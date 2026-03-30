Кто такой Тимофей Маринкин из московского Динамо, что о нём известно, слова директора академии об игроке РПЛ-2025/2026, как играет

«Ни в чём не уступил Барриосу и Венделу». Юный талант «Динамо» с двух ног ворвался в РПЛ
Дмитрий Зимин
О Тимофее Маринкине широкая футбольная общественность узнала только весной. Парня уже сравнивают с Захаряном.

Когда «Динамо» объявило стартовый состав на матч с «Зенитом», некоторые точно задались вопросом: кто такой Тимофей Маринкин и что он делает в основе? Не самый очевидный выбор Ролана Гусева на позицию, которую до этого занимал Рубенс. Бразилец пропускал игру из-за дисквалификации, но по всем прогнозам его место должен был занять более опытный Данил Глебов. Однако тренерский штаб удивил и выпустил 17-летнего воспитанника академии, который до этого появлялся только на замену.

В итоге – один удар, 60% выигранных единоборств, пять удачных отборов и высокая оценка от Гусева. Вот его прямая речь.

Ролан Гусев
Ролан Гусев
главный тренер московского «Динамо»

«Маринкин ни в чём не уступил Барриосу и Венделу. У парня огромное будущее. У него есть качества, чтобы играть на самом высоком уровне. В таком возрасте он вышел и провёл хороший матч».

Но главный вопрос – откуда вообще взялся этот парень? Для начала несколько фактов. Тимофей – воспитанник академии «Динамо», и это была его первая и единственная школа. Там он оказался ещё в 2013 году и прошёл все ступени. В сезоне-2023/2024 параллельно поиграл за команду ЮФЛ и молодёжку, а ещё дебютировал за сборные России трёх возрастов – до 15, до 16 и до 17 лет. В 2025-м уже полноценно бегал за молодёжку и начал привлекаться к матчам «Динамо-2», которое выступает в LEON-Второй лиге. Осенью стал стабильно играть за «двойку», периодически тренироваться с основой и даже попадать в заявку. А также привлекаться в сборную России U17 и U18.

Директор динамовской академии Александр Кузнецов поделился с «Чемпионатом» некоторыми подробностями о парне.

«В академии у него бывали и непростые времена. Он пришёл, когда даже набора на 2008 год ещё не было. То есть играл с ребятами на год старше. Всё было нормально. Но потом из-за физиологических особенностей ему всё-таки пришлось перейти из команды 2007-го (это, между прочим, чемпионы ЮФЛ) в 2008-й. В более старшем возрасте ему на тот момент не хватало силёнок, поэтому он ушёл в команду своего возраста. Однако воспринял это нормально. А сегодня, когда Тимофей уже сложившийся молодой человек, думаю, он подготовлен к дальнейшему развитию.

Папа Маринкина – бывший футболист, работает в нашей академии. Так что всё под контролем. Андрей Николаевич – очень деликатный и корректный человек. Не думаю, что у него могут быть противоречия во взглядах по развитию игрока с главным тренером. Футбольные люди всегда найдут общий язык. В этом случае наличие рядом отца только на пользу».

Весенняя таблица РПЛ. «Спартак» – в топе, ЦСКА — в зоне стыков
Весенняя таблица РПЛ. «Спартак» – в топе, ЦСКА — в зоне стыков

Новый тренерский штаб «Динамо», очевидно, более внимательно присмотрелся к Маринкину уже по ходу зимних сборов. Да, ещё при Валерии Карпине он попадал в заявку, но при Гусеве продолжил. Однако некоторые точно удивились, когда он стал появляться на замену в официальных матчах сразу после возобновления сезона. Пропустил только встречу с «Крыльями Советов». Потом – дебют в Фонбет Кубке России со «Спартаком», где он вышел на 25 минут. Затем – полчаса с ЦСКА, примерно столько же – с «Ростовом», следом – снова «Спартак» и выход в основе на «Зенит».

Вендел и Тимофей Маринкин в матче «Динамо» – «Зенит»

Вендел и Тимофей Маринкин в матче «Динамо» – «Зенит»

Фото: РИА Новости

«Когда Тимофея привлекли к занятиям с основным составом, в том числе на зимних сборах, он, судя по всему, понравился тренерскому штабу, – продолжает Кузнецов. – И заслужил право находиться в обойме. Пока рано говорить, что он игрок старта, но тенденция очень хорошая. Последняя игра даёт надежду, что так и будет. Однако ему надо прибавлять – и зарекомендовать себя так, чтобы вопросов по его нахождению в стартовом составе ни у кого не возникало. Пока же – это только первые шаги.

Тимофей – креативный футболист с необходимыми техническими навыками. Он хорошо развит физически, что позволяет ему конкурировать с ребятами старшего возраста. Он нередко играл за команды на год-два старше. В детстве Маринкин был не самым физически одарённым игроком, однако обращал на себя внимание умением играть в пас, вести игру.

Он может сыграть либо опорного полузащитника, либо «восьмёрку». В борьбе, возможно, ему ещё надо прибавлять, но продвигать мяч вперёд он умеет здорово, а ещё определяет направление атаки. Он креативный игрок. Думаю, Ролан Александрович Гусев в любом случае сможет найти роль для Маринкина. Может, не всегда в стартовом составе, главное, чтобы было понимание, что Маринкин – реальная боевая единица. Считаю, что, даже если он в каких-то матчах будет помогать по 15-20 минут, это всё равно очень хорошо и полезно».

Никуда не уйти от сравнений Маринкина с Арсеном Захаряном. Ведь в динамовской карьере их функционал был похож. Хотя Арсен располагался ближе к атаке. Но Кузнецов предостерегает от подобных сравнений.

«Ничего удивительного в столь раннем дебюте Тимофея за «Динамо» я не вижу. К примеру, Захарян и Константин Тюкавин тоже дебютировали в 17 лет. Это говорит о том, что мы в «Динамо» готовим качественных футболистов. Так что для нашего клуба и академии это не редкость. Сравнения с Арсеном? Креативные футболисты, диспетчеры появляются не каждый день в одной и той же академии. Мы в своей подготовке давно сделали упор на воспитание креативных игроков, которые, к слову, на футбольном рынке ценятся дороже остальных. Временной промежуток между появлениями Захаряна и Маринкина небольшой. Они разноплановые, однако оба направлены на созидание. А ведь есть ещё и Витя Окишор. Для нас радостно, что академия «Динамо» выпускает такое количество креативных футболистов».

Гонка бомбардиров РПЛ интригует не меньше чемпионской. Как же всё поменялось за один тур!
