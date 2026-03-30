Какой шикарный гол забил талант «Акрона»! Но победить российской молодёжке это не помогло

Молодёжная сборная России – единственная команда совершеннолетних (помимо национальной), которая собралась в мартовскую паузу на сбор. И полетела в Турцию на два товарищеских матча. Команды U18 и U19 в этот раз остались без соперников. Так что все лучшие и достойные, по мнению тренерского штаба Ивана Шабарова, получили вызов и начали знакомиться с требованиями. Сам специалист заранее заявил, что наступает «время нового поколения». Наверное, с надеждой на то, что хотя бы эта команда получит возможность сыграть в официальных матчах.

Сначала молодёжка встретилась с Узбекистаном U23. Итог – непростая победа со счётом 2:1 и два разных состава, которые получили по 45 минут. До перерыва забил полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев. Потом соперник счёт сравнял. Но во втором тайме победу принёс гол Глеба Пополитова, который представляет ЦСКА (сейчас арендован «Чайкой» из Первой лиги).

Через три дня сборную ждал новый матч – с Иорданией, которая выставила команду до 23 лет. Тем самым закрепив за собой небольшое преимущество. Понятно, что не все её игроки приблизились к предельному возрасту. Однако ровесниками их назвать тоже нельзя. До очной встречи Иордания победила Кыргызстан 2:1, а в январе поучаствовала в Кубке Азии, преодолев групповой этап. Если давать оппоненту базовую характеристику, то это крепкая в своём регионе сборная. До уровня топов не дотягивает.

Было понятно, что Шабаров, вероятно, использует ту же стратегию, что и в первом матче. То есть бо́льшая часть футболистов сыграет по тайму. В первом на поле вышли те, кто дожимал Узбекистан в предыдущей встрече. Из хорошо знакомых фамилий обращаем внимание на вратаря «Акрона» Игната Тереховского, защитника ЦСКА Кирилла Данилова, полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова и нападающего армейцев Максима Воронова. Собственно, в каждой линии мы увидели игроков, которые уже знают, что такое уровень МИР РПЛ, весной они выходили на поле в чемпионате России.

Однако для Иордании это едва ли имело хоть какое-то значение. Соперники явно исходили из своих стилистики и возможностей, отдали инициативу и предпочли действовать на контратаках. Владение мячом в первом тайме россиянам ничего особенного не принесло. До атаки мяч почти не доходил, застревая в центре поля. Нельзя сказать, что Иордания стремилась вперёд, но моменты у неё периодически возникали. На 19-й минуте Тереховский впервые спас, достав мяч из ближней девятки. А уже на 36-й выручить не смог. Розыгрыш штрафного (после стандартов у иорданцев и возникали основные моменты) привёл к навесу в центр штрафной, где россияне потеряли из виду Салеха Фраиджа. И тот почти без сопротивления головой закинул мяч в ворота. Грустный итог первого тайма при инертной игре впереди.

После перерыва Шабаров поменял полсостава, и мы увидели на поле Ивлева, Пестрякова, Окишора, Бардачёва и ещё несколько знакомых фамилий. Впереди стало пободрее, а Тереховский в самом начале тайма спас от нового гола. Но появилось хотя бы давление впереди. И это привело к голу. Сначала россияне заработали опасный штрафной, к мячу подошёл Пестряков и обводящим ударом завалил в нижний угол.

Казалось, отличный шанс дожать и вырвать победу. Тем более уверенности ещё несколькими сейвами добавил Тереховский, однако на 90-й минуте и он оказался бессилен. Россияне не разобрались в своей штрафной, мяч дошёл до игрока иорданцев, который со всей силы зарядил в ближний угол. Вратарь «Акрона» уже не мог выручить. Зато через две минуты он спас команду от более крупного счёта, отразив пенальти.

Сборная России уступила во втором матче сборов. Зато показала, почему Тереховский может конкурировать с Расуловым за место первого номера в этом созыве. А ещё тренерскому штабу точно нужно подумать над конструкцией в атаке. Хоть Воронов и провёл на поле весь матч, вопросов к нему хватает.