Стыки ЧМ = стресс-тест для сборных. Но Россия и Италия не главные неудачники в Европе

Попадание в стыковые матчи ЧМ зачастую воспринимается как большая удача, ведь страна продолжает бороться за поездку на чемпионат мира. Но для многих это лишь кратковременная иллюзия. Победителей в стыках зачастую меньше, чем проигравших. О том, какую боль может принести поражение в континентальном плей-офф, вам расскажут, например, в Италии. Да и в России дважды испытывали те же чувства.

Какие сборные чаще всего уступали в европейских стыковых матчах? Рассказываем в нашем материале. С учётом состоявшихся полуфиналов стыков ЧМ-2026 по разу вылетали сборные Боснии и Герцеговины, Венгрии, Греции, Исландии, Нидерландов, Норвегии, Шотландии, Албании и Уэльса. Ниже – те, кто проигрывал как минимум дважды.

Сборная России – 2 поражения в стыках ЧМ

Сборная России в первый раз выбыла в стыках квалификации к ЧМ-1998. На групповом этапе команда стала второй, уступив в Болгарии из-за судейства Вацлава Крондла. Но оставался ещё один шанс отобраться. К сожалению, жребий был суров к команде Бориса Игнатьева – дал в соперники Италию. Матч в Москве завершился вничью – 1:1. Кристиан Вьери открыл счёт после перерыва, однако через три минуты Фабио Каннаваро забил в свои ворота. В ответной встрече всё решил единственный гол Пьерлуиджи Казираги.

Поражение в стыках ЧМ-2010 стало настоящим шоком. Полуфиналист Евро-2008 уступил, как казалось, заведомо более слабой Словении. На групповом этапе сборная России финишировала второй вслед за Германией, и всё, в общем-то, шло по плану. В первой встрече со словенцами в «Лужниках» Динияр Билялетдинов оформил дубль к 52-й минуте, однако в концовке отличился Нейц Печник, сделав поражение гостей минимальным – 1:2. А в Мариборе исход дуэли предопределил точный удар Златко Дедича перед перерывом. Команда Гуса Хиддинка вылетела из-за действовавшего тогда правила выездного гола.

Сборная Австрии – 2 поражения в стыках ЧМ

По две неудачи в стыках было ещё у восьми сборных. Австрия провалила плей-офф в отборе к ЧМ-2002, где ей досталась Турция. В Вене хозяева потерпели минимальное поражение – 0:1. Забил Окан Бурук. А в Стамбуле турки просто разнесли австрийцев – 5:0! Дубль оформил Ариф Эрдем, по мячу положили Йилдырай Баштюрк, Хакан Шукюр и тот же Бурук.

В стыках ЧМ-2022 сборная Австрия вылетела уже в полуфинале. Соперником на сей раз был Уэльс – матч состоялся в Кардиффе. Гарет Бэйл сделал дубль за 50 минут, а австрийцы ответили лишь голом Марселя Забитцера.

Сборная Чехии – 2 поражения в стыках ЧМ

Чехия также проиграла в стыках квалификации ЧМ-2002. Ей выпала Бельгия, которая дважды победила с одинаковым счётом 1:0. В Брюсселе единственный гол на исходе получаса забил Герт Верхейен, а в Праге пенальти в концовке реализовал Марк Вильмотс.

Стыки ЧМ-2022 завершились для чехов в полуфинале. Уступили Швеции в Стокгольме, причём с «любимым» счётом 0:1. Игра ушла в дополнительное время, где на 110-й минуте забил Робин Квайсон.

Сборная Турции – 2 поражения в стыках ЧМ

Турция потерпела обидное поражение в стыках ЧМ-2006 со Швейцарией. В Берне голы Филиппа Сендероса и Валона Бехрами принесли хозяевам комфортную победу – 2:0. В Стамбуле Александр Фрай забил уже на второй минуте. Всё решено? Не тут-то было! Тунджай Шанлы поднял команду на камбэк. Он оформил дубль в первом тайме, а сразу после перерыва Неджати Атеш реализовал пенальти. Болельщики поверили в чудо. Гнали свою команду в атаку, пока на 84-й минуте Марко Штреллер не забил второй гол швейцарцев. Хет-трик Шанлы сохранил интригу на концовку, однако Швейцария удержала устраивавшее её поражение со счётом 2:4.

В стыках квалификации ЧМ-2022 Турция вылетела в полуфинале, попав на мощную Португалию. Вдобавок турки играли на выезде – в Порту. В первом тайме Отавио и Диогу Жота забили два гола, после перерыва Бурак Йылмаз один мяч отыграл, но на 90+4-й минуте Матеус Нунес установил окончательный счёт – 3:1.

