Турция — сильнейшая сборная стыков. Какая же звёздная команда – обязана быть на ЧМ!

Если турки не выйдут на чемпионат мира, это будет трагедия похлеще пролёта Италии.

Сборная Турции в шаге от выхода на чемпионат мира 2026 года. Для этого команде Винченцо Монтеллы нужна всего лишь победа над Косовом. Турки не появлялись на ЧМ с 2002-го, а тогда неожиданно взяли бронзу. Теперь в стране выросло новое звёздное поколение. И среди нынешних участников стыковых встреч Турция – самая интересная команда. Да-да, даже интереснее нестабильной Италии! Рассказываем, кто же тащит турок на первый за 24 года чемпионат мира.

Угурджан Чакыр, вратарь

Матчей в отборочном цикле ЧМ-2026: 6 (540 минут), 10 пропущенных мячей.

Чакыр уже несколько лет является одним из лучших вратарей Турции. А в 2025 году он сменил родной «Трабзонспор» на «Галатасарай». И этот трансфер помог Угурджану вернуть статус основного голкипера сборной. Он принял участие в пяти из шести матчей в отборочной группе (пропустил только последний тур с Испанией), а также вышел в стыковой встрече с Румынией. Всего же у 29-летнего вратаря набралось 37 матчей за сборную Турции.

Чакыр здорово играет на линии, обладает хорошей реакцией и прыгучестью. Это, например, подтвердили выступления «Галатасарая» в Лиге чемпионов. Из-за возраста Угурджан уже вряд ли уедет в европейский топ-клуб. Хотя по потенциалу вполне потянул бы условный «Интер». Однако сейчас в приоритете – помощь сборной Турции и победа с «Галатасараем» в чемпионате.

Абдюлькерим Бардакджи, защитник

Матчей в отборочном цикле ЧМ-2026: 6 (540 минут), 1 голевая передача.

Абдюлькерим Бардакджи (в центре) Фото: Burak Kara/Getty Images

При всём разнообразии известных защитников в сборной Турции именно Бардакджи – лидер обороны. 31-летний футболист оказался в национальной команде не так давно (лишь в 2023-м). Да и в «Галатасарай» Абдюлькерим перебрался только в 28 лет. В общем, это тот тип игроков, которые раскрылись поздно, но круто.

К обороне сборной Турции всегда возникают вопросы по надёжности. Однако если выбирать самого «крепкого» защитника, то это Бардакджи. Он обладает неплохой скоростью, цепок, скоординирован и техничен. Помогает опыт игры на фланге: например, в сезоне-2021/2022 его и вовсе признали лучшим левым защитником чемпионата Турции. А в нынешнем отборе ЧМ-2026 Абдюлькерим наряду с Чакыром провели наибольшее количество минут на поле.

Ферди Кадыоглу, защитник

Матчей в отборочном цикле ЧМ-2026: 7 (364 минуты), 1 гол.

Карьера Кадыоглу стремительно развивалась до ноября 2024 года: он выступал за «Фенербахче», после чего уехал в АПЛ в «Брайтон». Футболист родился и вырос в Нидерландах, но в итоге выбрал сборную Турции и дебютировал за неё в 2022-м. А осенью 2024 года случилась тяжёлая травма большого пальца ноги. Из-за неё Кадыоглу выбыл аж на восемь месяцев!

Ферди вернулся на поле на старте сезона-2025/2026. Он снова стал основным футболистом «Брайтона», а сборной Турции помог выйти в финал стыков. Именно 26-летний защитник забил победный мяч Румынии (1:0). Плюс Кадыоглу – единственный игрок сборной, вышедший на поле во всех семи матчах отбора.

Одна из главных сильных сторон футболиста – универсальность. За свою карьеру Кадыоглу поиграл на нескольких позициях: он прошёл путь от вингера до защитника. И именно слева в защите Ферди сейчас выступает в «Брайтоне» и сборной Турции. А если бы не травма и приостановленный почти на год прогресс, то защитник вполне мог оказаться в ещё более статусном клубе.

Мерих Демирал, защитник

Матчей в отборочном цикле ЧМ-2026: 6 (482 минуты), 2 гола.

Демирал на стыке 2010-х и 2020-х был одним из самых перспективных центральных защитников Европы. Мерих сверкнул в «Сассуоло» и всего за полгода заслужил приглашение «Ювентуса». Но в Турине турок так и не стал основным: не хватало стабильности, да и конкуренцию с Маттейсом де Лигтом, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи выдерживать трудно.

В сезоне-2021/2022 Демирала отправили в аренду в «Аталанту», а на следующий год бергамаски выкупили защитника. Однако и там Мерих надолго не задержался. Летом 2023-го за ним пришёл саудовский «Аль-Ахли», соблазнив футболиста крупным контрактом. 28-летний Демирал до сих пор выступает в клубе из Джидды.

