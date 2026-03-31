Курьер, воспитанник «ПСЖ» и несостоявшаяся суперзвезда. Все игроки из Мали в истории РПЛ

Сборную России ждёт второй товарищеский матч в мартовском слоте. Команда Валерия Карпина примет в Санкт-Петербурге Мали. Это первая в истории очная встреча сборных. Однако малийские футболисты хорошо известны в России. Сразу несколько представителей этой страны выступали в МИР РПЛ. А некоторые играют за российские команды прямо сейчас! Вспоминаем всех.

Драман Траоре, нападающий

Выступал за: «Локомотив» (2006-2010), «Кубань» (2009, аренда)

Матчей (голов) за сборную Мали: 30 (7)

192-сантиметровый нападающий оказался в России в 2006 году. «Локомотив» заплатил за Траоре € 1 млн «Клуб Африкен» из Туниса. Малиец не стал лидером команды Славолюба Муслина, но в разные периоды действительно тащил. Например, с мая по сентябрь 2006-го забил пять мячей и оформил один ассист в шести встречах (был перерыв на чемпионат мира плюс пропустил несколько игр из-за травмы). После этого у Траоре наступил период затишья, однако уже под руководством Анатолия Бышовца он снова оказался в основе. Правда, при всём доверии в сезоне-2007 Драман забил всего четыре мяча. А уже в следующем году отметился всего одним голом и плотно присел на скамейку.

Затем форвард уехал в аренду в «Кубань» и за 27 встреч чемпионата наколотил восемь мячей. Этот результат так и остался лучшим для Траоре в России. По возвращении в «Локо» Драман поработал ещё с одним тренером – Юрием Сёминым. Легенда клуба дал футболисту несколько шансов, но проявить себя у малийца не вышло. Окончательно перспективы Траоре добила полученная челюстно-лицевая травма. И зимой 2011-го он покинул «Локомотив» на правах свободного агента.

После России Драман покатался по миру: «Эсперанс» (Тунис), «Металлург» (Украина), «Дубай» (ОАЭ), ПДРМ, «Келантан» (оба – Малайзия) и завершил карьеру в 2016-м в индийском клубе «Пуна Сити». За сборную Мали нападающий провёл 30 матчей и забил семь мячей. Главный хайлайт – участие на Олимпиаде-2004 в Афинах.

Мамаду Майга, полузащитник

Выступал за: «Велес» (2020-2022), «Пари НН» (2022 — н. вр.)

Матчей за сборную Мали: –

Жизнь Майга – сериал. После выступлений на родине за клуб с красивым названием «Жанна д’Арк» в 2016 году он отправился в Беларусь. Мамаду подписал контракт с «Нафтаном», однако уже через два товарищеских матча покинул команду из-за смены руководства. Затем Майга переехал в Россию, выступал в составе любительской московской команды «Борадигях» из Кунцева, параллельно работая продавцом сигарет и курьером. В 2020-м находился на просмотре во владивостокском «Луче», но не сумел подписать контракт ввиду серьёзных финансовых проблем клуба.

Зимой того же года игрок привлёк внимание «Велеса» из ПФЛ, однако не подписал соглашение с клубом из-за запрета на легионеров в лиге. Но после выхода москвичей в ФНЛ всё же заключил с ними контракт. Майга стал первым малийцем в истории Первой лиги. За период выступлений в «Велесе» заинтересовал «Пари НН», забравший полузащитника в июне 2022-го.

31-летний малиец до сих пор играет в Нижнем Новгороде. За это время Майга стал одним из лидеров команды. В 2023-м вариант с покупкой Мамаду рассматривал «Локомотив». Позже москвичи вернулись к кандидатуре малийца после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА. Но Майга до сих пор остаётся в «Пари НН».

У футболиста пока нет матчей за сборную Мали. Однако именно во встрече с Россией может состояться его дебют. Тренер малийцев Том Сенфье вызвал полузащитника на мартовский сбор. Кстати, у Майга уже пару лет как есть российский паспорт.

