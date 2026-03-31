Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Россия – Мали, товарищеский матч, 31 марта 2026, футболисты из Мали в РПЛ: Траоре, Майга, Думбия, Соу, Гассама, Койта, Сиссако

Курьер, воспитанник «ПСЖ» и несостоявшаяся суперзвезда. Все игроки из Мали в истории РПЛ
Никита Паглазов
Все игроки из Мали в истории РПЛ
Сейчас лигу разрывает защитник «Балтики» Гассама.

Сборную России ждёт второй товарищеский матч в мартовском слоте. Команда Валерия Карпина примет в Санкт-Петербурге Мали. Это первая в истории очная встреча сборных. Однако малийские футболисты хорошо известны в России. Сразу несколько представителей этой страны выступали в МИР РПЛ. А некоторые играют за российские команды прямо сейчас! Вспоминаем всех.

31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
Драман Траоре, нападающий

Драман Траоре

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Выступал за: «Локомотив» (2006-2010), «Кубань» (2009, аренда)
Матчей (голов) за сборную Мали: 30 (7)

192-сантиметровый нападающий оказался в России в 2006 году. «Локомотив» заплатил за Траоре € 1 млн «Клуб Африкен» из Туниса. Малиец не стал лидером команды Славолюба Муслина, но в разные периоды действительно тащил. Например, с мая по сентябрь 2006-го забил пять мячей и оформил один ассист в шести встречах (был перерыв на чемпионат мира плюс пропустил несколько игр из-за травмы). После этого у Траоре наступил период затишья, однако уже под руководством Анатолия Бышовца он снова оказался в основе. Правда, при всём доверии в сезоне-2007 Драман забил всего четыре мяча. А уже в следующем году отметился всего одним голом и плотно присел на скамейку.

Драман Траоре Подробнее

Затем форвард уехал в аренду в «Кубань» и за 27 встреч чемпионата наколотил восемь мячей. Этот результат так и остался лучшим для Траоре в России. По возвращении в «Локо» Драман поработал ещё с одним тренером – Юрием Сёминым. Легенда клуба дал футболисту несколько шансов, но проявить себя у малийца не вышло. Окончательно перспективы Траоре добила полученная челюстно-лицевая травма. И зимой 2011-го он покинул «Локомотив» на правах свободного агента.

После России Драман покатался по миру: «Эсперанс» (Тунис), «Металлург» (Украина), «Дубай» (ОАЭ), ПДРМ, «Келантан» (оба – Малайзия) и завершил карьеру в 2016-м в индийском клубе «Пуна Сити». За сборную Мали нападающий провёл 30 матчей и забил семь мячей. Главный хайлайт – участие на Олимпиаде-2004 в Афинах.

Подробнее про сборную Мали:
Команда без тренера и большая сборная без участий в ЧМ. С кем Россия сыграет в марте
Команда без тренера и большая сборная без участий в ЧМ. С кем Россия сыграет в марте

Мамаду Майга, полузащитник

Мамаду Майга

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Выступал за: «Велес» (2020-2022), «Пари НН» (2022 — н. вр.)
Матчей за сборную Мали:

Жизнь Майга – сериал. После выступлений на родине за клуб с красивым названием «Жанна д’Арк» в 2016 году он отправился в Беларусь. Мамаду подписал контракт с «Нафтаном», однако уже через два товарищеских матча покинул команду из-за смены руководства. Затем Майга переехал в Россию, выступал в составе любительской московской команды «Борадигях» из Кунцева, параллельно работая продавцом сигарет и курьером. В 2020-м находился на просмотре во владивостокском «Луче», но не сумел подписать контракт ввиду серьёзных финансовых проблем клуба.

Зимой того же года игрок привлёк внимание «Велеса» из ПФЛ, однако не подписал соглашение с клубом из-за запрета на легионеров в лиге. Но после выхода москвичей в ФНЛ всё же заключил с ними контракт. Майга стал первым малийцем в истории Первой лиги. За период выступлений в «Велесе» заинтересовал «Пари НН», забравший полузащитника в июне 2022-го.

Мамаду Майга Подробнее

31-летний малиец до сих пор играет в Нижнем Новгороде. За это время Майга стал одним из лидеров команды. В 2023-м вариант с покупкой Мамаду рассматривал «Локомотив». Позже москвичи вернулись к кандидатуре малийца после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА. Но Майга до сих пор остаётся в «Пари НН».

У футболиста пока нет матчей за сборную Мали. Однако именно во встрече с Россией может состояться его дебют. Тренер малийцев Том Сенфье вызвал полузащитника на мартовский сбор. Кстати, у Майга уже пару лет как есть российский паспорт.

