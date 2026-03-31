Костромской «Спартак» не побеждает уже девять туров подряд, а «Чайка» оформила гениальный камбэк с «Челябинском».

«Ротор» — в топ-4, «Урал» получил от «Родины», «Торпедо» близко к стыкам. Главное в ФНЛ

Ключевая битва за второе место в Лиге Pari, перестановка сил в лидирующей четвёрке, а также третья пробуксовка «Факела» – 26-й тур получился богатым на события. Разбираем всё самое ключевое.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Ташуев идёт без поражений

После назначения Сергея Абуезидовича «Енисей» набрал 11 очков из 15 возможных – три победы и две ничьих. А тут ещё и соперник попался максимально удобный. На выезде «Уфа» почти всегда выглядит слабее, чем дома. Красноярцы продемонстрировали уверенный контроль мяча и перебили оппонента по ожидаемым голам – 2,63 xG против 1,14. Если бы не Александр Беленов, то разница в счёте была бы крупнее.

Хозяева открыли счёт на 27-й минуте – отличился Никита Шершов. Хотя формально получился автогол от спины Беленова – не повезло с рикошетом от каркаса ворот. После этого «Енисей» осознанно отдал мяч, опустился ниже и перешёл на контратаки. Красноярцы плотно закрыли Дилана Ортиса – главную ударную силу «Уфы». Омари Тетрадзе пытался поменять ход игры с помощью замен, но «Енисей» спокойно довёл дело до победы.

Между прочим, команда Ташуева уже в пяти очках от зоны стыковых матчей. Тренер красноярцев на пресс-конференции даже не сразу понял, о каких таких стыках идёт речь.

– Есть ли соблазн зацепиться за стыки, если «Енисей» продолжит набирать очки в том же темпе?

– За какие стыки?

– За выход в МИР РПЛ.

– А… Что-то я на таблицу даже не смотрю. Мы с ребятами договорились – выходим на поле и делаем всё для победы.

Тяжкая серия костромского «Спартака»

«Волга» даже на тяжёлом ульяновском поле не отказалась от своего стиля. Сошлись две философии – контроль мяча и короткие розыгрыши против атлетизма и забросов. В первом круге команде Михаила Белова совсем немного не хватило до победы (1:1) – тогда «Спартак» закидал чужую штрафную навесами и выпустил 40-летнего тренера Сергея Пучкова (его рост – 202 см).

Хотя интересно, что «Волга» забила свой гол по всем канонам Костромы. Чтобы победить – думай, как соперник. Собственно, помог бывший футболист «Спартака». Александр Саплинов не очень красиво расстался с красно-белыми, поэтому вышел на матч с особой мотивацией. Именно он на 33-й минуте поборолся за мяч у чужой штрафной. После серии отскоков Артур Мурза отпасовал на Кирилла Фольмера, который пробил Даниэля Саппу.

К 54-й минуте «Спартак» не нанёс ни одного удара в створ. Потом моменты всё-таки пошли, но «Волгу» несколько раз выручил Егор Бабурин – пока что лучший матч для воспитанника «Зенита» на весеннем отрезке (переехал в Ульяновск зимой).

Матч подарил забавную сцену на флеш-интервью с полузащитником «Спартака» Фаруком Гогичем. Оператору не понравилось, что переводчик команды залез в кадр. Дальше последовал тарантиновский диалог.

– Из кадра уйди!

– А переводить кто будет? Дядя Вася?

– Ну не так близко.

– А нормально можно сказать?

Возможно, дядя Вася должен расколдовать «Спартак». Безвыигрышная серия длится уже девять туров. В октябре Кострома была на первом месте. «Волга» же добыла важные три очка и немного улучшила позиции в борьбе за выживание.

Бодрые нули в Нижнекамске

Тот случай, когда 0:0 немного обманчивы. «Нефтехимик» и «Шинник» на двоих нанесли 21 удар и создали 2,88 xG. То есть наиграли почти на три гола. Подвела реализация.

В первом тайме команды обменялись опасными моментами – Эдуард Валиахметов из «Нефтехимика» после передачи Ислама Машукова пробил мимо ворот. Ему ответил Артур Галоян – Андрей Голубев отразил выстрел полузащитника «Шинника». На 31-й минуте ярославцам откровенно повезло – после удара Константина Шильцова мяч прошёл между ног Тимофею Митрову и попал в штангу. Перед перерывом гости упустили ещё один шанс – Артём Голубев пальнул выше ворот из центра штрафной.

