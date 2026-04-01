ИТАЛИЯ, НУ КАК?! Третий раз подряд мимо ЧМ — просто ужасная серия пенальти с Боснией!

Сборная Италии в третий раз подряд пролетает мимо чемпионата мира! «Скуадра адзурра» снова потерпела неудачу в стыках. На ЧМ-2026 (и во второй раз в своей истории) сыграет Босния и Герцеговина, победившая команду Дженнаро Гаттузо в серии пенальти. Хотелось бы написать «сенсационно». Но разве это сенсация, если все уже привыкли?

Перед матчем главный тренер боснийской сборной Сергей Барбарез пообещал в шутку поставить «автобус» либо у своих ворот, либо у чужих. В зависимости от счёта. На самом деле, со старта встречи хозяева «припарковались» в среднем блоке. Поначалу команды боролись за инициативу и не давали друг другу пространства – была очень высокая плотность в центре поля, где застревал мяч. Большое количество единоборств. Этому способствовал и, мягко говоря, не лучшего качества газон в Зенице.

Боснийцы могли забить быстрый гол, когда атака энергичной команды Барбареза закончилась тем, что «Скуадра адзурра» отбилась в панике и подарила сопернику угловой. Потом итальянцы забрали мяч – но не преимущество. Боснийцы защищались по схеме 4-4-2 против 3-5-2 у соперника, а форвард Демирович (игравший в паре с Джеко) при обороне опускался глубже и действовал по опорнику Локателли, чтобы гости не получали численный перевес в средней линии. Италия первый угловой заработала на исходе четверти часа, однако его исполнение было олицетворением игры фаворита в этот отрезок матча. Тонали закрутил со стандарта и попал в сетку… с внешней стороны. Мяч ещё в воздухе покинул поле.

Тем не менее вскоре команда Гаттузо превратила в гол свой первый же удар по воротам. Боснийцев подставил собственный вратарь Василь, выступающий в Германии за «Санкт-Паули». Никола ужасно сыграл ногами под прессингом Ретеги! Голкипер покатил прямо на Бареллу, хавбек тут же нашёл передачей Кина, а активный центрфорвард, здорово цеплявшийся за мяч, зарядил из полукруга под перекладину. К слову, Василь совершил результативную ошибку и в полуфинале стыков с Уэльсом.

Когда на 25-й минуте сборная Италии пробила во второй раз, боснийцы вели по ударам уже 8:2. Конечно, не каждый выстрел команды Барбареза был по-настоящему страшным, тем не менее атаковала она опасно. Пусть и просто – как правило, грузила на Джеко и остальных. Доннарумма сделал несколько эффектных сейвов. А завершила тайм Босния и Герцеговина с 13 ударами – невероятная статистика для матча с топ-сборной! Перед перерывом «Скуадра адзурра» осталась вдесятером. После слабоватого выноса от Доннаруммы и выигранного хозяевами подбора быстроногий Мемич рванул к воротам итальянцев. Бастони снёс вингера чешской «Виктории Пльзень». Эпизод оказался не самым простым для судьи. Тюрпен решил, что фол последней надежды тянет на красную карточку.

Италия в меньшинстве максимально закрылась. Как только случилось удаление, Гаттузо поменял форварда Ретеги – на защитника Гатти. Впереди остался один Кин. Более того, в перерыве вместо вингера Политано вышел молодой Палестра, другой штатный игрок обороны. С первых минут второго тайма боснийцы прижали итальянцев к их воротам, а «Скуадра адзурра» вспомнила о традициях – включила что-то вроде катеначчо. Гаттузо арендовал «автобус» у Барбареза. Хозяева записали в свою статистику ещё несколько ударов, вот только точность их подводила.

Гости фактически отказались от контригры, но какой же момент подарили команде Гаттузо по истечении часа матча! Кто-то из боснийцев обрезался поперечным пасом в центр – Кин перехватил мяч и убежал один на один. И загубил верный шанс. Мойзе бил с 17 метров, а мяч слегка подпрыгнул перед ударом и полетел выше цели. Хотя Италия не забила, к тому времени план Гаттузо стал как будто бы лучше работать. Босния атаковал всё менее остро. Тем не менее на 79-й минуте хозяева спаслись. Димарко не помешал сделать кросс справа, и, хотя Доннарумма потащил удар Джеко, продавившего Манчини, Табакович добил мяч в сетку.

Вдохновлённая этим голом сборная Боснии и Герцеговины полетела за победой. Трибуны гнали своих героев вперёд, а заодно «душили» итальянцев. Команду Гаттузо били на поле «Билина Поле», но она держалась в меньшинстве – игра ушла в дополнительное время. Хотя в концовке тайма Тюрпен мог назначить пенальти в пользу хозяев после единоборства в штрафной Доннаруммы. Впрочем, в таком случае он должен был бы ранее отменить гол Табаковича. Джеко выиграл борьбу в похожем стиле, на грани фола.

Овертайм не был насыщен событиями, но на финише первой пятнадцатиминутки итальянцы поймали боснийцев на ошибке: Палестра убегал к воротам – его сбил в полукруге у штрафной Мухаремович. Гаттузо и вся его команда требовали удалить защитника, тем не менее Тюрпен не стал уравнивать составы. Видимо, из-за того, что соперника догонял ещё один игрок хозяев. Опасный штрафной «Скуадра адзурра» не реализовала, а потом Василь потащил ещё и удар Эспозито головой в упор.

Во втором экстра-тайме и боснийцы, и итальянцы, наверное, больше думали о пенальти. По крайней мере, уже не чувствовалось, что команды играют 11 на 10. По итогам 120 минут хозяева нанесли 30 ударов против всего лишь девяти у гостей (в створ – 11:3), заработали 1,72 по xG против 0,86. Кто бы мог представить такую статистику до матча? В серии 11-метровых первым дрогнул молодой Эспозито – послал мяч выше цели. А третью попытку «Скуадра адзурра» испортил Кристанте, попавший в перекладину. Хозяева ни разу не промахнулись. Доннарумма каждый раз прыгал в левый от себя угол, но мог взять только последний удар. Не потащил и после матча, поддавшись эмоциям, едва не устроил драку с кем-то из боснийцев. Голкипера с трудом сдержали несколько человек…

Пять дней назад футболисты сборной Италии радовались, что попали в финале стыков на Боснию и Герцеговину, а не на Уэльс. Поздравляли друг друга с выходом на менее сильного противника. Футбол наказал их за это.