Расписание спортивных матчей 31 марта 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: Россия — Мали, отбор к ЧМ-2026, плей-офф КХЛ и турнир претендентов
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 31 марта 2026 года
Горячее 31 марта: «Автомобилист» — «Салават Юлаев» и ЦСКА — СКА в Кубке Гагарина, «Оклахома» — «Детройт» в НБА, волейбол и лыжные гонки!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: будет много заброшенных шайб?

В последнее время очные матчи между «Айлендерс» и «Питтсбургом» получаются насыщенными – много заброшенных шайб, интрига до самого конца. Сейчас обе команды претендуют на выход в плей-офф, важно занять место в топ-3 дивизиона. Ждать ли в связи с этим овертайма, который позволит набрать очки всем?

Возможно, Евгений Малкин в этом матче вернётся на лёд:
Малкин возобновил тренировки на льду, но его участие в грядущем матче НХЛ под вопросом

🏀 2:30: «Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «ястребы» поквитаются с «кельтами»?

28 марта «Бостон» дома одолел «Атланту» — 109:102. Команды сыграют между собой последний раз в регулярке. На данный момент «кельты» впереди в сезонной серии (2-1), удастся ли «ястребам» сравнять счёт или же фаворит заберёт своё?

Итоги дня в НБА:
Рекордный рывок в истории лиги и мощное выступление Джейсона Тейтума. Итоги дня в НБА
🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: матч лучших команд Запада и Востока

«Оклахома» лидирует на Западе, «Детройт» — на Востоке. Команды ранее играли между собой, и победа на домашней арене досталась «Пистонс» — 124:116. Сейчас встреча будет проходить на площадке «Тандер». Правда, «поршни» подходят к противостоянию без главной звезды – Кейда Каннингема, что значительно влияет на котировки. Но как мы знаем, в НБА никогда нельзя быть уверенным на 100% в победе фаворита. Будет интересно!

Джордан не считает себя величайшим в истории НБА?!
Почему Майкл Джордан не называет себя величайшим в истории баскетбола
🎿 11:00: Кубок России, финал, классический стиль, женщины, 10 км и мужчины, 15 км

Интрига: продолжат ли победную поступь Большунов и Пеклецова?

Финал Кубка России переезжает в Кировск, а трансляции пойдут на федеральном спортивном канале. Это практически на 100% гарантирует, что сбоев, как было на женской гонке в Апатитах, не будет.

Что касается программы, то спортсмены пробегут третью разделку подряд. На этот раз классикой, и мужчинам предстоит преодолеть не «десятку», а 15 км, но три разделки подряд в рамках мини-тура — это много. Фаворитом в женской гонке выглядит Алина Пеклецова, которая очень сильно прокачала классику, а в мужской будет заруба. Не только Александр Большунов и Савелий Коростелёв будут претендовать на победу, но и Сергей Ардашев и Илья Семиков.

В предыдущей гонке Большунов и Пеклецова победили:
Большунов и Пеклецова смогли обыграть российских олимпийцев. Но битва была классной
🏐 15:00: «Локомотив» — «Белогорье», Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

Интрига: кто пройдёт в полуфинал?

Эта серия изначально представлялась самой равной и дошла до решающего матча. «Локомотив» выиграл стартовую встречу, «Белогорье» взяло убедительный реванш во второй. Смогут ли «львы» выстоять в полном зале в Новосибирске? Не накроет ли команду Пламена Константинова давление трибун? Будут ли играть пока травмированные центральные «львов»? На эти вопросы мы узнаем ответы совсем скоро. А победителя в полуфинале уже ждёт «Зенит-Казань».

Во втором матче белгородцы были просто лучше:
Убедительный ответ. Как «Белогорье» вернуло четвертьфинальную серию в Новосибирск?
♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов – 2026, 3-й тур

Интрига: сможет ли кто-то из россиян выиграть?

