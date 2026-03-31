«Ротор» — в топ-4, «Урал» получил от «Родины», «Торпедо» близко к стыкам. Главное в ФНЛ

Ключевая битва за второе место в Лиге Pari, перестановка сил в лидирующей четвёрке, а также третья пробуксовка «Факела» – 26-й тур получился богатым на события. Разбираем всё самое ключевое.
Ташуев идёт без поражений
После назначения Сергея Абуезидовича «Енисей» набрал 11 очков из 15 возможных – три победы и две ничьих. А тут ещё и соперник попался максимально удобный. На выезде «Уфа» почти всегда выглядит слабее, чем дома. Красноярцы продемонстрировали уверенный контроль мяча и перебили оппонента по ожидаемым голам – 2,63 xG против 1,14. Если бы не Александр Беленов, то разница в счёте была бы крупнее.
Хозяева открыли счёт на 27-й минуте – отличился Никита Шершов. Хотя формально получился автогол от спины Беленова – не повезло с рикошетом от каркаса ворот. После этого «Енисей» осознанно отдал мяч, опустился ниже и перешёл на контратаки. Красноярцы плотно закрыли Дилана Ортиса – главную ударную силу «Уфы». Омари Тетрадзе пытался поменять ход игры с помощью замен, но «Енисей» спокойно довёл дело до победы.
Между прочим, команда Ташуева уже в пяти очках от зоны стыковых матчей. Тренер красноярцев на пресс-конференции даже не сразу понял, о каких таких стыках идёт речь.
– Есть ли соблазн зацепиться за стыки, если «Енисей» продолжит набирать очки в том же темпе?
– За какие стыки?
– За выход в МИР РПЛ.
– А… Что-то я на таблицу даже не смотрю. Мы с ребятами договорились – выходим на поле и делаем всё для победы.
Тяжкая серия костромского «Спартака»
«Волга» даже на тяжёлом ульяновском поле не отказалась от своего стиля. Сошлись две философии – контроль мяча и короткие розыгрыши против атлетизма и забросов. В первом круге команде Михаила Белова совсем немного не хватило до победы (1:1) – тогда «Спартак» закидал чужую штрафную навесами и выпустил 40-летнего тренера Сергея Пучкова (его рост – 202 см).
Хотя интересно, что «Волга» забила свой гол по всем канонам Костромы. Чтобы победить – думай, как соперник. Собственно, помог бывший футболист «Спартака». Александр Саплинов не очень красиво расстался с красно-белыми, поэтому вышел на матч с особой мотивацией. Именно он на 33-й минуте поборолся за мяч у чужой штрафной. После серии отскоков Артур Мурза отпасовал на Кирилла Фольмера, который пробил Даниэля Саппу.
К 54-й минуте «Спартак» не нанёс ни одного удара в створ. Потом моменты всё-таки пошли, но «Волгу» несколько раз выручил Егор Бабурин – пока что лучший матч для воспитанника «Зенита» на весеннем отрезке (переехал в Ульяновск зимой).
Матч подарил забавную сцену на флеш-интервью с полузащитником «Спартака» Фаруком Гогичем. Оператору не понравилось, что переводчик команды залез в кадр. Дальше последовал тарантиновский диалог.
– Из кадра уйди!
– А переводить кто будет? Дядя Вася?
– Ну не так близко.
– А нормально можно сказать?
Возможно, дядя Вася должен расколдовать «Спартак». Безвыигрышная серия длится уже девять туров. В октябре Кострома была на первом месте. «Волга» же добыла важные три очка и немного улучшила позиции в борьбе за выживание.
Бодрые нули в Нижнекамске
Тот случай, когда 0:0 немного обманчивы. «Нефтехимик» и «Шинник» на двоих нанесли 21 удар и создали 2,88 xG. То есть наиграли почти на три гола. Подвела реализация.
В первом тайме команды обменялись опасными моментами – Эдуард Валиахметов из «Нефтехимика» после передачи Ислама Машукова пробил мимо ворот. Ему ответил Артур Галоян – Андрей Голубев отразил выстрел полузащитника «Шинника». На 31-й минуте ярославцам откровенно повезло – после удара Константина Шильцова мяч прошёл между ног Тимофею Митрову и попал в штангу. Перед перерывом гости упустили ещё один шанс – Артём Голубев пальнул выше ворот из центра штрафной.