Сборная Швеции – 2 поражения в стыках ЧМ

Швецию в стыках ЧМ-2014 убрал фактически один человек – Криштиану Роналду. В первом матче в Лиссабоне, который хозяева выиграли со счётом 1:0, форвард забил на 82-й минуте. А в Стокгольме Роналду оформил хет-трик. Шведам не хватило дубля Златана Ибрагимовича – они проиграли 2:3.

В стыках ЧМ-2022 сборная Швеции выиграла домашний полуфинал у Чехии (1:0) благодаря голу Квайсона. Но на финал с Польшей в Хожуве энергии не хватило. Во втором тайме Роберт Левандовски забил с пенальти, а Пётр Зелиньски — с игры – поляки победили со счётом 2:0.

Сборная Италии – 2 поражения в стыках ЧМ

Италия пережила настоящую футбольную трагедию в стыках двух последних чемпионатов мира. На турнир в России в 2018-м команда Джампьеро Вентуры не попала, уступив Швеции. В Стокгольме хозяевам принёс победу со счётом 1:0 гол Якоба Юханссона, а в Милане шведы отбились и сохранили нулевую ничью.

В стыках ЧМ-2022 действующие на тот момент чемпионы Европы потерпели ещё более сенсационное поражение. Команда Роберто Манчини уступила Северной Македонии в Палермо – 0:1. Италия загубила все свои шансы, а Александар Трайковски реализовал редкий голевой момент македонцев на 90+2-й минуте.

Сборная Словакии – 2 поражения в стыках ЧМ

До этого года у словаков было только одно поражение в стыках – от Испании в квалификации ЧМ-2006. Понятно, что против такого соперника шансов изначально мало. Испанцы сделали результат ещё в первом матче в Мадриде, разгромив Словакию со счётом 5:1. Луис Гарсия сотворил хет-трик, Фернандо Торрес и Фернандо Морьентес отличились по разу. У гостей забил Шилард Немет. Вторая встреча завершилась вничью – 1:1. На гол Филипа Голошко испанцы ответили своим в исполнении Давида Вильи.

Куда большей неожиданностью стал проигрыш словаков сборной Косова в полуфинале стыков ЧМ-2026 в Братиславе!

Сборная Северной Ирландии – 2 поражения в стыках ЧМ

Северная Ирландия участвовала в стыках ЧМ-2018. Напрягла Швейцарию, но всё же отдала более высококлассному сопернику путёвку в Россию. В Белфасте гости выиграли со счётом 1:0, с пенальти забил Рикардо Родригес. Ответный матч в Базеле заставлял болельщиков нервничать до финального свистка. Но голов зрители не увидели – нулевая ничья стала победой для швейцарцев.

Теперь же, после поражения во встрече с Италией в полуфинале стыков ЧМ-2026, у Северной Ирландии два вылета из плей-офф.

Сборная Северной Македонии – 2 поражения в стыках ЧМ

Северная Македония, поразив мир победой в матче с Италией в полуфинале стыков ЧМ-2022, всё же не поехала на тот чемпионат мира. В финале с Португалией её не вытащил даже герой Трайковски. Слишком много сил отдали северомакедонцы, чтобы завалить чемпионов Европы. В Порту хозяева победили со счётом 2:0. Дубль оформил Бруну Фернандеш.

А в стыках ЧМ-2026 сборная Северной Македонии вылетела во второй раз в своей истории, пережив разгром в Дании.

Сборная Румынии – 3 поражения в стыках ЧМ

Румыния трижды проигрывала в стыках чемпионатов мира. В плей-офф отбора к ЧМ-2002 её, как и позже Россию, неожиданно выбила Словения. В первом матче в Любляне румыны повели после гола Мариуса Никулаэ, но хозяева одержали волевую победу – 2:1. Авторами голов стали Миленко Ачимович и Милан Остерц. В Бухаресте словенцы забили ещё раз (Младен Рудонья), и хозяева уже не спаслись, несмотря на гол Космина Контры. Получилась боевая ничья – 1:1.

В отборе ЧМ-2014 сборной Румынии досталась Греция. Тоже не тот соперник, которого невозможно пройти. Первую игру принял Пирей. Хозяева вышли вперёд после гола Костаса Митроглу, но вскоре Богдан Станку сравнял счёт. Тем не менее греки дожали гостей и победили – 3:1. Отличились ещё Димитриос Салпингидис и оформивший дубль Митроглу. В Бухаресте неудержимый Митроглу снова забил. Румыны потеряли надежду, и их не вдохновил на камбэк даже автогол Василиса Торосидиса. Греция забрала ничью – 1:1.

Третьим для сборной Румынии стало поражение в полуфинале стыков ЧМ-2026 в Турции.