Три гроссмейстера из России продолжают свой путь на турнире претендентов. В женской секции Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли по две партии вничью, и в 3-м туре постараются набрать полновесное очко. Александра встретится с Дивьей Дешмух из Индии, а Екатерина – с китаянкой Тань Чжунъи. Попробует добраться до победы и Андрей Есипенко, который оступился в первой партии с Синдаровым, но сумел не уступить Накамуре во второй день. Во вторник он сыграет с немецким гроссмейстером Маттиасом Блюбаумом.

Есипенко проиграл в 1-м туре:
Роковая ошибка Есипенко. Ход, который превратил возможную победу в быстрое поражение
🏒 17:00: «Автомобилист» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Спронг забьёт?

Даниэль Спронг в этой серии показывает себя настоящим кубковым бойцом – набирает очки почти в каждой игре, много забивает. Правда, за пределами мастерства нидерландца у Екатеринбурга всё плохо. «Салават» прекрасно себя чувствует, забивает красивые голы, играет строго и внимательно. Получится ли у команды Козлова завершить серию?

Обзор четвёртого матча:
Да что он вообще себе позволяет! Шедевр Кузнецова приблизил «Автомобилист» к краху
🏐 19:30: «Зенит» СПб — «Динамо» Москва, Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/2 финала, первый матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Так уж получилось, что ещё не сыграны все четвертьфиналы, а «Зенит» и «Динамо» уже начинают свою полуфинальную серию. Это будет битва двух гигантов — Владислава Бабкевича и Максима Сапожкова. Предсказать исход практически невозможно. Москвичи выглядели не лучшим образом в матче с «Динамо-ЛО», зато ехать им всего ничего — из Соснового Бора, в то время как петербуржцам пришлось летать в Красноярск. Времени на раскачку нет, но кто справится лучше в непростых условиях?

В четвертьфиналах команды обошлись минимальным количеством матчей:
Три из четырёх полуфиналистов известны. Итоги вторых матчей 1/4 финала мужской Суперлиги
🏒 19:30: «Ак Барс» — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто появится в воротах «Ак Барса»?

Тимур Билялов, основной вратарь «Ак Барса», пропустил четвёртый матч серии. Его заменил Максим Арефьев, который отразил 38 бросков и помог команде одержать важнейшую победу. «Трактор» оказался на грани вылета, проиграв два матча в овертайме. Смогут ли челябинцы вернуть серию на домашнюю площадку?

Какая драма у «Трактора»! Отменили два гола – теперь Челябинск на грани вылета из плей-офф
🏒 19:30: ЦСКА — СКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА закончит серию?

ЦСКА выиграл два домашних матча, а затем добыл победу в Санкт-Петербурге, что приблизило армейцев Москвы к выходу во второй раунд. СКА губит себя неубедительными действиями на пятаке и детскими ошибками. Устранив эти недостатки в игре, петербуржцы могут навязать борьбу более системному сопернику. Но можно ли сделать это за два дня?

Ларионов покритиковал судейство:
«Главные герои — игроки, а не арбитры. Масса вопросов». Ларинов о судействе в серии с ЦСКА

🏒 19:30: «Северсталь» — «Торпедо», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Северсталь» вернёт серию в Нижний Новгород?

Применительно к «Северстали» можно услышать частую претензию, которая заключается в том, что команда Козырева неконкурентоспособна в плей-офф. После четвёртого матча серии эти разговоры поднялись снова – череповчане упустили преимущество в две шайбы в самой концовке и проиграли. На «Торпедо» сейчас ничего не давит, дадут ли нижегородцы шанс сопернику?

Автор победного гола – о четвёртом матче серии:
«Мы действовали единым кулаком». Гончарук — о волевой победе «Торпедо» над «Северсталью»

⚽️ 20:00: Россия — Мали, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Россия одержит вторую победу подряд?

Сборную России после победы во встрече с Никарагуа (3:1) ждёт второй товарищеский матч. В Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина примет Мали. Африканцы едут в Россию не в оптимальном составе. Зато на поле могут выйти два представителя РПЛ: Мамаду Майга и Натан Гассама. Получится ли нашей сборной одержать вторую победу подряд?

Сборная России устала играть просто так
⚽️ 21:45: Чехия — Дания, ЧМ-2026 — Европа, плей-офф, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: удастся ли Чехии пробиться на второй чемпионат мира в своей истории?