Мусса Думбия, полузащитник

Выступал за: «Ростов» (2014-2018), «Арсенал» Тула (2017, аренда)

Матчей (голов) за сборную Мали: 43 (6)

Футболист, объединивший в себе Ахмеда Мусу и Сейду Думбия. Если же серьёзно, то малиец оказался в РПЛ в 2014 году. «Ростов» нашёл Думбия на родине в клубе «Реал» из Бамако. С ним Мусса брал серебро чемпионата Мали и доходил до 1/8 финала Лиги чемпионов КАФ. А в июле 2014-го Думбия дебютировал за сборную.

В РПЛ же игрок провёл четыре года. В «Ростове» Мусса скорее был футболистом ротации. Бо́льшая часть времени Думбия в клубе пришлась на период Курбана Бердыева: тренер предпочитал видеть в центре Кристиана Нобоа, Тимофея Калачёва и Александра Гацкана, а не малийца. Главное достижение «Ростова» с Муссой – серебро в сезоне-2015/2016 и выход в Лигу чемпионов.

Хотя вторую часть сезона-2016/2017 и выступления в плей-офф Лиги Европы Думбия пропустил. «Ростов» отдал футболиста в аренду в тульский «Арсенал». По возвращении полузащитник провёл ещё год за южан, выйдя на поле в 20 встречах. А по истечении контракта уехал во французский «Реймс». После этого также выступал за «Сошо» (дважды) и саудовский «Аль-Адала». Сейчас 31-летний Мусса – в статусе свободного агента.

Самба Соу, полузащитник

Выступал за: «Динамо» Москва (2017-2019)

Матчей (голов) за сборную Мали: 36 (2)

Мощный опорный полузащитник прошёл одну из лучших французских академий – «Ланса». С 2008 по 2013 год выступал за родной клуб, после чего уехал в Турцию. Соу играл за «Кардемир Карабюкспор» и «Кайсериспор». А в 2017-м Самба оказался в вернувшемся из Лиги Pari в РПЛ московском «Динамо».

За два сезона малиец провёл 43 матча за клуб и отметился тремя голевыми передачами. Больших успехов с «Динамо» Соу не добился, да и себя зарекомендовал лишь как крепкого середняка. Хотя в мае 2018-го интерес к полузащитнику проявлял «Краснодар». Однако в ноябре того же года Самба получил тяжёлую травму и надолго выпал из игры.

По окончании контракта с «Динамо» Соу уехал в Англию. Летом 2019-го стал игроком «Ноттингем Форест». А после двух лет в Чемпионшипе Самба провёл заключительный в карьере сезон в родном «Лансе». За сборную же у Соу набралось 38 матчей: вместе с Мали он взял бронзу на Кубках Африки 2012 и 2013 годов.

Натан Гассама, защитник

Выступал за: «Балтика» (2023 – н. вр.)

Матчей (голов) за сборную Мали: 4 (0)

Гассама родился и вырос во Франции, но у него малийские корни. Однако школа «Нанта» позволила Натану стать классным центральным защитником. До 2023-го он выступал за французские клубы: «Нант Б», «Труа» и «Олимпик Шоле». После этого на год заглянул в болгарскую «Славию», а в августе 2023-го оказался в «Балтике».

В Калининграде Гассама сразу стал основным в команде Сергея Игнашевича, выступавшей в РПЛ. Однако во второй половине сезона-2023/2024 присел на скамейку: помешала травма и потеря формы. «Балтика» вылетела в Первую лигу, но Натан остался в клубе. Сначала помог вернуться в элиту, а теперь разрывает РПЛ под руководством Андрея Талалаева.

25-летний защитник в нынешнем сезоне провёл 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Сам Гассама признавался в любви калининградцам: «Балтика» — это главный клуб в моей карьере. Я уже сыграл здесь больше 50 матчей и хочу сказать, что у меня большой прогресс». А в августе 2025 года клуб продлил контракт с защитником до 2030-го.

В ноябре 2025-го Гассама дебютировал за сборную Мали в товарищеской встрече с Иорданией. Также Натан провёл три матча на Кубке Африки (в их числе – четвертьфинал с Сенегалом). Теперь же 25-летний защитник может выйти на поле во встрече с Россией.