Во втором тайме были похожие размены. Ближе всех к голу подобрался Андрей Никитин из «Нефтехимика» – его плотный удар потащил Митров. Симпатичная ничья. Вы могли этого не заметить, но команда Кирилла Новикова находится в четырёх очках от зоны стыковых матчей.
«Факел» не забивает в трёх турах подряд
Казалось, «Факел» весной (особенно после победы в матче с «Уралом») спокойно уничтожит всех соперников и триумфально возьмёт золотые медали. Но машина почему-то сломалась. Во встрече с «КАМАЗом» команда Олега Василенко смотрелась гораздо лучше, чем неделю назад с «Ротором» (0:1), однако всё равно забрала лишь одно очко.
Секрет «успеха» – в реализации. «Факел» создал 2,12 xG и нанёс 17 ударов (против 0,53 xG и восьми ударов у челнинцев). Классную игру провёл Евгений Замерец – прямо сейчас у него 82% отражённых ударов. Больше только у Игоря Обухова из «Факела» (85%) – ещё одного вратаря, который весной отвоевал место в старте. 21 сейв в шести матчах – в среднем 3,5 за игру. У 24-летнего вратаря «КАМАЗа» отличные показатели.
«Факел» так и не взломал чужую оборону. После выхода Максима Турищева на 72-й минуте хозяева взвинтили темп и почти дожали челнинцев. План штурма сломало удаление Никиты Моцпана. Минутка сюрреализма – в добавленное время главный арбитр Михаил Плиско дал финальный свисток за 30 секунд до конца игры. Футболисты уже направились в раздевалку, но судья взял мяч в руки и показал – надо добегать ещё половину минуты! Что команды и сделали.
Атака «Факела» слишком сильно зависит от реализации Белайди Пуси (14 голов). Иногда нестандартными действиями помогает Николай Гиоргобиани (пять голов). А дальше – пропасть. Василенко надо что-то придумать.
«Челябинск» проиграл аутсайдеру
После первого круга многие похоронили «Чайку» Дмитрия Комбарова. Зря! Зимой команда неплохо обновила состав и одержала вторую победу за пять весенних матчей. А вот «Челябинск» Романа Пилипчука страшно буксует – уже четыре тура без побед. С учётом того, что «Сокол» был сломан с помощью сомнительного пенальти (1:0) – много вопросов.
К слову, с «Чайкой» челябинцы тоже заработали странную «точку» – на 24-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов. Хозяева уверенно контролировали ход игры, а потом резко развалились. До этого упустили несколько шансов. Если бы счёт стал 2:0, вряд ли «Чайка» получила бы повод для пробуждения.
Комбаров показал, как можно менять сценарий игры с помощью замен – вышли Арсений Филёв, Абдулло Джебов и Никита Посмашный, динамичные и молодые футболисты. Главным героем стал Филёв – на 83-й минуте он отдал голевую передачу на Артёма Соколова, а потом забил сам после паса Джебова.
До безопасной зоны – девять очков. В прошлом сезоне «Тюмень» едва не спаслась, оттолкнувшись от самого дна. Получится ли у «Чайки»?
«Ротор» разгромил «Черноморец»
Волгоград наконец-то завёлся. Был непростой весенний старт – три ничьих подряд с одинаковым счётом 1:1. Но теперь – победа во встрече с «Факелом» (1:0) и уверенное уничтожение «Черноморца» (4:1).
Перед стартом матча игроки «Ротора» вышли в футболках в поддержку Дениса Фомина. На прошедшей неделе в семье защитника случилось горе – ушёл из жизни его отец. По этой причине Фомин не попал в заявку на игру.
Игроки «Ротора» в футболках в поддержку Дениса Фомина
В первом тайме хозяева грамотно закрылись на своей половине – волгоградцы долго искали подходы к чужим воротам. На 11-й минуте Абу-Саид Эльдарушев едва не проткнул мяч в сетку – после этого гости надолго замолчали. Более того, Григорий Жилкин из «Черноморца» пробил в каркас. На 17-й минуте неприятное повреждение получил Ярослав Арбузов из «Ротора» – неудачно приземлился на газон и уступил место на поле Илье Родионову.
