2, 4-4-2, 3-4-3, 4-2-3-1, резко переходил на персонально-ориентированный прессинг, но помогало как мёртвому припарка.

Тот самый выезд в Мадрид Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Апофеозом всего этого безумия стала замена голкипера Антонина Кински во встрече с «Атлетико». В тот день Тудор сам решил, что чех готов дебютировать в Лиге чемпионов в таком важном матче, а затем убрал его с поля уже на 17-й минуте. Да, сын легенды «Сатурна» сыграл неудачно – пропустил три мяча. Но вполне понятно, почему многие эксперты раскритиковали хорвата за раннюю замену. Всё выглядело так, словно Игор повесил вину за провал на Кински. Он даже не поддержал уходившего в раздевалку голкипера. Так можно и сломать парня.

После разгрома в Мадриде The Telegraph написал, что игроки шокированы подходом, манерой общения и решениями Тудора, поэтому потеряли веру в тренера. По информации источника, последней каплей стала как раз история с Кински. Замена вратаря разрушила отношения между коучем и футболистами, а сам Антонин попросил отдать его в аренду летом.

Игор Тудор главный тренер «Тоттенхэма» «В раздевалке Кински извинился перед командой. И команда была вместе с ним. Как и я. После этого мы поговорили, я объяснил ему замену. И Кински понял, почему я его заменил».

Отчасти Тудор стал жертвой обстоятельств. Времени на то, чтобы что-то исправить, он получил мало, а «Тоттенхэм», помимо всего прочего, страдал из-за отсутствия важных футболистов. Из травмированных за время работы хорвата можно было составить целую команду – Педро Порро, Мохаммед Кудус, Ришарлисон, Родриго Бентанкур, Вильсон Одобер, Кевин Дансо, Лукас Бергвалль, Дестини Удоджи, Бен Дэвис, а также восстанавливающиеся с лета Деян Кулушевски и Джеймс Мэддисон. Однако Игор тоже чудил, ставил некоторых игроков на непривычные позиции. После своего последнего, как оказалось, матча в «Тоттенхэме» с «Ноттингем Форест» тренер не пришёл на пресс-конференцию. Это ещё не было сигналом об отставке (как многие, очевидно, подумали), но лишь ненадолго отложило её. Ко всем бедам добавилась личная трагедия – ушёл из жизни отец Тудора. Поэтому хорват не смог общаться с журналистами. Однако в подавленном эмоциональном состоянии нет смысла продолжать сотрудничество, особенно на фоне катастрофических результатов. Разрыв контракта – естественный финал отношений Игора с лондонским клубом.

Тудор стал худшим тренером в истории АПЛ, если брать специалистов, проведших пять и более матчей. Одно очко в пяти турах – это 0,2 в среднем за игру. Хуже статистика была только у двух временщиков. Шотландец Эрик Блэк в сезоне-2015/2016 взял очко в семи матчах во главе «Астон Виллы», а его соотечественник Джеймс Гэбриэл показал такой же результат в сезоне-1993/1994 в «Эвертоне». Из полноценных тренеров команд ужаснее сработал разве что нидерландец Франк де Бур в «Кристал Пэлас» — он успел провести до отставки четыре игры и проиграл их все.

Тудор – пятый тренер в истории АПЛ, проработавший с командой меньше 50 дней. В этой грустной компании также Кристиан Стеллини («Тоттенхэм», 29), Ангелос Постекоглу («Ноттингем Форест», 39), Сэм Эллардайс («Лидс», 30) и Лес Рид («Чарльтон», 40). Тем временем руководство «шпор» ищет нового коуча. The Telegraph называл приоритетными для клуба фигурами экс-тренера «Марселя» Роберто Де Дзерби и возглавлявшего ранее лондонскую команду Маурисио Почеттино. Впрочем, аргентинец занят до ЧМ-2026 в сборной США. Как сообщает журналист Алекс Кук, Де Дзерби отказывается принимать «Тоттенхэм» раньше межсезонья, а другие кандидаты – экс-тренер «Монако» Ади Хюттер, Крис Хьютон, Райан Мэйсон и Шон Дайч.