Игра вне Европы не повлияла на место Мериха в сборной. Он вышел в старте во всех шести встречах группового этапа отбора. Но из-за повреждения защитник пропускает мартовские сборы и не помогает Турции преодолеть стыки. Если же команда Монтеллы пройдёт на ЧМ-2026, то нет сомнений, что Демирал будет выходить в основе. Когда он здоров и в форме – это помощник для любого тренера. Особенно с учётом его таланта в атаке: например, в октябре 2025-го Мерих оформил дубль во встрече с Грузией (4:1).

Исмаиль Юксек, полузащитник

Матчей в отборочном цикле ЧМ-2026: 5 (398 минут).

Винченцо Монтелла и Исмаиль Юксек Фото: Burak Kara/Getty Images

Самое неожиданное имя в списке. Но в любой звёздной сборной нужен футболист, способный дать баланс. И это именно Юксек. Исмаиль – классический опорный полузащитник. Он важен не только для сборной Турции, но и для «Фенербахче». При всём разнообразии звёзд и Жозе Моуринью, и Доменико Тедеско ставили в старт 27-летнего игрока.

В сборной Юксек вышел на поле в пяти встречах. Он остался на скамейке в матче с Болгарией (6:1, там всё было прекрасно и без опорника) и пропустил игру 6-го тура с Испанией (2:2). С Румынией Исмаиль снова оказался в старте. Также наверняка выйдет в основе и с Косовом.

Арда Гюлер, полузащитник

Матчей в отборочном цикле ЧМ-2026: 6 (491 минута), 1 гол и 4 голевые передачи.

Главная звезда сборной Турции и самый дорогой футболист среди участников стыков (€ 95 млн, данные Transfermarkt). Гюлер не остался игроком с топ-потенциалом, а сумел раскрыть его. Арда перетерпел сидение на скамейке в «Реале» и в нынешнем сезоне стал футболистом основы.

Гюлер способен действовать на правом фланге атаки, в центре поля или как «десятка». У 21-летнего футболиста шикарное видение поля, классная техника, качественный удар и не самая плохая скорость. Арда ещё будет прогрессировать и вполне способен добраться до высоких мест в гонке за «Золотым мячом». И, конечно, может дотащить Турцию до решающих стадий на крупном международном турнире.

В нынешнем отборочном цикле Гюлер – лучший игрок сборной по системе «гол+пас». Теперь от Арды ждут результативных действий в одном из важнейших матчей за последние годы.

Хакан Чалханоглу, полузащитник

Матчей в отборочном цикле ЧМ-2026: 6 (480 минут), 1 гол и 4 голевые передачи.

Ещё одна суперзвезда сборной Турции. Чалханоглу – это уже проверенное качество. 32-летний полузащитник – единственный игрок национальной команды со 100+ матчами за неё (102). И пока что Хакан не собирается останавливаться.

В сборной Турции Чалханоглу связывает защиту и нападение. Без него весь футбол Монтеллы вряд ли будет работать. Поэтому, несмотря на более молодых звёздных партнёров, именно без Хакана не обойтись команде. К тому же он совершил столько же голевых действий, сколько и Гюлер.

Керем Актюркоглу, нападающий

Матчей в отборочном цикле ЧМ-2026: 6 (497 минут), 2 гола.

Футболист с непростой судьбой. Актюркоглу играл за клубы низших лиг, но в 2020-м тренер «Галатасарая» Фатих Терим заметил его, и Керем перебрался в стамбульский гранд. Там за четыре года стал любимчиком болельщиков, затем чуть не ушёл летом 2024-го в «Спартак», а в итоге перебрался в «Бенфику».

Однако после сезона в Португалии вингер вернулся на родину. Но не в «Галатасарай», а в… «Фенербахче». Да-да, к главному врагу. Однако для сборной важно, что это не повлияло на Актюркоглу. Он остался одним из важнейших игроков, провёл шесть матчей и забил дважды. Именно Керем принёс Турции победу во встрече 1-го тура с Грузией (3:2, дубль).

Кенан Йылдыз, нападающий

Матчей в отборочном цикле ЧМ-2026: 6 (496 минут), 3 гола.

Ещё одна молодая звезда сборной Турции. Йылдыз стоит чуть меньше Гюлера (€ 75 млн). Но в «Ювентусе» у него намного более мощный статус. 20-летний форвард уже получил легендарную «десятку» из рук Алессандро Дель Пьеро. Йылдыз – настоящий лидер туринцев: без него сейчас трудно представить команду Лучано Спаллетти.

Кенан действительно напоминает Дель Пьеро: такой же техничный, умный футболист, за которым приятно наблюдать. Хотя в сборной Турции он пока не так результативен. Йылдыз забил всего пять мячей в 27 встречах. Впрочем, Кенан больше любит атаковать с фланга, а позицию центрфорварда занимает вынужденно. Поэтому, когда Монтелла найдёт баланс под звезду, тогда и пользы от него станет ещё больше.