Секу Койта, нападающий

Выступал за: ЦСКА (2024-2025)

Матчей (голов) за сборную Мали: 34 (4)

Тот случай, когда ЦСКА рассчитывал перезагрузить потенциального топ-футболиста. Но не вышло. Койта – воспитанник «Ред Булл Зальцбург». И старт карьеры у Секу получился многообещающим: он резко ворвался в основу команды и в сезоне-2020/2021 наколотил 14 мячей в 17 матчах австрийской Бундеслиги. Вместе с «Зальцбургом» он выиграл четыре чемпионата и три Кубка Австрии. Также с 17 лет выступал за взрослую сборную Мали.

Поворотным же моментом стал разрыв крестообразных связок, случившийся в июне 2021-го. Койта пропустил целый год. По возвращении у Секу никак не получалось вернуться на прежний уровень. У малийца была не самая плохая статистика (28 матчей и шесть голов в сезоне-2022/2023 и восемь мячей в 24 встречах в сезоне-2023/2024), но изначальные перспективы были куда круче.

«Зальцбург» решил не продлевать контракт с Койта. И летом 2024 года за ним пришёл ЦСКА. «Качество игры есть, однако видно, что физически он пока не до конца готов. Ему ещё надо сыграться с командой. Секу — хороший парень, и чуть позже, когда будет готов, он покажет свои лучшие качества», — отметил после первых матчей экс-тренер ЦСКА Марко Николич.

Проявил ли Секу лучшие качества? Лишь эпизодически. Главный хайлайт — сумасшедший гол московскому «Динамо» в Кубке России в полуфинале Пути РПЛ. Малиец шикарно принял мяч, развернулся и с лёта пробил точно под перекладину. В остальном — печаль. В 42 матчах за ЦСКА форвард отличился всего пять раз и оформил четыре ассиста (хотя с Койта клуб взял бронзу РПЛ и Кубок России). А в августе 2025-го москвичи отдали Секу в аренду в турецкий «Генчлербирлиги» с обязательным правом выкупа. Там за 25 матчей в сезоне Койта забил шесть мячей.

Мусса Сиссако, защитник

Выступал за: «Сочи» (2022-2025)

Матчей (голов) за сборную Мали: 4 (0)

Воспитанник «ПСЖ» и игрок сборной Мали перешёл в «Сочи» в сентябре 2022 года. Звучит круто. Южане нашли Сиссако в бельгийском «Стандарде», купившем Муссу у парижан в 2020-м. Любопытно, что приобрести малийца хотели «Сандерленд» и «Бёрнли», однако «Сочи» выиграл за него борьбу. «Чудо, что такой игрок вообще к нам приехал», – отметил тогда руководитель аналитического департамента сочинцев Александр Веряскин.

Вот только в России у защитника дела сложились не очень успешно. В сезоне-2022/2023 он провёл всего 10 матчей в РПЛ (364 минуты) и пять – в Кубке (168). Сиссако так и не стал основным, плотно обосновавшись на скамейке. Спустя год после перехода, в сентябре 2023-го, Мусса отправился в аренду в бельгийский «Моленбек». Сначала всё шло неплохо: клуб даже планировал выкупить малийца у «Сочи».

А дальше случилась серьёзная травма – продольная трещина сухожилия (февраль 2024-го). Окончательно же крест на перспективах Сиссако в «Моленбеке» поставила фотография в форме «Кортрейка» – прямого клуба-конкурента в борьбе за выживание. Зачем Мусса надел футболку другой команды? За «Кортрейк» выступал его брат Абдулайе Сиссако. Но «Моленбек» это не сильно интересовало.

«Мусса в любом случае больше не играл бы в этом сезоне, но, даже если бы он был доступен, мы бы немедленно прекратили сотрудничество. В профессиональной среде есть вещи, которыми нельзя пренебрегать. Мы не считаем, что у Муссы были плохие намерения, однако с учётом контекста это неприемлемо», – сказал исполнительный директор клуба Максим Воссен.

Сиссако вернулся в «Сочи», но из-за травмы так и не сыграл больше ни одного матча. А в июле 2025-го на правах свободного агента ушёл в сербский «ИМТ Белград».