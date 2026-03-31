Финальная битва за ЧМ-2026! Дания – Чехия, Швеция – Польша, а также Косово – Турция! LIVE

Сегодня, 31 марта, в Европе состоятся финальные матчи стыков за право поехать на ЧМ-2026. Чехия встретится с Данией, Турция приедет в гости к Косову, а Швеция сыграет с Польшей.
Последний раз чехи и датчане встречались в четвертьфинале Евро-2020, тогда Дания выиграла со счётом 2:1. Скандинавская сборная в принципе считается фаворитом – она ни разу не уступала Чехии. А вдруг случится сенсация?
Турция на бумаге должна с закрытыми глазами забирать матч с Косовом и спокойно ехать на чемпионат мира. Но команды на подобном турнире не было с 2002 года – а значит, в самый ответственный момент случиться может всякое. В первую очередь из-за волнения.
Занятно, что Швеция и Польша уже играли друг с другом в финале стыков – перед ЧМ-2022. Успешнее оказались восточные европейцы – 2:0. Выходит, у скандинавов есть все основания отомстить и прокатить поляков мимо чемпионата мира в Северной Америке.
- 31 марта 2026
- 30 марта 2026