Сборная Ирландии – 4 поражения в стыках ЧМ

Для Ирландии стыковые матчи чемпионатов мира ещё больше ассоциируются с неприятностями. Национальная команда этой страны четыре раза выбывала в плей-офф. Первое поражение случилось в отборочном цикле ЧМ-1998. Тогда ирландцы попали под Бельгию. В Дублине команда Мика Маккарти забила уже на пятой минуте (это сделал Денис Ирвин), но упустила победу. Люк Нилис сравнял счёт – матч завершился вничью – 1:1. А в Брюсселе хозяева победили – 2:1. На гол Луиса Оливейры сборная Ирландии ответила голом Рэя Хаутона, однако тот же Нилис в середине второго тайма добыл бельгийцам путёвку на чемпионат мира.

Последним для ирландцев остаётся ЧМ-2002. А в 2010-м они могли сыграть на турнире в ЮАР. Под руководством легендарного Джованни Трапаттони дали в стыках бой Франции. В Дублине уступили с минимальным счётом – 0:1 (забил Николя Анелька), а вот на «Стад де Франс» сумели отыграться. Автором гола стал Робби Кин. Тем не менее французы дожали ирландцев в дополнительное время – победу хозяевам принёс Вильям Галлас – помните же тот самый гол, ассист на который сделал Тьерри Анри, подыграв себе рукой? Но лучше бы сборная Франции не ездила на тот ЧМ!

Следующая безуспешная попытка была у Ирландии в стыках ЧМ-2018. До России команда Мартина О’Нила не доехала, поскольку её выкинула на обочину Дания. В первом матче в Копенгагене ирландцы удержали нулевую ничью, однако в Дублине случилась катастрофа. Кристиан Эриксен (оформивший хет-трик), Андреас Кристенсен и Никлас Бендтнер накидали пять мячей в ворота ирландцев. А ведь как всё начиналось – Шейн Даффи вывел хозяев вперёд уже на шестой минуте. Не удержали, развалились.

Четвёртое поражение сборная Ирландии потерпела в полуфинале стыков ЧМ-2026 в Чехии, упустив преимущество в два мяча.

Сборная Украины – 6 поражений в стыках ЧМ

Главный неудачник стыков ЧМ – сборная Украины. Команда этой страны шесть раз проигрывала в плей-офф. Впервые – в 1998 году. Тогда команде Йожефа Сабо не повезло попасть на будущих бронзовых призёров чемпионата мира хорватов. В Загребе хозяева победили со счётом 2:0 благодаря голам Славена Билича и Горана Влаовича. А в Киеве украинцев не вытащил даже Андрей Шевченко, забивший уже на пятой минуте. Гол Алена Бокшича обеспечил нужную хорватам ничью – 1:1. Хозяева обвинили во всех грехах норвежского судью Руне Педерсена, но для результата послематчевые разговоры уже не имели значения.

На ЧМ-2002 сборная Украины тоже не поехала из-за поражения в стыках. Причём жребий насолил ей ещё сильнее – подкинул в соперники будущего финалиста – Германию. Хотя в Киеве хозяева даже повели после гола Геннадия Зубова. Потом Михаэль Баллак сравнял счёт, и встреча завершилась вничью 1:1. Дома немцы катком проехались по команде Валерия Лобановского. В стартовые 15 минут три мяча забили Баллак, Оливер Нойвилль и Марко Ремер. Затем тот же Баллак оформил дубль, а закончили – 4:1. В концовке свой гол нашёл Шевченко.

В стыках ЧМ-2010 у Украины было больше шансов, но и там не срослось. Вышли на Грецию – отнюдь не топовую сборную. В Афинах команда Алексея Михайличенко добыла стратегически ценную ничью (0:0), однако в Киеве хозяева были биты. Проиграли со счётом 0:1, а единственный гол на 30-й минуте забил Салпингидис.

На ЧМ-2014 украинцы опять не поехали из-за поражения от топовой сборной. В этом случае их обидела Франция. В Киеве команда Михаила Фоменко сделала многое, чтобы пройти дальше – победила со счётом 2:0 благодаря голам Романа Зозули и Андрея Ярмоленко. Однако на «Стад де Франс» хозяева отыгрались ещё до перерыва (забили Мамаду Сако и Карим Бензема), а за 20 минут до конца добили оставшегося в меньшинстве соперника. Сако оформил победный дубль.

На предыдущий ЧМ-2022 сборная Украины не отобралась из-за поражения в финале стыков. Если в полуфинале команда Александра Петракова расправилась с Шотландией в Глазго – 3:1 (на голы Ярмоленко, Романа Яремчука и Артёма Довбика хозяева ответили только одним Каллума Макгрегора), то с Уэльсом в Кардиффе не совладала. Ярмоленко на сей раз поразил собственные ворота – валлийцы победили со счётом 1:0.

В стыках ЧМ-2026 команда Сергея Реброва поддержала грустную традицию и проиграла в полуфинале Швеции.

Стыковые матчи чемпионатов мира – бесконечный кошмар для сборной Украины.