В 2025-м Майга дал большое интервью «Чемпионату»:
«Раньше на еду мне хватало 2000 рублей в неделю». Самый русский африканец в РПЛ
Эксклюзив
«Раньше на еду мне хватало 2000 рублей в неделю». Самый русский африканец в РПЛ

Мусса Думбия, полузащитник

Мусса Думбия

Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

Выступал за: «Ростов» (2014-2018), «Арсенал» Тула (2017, аренда)
Матчей (голов) за сборную Мали: 43 (6)

Футболист, объединивший в себе Ахмеда Мусу и Сейду Думбия. Если же серьёзно, то малиец оказался в РПЛ в 2014 году. «Ростов» нашёл Думбия на родине в клубе «Реал» из Бамако. С ним Мусса брал серебро чемпионата Мали и доходил до 1/8 финала Лиги чемпионов КАФ. А в июле 2014-го Думбия дебютировал за сборную.

В РПЛ же игрок провёл четыре года. В «Ростове» Мусса скорее был футболистом ротации. Бо́льшая часть времени Думбия в клубе пришлась на период Курбана Бердыева: тренер предпочитал видеть в центре Кристиана Нобоа, Тимофея Калачёва и Александра Гацкана, а не малийца. Главное достижение «Ростова» с Муссой – серебро в сезоне-2015/2016 и выход в Лигу чемпионов.

Мусса Думбия Подробнее

Хотя вторую часть сезона-2016/2017 и выступления в плей-офф Лиги Европы Думбия пропустил. «Ростов» отдал футболиста в аренду в тульский «Арсенал». По возвращении полузащитник провёл ещё год за южан, выйдя на поле в 20 встречах. А по истечении контракта уехал во французский «Реймс». После этого также выступал за «Сошо» (дважды) и саудовский «Аль-Адала». Сейчас 31-летний Мусса – в статусе свободного агента.

Самба Соу, полузащитник

Самба Соу

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Выступал за: «Динамо» Москва (2017-2019)
Матчей (голов) за сборную Мали: 36 (2)

Мощный опорный полузащитник прошёл одну из лучших французских академий – «Ланса». С 2008 по 2013 год выступал за родной клуб, после чего уехал в Турцию. Соу играл за «Кардемир Карабюкспор» и «Кайсериспор». А в 2017-м Самба оказался в вернувшемся из Лиги Pari в РПЛ московском «Динамо».

За два сезона малиец провёл 43 матча за клуб и отметился тремя голевыми передачами. Больших успехов с «Динамо» Соу не добился, да и себя зарекомендовал лишь как крепкого середняка. Хотя в мае 2018-го интерес к полузащитнику проявлял «Краснодар». Однако в ноябре того же года Самба получил тяжёлую травму и надолго выпал из игры.

Самба Соу Подробнее

По окончании контракта с «Динамо» Соу уехал в Англию. Летом 2019-го стал игроком «Ноттингем Форест». А после двух лет в Чемпионшипе Самба провёл заключительный в карьере сезон в родном «Лансе». За сборную же у Соу набралось 38 матчей: вместе с Мали он взял бронзу на Кубках Африки 2012 и 2013 годов.

Натан Гассама, защитник

Натан Гассама

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Выступал за: «Балтика» (2023 – н. вр.)
Матчей (голов) за сборную Мали: 4 (0)

Гассама родился и вырос во Франции, но у него малийские корни. Однако школа «Нанта» позволила Натану стать классным центральным защитником. До 2023-го он выступал за французские клубы: «Нант Б», «Труа» и «Олимпик Шоле». После этого на год заглянул в болгарскую «Славию», а в августе 2023-го оказался в «Балтике».

В Калининграде Гассама сразу стал основным в команде Сергея Игнашевича, выступавшей в РПЛ. Однако во второй половине сезона-2023/2024 присел на скамейку: помешала травма и потеря формы. «Балтика» вылетела в Первую лигу, но Натан остался в клубе. Сначала помог вернуться в элиту, а теперь разрывает РПЛ под руководством Андрея Талалаева.

Натан Гассама Подробнее

25-летний защитник в нынешнем сезоне провёл 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Сам Гассама признавался в любви калининградцам: «Балтика» — это главный клуб в моей карьере. Я уже сыграл здесь больше 50 матчей и хочу сказать, что у меня большой прогресс». А в августе 2025 года клуб продлил контракт с защитником до 2030-го.

В ноябре 2025-го Гассама дебютировал за сборную Мали в товарищеской встрече с Иорданией. Также Натан провёл три матча на Кубке Африки (в их числе – четвертьфинал с Сенегалом). Теперь же 25-летний защитник может выйти на поле во встрече с Россией.

