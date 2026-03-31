Сборная России продлит победную серию? В соперниках африканский середняк – Мали! LIVE

Сегодня, 31 марта, сборная России проведёт второй товарищеский матч в рамках весеннего сбора – с командой Мали. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Россия и Мали никогда прежде не встречались – а значит, это старт истории противостояний. До этого команда Карпина справилась с Никарагуа (3:1), а малийцы свой последний матч провели ещё в январе, когда в четвертьфинале Кубка Африки уступили будущему бывшему победителю турнира – Сенегалу (0:1).

Сборная Мали, увы, не отобралась на ЧМ-2026, команда занимает 54-ю строчку в рейтинге ФИФА, тогда как у России 36-е место. Малийцев вполне можно отнести к середнякам африканского футбола – три медали Кубка Африки, футболисты преимущественно представляют крепкие европейские клубы.