После перерыва новороссийцы раскрылись, чем сразу же воспользовались соперники. Эльдарушев оформил дубль. Команда Дениса Попова ответила результативным ударом Жилкина. Получился курьёзный гол – мяч от перекладины опустился на линию ворот, его поймал Никита Чагров, но Глеб Шильников врезался в собственного вратаря. Голкипер «Ротора» выронил мяч из рук.
Впрочем, это лишь ещё больше разозлило гостей. На замену вышел Саид Алиев, который отправил в ворота бывшей команды два мяча. Причём все голы «Ротора» в этом матче получились очень красивыми.
Дмитрий Парфёнов снова изменил структуру (4-3-3 с Александром Трошечкиным и Сергеем Макаровым в роли «восьмёрок»), но ключевым фактором всё-таки стал отказ «Черноморца» от закрытого футбола. Один из лучших матчей для волгоградцев в сезоне.
«Сокол» забил! Но всё равно проиграл
644 минуты – ровно столько длилась безголевая серия «Сокола». Неудивительно, что она прервалась в матче с тульским «Арсеналом». У Дмитрия Гунько есть принцип – если не пропустил, значит, не сыграл в футбол. Гости вышли вперёд на 10-й минуте – забил Владислав Шпитальный.
«Арсенал» моментально перевернул игру. Игорь Горбунов сравнял счёт после рикошета, а через пару минут Илья Азявин добил мяч в сетку со второй попытки. Во втором тайме туляки закрепили преимущество. На 49-й минуте Азявин оформил дубль после передачи Максима Максимова.
Хозяева заслуженно победили – 1,63 xG против 1,23 у «Сокола», 17 ударов против девяти. Грустно, что «Арсенал» не всегда показывает подобный футбол. Кажется, саратовцы уже не взлетят – отставание от безопасной зоны составляет 12 очков.
«Родина» оторвалась от «Урала»
Весенний отрезок «Урала» – катастрофа. Всего четыре очка в пяти матчах. Темп на уровне претендента на вылет в «Золото». «Родина» же показывает лучший набор на весеннем отрезке – 13 очков из 15 возможных.
Хотя на «Арене Химки» в первые полчаса солировал «Урал». Команда Василия Березуцкого упустила огромное количество шансов. Создала минимум четыре голевых момента у чужих ворот. «Родина» терпела, а потом ответила голом Ивана Тимошенко. Спустя три минуты забил Артём Максименко – на счету «русского Златана» уже 12 мячей в чемпионате (впереди только Пуси с 14 голами).
Окончательно «Урал» прибил спорный пенальти, который на 50-й минуте заработал Андрей Егорычев. 24-летний арбитр Матвей Заика (для него это был всего лишь ТРЕТИЙ матч в Первой лиге) по достоинству оценил артистизм экс-игрока екатеринбуржцев и указал на точку. Йорди Рейна не промахнулся.
Казалось, что утро понедельника начнётся с новости об отставке Березуцкого. Однако Григорий Иванов в беседе со Sport24 заверил, что у тренера ещё остался кредит доверия: «Да, у нас состоялся разговор с Березуцким после игры. Но нельзя же так просто взять и поменять тренера. Прошло всего пять матчей. Я был на сборах, видел его работу. Василий — очень хороший тренер. Кредит доверия? Конечно, у него он есть. Мы продолжаем работать дальше».
«Родина» оторвалась от «Урала» уже на четыре очка. Важнейшая победа для команды Хуана Диаса.
Разгром от «Торпедо» для «СКА-Хабаровск»
На «Арене Химки» в заключительном матче тура была только одна команда. И один тренер – Олег Кононов. «Торпедо» всё-таки не зря зимой собирало «галактикос» из Даниила Уткина, Ильи Берковского и остальных. 12 очков в 15 матчах – весной круче только «Родина».
Главным героем встречи стал Берковский. Бывший футболист «Серик Беледиеспор» оформил хет-трик. Особенно «вкусным» получился первый гол – удар с любимой точки Хулиана Альвареса в дальнюю девятку. На 55-й минуте Уткин сделал счёт 4:0. Вскоре «СКА-Хабаровск» отыграл один мяч – забил Камран Алиев. На большее гостей не хватило.
Матч закончился в 4:30 по хабаровскому времени – возможно, команда Алексея Поддубского просто словила джетлаг. Кстати, плотность в таблице просто сумасшедшая – «Торпедо» уже в шести очках от четвёртого места. После зимней паузы отставание было 13 очков.