Калининградцы по крупицам собрали команду, дающую бой топам РПЛ:
За сколько «Балтика» собрала свой основной состав. Ещё больше уважения после такой суммы!
За сколько «Балтика» собрала свой основной состав. Ещё больше уважения после такой суммы!

Секу Койта, нападающий

Секу Койта

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Выступал за: ЦСКА (2024-2025)
Матчей (голов) за сборную Мали: 34 (4)

Тот случай, когда ЦСКА рассчитывал перезагрузить потенциального топ-футболиста. Но не вышло. Койта – воспитанник «Ред Булл Зальцбург». И старт карьеры у Секу получился многообещающим: он резко ворвался в основу команды и в сезоне-2020/2021 наколотил 14 мячей в 17 матчах австрийской Бундеслиги. Вместе с «Зальцбургом» он выиграл четыре чемпионата и три Кубка Австрии. Также с 17 лет выступал за взрослую сборную Мали.

Поворотным же моментом стал разрыв крестообразных связок, случившийся в июне 2021-го. Койта пропустил целый год. По возвращении у Секу никак не получалось вернуться на прежний уровень. У малийца была не самая плохая статистика (28 матчей и шесть голов в сезоне-2022/2023 и восемь мячей в 24 встречах в сезоне-2023/2024), но изначальные перспективы были куда круче.

Секу Койта Подробнее

«Зальцбург» решил не продлевать контракт с Койта. И летом 2024 года за ним пришёл ЦСКА. «Качество игры есть, однако видно, что физически он пока не до конца готов. Ему ещё надо сыграться с командой. Секу — хороший парень, и чуть позже, когда будет готов, он покажет свои лучшие качества», — отметил после первых матчей экс-тренер ЦСКА Марко Николич.

Проявил ли Секу лучшие качества? Лишь эпизодически. Главный хайлайт — сумасшедший гол московскому «Динамо» в Кубке России в полуфинале Пути РПЛ. Малиец шикарно принял мяч, развернулся и с лёта пробил точно под перекладину. В остальном — печаль. В 42 матчах за ЦСКА форвард отличился всего пять раз и оформил четыре ассиста (хотя с Койта клуб взял бронзу РПЛ и Кубок России). А в августе 2025-го москвичи отдали Секу в аренду в турецкий «Генчлербирлиги» с обязательным правом выкупа. Там за 25 матчей в сезоне Койта забил шесть мячей.

Лучший матч Секу в России:
Шедевр от Койта и блестящий ответ Скопинцева! Огненный тайм ЦСКА и «Динамо» в Кубке. Видео
Шедевр от Койта и блестящий ответ Скопинцева! Огненный тайм ЦСКА и «Динамо» в Кубке. Видео

Мусса Сиссако, защитник

Мусса Сиссако

Фото: ФК «Сочи»

Выступал за: «Сочи» (2022-2025)
Матчей (голов) за сборную Мали: 4 (0)

Воспитанник «ПСЖ» и игрок сборной Мали перешёл в «Сочи» в сентябре 2022 года. Звучит круто. Южане нашли Сиссако в бельгийском «Стандарде», купившем Муссу у парижан в 2020-м. Любопытно, что приобрести малийца хотели «Сандерленд» и «Бёрнли», однако «Сочи» выиграл за него борьбу. «Чудо, что такой игрок вообще к нам приехал», – отметил тогда руководитель аналитического департамента сочинцев Александр Веряскин.

Вот только в России у защитника дела сложились не очень успешно. В сезоне-2022/2023 он провёл всего 10 матчей в РПЛ (364 минуты) и пять – в Кубке (168). Сиссако так и не стал основным, плотно обосновавшись на скамейке. Спустя год после перехода, в сентябре 2023-го, Мусса отправился в аренду в бельгийский «Моленбек». Сначала всё шло неплохо: клуб даже планировал выкупить малийца у «Сочи».

А дальше случилась серьёзная травма – продольная трещина сухожилия (февраль 2024-го). Окончательно же крест на перспективах Сиссако в «Моленбеке» поставила фотография в форме «Кортрейка» – прямого клуба-конкурента в борьбе за выживание. Зачем Мусса надел футболку другой команды? За «Кортрейк» выступал его брат Абдулайе Сиссако. Но «Моленбек» это не сильно интересовало.

«Мусса в любом случае больше не играл бы в этом сезоне, но, даже если бы он был доступен, мы бы немедленно прекратили сотрудничество. В профессиональной среде есть вещи, которыми нельзя пренебрегать. Мы не считаем, что у Муссы были плохие намерения, однако с учётом контекста это неприемлемо», – сказал исполнительный директор клуба Максим Воссен.

Сиссако вернулся в «Сочи», но из-за травмы так и не сыграл больше ни одного матча. А в июле 2025-го на правах свободного агента ушёл в сербский «ИМТ Белград».

