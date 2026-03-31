Защитник «Спартака» не остановил Германию! Хотя Гана была близка к сенсации

Сборная Германии три дня назад устроила настоящее шоу в товарищеском матче со Швейцарией (4:3). Теперь команда Юлиана Нагельсмана дома в Штутгарте встретилась с Ганой. Менее грозный соперник, поэтому болельщики ожидали только уверенную победу.

Тренер за 2,5 месяца до старта чемпионата мира сократил эксперименты. С Ганой на поле снова вышел весьма боевой состав. С поправкой на две-три позиции именно это сочетание игроков и будет основным на чемпионате мира. Германия после стартового свистка сразу понеслась вперёд. Форвард Ник Вольтемаде мог открыть счёт уже на четвёртой минуте. После классной атаки хозяев игрок «Ньюкасла» в касание завершал атаку, однако мяч после его удара прошёл рядом со штангой.

Далее Гана могла остаться в меньшинстве. Защитник Джонас Аджети снёс Кая Хаверца на границе штрафной. Футболист сборной Германии без этого фола выходил бы один на один: получается, ганец лишил его явной возможности забить. Однако судья Стюарт Атвелл решил не ломать игру в самом её начале и показал только жёлтую карточку.

Хотя и в равных составах Германия устроила тотальную доминацию. Защита африканцев во главе с Александером Джику из «Спартака» работала на 100%. Немцы владели мячом 67% времени в первом тайме, нанесли 11 ударов и набили 1,79 xG. У Ганы же набрался всего один удар – мимо створа.

До конца тайма немцы никак не могли забить. А когда мяч всё же оказался в сетке, то гол отменили. На 31-й минуте отличился Флориан Вирц, но судьи зафиксировали офсайд. Обидно: полузащитник сборной Германии отметился дублем и двумя голевыми передачами во встрече со Швейцарией и хотел продолжить феерию и против Ганы.

И всё же до конца тайма ныне выступающей в АПЛ экс-звезде «Байера» забить всё же удалось. Правда, автором гола стал не Вирц, а Хаверц. На 45+1-й минуте Атвелл назначил пенальти после просмотра VAR. Там увидели, как защитник гостей Аджети (главный неудачник тайма) сыграл рукой, преградив мячу путь в ворота после удара Ангело Штиллера. Хаверц хладнокровно реализовал пенальти и вывел Германию вперёд.

После перерыва немцы продолжали больше контролировать мяч. Но с моментами возникли проблемы. Хотя, скорее, это сами хозяева не сильно желали активно идти вперёд. Ещё и Нагельсман в два захода (на 46-й и 61-й минутах) сменил половину состава. Однако даже в товарищеских матчах наказывают за потерю концентрации.

Первый тревожный момент для Германии – удар капитана ганцев Джордана Айю в штангу на 63-й минуте. А уже на 70-й африканцы организовали голевую атаку: Деррик Кён получил мяч на левом фланге, прошёлся до штрафной и покатил в центр. А набежавший в свободную зону Иссааку Фатаву в касание пробил точно в нижний угол ворот Александра Нюбеля. 1:1!

Конечно, Германия не хотела остаться без победы перед домашней аудиторией. Немцы наконец-то завелись и помчались за вторым мячом. Отличный момент на 85-й минуте упустил Ленарт Карл – его удару из штрафной ганцев не хватило силы. А до этого из отличной позиции по мячу толком не попал Йозуа Киммих.

На 88-й минуте класс всё же взял вверх. Вышедший на замену Дениз Ундав завершил красивую комбинацию Германии: особенно ярким получился предголевой пас-закидушка от Леона Горецки. А 29-летний форвард забил на родном стадионе!

В оставшиеся минуты отличиться ещё раз у немцев не вышло. Команда Нагельсмана одержала две победы в марте. Впереди – только сборы перед чемпионатом мира (и пара матчей) и перелёт в Северную Америку. А у Ганы поездка по Европе получилась провальной: до этого африканцы были разгромлены Австрией (1:5).