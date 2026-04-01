Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Босния и Герцеговина – Италия – 1:1, по пенальти 4:1, обзор матча, голы: Кин, Табакович, статистика, 31 марта 2026, стыки ЧМ-2026

ИТАЛИЯ, НУ КАК?! Третий раз подряд мимо ЧМ — просто ужасная серия пенальти с Боснией!
Анатолий Романов
Босния и Герцеговина – Италия – 1:1, 4:1 пен.
Комментарии
Итальянцы радовались выходу на боснийцев, но в итоге проиграли им.

Сборная Италии в третий раз подряд пролетает мимо чемпионата мира! «Скуадра адзурра» снова потерпела неудачу в стыках. На ЧМ-2026 (и во второй раз в своей истории) сыграет Босния и Герцеговина, победившая команду Дженнаро Гаттузо в серии пенальти. Хотелось бы написать «сенсационно». Но разве это сенсация, если все уже привыкли?

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'     1:1 Табакович – 79'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

Перед матчем главный тренер боснийской сборной Сергей Барбарез пообещал в шутку поставить «автобус» либо у своих ворот, либо у чужих. В зависимости от счёта. На самом деле, со старта встречи хозяева «припарковались» в среднем блоке. Поначалу команды боролись за инициативу и не давали друг другу пространства – была очень высокая плотность в центре поля, где застревал мяч. Большое количество единоборств. Этому способствовал и, мягко говоря, не лучшего качества газон в Зенице.

Боснийцы могли забить быстрый гол, когда атака энергичной команды Барбареза закончилась тем, что «Скуадра адзурра» отбилась в панике и подарила сопернику угловой. Потом итальянцы забрали мяч – но не преимущество. Боснийцы защищались по схеме 4-4-2 против 3-5-2 у соперника, а форвард Демирович (игравший в паре с Джеко) при обороне опускался глубже и действовал по опорнику Локателли, чтобы гости не получали численный перевес в средней линии. Италия первый угловой заработала на исходе четверти часа, однако его исполнение было олицетворением игры фаворита в этот отрезок матча. Тонали закрутил со стандарта и попал в сетку… с внешней стороны. Мяч ещё в воздухе покинул поле.

Тем не менее вскоре команда Гаттузо превратила в гол свой первый же удар по воротам. Боснийцев подставил собственный вратарь Василь, выступающий в Германии за «Санкт-Паули». Никола ужасно сыграл ногами под прессингом Ретеги! Голкипер покатил прямо на Бареллу, хавбек тут же нашёл передачей Кина, а активный центрфорвард, здорово цеплявшийся за мяч, зарядил из полукруга под перекладину. К слову, Василь совершил результативную ошибку и в полуфинале стыков с Уэльсом.

Мойзе Кин Подробнее

Когда на 25-й минуте сборная Италии пробила во второй раз, боснийцы вели по ударам уже 8:2. Конечно, не каждый выстрел команды Барбареза был по-настоящему страшным, тем не менее атаковала она опасно. Пусть и просто – как правило, грузила на Джеко и остальных. Доннарумма сделал несколько эффектных сейвов. А завершила тайм Босния и Герцеговина с 13 ударами – невероятная статистика для матча с топ-сборной! Перед перерывом «Скуадра адзурра» осталась вдесятером. После слабоватого выноса от Доннаруммы и выигранного хозяевами подбора быстроногий Мемич рванул к воротам итальянцев. Бастони снёс вингера чешской «Виктории Пльзень». Эпизод оказался не самым простым для судьи. Тюрпен решил, что фол последней надежды тянет на красную карточку.

Удаление Алессандро Бастони

Удаление Алессандро Бастони

Фото: Getty Images

Италия в меньшинстве максимально закрылась. Как только случилось удаление, Гаттузо поменял форварда Ретеги – на защитника Гатти. Впереди остался один Кин. Более того, в перерыве вместо вингера Политано вышел молодой Палестра, другой штатный игрок обороны. С первых минут второго тайма боснийцы прижали итальянцев к их воротам, а «Скуадра адзурра» вспомнила о традициях – включила что-то вроде катеначчо. Гаттузо арендовал «автобус» у Барбареза. Хозяева записали в свою статистику ещё несколько ударов, вот только точность их подводила.

Гости фактически отказались от контригры, но какой же момент подарили команде Гаттузо по истечении часа матча! Кто-то из боснийцев обрезался поперечным пасом в центр – Кин перехватил мяч и убежал один на один. И загубил верный шанс. Мойзе бил с 17 метров, а мяч слегка подпрыгнул перед ударом и полетел выше цели. Хотя Италия не забила, к тому времени план Гаттузо стал как будто бы лучше работать. Босния атаковал всё менее остро. Тем не менее на 79-й минуте хозяева спаслись. Димарко не помешал сделать кросс справа, и, хотя Доннарумма потащил удар Джеко, продавившего Манчини, Табакович добил мяч в сетку.

Вдохновлённая этим голом сборная Боснии и Герцеговины полетела за победой. Трибуны гнали своих героев вперёд, а заодно «душили» итальянцев. Команду Гаттузо били на поле «Билина Поле», но она держалась в меньшинстве – игра ушла в дополнительное время. Хотя в концовке тайма Тюрпен мог назначить пенальти в пользу хозяев после единоборства в штрафной Доннаруммы. Впрочем, в таком случае он должен был бы ранее отменить гол Табаковича. Джеко выиграл борьбу в похожем стиле, на грани фола.

Стыки ЧМ = стресс-тест для сборных. Но Россия и Италия не главные неудачники в Европе
Овертайм не был насыщен событиями, но на финише первой пятнадцатиминутки итальянцы поймали боснийцев на ошибке: Палестра убегал к воротам – его сбил в полукруге у штрафной Мухаремович. Гаттузо и вся его команда требовали удалить защитника, тем не менее Тюрпен не стал уравнивать составы. Видимо, из-за того, что соперника догонял ещё один игрок хозяев. Опасный штрафной «Скуадра адзурра» не реализовала, а потом Василь потащил ещё и удар Эспозито головой в упор.

Во втором экстра-тайме и боснийцы, и итальянцы, наверное, больше думали о пенальти. По крайней мере, уже не чувствовалось, что команды играют 11 на 10. По итогам 120 минут хозяева нанесли 30 ударов против всего лишь девяти у гостей (в створ – 11:3), заработали 1,72 по xG против 0,86. Кто бы мог представить такую статистику до матча? В серии 11-метровых первым дрогнул молодой Эспозито – послал мяч выше цели. А третью попытку «Скуадра адзурра» испортил Кристанте, попавший в перекладину. Хозяева ни разу не промахнулись. Доннарумма каждый раз прыгал в левый от себя угол, но мог взять только последний удар. Не потащил и после матча, поддавшись эмоциям, едва не устроил драку с кем-то из боснийцев. Голкипера с трудом сдержали несколько человек…

Пять дней назад футболисты сборной Италии радовались, что попали в финале стыков на Боснию и Герцеговину, а не на Уэльс. Поздравляли друг друга с выходом на менее сильного противника. Футбол наказал их за это.

Результаты стыков ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android