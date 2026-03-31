Матч России и Мали состоялся

Сборная России не слишком уверенно обыграла в Краснодаре Никарагуа, практически полматча находясь в большинстве (3:1). С Мали в Санкт-Петербург вроде бы должно было быть сложнее. Но есть загвоздка: у африканцев не приехало большинство лидеров. Ни тебе Биссума из «Тоттенхэма», ни Сангаре из «Ланса», ни Нене из «Фенербахче», ни многих других.

У малийцев в основе вышло несколько дебютантов. В том числе Майга из «Пари НН». Валерий Карпин по сравнению с прошлым матчем вообще полностью изменил состав. Но на этот раз тот больше напоминал основной: с Агкацевым, Ваханией, Мелёхиным, Сильяновым, Круговым, Обляковым, Кисляком, Бариновым, Глушенковым, Воробьёвым и Головиным в роли капитана. Победу они всё равно не добыли.

Россиянам было непросто взламывать насыщенную оборону малийцев. Поначалу опасность несли только дальние удары. Баринов мощно пальнул рядом с правой штангой. А Обляков со скидки Головина попал прямиком в левую после розыгрыша углового! Полузащитник «Монако» и чужим ассистировал: Сидибе с его навеса чуть не устроил самострел, но вратарь подстраховал.

Малийцы сперва совсем не старались владеть мячом, но в заряженности не уступали. Диаките красиво ушёл от Глушенкова финтом Зидана, да и в целом часто проходил россиян на дриблинге. Майга потолкался с Бариновым, и их стычка заставила ещё сильнее скучать по Мир РПЛ.

Другое соприкосновение представителей российского чемпионата привело к пенальти: Воробьёв откликнулся на подачу Головина и его слегка придержал защитник «Балтики» Гассама. Картинное падение Дмитрия не оставило судье выбора. Да, снова не самый очевидный 11-метровый в Петербурге.

Обляков в ЦСКА с «точки» обычно безжалостен: реализовал 10 из 12 подходов. Однако теперь пробил по центру значительно выше.

Ещё Глушенков среагировал на заброс из глубины и мог выйти один на один с Самасса, да тот вовремя выдвинулся из ворот. Максим не стал навязывать борьбу и дал ему спокойно выбить мяч. Видимо, сказался товарищеский статус игры. Хотя позже зенитовец вскипел из-за судейского игнорирования его задержки и на эмоциях грубо пошёл сопернику в ногу, заработав жёлтую.

Во второй половине первого тайма малийцы отодвинули игру от своих ворот и даже перехватили инициативу, заработали пару угловых. Но всё равно за половину матча удары в створ отсутствовали как у одних, так и у других. Несмотря на это, команды продолжили без замен.

Россия — Мали Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карпин умеет мотивировать. Вскоре после перерыва это доказали Головин и Баринов. Дальний выстрел Александра под перекладину с трудом потащил Самасса. Дмитрий опасно палил с лёта в касание и не попал под правую штангу. Обляков тоже бил издалека, и за сборную России сыграл рикошет: Вахания неожиданно вывалился на ворота с левого края штрафной и не переиграл вратаря.

Агкацева дальними ударами пару раз тоже побеспокоили. На 64-й минуте Карпин всё-таки внёс корректировки: Комличенко по-локомотивски сменил Воробьёва, а балтийская связка Бевеева с Петровым — Ваханию и Облякова. Николай тут же неплохо сыграл в стенку с Головиным, только прострел Александра не принёс малийцам сюрприза.

С выходом Комличенко многочисленные забросы стали осмысленнее. Николаю и самому завершать было не обязательно: он выиграл верх с подачи Кругового (тому классно пяткой отдавал Головин) и переадресовал мяч Глушенкову. Жаль, Максим кивнул головой слабо и попал прямо в руки Самасса.

Под конец матча Глебов и Пруцев поменяли Глушенкова и Баринова. Россияне продолжали много атаковать. Не хватало финального штриха. Ещё из неприятного – повреждение Сильянова из-за случайного наступа Думбия. Напоследок практику получили Садулаев с Морозовым. Счёт так и не изменился.

С каждым матчем сборной России что-то анализировать по её игре всё сложнее и сложнее. Особенно когда параллельно проходят стыки за право поехать на ЧМ. Точно не меньше об этом думают Головин и компания — они вообще здесь непосредственные участники. От товарищеских встреч устали и футболисты, и болельщики, и журналисты. Да, такие необходимы. Да, играли лучше. Да, не победили. Ну и?