С того момента, как сборная Чехии стала самостоятельной командой (после распада Чехословакии), она попала на чемпионат мира всего один раз! Чехи участвовали в ЧМ-2006 и не вышли из группы. Теперь же сборная может оформить выход на второй чемпионат мира в современной истории. Для этого ей нужна домашняя победа в матче с Данией. Датчане участвовали в пяти из последних семи ЧМ. Так что и сейчас команда планирует отобраться на турнир.

Полуфинал получился эпичным для Чехии:
Курьёзный автогол и серия пенальти — в видеообзоре матча Чехия — Ирландия в стыках ЧМ-2026

⚽️ 21:45: Косово — Турция, ЧМ-2026 — Европа, плей-офф, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сенсационное Косово не пустит грозную Турцию на чемпионат мира?

Сборная Косова рвётся на первый в своей истории чемпионат мира. В полуфинале стыков косовары сенсационно победили в гостях Словакию (4:3). Теперь они примут в Приштине Турцию. Команда Винченцо Монтеллы ранее прошла Румынию (1:0). По составу турки входят в топ-2 европейской квалификации. Команда обязана выходить на чемпионат мира. Но вдруг Косово сподобится на ещё одну сенсацию?!

Поражение Румынии от Турции сильно сказалось на здоровье тренера:
80-летнего Луческу экстренно госпитализировали после потери сознания на тренировке

⚽️ 21:45: Босния и Герцеговина — Италия, ЧМ-2026 — Европа, плей-офф, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Италия впервые за 12 лет выйдет на ЧМ?

Италия не играла на чемпионатах мира с 2014 года. Тогда команда даже не вышла в плей-офф. После этого — дважды проигранные стыки – в 2017 и 2022 годах. Теперь у итальянцев третья попытка пройти квалификацию. Команда Дженнаро Гаттузо ранее одолела Северную Ирландию. Теперь же для выхода на ЧМ нужна победа во встрече с Боснией и Герцеговиной.

Как же давно это было!
Вообще помните последний матч Италии на ЧМ? Легендарным его сделал тот самый укус Суареса!
⚽️ 21:45: Швеция — Польша, ЧМ-2026 — Европа, плей-офф, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Польша снова не пустит Швецию на чемпионат мира?

Швеция и Польша встречалась в финале стыков перед ЧМ-2022. Тогда поляки победили со счётом 2:0 и поехали в Катар. Теперь шведы попытаются взять реванш, но уже на своём поле. С учётом того, что команда Грэма Поттера попала в стыки только благодаря Лиге наций, выход на ЧМ станет мини-чудом.

Прошлой осенью шведы потерпели крах в отборе:
Топовая Швеция проваливает отбор ЧМ — 1 очко и последнее место. Но в стыках 100% сыграет
⚽️ 21:45: Англия — Япония, товарищеский матч

Интрига: Англия принимает на «Уэмбли» ещё одну сборную из другой конфедерации

Сборная Англии несколько дней назад сыграла вничью с Уругваем (1:1) в товарищеской встрече на «Уэмбли». Теперь на главный стадион Великобритании приедет команда из другой конфедерации — Япония. Второй тяжёлый соперник для англичан подряд. Учитывая, что уругвайцев они не обыграли, от хозяев будут ждать только победы.

Трент реально не сыграет на ЧМ?
У Англии есть Месси от мира крайних защитников. Только почему он не нужен Тухелю?
У Англии есть Месси от мира крайних защитников. Только почему он не нужен Тухелю?

⚽️🎦 22:00: Испания — Египет, товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Испания не заметит Египет без Салаха?

Сборная Испании продолжает подготовку к ЧМ-2026. Ранее команда Луиса де ла Фуэнте разгромила Сербию (3:0). Теперь же встретится с Египтом без Мохамеда Салаха. Получится ли у действующих чемпионов Европы одержать ещё одну лёгкую победу?

Ямаль в предстоящем матче вряд ли сыграет:
«Барселона» попросила сборную не задействовать Ямаля после травмы Рафиньи — The Touchline
