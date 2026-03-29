Екатеринбуржцы давили и должны были открывать счёт. Но вместо этого «привезли» себе три гола.

Важнейший матч за выход в РПЛ – и это вынос! «Родина» откинула «Урал» ещё дальше! Видео

МИР РПЛ ушла на международную паузу. А клубам Pari Первой лиги не до отдыха. Тем более когда «Родине» с «Уралом» нужно было выяснить, кто станет главным преследователям «Факела» и фаворитом в борьбе за вторую путёвку наверх.

Москвичи не проигрывали аж с сентября и обогнали забуксовавших при Василии Березуцком екатеринбуржцев. Очный матч мог изменить расклады. Однако всё сложилось в пользу команды Хуана Диаса. Хотя стартовала она с большими проблемами.

Именно «Урал» начать давить с первых минут. И организовал три шикарных момента. Богомольский сместился с левого края, ушёл от Крижана в центр штрафной и мощно приложился по мячу – Волкову пришлось спасать. В другой ситуации сплоховал уже белорус: Акбашев воспользовался ошибкой Крижана и вывел партнёра к воротам, да тот из выгодной позиции неудачно пробил в касание.

Акбашев и сам отличной дальнобойной «пушкой» отметился – мяч после небольшого рикошета пролетел рядом с правой девяткой. Вроде бы неудачная серия давила совсем не на «Родину». Но именно москвичи должны были светиться от счастья от нулей на табло к середине первого тайма. А чуть позже – от собственной реализации.

Первый же момент хозяев привёл к голу! На 35-й минуте екатеринбуржцы большими силами пошли вперёд. Железнов готовился пробить и вдруг промахнулся по мячу. Наказание последовало незамедлительно: Рейна без сопротивления продрался по центру и покатил на Тимошенко, который первым касанием прокинул себе на ход и обманул Бегича, а вторым – положил мяч в правый угол!

И это не всё! Прошло всего три минуты, и москвичи вновь продемонстрировали урок чёткого завершения. Березуцкий был вне себя. Оно и понятно: Итало с Бегичем столкнулись и устранили друг друга. Тимошенко мысленно поблагодарил соперников и спокойно отдал Абдусаламову направо. Прострел в район дальней штанги на Максименко – 2:0! Рубрика «Привези себе сам».

На этом страдания «Урала» не закончились. Только начался второй тайм, как экс-уралец Егорычев почувствовал удар по ноге от Иванисени и с небольшой паузой картинно упал на газон. 24-летний арбитр Заика без промедления назначил пенальти. А Рейна катнул низом по центру, отпраздновав голом 50-й матч за «Родину»!

Оправиться от подобного екатеринбуржцы так и не смогли. Ещё и повезло четвёртый не пропустить: Гарибян не переиграл Кузнецова после выхода один на один. Напоследок, уже в добавленное время, чуть улучшил настроение Березуцкому 20-летний Морозов: зашёл в штрафную, разобрался там с тремя (!) соперниками и с помощью рикошета устранил разгромную разницу в счёте. Шикарный гол уже ни на что не повлиял.

«Родина» не проиграла в 15-м матче кряду и теперь впереди уральцев на четыре очка. Да и от «Факела» отстаёт на столько же при игре в запасе у воронежцев. Московскую «бригаду» РПЛ ждёт пополнение?

У Березуцкого тем временем всего по одной победе и ничьей за пять туров. С общей разностью мячей 6:9. И ведь речь об одном из фаворитов сезона. Да, поначалу «Урал» возил «Родину». Да, пенальти получился спорным. Но какая разница, если итог максимально скверный? Намечается скорое увольнение? Или кредит доверия пока не исчерпан?