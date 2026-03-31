Россия сыграет не с той сборной Мали! Приехали лишь пять игроков основы и много дебютантов

Сборная России сегодня, 31 марта, встречается с четвертьфиналистом последнего Кубка Африки, который потерпел единственное поражение на турнире только в плей-офф от будущего победителя Сенегала (правда, впоследствии лишённого трофея). Но на самом деле в Санкт-Петербург прилетела совсем не та сборная Мали. То есть официально, конечно, это она, однако состав «орлов» настолько далёк от оптимального, что речь идёт скорее о матче со второй командой, нежели с первой. Кто из малийский звёзд не сыграет на «Газпром Арене» и на кого обратить внимание? Рассказываем в нашем материале.

Кто из звёзд сборной Мали не сыграет в России

Из тех футболистов, которые сыграли наибольшее количество времени в отборочном цикле ЧМ-2026 и/или на прошедшем в декабре-январе Кубке Африки, на матч с Россией не прилетели 12 человек.

В числе главных потерь «орлов» – голкипер Джиги Диарра («Янг Африканс», Танзания), защитники Сику Ньякате («Брага», Португалия), Усман Камара («Анже», Франция), Войо Кулибали («Сассуоло», Италия), Салим Диаките («Палермо», Италия), полузащитники Мамаду Сангаре («Ланс», Франция), Лассана Кулибали («Лечче», Италия), Ив Биссума («Тоттенхэм», Англия), Мохамед Камара («Аль-Садд», Катар), Камори Думбия («Брест», Франция), форварды Доржелес Нене («Фенербахче», Турция) и Лассин Синайоко («Осер», Франция).

Кроме того, из других достаточно известных игроков сборной Мали отсутствуют защитник Амари Траоре («Париж», Франция), полузащитники Шейк Дукуре («Кристал Пэлас», Англия) и Амаду Айдара («Ланс», Франция), форвард Эль Билал Туре («Бешикташ», Турция), а также бывший хавбек «Ростова» Мусса Думбия («Сошо», Франция) и экс-нападающий ЦСКА Секу Койта («Генчлербирлиги», Турция).

С этими игроками сборная Мали была бы если не более сильной – вопрос мотивации звёзд в товарищеских матчах всегда актуален, то как минимум более узнаваемой. Сангаре – самый дорогой футболист страны по версии Transfermarkt. Мамаду оценивается в € 30 млн. В топ-5 по стоимости входят ещё Нене (€ 18 млн), Туре (€ 15 млн), Дукуре (€ 13 млн) и Биссума (€ 12 млн). Правда, Дукуре пропустил больше года из-за травмы колена, только в марте вернулся на поле и провёл пока лишь три матча за молодёжку «Кристал Пэлас».

Мамаду Сангаре Фото: AP/TASS

Думбия – лучший снайпер сборной Мали в квалификации ЧМ-2026. Камори забил восемь мячей в 10 матчах. А Синайоко стал первым и… единственным бомбардиром «орлов» на Кубке Африки. Лассин – автор всех трёх голов своей команды, причём дважды он отличился с пенальти.

Кто из малийских звёзд сыграет с Россией – в составе есть легионер «Балтики»

Из футболистов, которые были основными в отборочном цикле ЧМ-2026 либо на Кубке Африки, пятеро всё жё сыграют за сборную Мали против России. Одного из них мы видим практически каждую неделю – это центральный защитник «Балтики» Натан Гассама. Рождённый и выросший во Франции игрок получил возможность выступать за родину отца в ноябре 2025-го. Гассама дебютировал за «орлов» в товарищеской встрече с Иорданией, а на Кубке Африки провёл три матча. Попал в стартовый состав в том числе на четвертьфинал с Сенегалом. Интересно, что главный тренер Том Сенфье ставил его на левый фланг.