Во втором тайме были похожие размены. Ближе всех к голу подобрался Андрей Никитин из «Нефтехимика» – его плотный удар потащил Митров. Симпатичная ничья. Вы могли этого не заметить, но команда Кирилла Новикова находится в четырёх очках от зоны стыковых матчей.

«Факел» не забивает в трёх турах подряд

Казалось, «Факел» весной (особенно после победы в матче с «Уралом») спокойно уничтожит всех соперников и триумфально возьмёт золотые медали. Но машина почему-то сломалась. Во встрече с «КАМАЗом» команда Олега Василенко смотрелась гораздо лучше, чем неделю назад с «Ротором» (0:1), однако всё равно забрала лишь одно очко.

Секрет «успеха» – в реализации. «Факел» создал 2,12 xG и нанёс 17 ударов (против 0,53 xG и восьми ударов у челнинцев). Классную игру провёл Евгений Замерец – прямо сейчас у него 82% отражённых ударов. Больше только у Игоря Обухова из «Факела» (85%) – ещё одного вратаря, который весной отвоевал место в старте. 21 сейв в шести матчах – в среднем 3,5 за игру. У 24-летнего вратаря «КАМАЗа» отличные показатели.

«Факел» так и не взломал чужую оборону. После выхода Максима Турищева на 72-й минуте хозяева взвинтили темп и почти дожали челнинцев. План штурма сломало удаление Никиты Моцпана. Минутка сюрреализма – в добавленное время главный арбитр Михаил Плиско дал финальный свисток за 30 секунд до конца игры. Футболисты уже направились в раздевалку, но судья взял мяч в руки и показал – надо добегать ещё половину минуты! Что команды и сделали.

Атака «Факела» слишком сильно зависит от реализации Белайди Пуси (14 голов). Иногда нестандартными действиями помогает Николай Гиоргобиани (пять голов). А дальше – пропасть. Василенко надо что-то придумать.

«Челябинск» проиграл аутсайдеру

После первого круга многие похоронили «Чайку» Дмитрия Комбарова. Зря! Зимой команда неплохо обновила состав и одержала вторую победу за пять весенних матчей. А вот «Челябинск» Романа Пилипчука страшно буксует – уже четыре тура без побед. С учётом того, что «Сокол» был сломан с помощью сомнительного пенальти (1:0) – много вопросов.

К слову, с «Чайкой» челябинцы тоже заработали странную «точку» – на 24-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов. Хозяева уверенно контролировали ход игры, а потом резко развалились. До этого упустили несколько шансов. Если бы счёт стал 2:0, вряд ли «Чайка» получила бы повод для пробуждения.

Комбаров показал, как можно менять сценарий игры с помощью замен – вышли Арсений Филёв, Абдулло Джебов и Никита Посмашный, динамичные и молодые футболисты. Главным героем стал Филёв – на 83-й минуте он отдал голевую передачу на Артёма Соколова, а потом забил сам после паса Джебова.

До безопасной зоны – девять очков. В прошлом сезоне «Тюмень» едва не спаслась, оттолкнувшись от самого дна. Получится ли у «Чайки»?

«Ротор» разгромил «Черноморец»

Волгоград наконец-то завёлся. Был непростой весенний старт – три ничьих подряд с одинаковым счётом 1:1. Но теперь – победа во встрече с «Факелом» (1:0) и уверенное уничтожение «Черноморца» (4:1).

Перед стартом матча игроки «Ротора» вышли в футболках в поддержку Дениса Фомина. На прошедшей неделе в семье защитника случилось горе – ушёл из жизни его отец. По этой причине Фомин не попал в заявку на игру.

Игроки «Ротора» в футболках в поддержку Дениса Фомина Фото: Пресс-служба «Ротора»

В первом тайме хозяева грамотно закрылись на своей половине – волгоградцы долго искали подходы к чужим воротам. На 11-й минуте Абу-Саид Эльдарушев едва не проткнул мяч в сетку – после этого гости надолго замолчали. Более того, Григорий Жилкин из «Черноморца» пробил в каркас. На 17-й минуте неприятное повреждение получил Ярослав Арбузов из «Ротора» – неудачно приземлился на газон и уступил место на поле Илье Родионову.

