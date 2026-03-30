С такой Францией и Кордоба не помог, хоть и пытался! И это ещё Мбаппе не сразу вышел

Пока клубный футбол на паузе, зрители развлекаются просмотром товарищеских матчей сборных. В одном из таких Колумбия сошлась с Францией. Дидье Дешам на днях обыграл Бразилию (2:1) и полностью перекроил состав, сделав максимальные 11 изменений. Однако резерв у французов настолько мощный, что в нём есть такие глыбы, как Дезире Дуэ, Райан Шерки, Уоррен Заир-Эмери и Н'Голо Канте. Что и определило результат.

Нестор Лоренсо не позаимствовал подход Дешама и после поражения во встрече с Хорватией (1:2) разменял лишь вратаря да одного защитника. Бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба вновь остался на лавке. Колумбия, впрочем, хороша в атаке и без него. На первых минутах Луис Диас классно пробил издали и заставил понервничать Бриса Самба, хоть мяч и пролетел чуть левее створа. Ещё вингер «Баварии» накрутил двоих соперников и покатил под удар Хамесу Родригесу. А Лукасу Эрнандесу пришлось в отчаянном подкате прерывать острый прострел Хоана Мохики на Джона Арьяса.

Французскими же выпадами умело дирижировал Шерки. Именно Райан сконструировал гол на 30-й минуте: сперва покатил в штрафную на Маркуса Тюрама, а потом дождался ответной передачи и скинул назад на Дуэ. Даниэль Муньос подставил ногу под выстрел звезды «ПСЖ», и рикошет помог французам открыть счёт.

Оборона Колумбии совсем не олицетворяла собой цемент и заодно перед перерывом позволила отличиться Тюраму. Маркус после подачи Магнеса Аклиуша перевисел Муньоса, а Альваро Монтеро неоправданно выдвинулся из ворот.

Колумбийцам ещё и повезло не отправиться на перерыв при 0:3. Тот же Тюрам целил в ближний угол из удобной позиции и попал в соперника. Изобретательный Шерки пытался положить «сухой лист», однако не удивил Монтеро. Потащил вратарь и «пушку» Дуэ под перекладину.

На второй тайм Лоренсо всё-таки бросил в бой Кордобу. Ситуация обязывала. Джон неплохо боролся и таранил корпусом, нанёс несколько ударов. Но забил не он, а вновь Дуэ. Аклиуш запустил перехватом контратаку, а Тюрам поперечной передачей вывел Дезире к воротам. Тому никто не помешал послать мяч под ближнюю штангу через руки Монтеро – дубль.

Дезире Дуэ празднует третий гол в ворота Колумбии Фото: Hannah Foslien/Getty Images

Дешам предоставил практику и Эдуарду Камавинга, и Уго Экитике, и Майклу Олисе, и Килиану Мбаппе. Килиан с Майклом как раз вышли после гола престижа Хаминтона Кампаса на 77-й минуте, так что разгрома колумбийцам избежать всё-таки удалось. Пальбу Кордобы заблокировал Эрнандес. Зато мяч отлетел к Карлосу Андресу Гомесу, и тот поделился им с Кампасом. Удар в дальний угол от штанги – Самба, прости, «сухаря» не будет.

Хуан Кинтеро повторил за Шерки и мог воскресить интригу другим «сухим листом». Самба не проспал. Также могли забить и Экитике с Мбаппе. Олисе отправил первого к воротам, но тот пустился в обводку вратаря и не справился. Второй не порадовал после удара с острого угла – Дейвер Мачадо подстраховал в створе.

Напоследок команды обменялись острыми моментами, однако голевой счёт больше не пополняли. Мбаппе, конечно, забил. Это ж Мбаппе. Однако из офсайда. Зрители в любом случае не остались разочарованными. На чемпионате мира такая афиша наверняка принесла бы меньше яркости. Всё-таки уровень ответственности там на порядок выше.