Том Сенфье главный тренер сборной Мали «В матче с Россией нам придётся выйти молодым составом. Не прилетят несколько игроков основной команды… РПЛ – сильная лига. Игроку нужно быть тактически, физически и технически хорошим, но психологическая подготовка также имеет решающее значение в России. Если можешь играть в этой лиге, значит, у тебя есть качества. Натан Гассама стал намного сильнее, играя за «Балтику». У него блестящее будущее».

Четверо остальных в этом списке – защитники Мамаду Фофана («Нью-Инглэнд Революшн», США), Амаду Данте («Арока», Португалия), Абдулай Диаби («Грассхоппер», Швейцария) и Алиу Дьенг («Аль-Ахли», Египет).

Только Фофана и Дьенг достаточно опытные футболисты с точки зрения игры за сборную. У Мамаду 50 матчей за национальную команду, у Алиу – 46. У остальных не наберётся и двух десятков. Тот же Дьенг – самый результативный в «российском» варианте состава, хотя является… опорником. Он единственный, кто забил больше одного мяча. В его статистике их два.

За место в воротах в отсутствие Диарра, которого пару лет назад якобы хотел купить «Зенит», поборются Мамаду Самасса («Лаваль», Франция) и Исмаэль Диавара («Сириус», Швеция). Интересно, что оба родились в тех странах, где и выступают. Самасса провёл три матча в отборочном цикле ЧМ-2026 и пропустил три мяча. У Диавара – две игры и два пропущенных гола.

Кто может дебютировать за сборную Мали – в списке сразу девять человек

О том, насколько экспериментальным составом сыграет сборная Мали в Санкт-Петербурге, свидетельствует ещё один факт. Сенфье вызвал сразу девятерых футболистов, у которых пока нет матчей за национальную команду. Причём дебюта в составе «орлов» ждут сразу два легионера из российского чемпионата.

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в особом представлении не нуждается. Опорник уже приглашался в сборную в марте 2024-го, но просидел на скамейке в товарищеских встречах с Мавританией и Нигерией. Несколько лет назад Майга получил паспорт РФ, тем не менее это не помешает ему дебютировать за национальную команду Мали – в 31 год.

А вот Мамаду Харуна Камара из московского «Торпедо» – абсолютный ноунейм для тех, кто не следит за Первой лигой. 25-летний нападающий принадлежит столичному клубу с лета 2024-го, однако весь прошлый год отыграл на правах аренды за белорусское «Торпедо» из Жодина. Зимой вернулся в Москву. В четырёх матчах за чёрно-белых забил один гол. Его вызов, вероятно, объясняется желанием Сенфье просто заполнить заявку. А чем ещё?

Мамаду Харуна Камара Фото: ФК «Торпедо»

Другие новички сборной – голкипер Н’Голо Траоре («Стад Мальен», Мали), защитник Альфа Сиссоко («Генгам», Франция), полузащитники Сумайла Диабате («Ред Булл Зальцбург», Австрия), Мусса Диаките («Кадис», Испания), Усман Диаките («Вест Бромвич», Англия), Калиду Сидибе («Генгам», Франция) и нападающий Вильсон Самаке («Арда», Болгария).

21-летний Диабате из «Зальцбурга» как раз самый дорогой игрок в нынешнем составе сборной Мали. Transfermarkt оценивает его в € 6 млн. В этом сезоне опорный полузащитник поучаствовал уже в 36 матчах в разных турнирах, включая Лигу Европы, и набрал 2+3.

Ещё стоит обратить внимание на 20-летнего форварда Гауссу Диаките из швейцарской «Лозанны». Он не новичок сборной и пока не забивал за неё, но выдаёт очень солидный сезон. В 42 матчах за «Лозанну» наколотил 11 мячей и сделал шесть голевых передач. Более результативен из малийцев на клубном уровне только не приехавший в Россию Нене.

Из топ-лиг в этой сборной Мали лишь два представителя чемпионата Франции – защитник «Гавра» Фоде Дукуре и полузащитник «Нанта» Ибраима Сиссоко. Вот такую банду собрал бельгиец Сенфье для путешествия в Россию.