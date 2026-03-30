«Краснодар» потерял Сперцяна! Как жить без капитана на таком сложном отрезке?

На «золотую» гонку в МИР РПЛ может повлиять неожиданный и крайне неприятный для «Краснодара» фактор. Лидер и действующий чемпион остался без своего капитана Эдуарда Сперцяна. Возможно, при другом календаре это было бы не настолько страшно, однако впереди у команды Мурада Мусаева два тяжелейших выезда – в Грозный к «Ахмату» (4 апреля) и в Санкт-Петербург к главному конкуренту «Зениту» (12 апреля).

Понятно, что травмы – часть футбола, и никто не застрахован от потери игроков. Но если для таких историй существует самый неподходящий момент, то вот он. Ведь речь не просто о капитане команды, а о лидере чемпионата по количеству результативных действий. Сперцян набрал 25 (11+14) баллов по системе «гол+пас» в 22 матчах и намного опережает всех остальных. У Алексея Батракова из «Локомотива» – 19, у одноклубника Джона Кордобы – 17, а у Максима Глушенкова из «Зенита» – 15.

Только один раз в последних шести турах Сперцян ушёл с поля без гола или голевой передачи. Это произошло в матче с «Рубином» в Казани, где, по словам самого Эдуарда, по ощущениям было -26°С. Соперники не смогли, зато русская зима «заморозила» звезду РПЛ. В сумасшедшей форме Сперцян отправился в сборную Армении, чтобы поучаствовать 29 марта в спарринге с Беларусью. Однако ещё за пару дней до матча главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев допустил досрочное возвращение полузащитника в клуб из-за небольшого повреждения. Эдуард отправился на магнитно-резонансную томографию. По её результатам штаб сборной Армении действительно решил не задействовать Сперцяна в товарищеской встрече.

Егише Меликян главный тренер сборной Армении «Сперцян прошёл медицинское обследование, сделал МРТ. Ничего серьёзного нет, на восстановление ему потребуется около двух недель. У нас впереди важные матчи, он нам очень нужен».

Вроде бы хорошая новость, а болельщиков «Краснодара» она всё равно встревожила. Как быть, если Сперцян не сыграет с «Ахматом» и «Зенитом»? Конечно, даже с Эдуардом чемпион едва ли фаворит в Санкт-Петербурге. Личная статистика Сперцяна против сине-бело-голубых довольно скромная – только одно результативное действие в восьми матчах. В ноябре 2023-го он забил на «Газпром Арене» и помог «быкам» увезти ничью (1:1). Но сейчас Эдуард в прайме. Тем более «Зенит» и «Ахмат» умеют защищаться низким блоком и лишать противника свободного пространства, когда это необходимо, а значит, Кордобе будет ещё труднее решать эпизоды самому, без поддержки.

«Краснодар» не привык играть без Сперцяна. Возможно, Мусаев как-то скорректирует игру команды в отсутствие капитана, но в целом никаких сюрпризов в плане стиля и тактики для Станислава Черчесова и Сергея Семака, конечно же, не будет. Эдуард в этом сезоне появлялся в стартовом составе во всех 22 турах чемпионата. В последний раз команда выходила без него в РПЛ ровно год назад – в марте 2025-го. Тогда из-за растяжения связок Сперцян пропустил два выездных матча. Вот только оппоненты были помельче, поэтому краснодарцы не заметили отсутствия звезды. «Пари НН» переиграли в Нижнем Новгороде – 3:0, а «Ростов» в Ростове-на-Дону – 1:0. Затем Эдуард попал в заявку на домашнюю встречу с «Факелом». Воронежцы более-менее держались в течение часа. Мусаев выпустил капитана за полчаса до конца при счёте 1:0, и в итоге «быки» разнесли аутсайдера – 5:0. Сперцян за какие-то шесть минут оформил гол+пас.

В тех матчах у «Краснодара» в центре полузащиты действовало трио Кевин Ленини – Александр Черников – Никита Кривцов. Интересно, что последние двое забили по голу. Сейчас, если попытаться спрогнозировать состав команды Мусаева без Сперцяна, можно мысленно нарисовать такой же треугольник. Разве что Ленини поменять на Дугласа Аугусто. Впрочем, тут у главного тренера «Краснодара» больше одной проблемы. Черников не сыграл ни с «Пари НН», ни в товарняке с «Амкалом». Будет ли готов к «Ахмату»? Аугусто, согласно сайту РПЛ, заработал четвёртую жёлтую карточку в матче с нижегородцами, а вместе с ней и дисквалификацию на встречу в Грозном. Ещё два предупреждения у бразильца были в горячей битве со «Спартаком», превратившиеся автоматически в красную.

Даже если к «Зениту» вернутся и Сперцян, и Аугусто, с «Ахматом» команда Мусаева, судя по всему, сыграет без обоих. Кривцов набрал прекрасную форму – он однозначно готов закрыть дыру на позиции «десятки». Видимо, придётся тренеру «Краснодара» снова довериться и Ленини, который с сентября только дважды появлялся в основе. Других вариантов как будто бы и нет. Если не экспериментировать, например, с Хуаном Боселли на позиции под нападающим.

Чемпион сам сократил зимой свою обойму, в частности, продав Гаэтана Перрена в «Лилль» и Данилу Козлова в ЦСКА. Места в заявке заполняет молодёжь. Как бы теперь это не аукнулось «Краснодару».