После перерыва новороссийцы раскрылись, чем сразу же воспользовались соперники. Эльдарушев оформил дубль. Команда Дениса Попова ответила результативным ударом Жилкина. Получился курьёзный гол – мяч от перекладины опустился на линию ворот, его поймал Никита Чагров, но Глеб Шильников врезался в собственного вратаря. Голкипер «Ротора» выронил мяч из рук.

Впрочем, это лишь ещё больше разозлило гостей. На замену вышел Саид Алиев, который отправил в ворота бывшей команды два мяча. Причём все голы «Ротора» в этом матче получились очень красивыми.

Дмитрий Парфёнов снова изменил структуру (4-3-3 с Александром Трошечкиным и Сергеем Макаровым в роли «восьмёрок»), но ключевым фактором всё-таки стал отказ «Черноморца» от закрытого футбола. Один из лучших матчей для волгоградцев в сезоне.

«Сокол» забил! Но всё равно проиграл

644 минуты – ровно столько длилась безголевая серия «Сокола». Неудивительно, что она прервалась в матче с тульским «Арсеналом». У Дмитрия Гунько есть принцип – если не пропустил, значит, не сыграл в футбол. Гости вышли вперёд на 10-й минуте – забил Владислав Шпитальный.

«Арсенал» моментально перевернул игру. Игорь Горбунов сравнял счёт после рикошета, а через пару минут Илья Азявин добил мяч в сетку со второй попытки. Во втором тайме туляки закрепили преимущество. На 49-й минуте Азявин оформил дубль после передачи Максима Максимова.

Хозяева заслуженно победили – 1,63 xG против 1,23 у «Сокола», 17 ударов против девяти. Грустно, что «Арсенал» не всегда показывает подобный футбол. Кажется, саратовцы уже не взлетят – отставание от безопасной зоны составляет 12 очков.

«Родина» оторвалась от «Урала»

Весенний отрезок «Урала» – катастрофа. Всего четыре очка в пяти матчах. Темп на уровне претендента на вылет в «Золото». «Родина» же показывает лучший набор на весеннем отрезке – 13 очков из 15 возможных.

Хотя на «Арене Химки» в первые полчаса солировал «Урал». Команда Василия Березуцкого упустила огромное количество шансов. Создала минимум четыре голевых момента у чужих ворот. «Родина» терпела, а потом ответила голом Ивана Тимошенко. Спустя три минуты забил Артём Максименко – на счету «русского Златана» уже 12 мячей в чемпионате (впереди только Пуси с 14 голами).

Окончательно «Урал» прибил спорный пенальти, который на 50-й минуте заработал Андрей Егорычев. 24-летний арбитр Матвей Заика (для него это был всего лишь ТРЕТИЙ матч в Первой лиге) по достоинству оценил артистизм экс-игрока екатеринбуржцев и указал на точку. Йорди Рейна не промахнулся.

Казалось, что утро понедельника начнётся с новости об отставке Березуцкого. Однако Григорий Иванов в беседе со Sport24 заверил, что у тренера ещё остался кредит доверия: «Да, у нас состоялся разговор с Березуцким после игры. Но нельзя же так просто взять и поменять тренера. Прошло всего пять матчей. Я был на сборах, видел его работу. Василий — очень хороший тренер. Кредит доверия? Конечно, у него он есть. Мы продолжаем работать дальше».

«Родина» оторвалась от «Урала» уже на четыре очка. Важнейшая победа для команды Хуана Диаса.

Разгром от «Торпедо» для «СКА-Хабаровск»

На «Арене Химки» в заключительном матче тура была только одна команда. И один тренер – Олег Кононов. «Торпедо» всё-таки не зря зимой собирало «галактикос» из Даниила Уткина, Ильи Берковского и остальных. 12 очков в 15 матчах – весной круче только «Родина».

Главным героем встречи стал Берковский. Бывший футболист «Серик Беледиеспор» оформил хет-трик. Особенно «вкусным» получился первый гол – удар с любимой точки Хулиана Альвареса в дальнюю девятку. На 55-й минуте Уткин сделал счёт 4:0. Вскоре «СКА-Хабаровск» отыграл один мяч – забил Камран Алиев. На большее гостей не хватило.

Матч закончился в 4:30 по хабаровскому времени – возможно, команда Алексея Поддубского просто словила джетлаг. Кстати, плотность в таблице просто сумасшедшая – «Торпедо» уже в шести очках от четвёртого места. После зимней паузы отставание было 13 очков.