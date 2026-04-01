Шведы чудом пробрались на ЧМ! Дикая концовка матча с 5 голами — и Польша осталась ни с чем

Сборная Польши съездила на два предыдущих чемпионата мира. А предстоящий пропустит, поскольку не переиграла в стыках Швецию! Не удивляйтесь, если вскоре увидите в соцсетях фото польских футболистов из церкви: после такой непрухи только идти и молиться.

Просто приведём статистику первого тайма. 9:2 по ударам (6:2 – в створ), 60% на 40% по владению, 6:0 по угловым. Всё — в пользу поляков. Ну просто подавляющее преимущество. Угадаете, с каким счётом команды ушли на перерыв? 2:1 в пользу шведов! Они неистово оборонялись и максимально эффективно проявили себя в атаке.

Поначалу ничто не предвещало беды для поляков, но на 20-й минуте Гудмундссон нашёл в штрафной Аяри. Тот мастерски переадресовал Эланге пяткой, а вингер «Ньюкасла» в касание засандалил от перекладины! Чудо-удар и чудо-ассист!

Польша неистово давила. Нордфельдт тащил, словно у него по пять рук и ног. Даже если сам «привозил» момент, что тоже случалось, или жаловался на боль в ноге. Однако и он не был всесилен, когда Залевски сместился справа к углу штрафной, убрал под правую и прицельно пальнул в дальний угол. Этот гол давно назревал.

Никола Залевски Фото: Michael Campanella/Getty Images

Да и следующий тоже. Только залетел он в ворота Грабары! Шведы выбрались чуть ли не во вторую интересную атаку и заработали стандарт. Нюгрен мягко подал, а Лагербильке неотразимо кивнул головой. Швеция выжала всё, что могла, и даже больше. Грэм Поттер наколдовал.

В начале второго тайма, впрочем, Польша сравняла. Кэш накрутил Гудмундссона и подал. Каминьский выиграл верх и скинул на дальнюю штангу, где Залевски отдал Свидерскому на гол в пустые ворота. Опять же, по игре абсолютно заслуженный.

У Швеции совершенно не клеилась игра впереди. Но и Польша перестала создавать сопернику непреодолимые препятствия, пусть и не упускала инициативу. Когда счёт вновь стал ничейным, пошёл осторожный футбол. Казалось, овертайм неизбежен. И тут скандинавы провели похоронный выпад под конец основного времени! Бам, Бергвалль шикарно пробил внешней стороной стопы. Грабара справился. Зенели подоспел на добивание. Штанга! А вот Дьёкерешу продавить Висневского и подобедать уже никто не помешал.

Поттер не менял нападающего «Арсенала», хотя тот и близко не давал той же пользы, что в полуфинале стыков с Украиной (3:1), когда оформил хет-трик. Сработала тренерская чуйка. Как тут не вспомнить прозвище Павлюченко «спящий гигант»?

Теперь Виктор поедет на ЧМ. Заслужил, что уж там. А Левандовскому придётся отдохнуть. Кстати, Швеция провалила отбор ЧМ, набрав в группе со Швейцарией, Косовом и Словенией каких-то два очка. И попала в стыки за счёт Лиги наций. Польша же набрала 17, уступив Нидерландам. Вот вам и бесполезный турнир.